Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au dat atât Ucrainei, cât și Rusiei un termen limită, în iunie, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani, adăugând că Washingtonul va crește probabil presiunea asupra ambelor părți dacă luptele continuă dincolo de această dată.