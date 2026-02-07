Procesul lui Victor Micula, amânare după amânare la Curtea de Apel Alba Iulia. Dosarul se apropie de prescripție

09:00

Grijă mare pentru abonaţii rubricii „Ai parcat ca un bou” de pe Facebook. Un orădean care s-a ales cu o amendă usturătoare de 2.000 lei după ce şi-a proptit BMW-ul fix pe un loc destinat persoanelor cu dizabilităţi, în faţa magazinului Lidl din cartierul Ceyrat, a mers în instanţă să ceară anularea sancţiunii, jurându-se că îl durea un genunchi, ceea ce după el ar fi un handicap parţial, dar și că n-a văzut semnul rutier, ba chiar că n-a ocupat tot locul rezervat persoanelor cu dizabilități.