Elon Musk amână planurile sale pentru Planeta Roșie. Construirea orașelor pe Lună a devenit o prioritate pentru SpaceX
Gândul, 9 februarie 2026 12:00
Elon Musk a făcut un anunț pe pagina sa de X, în care anunță o schimbare strategică majoră. Potrivit acestuia, SpaceX și-a mutat oficial atenția către construirea unui oraș care se autoguvernează pe Lună, deoarece aselenizarea și stabilirea unei baze lunare sunt acum prioritare pentru „securizarea viitorului civilizației”. După fuziunea dintre SpaceX și xAI, Musk […]
• • •
Acum 5 minute
12:20
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Campioana respiră! Gigi Becali anunță două transferuri: unul s-ar face în următoarele ore # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Echipa lui Elias Charalambous a revenit la forma cu care a obișnuit în precedentele două sezoane, după cele trei victorii consecutive legate în Superliga, ultima […]
Acum 15 minute
12:10
Gabriela Firea, în vârstă de 53 de ani, și-a botezat nepoata în weekend. Petrecerea a fost una fastuoasă, cu numeroși invitați. Bucurie mare în familia europarlamentarului Gabriela Firea. În weekend a avut loc petrecerea de botez a nepoatei Gabrielei Firea, Emily Victoria. Micuța este fiica lui Tudor, primul copil al Gabrielei Firea. Gabriela Firea […]
12:10
Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România:11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor # Gândul
Luni, au avut loc 11 percheziții la domiciliile unor persoane din județul Dâmbovița, suspectate că au adus ilegal în România arme din Turcia, apoi le vindeau în județ, relatează Mediafax. Armele erau achiziționate de la un cetățean turc, care le expedia în România prin intermediul șoferilor de TIR, iar cei doi suspecți audiați astăzi le […]
12:10
Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția # Gândul
Un oraș din Europa este considerat perfect pentru Ziua Îndrăgostiților, oferind plaje cu nisip fin și vin la doar trei euro. Nu este vorba despre Paris, destinația fiind adesea comparată cu Veneția. Ei bine… Aveiro, orașul romantic al Portugaliei, oferă vacanțe de neuitat între canale, plaje cu nisip fin și faimoasele case vopsite în dungi […]
Acum 30 minute
12:00
4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca” # Gândul
Gigi Becali a luat o decizie radicală imediat după meciul de la Galați, cu Oțelul, câștigat de FCSB cu 4-1. 4 fotbaliști sunt out din echipă, potrivit PROSPORT. Campioana s-a impus la Galați și a câștigat la pas pe un teren greu, acolo unde nu multe formații s-au întors cu puncte. Calcule înainte de „dubla” […]
12:00
Elon Musk amână planurile sale pentru Planeta Roșie. Construirea orașelor pe Lună a devenit o prioritate pentru SpaceX # Gândul
Elon Musk a făcut un anunț pe pagina sa de X, în care anunță o schimbare strategică majoră. Potrivit acestuia, SpaceX și-a mutat oficial atenția către construirea unui oraș care se autoguvernează pe Lună, deoarece aselenizarea și stabilirea unei baze lunare sunt acum prioritare pentru „securizarea viitorului civilizației”. După fuziunea dintre SpaceX și xAI, Musk […]
Acum o oră
11:50
Luni, Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până miercuri. A fost anunțată o răcire semnificativă a vremii, ninsori slabe și intensificări temporare ale vântului. De asemenea, până marţi dimineaţă este cod galben de ger în Moldova şi estul Transilvaniei, unde temperaturile scad până la minus 14 grade. Luni, vremea […]
11:50
Proiect pentru stoparea ”pușculiței” partidelor. Ce șanse are să treacă propunerea legislativă ce ar aduce economii la buget de 80 milioane euro anual # Gândul
Senatul urmează să voteze pe o propunere legislativă cerută de mult timp în spațiul public, și anume suspendarea acordării subvențiilor de la stat pentru partide, cel puțin în anii 2026 și 2027. Avocatul Toni Neacșu avertizează că, în lipsa presiunii publice, proiectul ar putea fi respins la vot în Parlament. Propunerea legislativ, aparține unui deputat […]
11:30
Fundația Antidrog „Ștefan Adrian” și Asociația „Drogurile Ucid Visurile Copiilor” anunță demararea primului proiect național pentru construcția unui centru de tratare a adicțiilor la minori și lansarea Uniunii Naționale Antidrog – „Alege Viața, nu Dependența”. România traversează una dintre cele mai dureroase și tăcute crize ale sale. O criză care nu se vede întotdeauna la […]
Acum 2 ore
11:20
Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA # Gândul
Președintele Donald Trump a decis, din nou, să ia în râs liderii europeni după ce a postat din nou o imagine unde elementul central este harta de pe șevalet, realizată cu inteligența artificială, unde toată partea de Nord a emisferei vestice, dar și Venezuela, este acoperită cu steagul american, ceea ce sugerează o anexare totală […]
