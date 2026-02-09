Emeric Imre revine săptămâna aceasta pe scena restaurantului Noo’vo din Oradea. Pe 14 februarie urmează „Dinner for two”
Bihoreanul, 9 februarie 2026 12:00
Noo’vo Resto Lounge propune, la mijlocul lunii februarie, două seri cu totul speciale. Pe 12 februarie, publicul este invitat la un concert intim susținut de Emeric Imre, iar pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, restaurantul organizează un eveniment culinar dedicat cuplurilor, sub titlul „Dinner for two”.
• • •
12:20
16 cioate, dom'le? Păi, ne luăm din atât, la cât se fură în țara asta? Am auzit de multe ori acest argument, chiar și din partea unor oameni de bună credință, pentru a minimaliza importanța tăierilor din pădurea Felix. Și parțial tind să le dau dreptate: la 700 de arbori, 16 înseamnă puțin peste 2% din total.
12:00
11:20
Un autocamion a luat foc luni dimineață, pe DN19, în Bihor, la ieșirea din localitatea Valea lui Mihai spre Satu Mare, incendiul izbucnind cel mai probabil după explozia unui cauciuc.
11:00
Acuzații de „trădare” și „userizare” la adresa lui Ilie Bolojan din partea lui Hubert Thuma. Primarul Oradiei, Florin Birta: „Când închizi anumite «robinete», deranjezi” # Bihoreanul
Primarul Oradiei, Florin Birta, a reacționat duminică seara, într-o postare publică pe Facebook, la atacurile lansate în interiorul PNL la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că acestea sunt consecința deciziilor dificile și a reformelor promovate de acesta. Mesajul edilului orădean vine în contextul acuzațiilor formulate de Hubert Thuma, la Antena 3 CNN, potrivit cărora Bolojan nu ar fi susținut suficient candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale și ar fi „trădat” partidul.
10:40
Consiliul Concurenței investighează Digi pentru posibil abuz de poziție dominantă. Vodafone ar fi depus plângerea # Bihoreanul
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație împotriva Digi România, vizând un posibil abuz de poziție dominantă pe piețele de televiziune, internet fix și telefonie fixă, practici care ar fi fost aplicate cel puțin din anul 2015.
09:50
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: TOP Travel, târg regional de turism la ERA Park # Bihoreanul
O nouă săptămână bogată în evenimente urmează în Oradea, cu spectacole de teatru, ateliere, numeroase expoziții, dar și seri speciale dedicate îndrăgostiților de Valentine's Day. Pe lângă acestea, la ERA Park va avea loc târgul regional de turism TOP Travel, unde cei care își doresc să-și planifice din timp vacanța de vară pot găsi pachete felurite pentru destinații interne și internaționale, oferite de cele mai importante agenții de turism din oraș.
08:50
Achitarea spectaculoasă a fostului ministru al Sănătății, Florian Bodog - care inițial a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că a angajat o consilieră care n-a dat deloc pe la serviciu, ba chiar a și semnat documente în locul ei, dar un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, condus chiar de președinta Lia Savonea, l-a scăpat definitiv de problemă -, a declanșat discuții cu sprâncene ridicate...
08:30
Știați că țevile de picurare uzate NU sunt reciclabile? Fiind contaminate cu substanțe chimice și reziduuri, acestea se colectează ca deșeuri reziduale.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Explicațiile șefului de la aeroport pentru avionul care a zburat cu doi pasageri # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în propriul stil evenimentele săptămânii trecute: Mare scandal că un avion a zburat cu „decât” doi pasageri. Șeful de la aeroport a explicat: „E o furtună într-un pahar de apă, aeroportul a crescut ca număr de pasageri. Problemă este doar când...
