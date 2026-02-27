Șomaj în inima economică a Europei. La ce trebuie să se aștepte românii din această țară
Gândul, 27 februarie 2026 17:20
Piața muncii din Germania rămâne în zona gri. Deși luna februarie aduce, de regulă, primele semne de relansare după iarnă, anul acesta schimbarea aproape că nu se vede. Numărul șomerilor a scăzut ușor față de ianuarie, dar rămâne peste pragul de trei milioane. Comparativ cu anul trecut, sunt chiar mai mulți oameni fără loc de […]
Acum 30 minute
17:20
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate” # Gândul
Jurnalistul Moise Guran reacționează în scandalul declanșat de anunțul AEP că a sesizat Parchetul cu privire la o serie de nereguli descoperite în campania electorală a lui Nicușor Dan. Moise Guran îi atrage președintelui ales că lunga sa explicație de astăzi nu se susține. Jurnalistul a remarcat și un dublu standard al autorităților în ceea […]
17:20
Luna martie vine cu două mari sărbători importante cu cruce roșie: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia și Buna Vestire. Care sunt zilele cu cruce roșie în martie Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia se sărbătoresc pe 9 martie. În acea zi se face pomenirea mucenicilor care au pătimit în lacul Sevastiei, relatează romaniatv.net. De asemenea, pe 25 martie credincioșii sărbătoresc […]
17:20
17:10
„Parcul Șinei”, proiectul care vizează amenajarea unui parc liniar între stațiile Cotroceni și Progresul, mai face un pas. Studiul de fezabilitate a fost votat în Consiliul Local Sector 5, la ședința din 26 februarie. Investiția presupune amenajarea de spații verzi plantate (gazon, arbori, arbuști decorativi), amplasarea de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.), execuția […]
17:10
Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească # Gândul
Privitorii de stele se vor bucura de o experiență cosmică în acest weekend, dacă vremea permite, deoarece șase planete vor apărea împreună pe cer, seara. Ar trebui să fie toate vizibile în aceeași parte a cerului la scurt timp după apusul soarelui, creând ceea ce se numește adesea o paradă planetară. Mercur, Venus, Saturn și […]
17:10
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene # Gândul
Departamentul de Stat al Statelor Unite a instruit personalul neesențial al ambasadei sale din Israel să părăsească țara, pe fondul riscurilor crescute privind un conflict cu Iranul. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis personalului ambasadei un e-mail în care a menționat că cei care doresc să plece „trebuie să o facă ASTĂZI”, scrie […]
17:10
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?” # Gândul
Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare din Consiliul Superior al Magistraturii, invitata jurnalistei Sorina Matei în cadrul emisiunii „Off the Record” la Mediafax, și-a exprimat dezacordul cu privire la referendumului anunțat de Președintele României, Nicușor Dan, în justiție. Judecătoarea Petcu a declarat că nu există un cadru legal pentru acest demers. Șefa Inspecției Judiciare, Roxana […]
Acum o oră
17:00
FCSB luptă pentru un loc în play-off, dar depinde și de rezultatele celorlalte candidate. U Cluj – Oțelul Galați e primul meci important în această luptă și dacă înving, ardelenii sunt calificați matematic în play-off. FCSB e pe locul șapte, 43 de puncte, la trei distanță de play-off, pe locul șase fiind FC Argeș. În […]
17:00
(P) „Parcul Șinei” intră în faza de studiu de fezabilitate. Proiectul a fost votat de Consiliul Local # Gândul
16:50
Smartphone-ul a devenit device-ul indispensabil pentru oameni, îl purtăm cu noi peste tot și îl folosim atât la serviciu, cât și acasă. Deși ne amintim să actualizăm mereu aplicațiile, majoritatea utilizatorilor uită un pas esențial pentru buna funcționare și pentru întreținere: repornirea telefonului. Potrivit Ziarulromânesc, o simplă resetare poate părea banală, însă oferă beneficii surprinzătoare pentru performanță și stabilitatea dispozitivului. Cât […]
16:50
AEP: Partidele politice au primit peste 15 milioane de lei din bani publici în februarie. Cine a primit cea mai mare sumă # Gândul
În luna februarie 2026, partidele politice din România au primit subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15,4 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Aceste sume au fost virate în conturile formațiunilor în două tranșe, pe 9 și pe 26 februarie. Cea mai mare sumă a ajuns […]