11:20
(P) Afin, zmeur sau coacăz? Cum alegi arbuștii fructiferi potriviți pentru clima din România # Gândul
În România, tot mai mulți oameni aleg să își transforme grădina într-un spațiu care oferă atât frumusețe, cât și rezultate concrete: fructe proaspete, aromate, culese direct din curte. Iar dacă nu vrei să aștepți ani întregi, așa cum se întâmplă în cazul multor pomi, arbuștii fructiferi sunt una dintre cele mai inspirate investiții. Sunt mai […]
11:20
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua # Gândul
Românii s-au obișnuit să comande mâncare, haine sau vacanțe cu un click. Acum, aceeași comoditate a ajuns și în lumea finanțelor. Creditele online au devenit fenomenul momentului, o soluție care promite bani pe loc, fără drumuri la bancă și fără dosare groase. Potrivit datelor din industrie, tot mai mulți români aleg platformele digitale în locul […]
11:20
Fundația Antidrog „Ștefan Adrian” și Asociația „Drogurile Ucid Visurile Copiilor” anunță demararea primului proiect național pentru construcția unui centru de tratare a adicțiilor la minori și lansarea Uniunii Naționale Antidrog – „Alege Viața, nu Dependența”. România traversează una dintre cele mai dureroase și tăcute crize ale sale. O criză care nu se vede întotdeauna la […]
11:10
Un ou prăjit poate arăta perfect, ca la restaurant, cu ajutorul unui produs ieftin pe care toată lumea îl are acasă. Oțetul este un ingredient obișnuit în multe bucătării, dar utilizarea sa nu se rezumă doar la asezonarea salatelor și la conservarea legumelor. Bucătarii profesioniști îl folosesc la prăjirea ouălor. Aciditatea oțetului interacționează cu […]
11:00
Tragedie în Liban. Cel puțin 14 morți, după ce două clădiri rezidențiale s-au prăbușit în Tripoli # Gândul
Cel puțin 14 persoane au murit după ce două clădiri rezidențiale s-au prăbușit în orașul Tripoli, din nordul Libanului. Bilanțul tragediei a fost anunțat de autoritățile locale au transmis că au oprit operațiunile de căutare și salvare, însă situația criticăîn care se află clădirile din zonă continuă. Numărul victimelor în urma prăbușirii unor clădiri rezidențiale […]
10:50
Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân” # Gândul
Deputatul PSD Marius Budăi a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a criticat direcția economică a actualului Executiv, condus de Ilie Bolojan. Acesta a susținut că, din cauza faptului că nu au fost făcute investiții la timp, România nu a intrat în recensiune. „România nu a intrat, încă, în recesiune pentru că, la […]
10:50
Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul # Gândul
Sute de edili din toată țara vin marți în Capitală să-i spună premierului că reforma administrației locale a trecut de limita suportabilului. Iar în paralel, peste 1.300 de comune intră într-o grevă de avertisment de două ore. Greva de avertisment va avea loc marți, între orele 10:00-12:00, chiar în timpul întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu […]
10:50
Care este cel mai bun unt. Doi renumiți chefi bucătari au dezvăluit ce produs aleg din supermarket # Gândul
Untul poate transforma aproape orice preparat, oferindu-i un alt gust sau textură. De la aluaturi fragede și sosuri catifelate până la o felie banală de pâine prăjită, diferența se simte imediat. Tocmai de aceea, alegerea corectă a untului este extrem de importantă. Și nu este ceva ușor de făcut, chiar dacă la raftul frigorific din […]
10:40
Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie” # Gândul
Donald Trump l-a atacat virulent pe Bad Bunny după spectacolul din pauza Super Bowl 60, pe care rapperul portorican l-a transformat într-o declarație de dragoste pentru Puerto Rico. Liderul de la Casa Albă a catalogat momentul drept „o jignire pentru America” și „cel mai prost spectacol din istoria Super Bowl-ului”. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, […]
10:30
FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională # Gândul
Federația Română de Fotbal a transmis că a depus, luni, prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei Ligii Europa din anul 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Naţională din Bucureşti. Guvernul României susține demersul FRF Conform frf.ro, Guvernul României şi-a exprimat susţinerea pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes […]
Acum 4 ore
10:20
