Un candidat la șefia FR de Handbal vine cu o propunere inedită! „Din respect pentru legende”

Românii au început pregătirile pentru începutul de primăvară, iar în goana după mărțișoare ei se opresc și pentru câteva preparate tradiționale. Poalele-n brâu, zacusca, dulceața și chipsurile de șorici sunt vedetele Târgului, chiar dacă postul a început deja în calendar. Ce cumpără românii de la Târgul de Mărțișor din București A mai rămas foarte puțin până […]