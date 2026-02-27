Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza
Gândul, 27 februarie 2026 20:20
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va vizita Israelul pe 2 și 3 martie, într-un context de tensiuni extreme dintre Statele Unite și Iran pe fondul negocierilor privind limitarea programului nuclear al Teheranului. Negocierile de joia trecută de la Geneva s-au dovedit a fi zadarnice deoarece cererile Washingtonului sunt prea draconice pentru a fi […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
20:40
Proaspăt cetățean român, lui Dominic Fritz îi e dor de cuvântul „patriotism”: „L-am lăsat altora să-l abuzeze și să-l murdărească” # Gândul
Liderul USR, Dominic Fritz, a lansat vineri un atac dur la adresa partidului AUR , în cadrul Congresului USR de la Sibiu. Acesta a acuzat formațiunea că a confiscat conceptul de patriotism și l-a transformat într-un instrument de propagandă pe rețelele sociale. Din noua sa postură de cetățean român, Dominic Fritz a vorbit despre necesitatea […]
Acum 30 minute
20:20
Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza # Gândul
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va vizita Israelul pe 2 și 3 martie, într-un context de tensiuni extreme dintre Statele Unite și Iran pe fondul negocierilor privind limitarea programului nuclear al Teheranului. Negocierile de joia trecută de la Geneva s-au dovedit a fi zadarnice deoarece cererile Washingtonului sunt prea draconice pentru a fi […]
Acum o oră
20:00
Ciucu ține cont de „impactul financiar” la buget, când vine vorba de interzicerea păcănelelor: „Să vedem și câți bani aduc” # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit joi, despre interzicerea jocurilor de noroc pe teritoriul Bucureștiului, după ce, marți, Guvernul a dat o ordonanță de urgență care vizează păcănelele. Edilul a precizat că este împotriva păcănelelor și a venit cu o propunere. Ciprian Ciucu a precizat că subiectul interzicerii păcănelelor în Capitală trebuie analizat din mai […]
Acum 2 ore
19:40
La inițiativa consilierului ardelean Bashar Molhem, Emil Boc pune în dezbatere publică soarta păcănelelor la Cluj # Gândul
Emil Boc a declarat într-o conferință de presă că intenționează să supună Consiliului Local o propunere privind limitarea sau interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului Cluj-Napoca. Acest lucru se poate întâmpla doar după organizarea unei consultări publice. Decizia vine pe fondul preocupărilor legate de influența nocivă a jocurilor de noroc asupra elevilor, adolescenților și […]
19:40
Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său? # Gândul
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română și care a fost găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată […]
19:30
Moartea lui Jeffrey Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul # Gândul
Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe 4chan în 2019, cu 38 de minute înaintea ca presa să o facă. FBI a investigat ani de zile fără rezultat. Pe 10 august 2019, la ora 8:16 dimineața, un utilizator anonim a scris pe 4chan: „Epstein a murit acum o oră, spânzurat. Faceți o […]
19:20
Conform autorităţilor, alocaţiile pentru copii care sunt virate pe card ar urma să fie virate vineri, 6 martie 2026, sau cel târziu luni, 9 martie 2026. În schimb, alocaţiile care sunt virate prin mandat poştal ar urma să fie livrate în săptămâna 9-13 martie 2026, preia Observator. În 2026, potrivit reglementărilor în vigoare, alocațiile pentru […]
19:20
BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026 # Gândul
Banca Națională a României a publicat o analiză care arată că lupta cu scumpirile devine mai dificilă. Deși se aștepta ca prețurile să scadă mai rapid, noile date indică o „înrăutățire” a situației, ceea ce înseamnă că inflația va rămâne la un nivel ridicat pe o perioadă mai lungă de timp. Potrivit BNR, scăderea inflației […]
19:20
Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni # Gândul
Pentru a doua oară în câteva săptămâni, spațiul aerian de deasupra orașului El Paso, Texas, a fost închis timp de câteva ore. La fel ca data trecută, cauza a fost o eroare comisă de agențiile guvernamentale. Potrivit New York Times și AP, armata americană a doborât accidental, cu ajutorul laserelor, o dronă utilizată de Departamentul […]
19:10
Concubina președintelui a vorbit la lansarea Registrului Neonatal. „România în lumină”, sloganul de campanie a lui Nicușor a fost reciclat în „program social” # Gândul