Japonia are primul lider femeie din istorie, în urma victoriei electorale obţinută de coaliţia prim-ministrului nipon Sanae Takaichi. Preşedintele României, Nicuşor Dan s-a grăbit s-o felicite. Nicuşor Dan i-a transmis noului premier japonez că aşteaptă „să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid”. Congratulations, Prime Minister @takaichi_sanae, on your victory in the […]
10:10
Donald Trump anunță când îl va primi în vizită pe Xi Jinping la Casa Albă: „Avem o relație foarte bună” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va primi pe liderul chinez Xi Jinping la Casa Albă spre sfârșitul anului, pentru discuții axate pe relațiile comerciale dintre cele două mari puteri, pe fondul tensiunilor legate de tarife. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu difuzat duminică că omologul său chinez, Xi Jinping, […]
09:50
Câți bani a primit descalificatul Călin Donca, de la Antena 1, pentru cele 5 săptămâni la Survivor # Gândul
Călin Donca a fost eliminat de la Survivor 2026, din motive medicale, după accidentul suferit în cadrul show-ului difuzat de Antena 1. În încercarea sa de a ajuta tribul cu hrană, acesta a ales o metodă riscantă și a urcat într-un cocotier, însă o neatenție i-a fost fatală pentru parcursul din concurs. Sfoara cu care […]
09:40
„Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale # Gândul
Reducerile bugetare impuse de administrația Trump pentru știință și climă au afectat grav companiile americane din domeniul cercetării. Contractori federali raportează pierderi majore, concedieri și riscul unui recul științific pe termen lung în SUA. Reducerea finanțării federale pentru cercetare științifică, decisă de administrația Donald Trump, începe să producă efecte economice vizibile, în special în rândul […]
09:40
Sfârșit tragic cu semne de întrebare în județul Teleorman. O femeie a fost găsită căzută într-o fântână, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Alarma s-a dat luni dimineața, iar la fața locului au ajuns mai multe forțe de intervenție. Din nefericire, pentru bătrână nu s-a mai putut face nimic. O bătrână a […]
09:20
Atac dezlănțuit al Rusiei în Ucraina cu drone și rachete. Explozii masive la Kiev și Odesa. Blocuri de locuințe, distruse # Gândul
Forțele ruse au lansat în noaptea de duminică spre luni atacuri de amploare cu drone kamikaze Shahed și rachete asupra mai multor orașe din Ucraina. Odesa, orașul fortăreață de la Marea Neagră a fost lovită de un atac masiv cu drone, soldat cu victime și pagube însemnate la infrastructura rezidențială și energetică a orașului. De […]
09:20
Ce salariu are polițistul Marian Godină și câți bani ia de la Survivor, show-ul difuzat de Antena 1 # Gândul
Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar recent patru noi concurenți au întărit rândurile Faimoșilor și Războinicilor. Printre aceștia se numără și Marian Godină, care a pus totul pe pauză acasă și a plecat în marea aventură. Cancan spune ce salariu are acesta în Poliția Română, dar și câți bani ia din partea show-ului […]
09:10
Intervențiile de protezare a genunchiului se defășoară în prezent cu o precizie mult îmbunătățită datorită chirurgiei robotice în ortopedie, care oferă numeroase beneficii și asigură rezultate excelente pe termen lung. Protezarea genunchiului sau artroplastia de genunchi este indicată în cazurile avansate de gonartroză, afecțiune în care cartilajul articular se degradează treptat, până la distrugerea […]
09:10
Pe mai multe drumuri din țară se circulă în condiții de ninsoare sau de ceață, luni dimineață. Care sunt județele afectate # Gândul
Centrul Infotrafic avertizează că, luni dimineață, pe mai multe drumuri din țară se circulă în condiții de ninsoare sau de ceață. Ninge, pe alocuri cu depuneri pe partea carosabilă, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Prahova, fără a fi impuse restricții de trafic. În aceste zone se intervine cu utilaje […]
09:10
Claudiu Năsui are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Suntem mai departe de zona Euro ca niciodată” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, recent, că obiectivul României ar trebui să fie intrarea în zona Euro. Mesajul fostului ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR), este acela că „suntem mai departe de zona Euro ca niciodată”. „Premierul Bolojan a declarat că obiectivul de țară ar trebui să fie să intrăm în zona Euro”, scrie Claudiu Năsui […]
08:50
Revoltă într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii refuză să-și mai plătească taxele și impozitele după ce în localitate s-au anulat alegerile # Gândul