16:50
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt # Gândul
Banalul reflex de a reacționa cu Noroc sau Sănătate în momentul în care un companion strănută poate avea semnificații subliminale surprinzătoare. Ce mesaj transmiteți de fapt. Sănătate! denotă empatie și protecție. Această variantă este ancorată în instinctul de supraviețuire și în istoria medicală a societății. Are, de altfel rădăcini istorice din timpurile negre. În timpul […]
16:50
COMUNICAT: Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # Gândul
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, autoritățile române au confiscat circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 197,5 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe platforma StopContrabanda.ro. Volumul capturilor este de aproape patru ori mai mare decât în 2024, în urma intensificării activităților autorităților de combatere a traficului […]
16:40
Macron acuză Comisia Europeană de „lipsă de respect“ pentru că a forțat aplicarea acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută. Vom fi intransigenți“. Ce țări au salutat decizia Bruxelles-ului # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, vineri, că decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu țările Mercosur este „o surpriză neplăcută” pentru Franța, care se opusese acestuia, și o „lipsă de respect” față de Parlamentul European, relatează BFMTV. „Pentru Franța este o surpriză, o surpriză neplăcută, iar pentru Parlamentul European, aceasta este […]
Acum 2 ore
16:30
Zodia care dă lovitura în 2026. Mihai Voropchievici: „Vor avea cel mai bun an din ultimii 10 ani” # Gândul
Mai toate zodiile au parte de schimbări majore în anul 2026, este anul schimbărilor decisive. Runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, aceasta va produce un salt major în viețile zodiilor. Vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce. Fiecare zodie va fi influențată tot anul 2026 runa Nied, anunță Mihai Voropchievici […]
16:30
Bolojan reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități. În ce condiții se aplică modificarea taxelor # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care modifică regimul impozitelor și taxelor locale și introduce reduceri semnificative pentru persoanele cu dizabilități și pentru reprezentanții legali ai acestora. Măsura vizează impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport și ar urma să beneficieze peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România. Actul normativ […]
16:20
Românii au început pregătirile pentru începutul de primăvară, iar în goana după mărțișoare ei se opresc și pentru câteva preparate tradiționale. Poalele-n brâu, zacusca, dulceața și chipsurile de șorici sunt vedetele Târgului, chiar dacă postul a început deja în calendar. Ce cumpără românii de la Târgul de Mărțișor din București A mai rămas foarte puțin până […]
16:10
Nicușor Dan, contraatac la AEP în dosarul finanțării campaniei electorale. “Se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”. “Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, reacționează după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei prezidențiale. Liderul de la Cotriceni afirmă că importantă nu este persoana sa, ci funcționarea instituțiilor, care „nu văd fapte vizibile de pe Lună”. „Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, […]
16:10
Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele zile, echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat noi lucrări de reparații locale pe străzile Mihail Mirinescu, Gorjului și Jiliste nr. 1. „Continuăm să îmbunătățim infrastructura din sectorul nostru! Am realizat reparațiile […]
16:00
Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei” # Gândul
Încă de la întronizare, succesorul Papei Francisc s-a remarcat prin declarații curajoase și dorința de a face o reformă blândă în rândul clericilor. În cea mai recentă intervenție a sa, Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale pentru a scrie predici. „A ține o predică adevărată înseamnă a […]
16:00
Cum s-a văzut de la pușcăria Chilia Veche doborârea unei drone în Dunăre. Ce spune directorul Penitenciarului Tulcea despre riscurile din zonă # Gândul
