Au crescut taxele și impozitele, dar bugetul a rămas același. Situație incredibilă într-un oraș
Newsweek.ro, 9 februarie 2026 15:10
La ultima sa ieșire publică, primarul Mihai Chirica a arătat că încasările administrației locale pe ...
Acum 15 minute
15:10
15:10
Fantastica poveste a unui cunoscut medic care a „reparat” mii de pacienți. Are armata SUA „la picioare” # Newsweek.ro
Probabil nu există sportiv ieșean care să nu fi auzit de Petre Crivoi. Specializat (și) în medicină ...
Acum 30 minute
15:00
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor # Newsweek.ro
La început de an apar semnale încurajatoare pentru pensionari. Se discută tot mai clar despre moment...
15:00
România, pe locul doi în lume la comenzile de pizza în 2025. Într-o zi au fost date peste 18.000 de comenzi # Newsweek.ro
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de p...
15:00
Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție TEZAUR cu dobânzi de 7%. Cum pot fi cumpărate titlurile de stat # Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție a Programului TEZAUR din acest an, oferind românilor ti...
Acum o oră
14:40
Băluță vrea schimbări la contractul Termoenergetica: Apa caldă, plătită doar dacă are temperatura corectă # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat inițierea unui proiect prin care bucureștenii să plă...
Acum 2 ore
14:20
Senatul UNITER critică proiectul de normare a muncii artiştilor: „Nostalgie a anilor ’80” # Newsweek.ro
Uniunea Teatrală din România pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministeru...
14:10
Un oraș din România a interzis, în premieră, vehiculele sub Euro 5. Din 2028, norma minimă va fi Euro 6 # Newsweek.ro
Un oraș din România a interzis, în premieră, accesul vehiculelor de transport pasageri, adică a auto...
14:00
Medici audiați în Gorj. Un adolescent nu a fost operat pe motiv că medicul chirurg de gardă nu era şi pediatru # Newsweek.ro
Mai mulţi medici din judeţul Gorj sunt audiaţi, luni, de către poliţişti în dosarul deschis după moa...
13:40
Traficant de droguri, prins cu cocaină lângă un liceu din Constanța. Când a văzut poliția a sărit gardul # Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins cu droguri asupra lui lângă un liceu din Constanța. Când polițiștii i-au ceru...
13:40
Candidat la șefia Parchetului General are 1.000.000€ în cont, 13 terenuri, 4 case. Soțul este judecător # Newsweek.ro
Cristina Chiriac și-a depus candidatura la șefia Parchetului General. Ea este șefa DNA Iași. Ea decl...
13:30
Călin Georgescu, atac grosolan la adresa UE și a României: „Nicușor Dan este președintele statului paralel” # Newsweek.ro
Tribunalul București este așteptat să se pronunțe luni asupra dosarului în care Călin Georgescu, fos...
13:30
Ce durată are concediul paternal? Cum pot beneficia tații de cinci zile libere în plus după nașterea copilului # Newsweek.ro
Concediul paternal se acordă la cererea tatălui, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, ...
Acum 4 ore
13:20
O veste bună și unea rea: Statul a lansat o nouă ediție de titluri Tezaur, dar dobânzile sunt mai mici # Newsweek.ro
O veste bună și unea rea, pentru românii care vor să economisească în condiții avantajoase. Statul a...
13:00
Alex Florența și Marius Voineag renunță la șefiile Parchetului General și DNA. Cine le poate lua locul # Newsweek.ro
Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au renunțat să-și mai depună ca...
12:50
DIICOT nu a deschis nicio anchetă în legătură cu Epstein. România, menționată de 800 în dosarul acestuia # Newsweek.ro
România nu a deschis încă nici un fel de anchetă, care să investigheze posibilele conexiuni alle dos...
12:30
Antonio Seguro l-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia”. Președinte, cu 66%. Nicușor Dan l-a felicitat # Newsweek.ro
Antonio Jose Seguro este noul președinte al Portugaliei. L-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia...
