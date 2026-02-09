Emeric Imre revine săptămâna aceasta pe scena restaurantului Noo’vo din Oradea. Pe 14 februarie urmează „Dinner for two”

12:40

Un clujean de 38 de ani, care nu avea permis de conducere, s-a ales cu dosar penal după ce, în noaptea de joi spre vineri, a scăpat mașina de sub control la intrarea în Cluj-Napoca, a ieșit de pe carosabil și a intrat direct în zona Noodle Pack Drive Thru, din parcarea centrului comercial VIVO. Un pasager a fost rănit și transportat la spital.