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: De ce a achitat-o Tribunalul pe fosta adjunctă a ITM pentru corupție # Bihoreanul
Luni, 9 februarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Fosta directoare adjunctă a ITM Bihor a scăpat de acuzația de luare de mită; Mii de bihoreni sunt afectați de eliminarea scutirilor pentru persoanele cu handicap; Amenzi de milioane de euro plătite de stat pentru depozitele de deșeuri industriale neecologizate; „Animalul nu se poate plânge, doar suferă”. Cine sunt apărătorii animăluțelor bihorenilor?
20:20
Foarte mulți bihoreni se întrebă de ce naiba trebuie să ai apă caldă toată săptămâna când tu faci baie numai sâmbăta. Aceeași întrebare și-o pun și beiușenii: la ce bun să avem un aquapark dacă ajungem să facem baie pe datorie?
18:50
Calea Stânei: Povestea spectaculoasei linii de tren construite în anii ’30 pentru a ajunge la Stâna de Vale (FOTO) # Bihoreanul
Una dintre liniile ferate din Bihor construite la începutul secolului XX, în plină dezvoltare a rețelelor feroviare, a fost făcută în urma unei inițiative private. Ruta feroviară de 45 kilometri până în Stâna de Vale a fost realizată în numai doi ani, prin grija Episcopiei Greco-Catolice a Oradiei, pentru transportarea lemnului exploatat în pădurile din zonă, dar și a turiștilor atrași de cea mai cunoscută stațiune montană din județ.
18:10
Polițiștii rutieri din Bihor vor desfășura, începând de luni, controale extinse asupra camioanelor și autocarelor, în cadrul unei campanii europene coordonate de rețeaua de poliție rutieră ROADPOL, intitulată Truck & Bus.
17:30
Șahiștii bihoreni și-au desemnat campionii anului 2026 la șah fulger online, în urma unei competiții desfășurate pe platforma chess.com, care a reunit un număr record de participanți.
16:10
Episcopul ortodox Sofronie Drincec a fost duminică la Penitenciarul Oradea, unde s-a întâlnit cu zeci de deținuți prezenți la slujba pe care a ținut-o în unitate, iar în predică le-a vorbit despre pilda „Fiul risipitor”.
14:40
„Descunună-mă, părinte”, celebra melodie a cântăreței de muzică populară Florica Duma, remixată de un DJ. Află cum sună! (VIDEO) # Bihoreanul
Una dintre cele mai cunoscute melodii din repertoriul regretatei soliste de muzică populară din Bihor Florica Duma, „Descunună-mă, părinte”, a apărut într-o variantă remixată, cu ritmuri EDM, lansată pe YouTube de DJ Dany, care s-a făcut remarcat în ultima perioadă prin remixuri ale unor piese populare foarte cunoscute.
14:10
Român găsit mort în Italia, după două săptămâni de la dispariție. Trupul lui a fost descoperit într-o zonă montană greu accesibilă # Bihoreanul
Un român în vârstă de 46 de ani, dispărut din 23 ianuarie în Italia, a fost găsit mort într-o zonă montană din regiunea Marche, în apropierea cascadelor Tre Santi.
13:30
În şantier. Începând de luni, accesul în Primăria Oradea se va face numai pe poarta principală # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a palatului administrativ al Oradei restricţionează accesul publicului la parterul clădirii. Începând din 9 februarie, orădenii vor putea intra în Primărie numai pe intrarea principală, dinspre Piaţa Unirii.
12:10
O știre care a trecut neobservată săptămâna trecută arăta că cei doi mari caizi ai lumii interlope din Sântandrei, numiții Borciu și Grecu, au primit din partea instanței niște amenzi consistente, după scandalul pe care l-au făcut pe străzile din Sântandrei.
11:00
Poliția Bihor: șoferul TIR-ului n-a oprit la STOP în accidentul mortal de pe Șoseaua Borșului, din Oradea. Victima nu avea permis # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice concluziile preliminare în cazul accidentului rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la intersecția DN1 cu Șoseaua Borșului, în Oradea, arătând că șoferul autotrenului n-ar fi respectat indicatorul „Oprire”, iar bărbatul care a murit în urma impactului conducea fără permis.