Mirabela Grădinaru, concubina președintelui Nicușor Dan, a participat vineri 27 februarie la evenimentul de lansare a Registrului Neonatal, organizat de Ministerul Sănătății și desfășurat la Palatul Cotroceni. Evenimentul face parte din proiectul „România în lumină”, promovat de Nicușor Dan ca fiind unul „social”. În mod surprinzător, sloganul „România în lumină” a fost folosit prima dată […]
19:10
Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a numit procuror pe „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu # Gândul
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Ionel Laurențiu Beșu își schimbă oficial rolul în justiție: acesta pleacă de la Tribunalul București, unde a fost judecător, pentru a deveni procuror la Giurgiu. Decretul semnat vineri de președinte reprezintă ultimul pas legal pentru ca Beșu să poată profesa ca procuror. Această schimbare a fost pregătită […]
19:00
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți # Gândul
Un tramvai din Milano a deraiat de pe șine și s-a izbit de o clădire. În urma impactului au fost rănite mai multe persoane, iar altele au fost prinse sub șine, scrie Il Messaggero. Accidentul a avut loc în jurul orei 16:00, ora locală, pe Viale Vittorio Veneto, în timp ce tramvaiul circula dinspre Piazza […]
18:50
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, o modificare la legea pensiilor magistraţilor, în ceea ce priveşte termenul de aplicare a sa, stabilit iniţial pentru 1 ianuarie 2026. Potrivit Executivului, pentru „corelarea termenelor” şi respectarea „principiului neretroactivităţii”, guvernanţii au stabilit că prevederile actului normativ se vor aplica de la data intrării sale în vigoare. Potrivit […]
Acum 4 ore
18:30
Lovitură pentru imaginea Armatei. Doi militari din Bistrița au fost arestați după ce au fost prinși că vindeau droguri # Gândul
Doi soldați din Bistrița-Năsăud au ajuns în spatele gratiilor după ce s-a descoperit că, în loc să servească țara, se ocupau cu traficul de substanțe interzise. Alături de un al treilea complice, aceștia sunt acuzați că vindeau canabis și „cristale” (droguri de mare risc) încă din anul 2021, potrivit unui comunicat oficial transmis de IPJ […]
18:30
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026: Peste 100.000 de locuri disponibile pentru seniori. Actele necesare și pașii de urmat # Gândul
Seniorii din România, dar și anumite categorii de salariați, vor beneficia și în 2026 de bilete pentru tratament balnear. Guvernul a aprobat actul normativ care reglementează acordarea acestor facilități prin intermediul caselor teritoriale de pensii. Programul rămâne unul dintre cele mai așteptate de pensionari, mai ales pentru cei care suferă de afecțiuni cronice și au […]
18:30
SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an # Gândul
Potrivit unui document al Departamentului de Stat al SUA din data de 27 ianuarie și dezvăluit recent de Reuters, Statele Unite au un plan ambițios de a aduce până la 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Documentul consultat de Reuters menționează că incapacitatea de a procesa aproximativ 4.500 de solicitări de azil pe […]
18:10
Dominic Fritz îi ia apărarea controversatului Viorel Caragea, numit de USR la Uzina Sadu. „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” stârnită în jurul deciziei colegului său de partid, ministrul Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe Viorel Salvador Caragea, fost șef al IPJ Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu. „Nu știu ce informații au ajuns la dumneavoastră, nu este o numire […]
18:00
Dominic Fritz îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, spune că ar fi iresponsabil ca PSD „să arunce în aer” coaliția de guvernare. Declarația vine după ce Sorin Grindeanu a spus, într-un interviu pentru G4Media, că va propune organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul dorește să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de […]
18:00
Alertă în Orientul Mijlociu. China le-a cerut cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe chinez a emis vineri o alertă de urgență prin care le cere cetățenilor săi aflați în Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil”, scrie Reuters. Anunțul vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Iran și a riscului iminent de conflict militar în Orientul Mijlociu. Multe alte țări, printre care Serbia, […]
18:00
Unul dintre oameni susținuți de Dan Șucu la Rapid pleacă din Giulești! A ales un club din Franța: „Îi mulțumim pentru munca depusă” # Gândul