Vineri dimineaţă, un mesaj Ro-Alert anunţa populaţia din zona Tulcea de apariţia a două drone, la 100 km de graniţa cu România, la intervale foarte scurte de timp una de alta. Imediat, Ministerul Apărării a transmis o informare prin care anunţa că au fost ridicate de la sol şi două avioane F-16, iar una dintre […]
16:00
Rețeaua de transport public din București se reorganizează. Ce linii de tramvai vor fi desființate de luni # Gândul
Bucureștenii care circulă în zonele de sud și est ale Capitalei trebuie să se pregătească pentru schimbări majore în transportul public. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat o amplă reorganizare a liniilor, motivată de începerea unor lucrări de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe artere cheie precum Calea […]
15:50
Prietenii lui Trump au câștigat cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Paramount va cheltui 111 miliarde de dolari, după ce Netflix s-a retras # Gândul
Peisajul media de la Hollywood a fost zguduit de victoria Paramount Skydance în cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery, după ce Netflix a decis să se retragă din cursă. Consorțiul condus de David Ellison, fiul lui Larry Ellison, prietenul lui Donald Trump, a câștigat după ce a prezentat o ofertă considerată „superioară” celei de la […]
15:50
În contextul obiectivelor naționale și europene referitoare la tranziția către economia circulară, autoritățile locale, împreună cu operatorii de salubrizare, subliniază cu fermitate importanța esențială a respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor, transmite Salubrizare Sector 5. Potrivit opreratorului de salubrizare, aceasta constituie un element fundamental pentru creșterea gradului de reciclare și pentru reducerea cantităților de […]
15:50
Paradă militară grandioasă la Phenian: Kim Jong Un s-a lăudat cu armata și fiica în Piața Kim Il Sung. Liderul nord-coreean promite că va consolida programul nuclear al țării # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis, săptămâna aceasta, că va consolida programul nuclear al țării sale. Afirmația a fost făcută înaintea unei parade militare nocturne, la care a participat împreună cu fiica sa Kim Ju Ae și care a încheiat congresul la care Kim Jong Un a fost reales lider suprem al partidului de […]
15:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu caută pe Facebook candidați pentru Consiliul de Administrație al noii companii Carpatica Feroviar # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat chiar pe pagina de Facebook un anunț de angajare pentru noua companie de stat Carpatica Feroviar, o alternativă la CFR Marfă, care a dat faliment. Funcția se referă la o poziție de vârf, mai exact cea de membru în Consiliul Administrației. Selecția pentru membrii Consiliului de Administrației a companiei Carpatica […]
Acum 4 ore
15:30
Cum a reușit o femeie să zboare fără bilet, de două ori în doi ani, din SUA până în Italia. Pasagera clandestină a evitat mereu agenții de securitate # Gândul
O femeie a fost arestată în Italia după ce s-a îmbarcat fără bilet într-un zbor United Airlines, pe ruta SUA-Milano. Ea a fost condamnată și anul trecut pentru același lucru. Svetlana Dali a plecat clandestin într-un zbor internațional în 2025 fără pașaport sau bilet a fost arestată și reținută în Italia, după ce a călătorit […]
15:30
Culturistul cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului” a murit la 30 de ani. Acesta a fost împușcat în ochi # Gândul
Davood Sohrabi, cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului”, a murit la vârsta de 30 de ani după ce a fost împușcat în ochi și a intrat în comă. Tânărul a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale, iar la scurt timp după operație starea sa s-a agravat […]
15:30
România înregistrează primul excedent bugetar din ultimii 7 ani. Nazare: „Bugetul pe 2026 va urmări să îmbine prudența fiscală cu dinamismul economic” # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a transmis pe Facebook că România a început anul 2026 cu o premieră financiară pentru ultima perioadă: prima lună de excedent bugetar din 2019 până în prezent. Nazare a explicat că acest rezultat se datorează unei combinații între colectarea eficientă a taxelor și o prudență sporită în gestionarea banilor publici. Potrivit […]
15:30