09:40
Șoferul unui autoturism a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Calea Borșului din Oradea, în urma impactului cu un TIR.
7 februarie 2026
21:20
Derby-ul orădean la polo pe apă a avut un deznodământ previzibil: CSM Oradea a dominat clar confruntarea cu CSU Oradea și s-a impus cu 26-5, în primul meci oficial al anului 2026, disputat la bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu”.
20:00
Zona Vadu Crișului, segmentul care întârzie cel mai mult modernizarea căii ferate Oradea – Cluj-Napoca. CFR a transmis când vor fi gata lucrările # Bihoreanul
Modernizarea și electrificarea liniei ferate Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, proiect inclus în PNRR, are acum termene de finalizare împinse până la final de 2027, potrivit informațiilor transmise de CFR SA către HotNews.ro. Tronsonul Poieni – Aleșd este cel mai întârziat, iar sectorul din defileul Crișului Repede, la Vadu Crișului, este considerat punctul critic al proiectului deoarece aici nu a fost emisă autorizația de construire, ceea ce a ținut pe loc lucrările în această zonă
18:50
Maia Morgenstern și Marius Bodochi, alături de Orchestra Simfonică Liber Artis Iași, aduc spectacolul „Dragoste în 2 acte (și un bis)” la Casa de Cultură a Sindicatelor, duminică, 15 februarie, ora 19. Povestea este inspirată de mitul lui Don Juan, despre iubire și pasiune și include părți de poezie, muzică și umor.
17:40
Profesorii pot urma gratuit un curs de educație media digitală, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent # Bihoreanul
Centrul pentru Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a deschis înscrierile pentru încă 385 de profesori care doresc să participe la programul de formare „Educație Media Digitală pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial și liceal”, avizat de Ministerul Educației.
16:10
Angajații Primăriei Oradea, mutați de curând la etajul II al clădirii în curs de modernizare, cu lucrări care continuă la etajele inferioare, sunt obligați să facă mișcare. Sistemul de economisire a energiei montat în clădire a fost reglat astfel încât iluminatul se reduce treptat până la închidere după câteva minute în care senzorii din fiecare birou nu mai sesizează nicio mișcare.
14:40
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la Jocurile Olimpice de la Milano (VIDEO) # Bihoreanul
Un moment inedit a avut loc la Cortina d’Ampezzo, în cadrul festivităților organizate înaintea deschiderii oficiale a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, când rapperul american Snoop Dogg a fluturat, pentru câteva secunde, steagul României, după ce s-a întâlnit cu sportivii din delegația tricoloră.
13:40
Evadare... pe scenă: Spectacole și concerte interesante programate la Oradea, în a doua parte a stagiunii # Bihoreanul
A doua parte a stagiunii aduce pe scenele din Oradea noi spectacole de teatru, inclusiv inspirate din istoria locală, precum și concerte cu invitați virtuozi. Actorii teatrelor Regina Maria și Szigligeti pregătesc o premieră inspirată de deturnarea unui avion în Oradea, la începutul anilor ’70, pentru libertate, în timp ce Filarmonica de Stat primește soliști și dirijori de seamă și plănuiește un spectacol de operă.
12:40
Vicepreședintele SUA, JD Vance, huiduit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a fost huiduit de o parte a publicului prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano de vineri seara, după ce imaginea sa a apărut pe ecranele uriașe ale stadionului San Siro.
10:40
O jurnalistă de la Marș TV a sărit la beregata lui Bolojan pe motiv că flutură la încheietură un ceas de 200 de mii de euro. Lăsând la o parte că nici ceasul din Turnul Primăriei Oradea nu face atât, Bolojan a explicat că e vorba de un ceas ieftin, acuzând-o pe jurnalistă de minciună.