E scandal mare într-un oraș din Marea Britanie după ce zeci de consilii locale au anulat alegerile programate pentru luna mai. Localnicii amenință că nu își vor mai plăti taxele și impozitele, în semn de protest. Oamenii susțin că nu poate exista impozitare fără reprezentare democratică și acuză autoritățile de subminarea votului. Un grup mic, […]
08:40
Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el” # Gândul
Gigi Becali continuă să întărească lotul campioanei României. Patronul a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu „Olandezu”, un atacant care vine în ajutorul echipei bucureștene, în vederea obținerii unui loc în play-off, relatează ProSport. Gigi Becali a mai rezolvat un transfer la FCSB: ”Ne-am înțeles” Becali nu concepe ca echipa sa să nu […]
Acum 6 ore
08:20
Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare # Gândul
Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale video compromițătoare cu Donald Trump, susține fostul șef al spionajului rusesc KGB. Alnur Mussayev afirmă că imaginile ar fi fost folosite ca pârghie politică în relațiile cu SUA. Fostul ofițer KGB și ex-șef al serviciilor secrete din Kazahstan, Alnur Mussayev, susține că atât Rusia, cât și Kazahstanul dețin materiale […]
08:10
Tribunalul Bucureşti decide azi dacă începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat că a făcut propagandă legionară # Gândul
Tribunalul Bucureşti judecă luni, 9 februarie 2026, dacă procesul fostului prezidenţiabil Călin Georgescu, în care este acuzat de propagandă legionară, poate începe. Magistraţii au dezbătut vineri dosarul, însă nu s-au putut pune de acord asupra unei decizii. Unul dintre magistraţi a cerut retrimiterea dosarului la Parchet, iar cel de-al doilea a spus că judecata pe […]
08:10
Gândul îți spune care sunt orașele din România cu cei mai triști locuitori. Astfel, aflăm pe ce loc se află Bucureștiul în TOP 20. Pentru fiecare oraș, am calculat un calificativ de tristețe (de la 1 la 5 stele, 5 stele = cei mai triști/nemulțumiți locuitori). Astfel, am realizat un tabel bazat pe cele mai […]
08:00
Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă # Gândul
Un caz fără precedent zguduie Bulgaria, după ce trei persoane suspectate de un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite împușcate mortal într-o autorulotă. Trei persoane suspectate că ar fi comis un triplu asasinat într-un refugiu montan din Bulgaria au fost descoperite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi […]
07:50
Caz șocant în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o autorulotă # Gândul
Un caz fără precedent zguduie Bulgaria, după ce trei persoane suspectate de un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite împușcate mortal într-o autorulotă. Trei persoane suspectate că ar fi comis un triplu asasinat într-un refugiu montan din Bulgaria au fost descoperite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi […]
07:50
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează # Gândul
Anul acesta, pensionarii cu venituri mai mici vor primi un sprijin financiar semnificativ, care poate ajunge la 1.950 de lei. Este vorba de un ajutor direct la pensie, sume pentru plata facturilor la energie și gaze, dar și vouchere pentru alimente. În contextul în care indexarea pensiilor nu s-a mai acordat, de la 1 ianuarie 2026, […]
07:30
Donald Trump a atacat dur un sportiv american de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026: „Un adevărat ratat” # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a atacat dur pe schiorul olimpic Hunter Hess, după ce sportivul american a declarat că reprezintă SUA la Jocurile Olimpice, dar nu susține actualele politici interne și violențele asociate operațiunilor ICE. Președintele Statelor Unite a reacționat vehement pe platforma Truth Social, unde l-a criticat pe sportivul american prezent la Jocurile Olimpice […]
07:20
9 Februarie, calendarul zilei: Joe Pesci împlinește 83 de ani, Mia Farrow 81. Ziua Internațională a Pizzei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 9 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Joe Pesci, născut pe 9 februarie 1943, în Newark, New Jersey, este un actor american apreciat pentru capacitatea sa de a juca atât roluri comice, cât și personaje intense, în special în […]
07:10
Povestea meșterului rrom din Brateiu care a cucerit Viena și New York-ul cu obiecte din cupru de 7.000 de lovituri. „Mă știe lumea ca fiind căldărarul de la Calvin Klein” # Gândul
Mult timp marginalizați în România, rromii care reușesc în viață constituie un exemplu și pentru cei mai puțin norocoși sau ambițioși dintre semenii lor. Un astfel de model este un căldărar din județul Sibiu, al cărui nume a devenit sinonim cu măiestria și cu faima internațională. Cu ciocanul în mână și foaia de cupru pe […]