Șefa Inspecției Judiciare din România, reacție după promulgarea legii pensiilor speciale: ”Nu are cum să ne mulțumească o scădere a statutului” # Gândul
Invitată vineri la emisiunea OFF The Record, judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a vorbit despre statutul magistraților și promulgarea legii pensiilor speciale ale magistraților. Șefa Inspecției Judiciare a vorbit despre reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind pensiile speciale ale magistraților, în ciuda solicitărilor venite din […]
15:10
Șomajul continuă să facă ravagii. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri avertizează că 6.700 de angajați rămân pe drumuri # Gândul
România are oficial cea mai mare rată a șomajului la nivelul Uniunii Europene, acesta fiind accentuat de măsurile de austeritate ale Guvernului. Unul dintre cei mai importanți antreprenori români, patronul Chimcomplex, Ștefan Vuza, amenință că va opri din liniile de producție ale combinatului și acuză statul că nu susține industria chimică, deși Guvernul se laudă cu […]
15:00
O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă # Gândul
Aproximativ 100 de tineri schiori concurează pe 5 și 6 martie în cea de-a VIII-a ediție a competiției care a reînviat o tradiție din anii ’70. Cei mai buni tineri schiori din România vor concura pentru podium în probele de Slalom Uriaș și Slalom pe 5 și 6 martie, pe Pârtia Lupului Superior din Poiana […]
15:00
Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei # Gândul
S-au născut discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de cadourile pentru 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. În general, pentru mulţi părinţi, mărţişorul nu mai reprezintă simbolul primăverii, ci mai degrabă un subiect de discuții și scandal. Unii dintre ei doresc ca […]
14:50
Lovitură pentru Keir Starmer al Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt” # Gândul
Partidul Laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer a suferit, vineri, o înfrângere electorală jenantă, într-o zonă din Greater Manchester pe care o dominase timp de aproape un secol, relatează Reuters și CNN. Hannah Spencer, din Partidul Verde de stânga, a câștigat alegerile pentru locul vacant din parlament. Laburiștii au ieșit de fapt pe locul al […]
14:50
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării # Gândul
Vineri, un vagon USR plin de „eminențe” s-a îndreptat spre Sibiu, spre congresul partidului. În descrierea pozei postate pe Facebook, fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu glumea cu mândrie: „Un vagon USR spre congresul de la Sibiu. Weekendul ăsta avem de muncă la statut.” O imagine optimistă, dar pe fundalul căreia se profilează… mai multe […]
14:40
Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată # Gândul
Administrația Străzilor București a fost obligată, după aproape 12 ani de procese, să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui biciclist care și-a pierdut splina în urma unui accident provocat de o groapă nesemnalizată pe Calea Știrbei Vodă. Acum, apărătorul bărbatului a explicat la Digi 24 ce pași trebuie să facă persoanele care se accidentează […]
14:40
Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție # Gândul
Momente tensionate au avut loc la stațiunea Big Bear Mountain din California. O schioare de doar 21 de ani a fost filmată atârnată de un telescaun ridicat deasupra solului. Pe imagini se obervă cum femeia se ține cu ambele mâini de bara de protecție, care ar fi putut ceda în orice moment. Personalul Big Bear […]
14:20
Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000 # Gândul
Un accident grav a avut loc pe pârtia din Sinaia, la cota 2000, vineri la prânz, după ce un bărbat aflat pe jet ski a dat peste o femeie care schia. Un echipaj în elicopter a ajuns la fața locului. Momentan nu se cunoaște starea victimei. Bărbatul ar fi circulat cu viteză, iar victima nu […]
14:20
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută # Gândul
În 2025, Gândul dezvăluia, în exclusivitate, faptul că banii primiţi de Nicuşor Dan pentru campania la prezidenţiale ridică mari semne de întrebare referitoare la sursa acestora. Preşedintele a declarat, în repetate rânduri, că acestea sunt donaţii de la persoane fizice care îi susţin candidatura. Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat în aprilie 2025 o sesizare către […]
14:20
