ANAF vrea să-l facă pe Iohannis să călătorească pentru judecată

14:40

În februarie 2026, cele mai bune dobânzi la depozitele pe 12 luni sunt oferite de ProCredit Bank: 6,75% la lei și 2,70% la euro. La lei, mai multe bănci depășesc 6%, în timp ce la euro dobânzile maxime se situează între 2,00% și 2,65%, semnificativ mai mici decât cele în lei.