Rapid, echipa patronată de Dan Șucu, a anunțat, vineri, pe pagina oficială de Facebook, despărțirea de directorul de scouting Daniel Sandu, care până la sosirea lui Mauro Pederzoli a ocupat funcția de director sportiv. Acesta din urmă a fost contestat de suporteri pentru campania de achiziții și a părăsit de comun acord gruparea din Giulești. […]
18:00
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor # Gândul
S-ar putea crede că zăcămintele de uraniu sunt rare, din cauza rolului critic pe care îl joacă în generarea energiei nucleare, împreună cu toate costurile și consecințele legate de acest zăcământ. Dar uraniul este, de fapt, destul de abundent: este mai abundent decât aurul și argintul, spre exemplu, și cam la fel de prezent ca […]
17:50
Dominic Fritz răspunde atacurilor lui Sorin Grindeanu: „Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, spune că ar fi iresponsabil ca PSD „să arunce în aer” coaliția de guvernare. Declarația vine după ce Sorin Grindeanu a spus, într-un interviu pentru G4Media, că va propune organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul dorește să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de […]
17:40
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea, la Uzina Sadu: „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” stârnită în jurul deciziei colegului său de partid, ministrul Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe Viorel Salvador Caragea, fost șef al IPJ Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu. Cine este Viorel Salvador Caragea Numirea lui Viorel Salvador Caragea a fost […]
17:40
Ciorba de perișoare de post se prepară ușor și este foarte sățiosă. Această rețetă este soluția de lux, nu de avarie, pentru prânzurile din perioada Postului Paștelui. Pentru această rețetă avem nevoie de morcovi, o rădăcină de pătrunjel și o felie de țelină. De asemenea, se mai folosesc ardei capia, ardei gras, dar și o […]
17:20
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate” # Gândul
Jurnalistul Moise Guran reacționează în scandalul declanșat de anunțul AEP că a sesizat Parchetul cu privire la o serie de nereguli descoperite în campania electorală a lui Nicușor Dan. Moise Guran îi atrage președintelui ales că lunga sa explicație de astăzi nu se susține. Jurnalistul a remarcat și un dublu standard al autorităților în ceea […]
17:20
Luna martie vine cu două mari sărbători importante cu cruce roșie: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia și Buna Vestire. Care sunt zilele cu cruce roșie în martie Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia se sărbătoresc pe 9 martie. În acea zi se face pomenirea mucenicilor care au pătimit în lacul Sevastiei, relatează romaniatv.net. De asemenea, pe 25 martie credincioșii sărbătoresc […]
17:20
Piața muncii din Germania rămâne în zona gri. Deși luna februarie aduce, de regulă, primele semne de relansare după iarnă, anul acesta schimbarea aproape că nu se vede. Numărul șomerilor a scăzut ușor față de ianuarie, dar rămâne peste pragul de trei milioane. Comparativ cu anul trecut, sunt chiar mai mulți oameni fără loc de […]
17:10
„Parcul Șinei”, proiectul care vizează amenajarea unui parc liniar între stațiile Cotroceni și Progresul, mai face un pas. Studiul de fezabilitate a fost votat în Consiliul Local Sector 5, la ședința din 26 februarie. Investiția presupune amenajarea de spații verzi plantate (gazon, arbori, arbuști decorativi), amplasarea de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.), execuția […]
17:10
Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească # Gândul
Privitorii de stele se vor bucura de o experiență cosmică în acest weekend, dacă vremea permite, deoarece șase planete vor apărea împreună pe cer, seara. Ar trebui să fie toate vizibile în aceeași parte a cerului la scurt timp după apusul soarelui, creând ceea ce se numește adesea o paradă planetară. Mercur, Venus, Saturn și […]
17:10
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene # Gândul
Departamentul de Stat al Statelor Unite a instruit personalul neesențial al ambasadei sale din Israel să părăsească țara, pe fondul riscurilor crescute privind un conflict cu Iranul. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis personalului ambasadei un e-mail în care a menționat că cei care doresc să plece „trebuie să o facă ASTĂZI”, scrie […]
17:10
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?” # Gândul
Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare din Consiliul Superior al Magistraturii, invitata jurnalistei Sorina Matei în cadrul emisiunii „Off the Record” la Mediafax, și-a exprimat dezacordul cu privire la referendumului anunțat de Președintele României, Nicușor Dan, în justiție. Judecătoarea Petcu a declarat că nu există un cadru legal pentru acest demers. Șefa Inspecției Judiciare, Roxana […]
17:00
FCSB luptă pentru un loc în play-off, dar depinde și de rezultatele celorlalte candidate. U Cluj – Oțelul Galați e primul meci important în această luptă și dacă înving, ardelenii sunt calificați matematic în play-off. FCSB e pe locul șapte, 43 de puncte, la trei distanță de play-off, pe locul șase fiind FC Argeș. În […]
17:00
(P) „Parcul Șinei” intră în faza de studiu de fezabilitate. Proiectul a fost votat de Consiliul Local # Gândul
„Parcul Șinei”, proiectul care vizează amenajarea unui parc liniar între stațiile Cotroceni și Progresul, mai face un pas. Studiul de fezabilitate a fost votat în Consiliul Local Sector 5, la ședința din 26 februarie. Investiția presupune amenajarea de spații verzi plantate (gazon, arbori, arbuști decorativi), amplasarea de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.), execuția […]
16:50
Smartphone-ul a devenit device-ul indispensabil pentru oameni, îl purtăm cu noi peste tot și îl folosim atât la serviciu, cât și acasă. Deși ne amintim să actualizăm mereu aplicațiile, majoritatea utilizatorilor uită un pas esențial pentru buna funcționare și pentru întreținere: repornirea telefonului. Potrivit Ziarulromânesc, o simplă resetare poate părea banală, însă oferă beneficii surprinzătoare pentru performanță și stabilitatea dispozitivului. Cât […]
16:50
AEP: Partidele politice au primit peste 15 milioane de lei din bani publici în februarie. Cine a primit cea mai mare sumă # Gândul
În luna februarie 2026, partidele politice din România au primit subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15,4 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Aceste sume au fost virate în conturile formațiunilor în două tranșe, pe 9 și pe 26 februarie. Cea mai mare sumă a ajuns […]
16:50
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt # Gândul
Banalul reflex de a reacționa cu Noroc sau Sănătate în momentul în care un companion strănută poate avea semnificații subliminale surprinzătoare. Ce mesaj transmiteți de fapt. Sănătate! denotă empatie și protecție. Această variantă este ancorată în instinctul de supraviețuire și în istoria medicală a societății. Are, de altfel rădăcini istorice din timpurile negre. În timpul […]
16:50
COMUNICAT: Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # Gândul
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, autoritățile române au confiscat circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 197,5 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe platforma StopContrabanda.ro. Volumul capturilor este de aproape patru ori mai mare decât în 2024, în urma intensificării activităților autorităților de combatere a traficului […]
Acum 6 ore
16:40
Macron acuză Comisia Europeană de „lipsă de respect“ pentru că a forțat aplicarea acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută. Vom fi intransigenți“. Ce țări au salutat decizia Bruxelles-ului # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, vineri, că decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu țările Mercosur este „o surpriză neplăcută” pentru Franța, care se opusese acestuia, și o „lipsă de respect” față de Parlamentul European, relatează BFMTV. „Pentru Franța este o surpriză, o surpriză neplăcută, iar pentru Parlamentul European, aceasta este […]
16:30
Zodia care dă lovitura în 2026. Mihai Voropchievici: „Vor avea cel mai bun an din ultimii 10 ani” # Gândul
Mai toate zodiile au parte de schimbări majore în anul 2026, este anul schimbărilor decisive. Runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, aceasta va produce un salt major în viețile zodiilor. Vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce. Fiecare zodie va fi influențată tot anul 2026 runa Nied, anunță Mihai Voropchievici […]
16:30
Bolojan reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități. În ce condiții se aplică modificarea taxelor # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care modifică regimul impozitelor și taxelor locale și introduce reduceri semnificative pentru persoanele cu dizabilități și pentru reprezentanții legali ai acestora. Măsura vizează impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport și ar urma să beneficieze peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România. Actul normativ […]
16:20