09:20
Procesul lui Victor Micula, amânare după amânare la Curtea de Apel Alba Iulia. Dosarul se apropie de prescripție # Bihoreanul
Procesul lui Victor Micula, condamnat în primă instanță de Tribunalul Bihor pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI, continuă să bată pasul pe loc la Curtea de Apel Alba Iulia, unde a fost strămutat în decembrie anul trecut și amânat deja de șase ori. La ultimul termen, miercuri, când trebuiau susținute pledoariile finale, în sală a fost prezent pentru prima dată tatăl inculpatului, omul de afaceri Viorel Micula. Dosarul se apropie de termenul de prescripție.
6 februarie 2026
20:30
Au început lucrările la Spitalul de Recuperare din Băile Felix. Când ar trebui finalizată investiția de aproape 65 de milioane de lei # Bihoreanul
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix a intrat în șantier, odată cu demararea lucrărilor dintr-un proiect de extindere, modernizare și reabilitare, anunțat vineri de reprezentanții unității. Investiția, în valoare totală de 64,7 milioane de lei, finanțată din fonduri europene, ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.
19:50
Patru stații noi de încărcare a mașinilor electrice în Bihor: pe centurile Oșorhei și Sântandrei, dar și pe drumul Tinca - Salonta # Bihoreanul
Patru stații de încărcare pentru mașini electrice au fost puse în funcțiune, începând de miercuri, pe Centura Oșorhei, Centura Sântandrei și pe drumul județean dintre Tinca și Salonta. Noile puncte de alimentare fac parte dintr-un proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din județul Bihor.
19:40
Lia Savonea îl acuză pe Ilie Bolojan că face presiuni asupra CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat” # Bihoreanul
19:10
FC Bihor a încheiat cantonamentul din Antalya cu o remiză în fața echipei bulgare FC Fratria Varna # Bihoreanul
Fotbaliştii de la FC Bihor au încheiat cantonamentul de iarnă din Antalya cu o remiză, scor 2-2, în fața formației FC Fratria Varna, echipa de pe locul secund din Ligia a II-a din Bulgaria, într-un meci în care bihorenii au revenit pe tabelă de două ori. Ioan Hora şi Alexandru Boiciuc sunt autorii celor două goluri ale roş-albaştrilor.
18:40
TikTok, în vizorul Comisiei Europene: Aplicația, acuzată că „fură” timpul utilizatorilor prin mecanisme care creează dependență # Bihoreanul
Comisia Europeană a constatat că TikTok încalcă regulile europene pentru platformele online din cauza modului în care este proiectată aplicația, astfel încât să îi țină pe utilizatori cât mai mult timp în platformă și să favorizeze comportamentele adictive.
18:20
Mihai Sorin Dringo și echipa de polo seniori CSM Oradea, în fruntea clasamentelor DJST Bihor pe anul 2025 # Bihoreanul
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor a desemnat cei mai valoroși sportivi și echipe ale județului în 2025, evidențiind performanțele remarcabile obținute la competiții naționale și internaționale. Topurile, întocmite cu atenție de DJST, reflectă atât rezultatele individuale, cât și succesele echipelor bihorene, iar clasamentul ia în considerare doar probele olimpice, excluzând rezultatele obținute la discipline neolimpice, chiar dacă aparțin unui sport olimpic. La individual, cel mai bun sportiv al judeţului a fost desemnat atletul Mihai Sorin Dringo, iar la echipe, pe primul loc s-a situat formaţia de polo seniori CSM Oradea.
17:50
17:20
Lia Savonea îl acuză pe Ilie Bolojan că face presiuni aspra CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat” # Bihoreanul
16:40
Audi-ul de protocol folosit de Klaus Iohannis la Sibiu, scos la licitație cu preț de pornire 1.000 de euro (FOTO) # Bihoreanul
Un Audi A6 din 2005, fost autoturism de protocol al Primăriei Sibiu, folosit în perioada în care instituția era condusă de Klaus Iohannis, înainte să devină președintele României, va fi scos la licitație cu preț de pornire de 1.000 de euro. Potrivit casei de licitații, mașina este funcțională, are revizie recentă și include dotări precum scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment, urmând să fie vândută pe 24 februarie, la București și online.
