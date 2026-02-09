FSB: Autorii atentatului asupra adjunctului șefului GRU au fost recrutați de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) – Prețul crimei: 30.000 de dolari

01:40

Este ireal ce i se întâmplă lui Călin Georgescu. Susținut de o mână de oameni oriunde apare în public (la Poliție, la Tribunal, la diverse manifestații), fostul candidat la președinție continuă să fie bătaia de joc a instituțiilor de forță din România. Culmea, aceleași instituții care au pus la cale și au executat lovitura de stat din 2024.