Acum 8 ore
06:20
Super Bowl LX: Seahawks îi spulberă pe Patriots (29-13).Trump a boicotat finala NFL din cauza concertului lui Bad Bunny.Lady Gaga – apariție surpriză # Gândul
Donald Trump a anunțat că va boicota finala NFL de fotbal american, Super Bowl-ul din acest an, din motivul că „nu-i plac artiștii selectați care vor presta” la pauza meciului. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că va organiza propriul HalfTime Show, un spectacol desfășurat de organizația Turning Point USA a regretatului Charlie Kirk. Motivul […]
06:10
Senatorii dezbat luni trei moțiuni simple depuse de Opoziție: Educație, Apărare și Externe. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, chemat la Ora Guvernului # Gândul
Noua săptămână politică începe în tensiune pentru coaliția de guvernare. Divergențele interne pe tema taxelor locale se amplifică, iar opoziția profită de moment și deschide front cu o serie de moțiuni simple împotriva Educației, Externelor și a Apărării. USR l-a chemat la Ora Guvernului pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru criza apei potabile din Argeș. […]
05:10
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri # Gândul
Doi dintre cei trei membri ai comisiei care a propus acordarea ultimei permisii pentru criminalul turc Abdullah Ataș au fost premiați cu salarii de excelență de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Aceștia s-au aflat pe lista scurtă a directorilor care vor încasa bani în plus. Scandalul public uriaș generat de fuga […]
Acum 12 ore
02:40
Momentul spectaculos în care un avion american F-16 pilotat de un ucrainean doboară o dronă rusească kamikaze de fabricație iraniană # Gândul
O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Ucrainene doboară o dronă kamikaze rusească Shahed-136 deasupra Ucrainei. Momentul a fost filmat, iar clipul a fost distribuit pe Telegram și de Clash News. Din 19 mai 2023, fostul președinte american Joe Biden a dat undă verde țărilor europene să furnizeze Ucrainei aeronavele de luptă F-16 de fabricație americană. […]
00:40
Xi Jinping le interzice oamenilor de afaceri chinezi să mai investească într-o țară aflată în război în Gaza: A devenit o zonă de risc pentru China # Gândul
Republica Populară Chineză a interzis investițiile în Israel de la începerea războiului din Fâșia Gaza cu Hamas din 2023, care ulterior a escaladat într-un conflict regional cu Hezbollah în sudul Libanului, cu rebelii Houthi în Yemen și în multiple confruntări cu Iranul între 2024 și 2025. Beijing a clasificat Israel ca „zonă de mare risc”. […]
8 februarie 2026
23:40
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea povestește detaliile neștiute ale înfruntării. „Nu-l consider un om rău, doar că are o gură bogată” # Gândul
Teodor Constantin, campion național și mondial la lupte full-contact, zis „motociclistul”, a fost invitatul lui Andrei Dumitrescu în emisiunea „Martorii„, unde a dezvăluit cum a reușit să-l învingă în ring pe celebrul Mircea Badea, în doar 5 secunde, într-o confruntare devenită legendară. Luptătorul Teodor Constantin și-a amintit că era cât pe ce să piardă lupta […]
Acum 24 ore
23:20
Motociclistul care l-a facut knock-out pe Mircea Badea povestește detaliile neștiute ale înfruntării: „I-am dat un genunchi" # Gândul
Teodor Constantin, campion național și mondial la lupte full-contact, zis „motociclistul”, a fost invitatul lui Andrei Dumitrescu în emisiunea „Martorii„, unde a dezvăluit cum a reușit să-l învingă în ring pe celebrul Mircea Badea, în doar 5 secunde, într-o confruntare devenită legendară. Luptătorul Teodor Constantin și-a amintit că era cât pe ce să piardă lupta […]
23:20
„Doamna de Fier a Japoniei” a trecut de primul ei test. Partidul Liberal Democrat japonez a câștigat alegerile parlamentare # Gândul
Prim-ministra Japoniei Sanae Takaichi a obținut o victorie istorică la doar trei luni și jumătate de când este în funcția de șefa guvernului. Partidul Liberal Democrat a obținut o victorie zdrobitoare: are acum 316 locuri în Camera Reprezentanților a Dietei Japoniei, cu 125 de locuri mai multe față de alegerile precedente. În comparație, la alegerile […]
23:10
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026 # Gândul
Sportiva Lindsey Vonn (SUA), în vârstă de 41 de ani, a suferit o accidentare gravă pe pârtie, duminică, în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului său olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior „complet rupt”, potrivit CNN. Ea a luat startul în finală, dar după doar […]
