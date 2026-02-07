CSM Oradea, victorie categorică în derby-ul local de polo cu CSU

15:30

Deconspirat de BIHOREANUL că are o relație apropiată cu una dintre firmele care are tot mai multe contracte de lucrări în oraș, Global Industrial, directorul tehnic al Primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, nu are de gând să renunțe la poziția sa controversată. La prezentarea bilanțului activității pentru anul trecut, a fost întrebat de ziar cum controlează Direcția Tehnică firma Global, dat fiind că el a rămas fără drept de semnătură în privința acesteia, și dacă nu și-a reconsiderat decizia privind demisia. Află răspunsul!