15:20
Oradea, din nou pe harta mare a baschetului european: Grupa României la EuroBasket U16 masculin, stabilită la Munchen # Bihoreanul
După mai multe ediții de turnee europene găzduite în ultimul deceniu, Oradea revine în prim-planul baschetului continental, urmând să organizeze, în perioada 7–15 august 2026, Campionatul European U16 masculin – Divizia A. Tragerea la sorţi pentru componenţa grupelor a avut loc joi la Munchen.
15:00
VIDEO - Pus la pământ și încătușat într-o benzinărie din Oradea: Un bărbat urmărit internațional a fost prins de polițiștii bihoreni # Bihoreanul
Un bărbat urmărit internațional, căutat de autoritățile judiciare din Austria pentru furt calificat, a fost depistat joi de polițiștii din Bihor, într-o stație de alimentare cu carburant din Oradea. Momentul intervenției a fost surprins într-un material video făcut public de Poliție, în care se vede cum bărbatul este pus la pământ și încătușat.
14:50
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, lucrările programate pe strada Alunei nu au putut fi executate și au fost reprogramate. Astfel, luni, 9 februarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 17:00, va fi necesară întreruperea furnizării apei potabile în zona străzii Alunei, pentru executarea unor lucrări de punere în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă.
14:30
VIDEO - Pus la pământ și încătușat pe o stradă din Oradea: Un bărbat urmărit internațional a fost prins de polițiștii bihoreni # Bihoreanul
14:00
Potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, în județ sunt disponibile 518 locuri de muncă vacante, dintre care doar 208 în Oradea. Cele mai multe posturi sunt pentru muncitorii necalificați, urmați de montatorii electromecanici și conducătorii de transport rutier de mărfuri.
13:50
Se închide circulația pe un tronson al străzii Traian Goga din Oradea, timp de două săptămâni # Bihoreanul
Șoferii care folosesc strada Traian Goga din Oradea vor trebui să ocolească în următoarele două săptămâni, deoarece circulația rutieră se închide pe o porțiune, în perioada 6–20 februarie, pentru lucrări de modernizare, au anunțat vineri reprezentanții Primăriei.
13:10
Derby local la polo pe apă: CSM Oradea revine în competițiile interne după o pauză de peste două luni # Bihoreanul
CSM Oradea revine în competițiile oficiale sâmbătă, 7 februarie, odată cu debutul returului Superligii Naționale de polo pe apă, într-un derby local cu CSU Oradea, programat la bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu”.
13:10
Bolojan, scrisoare către CCR: România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, din cauza amânării deciziei pe pensiile magistraților # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri Curții Constituționale a României o scrisoare oficială în care avertizează asupra riscului major ca România să piardă 231 de milioane de euro din fondurile PNRR, în cazul în care instanța constituțională va amâna din nou pronunțarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților.
12:50
Termoficare Oradea anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru modulele termice private din strada Ady Endre # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii apărute la rețeaua termică de transport din strada Ady Endre, începând de azi, 6 februarie 2026, ora 11.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din rețeaua termică de transport situată pe strada Ady Endre, între strada Szigligheti Ede și Piața Ferdinand.
12:40
Accident de pomină în Cluj: Un bărbat fără permis a intrat cu mașina într-un restaurant din incinta VIVO Mall (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un clujean de 38 de ani, care nu avea permis de conducere, s-a ales cu dosar penal după ce, în noaptea de joi spre vineri, a scăpat mașina de sub control la intrarea în Cluj-Napoca, a ieșit de pe carosabil și a intrat direct în zona Noodle Pack Drive Thru, din parcarea centrului comercial VIVO. Un pasager a fost rănit și transportat la spital.