Rețetele gustoase și sănătoase sunt la mare căutare în rândul românilor care țin Postul Paștelui, preparatele care sunt inspirate din bucătăria mănăstirească au devenit tot mai populare în rândul gospodinelor. Află cum poți să pregătești cea mai delicioasă tocăniță ca la mănăstire din doar câteva ingrediente simple și sănătoase. Tocănița de post ca la mănăstire […]
14:10
Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar # Gândul
Dați Cezarului ce este al Cezarului. Legendarul actor Jim Carrey a fost recompensat, seara trecută, la cea de-a 51-a gală a Premiilor Cesar de la Paris, cu un premiu pentru întreaga carieră, relatează France 24. Actorul canadiano-american a acceptat trofeul Cesar în limba franceză, a glumit pe seama cunoștințelor sale lingvistice și a amintit de […]
14:00
PSD cere lămuriri din partea USR, după numirea lui Caragea la UM Sadu: ”Miruță insistă să-l susțină în pofida incompetenței sale evidente” # Gândul
Prin intermediul unui comunicat de presă, PSD a solicitat partidului USR să dispună de urgență o verificare a circumstanțelor în care Viorel Salvador Caragea a fost numit în funcția de administrator special al UM Sadu. PSD cere explicații din partea USR: ”Conducerea USR are obligația să lămurească public cum a fost posibil ca miniștrii săi […]
13:50
Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură # Gândul
O asistentă medicală de 23 de ani, a murit vineri dimineață, la doar câteva momente după ce a intrat în tură la clinica unde lucra. Din primele informații, ea lucra la o clinică privată, relatează Antena 3 CNN. Aceasta a ajuns la serviciu la ora 8:00 și la scurt timp i s-a făcut rău și a […]
13:50
Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului # Gândul
Celebrul actor Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolurile sale din „The Wire” și „Law and Order: Special Victims Unit”, a murit la vârsta de 62 de ani. El a suferit mai multe arsuri și a inhalat fum după izbucnirea unui incendiu pe proprietatea sa. Fiica aestuia a fost cea care a confirmat vestea tristă, cerând […]
13:50
A avut loc tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor, dar s-a stabilit și traseul până în finala de la 30 mai, de la Budapesta. Meciurile din optimile Ligii Campionilor: Real Madrid – Manchester City, Bodo/Glimt, care a eliminat Inter, echipa lui Cristi Chivu, va juca împotriva lui Sporting, apoi avem PSG – Chelsea, Newcastle […]
Acum 6 ore
13:20
Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție a UE de către Parlamentul European # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul comercial cu țările Mercosur, relatează BFMTV. „În ultimele săptămâni, am discutat pe larg această chestiune cu statele membre și cu deputații din Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a declarat ea într-o […]
13:10
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală/Ţuţuianu: „Aşteptăm să fim citaţi” # Gândul
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General cu privire la sursa finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. AEP a depus sesizarea încă din perioada în care Zsombor Vajda era şef al instituţiei, scrie G4Media. UPDATE Adrian Ţuţuianu: „Aşteptăm să fim citaţi în instanţă” Actualul preşedinte al Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat, pentru […]
13:10
În ciuda sesizării Curții de Justiție a UE de către Parlamentul European, Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului Mercosur # Gândul
13:10
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele # Gândul
Un român care este șofer pe ambulanță privată în Marea Britanie refuză să își demoleze garajul imens pe care l-a construit ilegal în casa lui scumpă, deși vecinii revoltați spun că structura le blochează ferestrele și le-a „distrus” viețile au depus numeroase plângeri la autorități. Românul stabilit în UK care și-a dus vecinii la disperare Daniel Toma, […]
13:00
A murit Eugen Brătucu, unul dintre cei mai respectați chirurgi din România. Colegiul Medicilor: „Un reper de profesionalism” # Gândul
Profesorul universitar doctor Eugen Brătucu, unul dintre cei mai respectați chirurgi ai României, a încetat din viață și lasă în urmă o carieră impresionantă și generații întregi de medici formați sub îndrumarea sa. Anunțul a fost făcut de Colegiul Medicilor din Municipiul București, care a transmis un mesaj de condoleanțe în care subliniază rolul esențial […]
