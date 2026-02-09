Banii pleacă din țară: Cum a ajuns România o piață de desfacere cu aproape zero producție

08:40

Seguro, care a primit sprijinul unor conservatori proeminenţi după primul tur, pe fondul îngrijorărilor legate de ceea ce mulţi consideră a fi tendinţele populiste şi autoritare ale lui Ventura, devine primul şef de stat socialist din ultimii 20 de ani, succedându-i lui Marcelo Rebelo de Sousa, un conservator, după două mandate.