12:30
FSB acuză, fără dovezi, că suspectul atentatului din Moscova urma să fugă la Kiev prin România # Newsweek.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză că principalul suspect în atentatul asupra generalul...
12:20
Schiorul olimpic american Hunter Hess, catalogat de Trump drept „un adevărat ratat”. Cu ce l-a supărat? # Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump l-a catalogat drept „un adevărat ratat” pe schiorul olimpic american H...
12:10
Bolojan, atacat cu aceeași „placă” din USR și din interiorul PNL: „USR-izează guvernul”. Cine sunt inamicii? # Newsweek.ro
Prmierul Bolojan și-a găsit contestatari și în PNL dar și în USR, partid care îi este aliat la guver...
12:10
VIDEO Atac brutal rusesc cu 11 rachete balistice Iskander și 150 de drone asupra blocurilor din Odesa și Kiev # Newsweek.ro
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind rachete balistice Iskander și aproxima...
12:10
Concelex, selectată de KHNP cu un contract de 49,8 mil. € pentru retehnologizarea a Unității 1 de la Cernavodă # Newsweek.ro
Concelex a fost desemnată câștigătoarea unui contract în valoare de 49,8 milioane de euro de către K...
12:00
Meteo. Când scăpăm de vremea rea? Vom avea nopți cu temperaturi negative până în martie. Prognoza AccuWeather # Newsweek.ro
Meteo. Când scăpăm de vremea rea? Conform prognozei AccuWeather, vom avea nopți cu temperaturi negat...
11:40
Nu se mai produce nimic în România? În 2025, am exportat maşini şi echipamente de transport de 44.000.000.000€ # Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025, la 96,6 miliarde euro, în 2025. Iar principalul ve...
Acum 6 ore
11:20
Noi scumpiri în lanț? Prețurile transporturilor de mărfuri, cu camionul ori duba, cresc cu circa 8% în 2026 # Newsweek.ro
Motorină mai scumpă, taxe de drum mai mari pe kilometru, în funcție de masa vehiculului și clasa de ...
11:10
Care români vor avea, totuși, plătită prima zi de concediu medical? Guvernul a introdus o serie de excepții # Newsweek.ro
Care români vor avea, totuși, plătită prima zi de concediu medical? Guvernul a introdus o serie de e...
11:00
Alerte de ultimă oră de la meteorologi. Așteaptă ger, vânt puternic și viscol în 12 județe, până marți seara # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de vreme gero...
10:40
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a fost de 32,743 miliarde de euro în anul 2025, mai mic cu 6...
10:40
E ultima zi pentru primirea candidaturilor la șefia Parchetului General, DNA, și DIICOT. Cum se face selecția? # Newsweek.ro
Luni, la ora 12:00, expiră termenul limită până la care procurorii își pot depune, la Ministerul Jus...
10:30
Actorii de la Teatrul Național protestează din cauza unui proiect: Vom fi „scriitori de rapoarte zilnice” # Newsweek.ro
Actorii TNB au anunțat că vor protesta marţi faţă de un proiect pilot al Ministerului Culturii privi...
10:20
Avertisment dur de la un expert în energie: „România, campioană la scumpiri. În 2026 va fi mai rău ca în 2025” # Newsweek.ro
Dumitru Chisăliță, expert în energie, explică ce se întâmplă după decizia stabilirii prețului admini...
10:00
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă # Newsweek.ro
Decizia guvernului care nu mai plătește prima zi de concediu medical va avea un impact și la pensie....
10:00
Serghei Lavrov amenință Europa cu un război nuclear: Orice atac asupra Rusiei va primi un răspuns militar dur # Newsweek.ro
Rusia nu intenționează să atace Europa, însă este pregătită să răspundă militar în cazul unui confli...