Românii au început pregătirile pentru începutul de primăvară, iar în goana după mărțișoare ei se opresc și pentru câteva preparate tradiționale. Poalele-n brâu, zacusca, dulceața și chipsurile de șorici sunt vedetele Târgului, chiar dacă postul a început deja în calendar. Ce cumpără românii de la Târgul de Mărțișor din București A mai rămas foarte puțin până […]
16:10
Nicușor Dan, contraatac la AEP în dosarul finanțării campaniei electorale. “Se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”. “Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, reacționează după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei prezidențiale. Liderul de la Cotriceni afirmă că importantă nu este persoana sa, ci funcționarea instituțiilor, care „nu văd fapte vizibile de pe Lună”. „Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, […]
16:10
Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele zile, echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat noi lucrări de reparații locale pe străzile Mihail Mirinescu, Gorjului și Jiliste nr. 1. „Continuăm să îmbunătățim infrastructura din sectorul nostru! Am realizat reparațiile […]
16:00
Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei” # Gândul
Încă de la întronizare, succesorul Papei Francisc s-a remarcat prin declarații curajoase și dorința de a face o reformă blândă în rândul clericilor. În cea mai recentă intervenție a sa, Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale pentru a scrie predici. „A ține o predică adevărată înseamnă a […]
16:00
Cum s-a văzut de la pușcăria Chilia Veche doborârea unei drone în Dunăre. Ce spune directorul Penitenciarului Tulcea despre riscurile din zonă # Gândul
Vineri dimineaţă, un mesaj Ro-Alert anunţa populaţia din zona Tulcea de apariţia a două drone, la 100 km de graniţa cu România, la intervale foarte scurte de timp una de alta. Imediat, Ministerul Apărării a transmis o informare prin care anunţa că au fost ridicate de la sol şi două avioane F-16, iar una dintre […]
16:00
Rețeaua de transport public din București se reorganizează. Ce linii de tramvai vor fi desființate de luni # Gândul
Bucureștenii care circulă în zonele de sud și est ale Capitalei trebuie să se pregătească pentru schimbări majore în transportul public. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat o amplă reorganizare a liniilor, motivată de începerea unor lucrări de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe artere cheie precum Calea […]
15:50
Prietenii lui Trump au câștigat cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Paramount va cheltui 111 miliarde de dolari, după ce Netflix s-a retras # Gândul
Peisajul media de la Hollywood a fost zguduit de victoria Paramount Skydance în cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery, după ce Netflix a decis să se retragă din cursă. Consorțiul condus de David Ellison, fiul lui Larry Ellison, prietenul lui Donald Trump, a câștigat după ce a prezentat o ofertă considerată „superioară” celei de la […]
15:50
În contextul obiectivelor naționale și europene referitoare la tranziția către economia circulară, autoritățile locale, împreună cu operatorii de salubrizare, subliniază cu fermitate importanța esențială a respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor, transmite Salubrizare Sector 5. Potrivit opreratorului de salubrizare, aceasta constituie un element fundamental pentru creșterea gradului de reciclare și pentru reducerea cantităților de […]
15:50
Paradă militară grandioasă la Phenian: Kim Jong Un s-a lăudat cu armata și fiica în Piața Kim Il Sung. Liderul nord-coreean promite că va consolida programul nuclear al țării # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis, săptămâna aceasta, că va consolida programul nuclear al țării sale. Afirmația a fost făcută înaintea unei parade militare nocturne, la care a participat împreună cu fiica sa Kim Ju Ae și care a încheiat congresul la care Kim Jong Un a fost reales lider suprem al partidului de […]
15:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu caută pe Facebook candidați pentru Consiliul de Administrație al noii companii Carpatica Feroviar # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat chiar pe pagina de Facebook un anunț de angajare pentru noua companie de stat Carpatica Feroviar, o alternativă la CFR Marfă, care a dat faliment. Funcția se referă la o poziție de vârf, mai exact cea de membru în Consiliul Administrației. Selecția pentru membrii Consiliului de Administrației a companiei Carpatica […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.