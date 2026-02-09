La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie”

07:50

Anul acesta, pensionarii cu venituri mai mici vor primi un sprijin financiar semnificativ, care poate ajunge la 1.950 de lei. Este vorba de un ajutor direct la pensie, sume pentru plata facturilor la energie și gaze, dar și vouchere pentru alimente. În contextul în care indexarea pensiilor nu s-a mai acordat, de la 1 ianuarie 2026, […]