10:00
Probleme în domeniul turismului maritim? O companie a anulat toate croazierele planificate. Ce fac clienții? # Newsweek.ro
O cunoscută linie de croaziere din SUA și-a încetat în mod neașteptat operațiunile. Toate croazierel...
09:40
Avioane de vânătoare ridicate pentru a proteja un zbor Wizz Air. Ce mesaj au primit pasagerii pe telefon? # Newsweek.ro
Pe zborul Wizz Air W95310 cu destinația Israel, un cuplu a raportat că cuvântul „terorist” a apărut ...
09:40
SpaceX vrea să construiască un oraș autonom pe Lună. Elon Musk: „Viitorul civilizației în mai puțin de 10 ani” # Newsweek.ro
Elon Musk susține că SpaceX analizează construirea unui oraș autonom pe Lună, un proiect care ar put...
Acum 8 ore
09:20
Gruparea terorista Hamas respige dezarmarea și planul de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza # Newsweek.ro
Mișcarea Hamas nu va renunța la arme și nu va accepta nicio formă de dominație străină în Fâșia Gaza...
09:10
Victorie pro-europeană la prezidențiale în Portugalia. Antonio José Seguro a zdrobit extrema dreapta pro-MAGA # Newsweek.ro
Portugalia a ales ferm direcția pro-europeană. Socialistul moderat Antonio José Seguro a câștigat de...
09:00
Săptămâna care va aduce o schimbare importantă la pensii. Care pensionari pot primi un „bonus” de mii de lei? # Newsweek.ro
Guvernul va aduce o modificare importantă la legislația pensiilor de care vorbește de luni de zile. ...
08:50
Ajutorul la pensie pe ianuarie pentru facturi a fost virat pensionarilor. Cum poți verifica? # Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic pentru luna ianuarie au î...
08:40
Vizită importantă la Londra: șefa diplomației române discută securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina # Newsweek.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luini o vizită de lucru de două zile la Londra, având pe agend...
08:30
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Tribunalul București tranșează dosarul de propagandă legionară # Newsweek.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului...
08:20
Modelul Australiei ajunge în Europa: Cehia vrea să interzică social media pentru copiii sub 15 ani # Newsweek.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesu...
08:10
Sprijin militar major pentru Ucraina: primele drone fabricate în Germania devin operaționale # Newsweek.ro
Primele drone ucrainene produse în Germania vor deveni operaționale până la mijlocul lunii februarie...
08:10
Economia, la terapie intensivă. Oameni de afaceri: „Ianuarie, cele mai slabe vânzări din ultimii 10 ani” # Newsweek.ro
Numeroși oameni de afaceri se plâng că au avut cele mai slabe vânzări din ultimii 10 ani, ceea ce es...
08:00
Marea Britanie amenință Rusia că-i va confisca petrolierele-fantomă. Deschide un front împotriva Moscovei # Newsweek.ro
Regatul Unit amenință că va confisca petroliere legate de flota din umbră a Rusiei, ca parte a unei ...
07:50
Anunț oficial de la MS: Unitatea pentru mari arși de la Târgu Mureș ar putea fi deschisă în această toamnă # Newsweek.ro
Rogobete a anunţat că unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş va fi dată în folosinţă, probabil,...
07:40
Ce temperatură trebuie să fie afară ca să poți stropi pomii în februarie? Atenție la ploaie și la vânt # Newsweek.ro
Ce temperatură trebuie să fie afară ca să poți stropi pomii în februarie? Iarna este o perioadă foar...
07:40
Un expert în marketing și comunicare a fost concediat și 18 luni nu a mai găsit nimic stabil. „Eram epuizat” # Newsweek.ro
Un expert în marketing și comunicare a fost concediat de la compania unde lucra. La acel moment era ...
07:30
Salariu de 7.100.000 €/ an pentru CEO BMW. Cât muncește Oliver Zipse pentru acești bani? # Newsweek.ro
Oliver Zipse, directorul general al BMW, primește un salariu de peste 7.100.000 de euro pe an. Însă ...
