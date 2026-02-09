Tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza genelor false. Medicii trag un semnal de alarmă
Adevarul.ro, 9 februarie 2026 15:15
Tot mai multe adolescente ajung la camerele de gardă cu probleme grave la ochi, după ce au folosit gene false aplicate cu lipici cumpărat online sau din magazine de tip fast-fashion.
Acum 15 minute
15:15
Acum 30 minute
15:00
Cel puțin 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute după ce o barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastelor Libiei.
15:00
Geamuri sparte la sediul PNL Hunedoara. Al doilea act de vandalism în mai puțin de un an # Adevarul.ro
Sediul PNL Hunedoara a fost vandalizat din nou, după ce persoane necunoscute au spart geamurile ușii de acces. Este al doilea incident de acest fel în mai puțin de un an, iar poliția a deschis dosar penal.
15:00
Mircea Abrudean cere respingerea moțiunilor depuse de Opoziție. „Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul” # Adevarul.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, că toate cele trei moţiuni simple depuse de Opoziţie în Senat trebuie respinse „fără echivoc”.
15:00
Evaziune de 12 milioane de lei la o firmă din Giurgiu specializată în exploatarea mineralelor # Adevarul.ro
Un operator din judeţul Giurgiu, activ în extracţia şi comercializarea agregatelor minerale, a cauzat statului un prejudiciu de 12,466 milioane de lei, rezultat din neplata impozitului pe profit şi TVA, a informat luni ANAF.
Acum o oră
14:45
Un celebru actor de stand-up din Rusia a primit interdicție de a intra în țară timp de 50 de ani # Adevarul.ro
Nurlan Saburov, una dintre cele mai cunoscute figuri ale stand-up-ului din spațiul rusofon și gazda unui show online extrem de popular, a primit interdicție de a intra în Rusia pentru următorii 50 de ani.
14:45
Raportul Conferinței de Securitate de la München: Politica „demolatoare” a lui Trump riscă să arunce în aer ordinea globală # Adevarul.ro
Politica externă a președintelui american Donald Trump este descrisă, fără menajamente, drept o forță distructivă care amenință însăși arhitectura ordinii internaționale construite după Al Doilea Război Mondial.
14:30
FRF anunță că a depus dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029.
14:30
Mihai Fifor, la Interviurile Adevărul: „România poate să producă orice prin transfer tehnologic”. Ce spune despre SAFE # Adevarul.ro
Deputatul PSD și vicepreședinte al Comisiei de Apărare, Mihai Fifor, a fost invitat la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre programul SAFE, problemele legate de producția în domeniul Apărării, dar și despre situația actuală din Guvern și din interiorul Partidului Social Democrat.
14:30
Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani. Anunțul făcut de fiica artistei # Adevarul.ro
Doliu în lumea muzicii populare românești. Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani.
Acum 2 ore
14:15
Peste o treime dintre cazurile noi de cancer din 2022 la nivel mondial ar fi putut fi evitate # Adevarul.ro
Peste o treime dintre noile îmbolnăviri de cancer înregistrate în 2022 la nivel mondial ar fi putut fi evitate, arată o analiză prezentată de Institutul Naţional de Sănătate Publică.
14:15
Motivul pentru care Gabriela și Dani Oțil s-au mutat într-un apartament cu chirie. „Schimbarea aceasta trebuia făcută” # Adevarul.ro
După ce ani au locuit în Corbeanca, în afara Capitalei, Gabriela și Dani Oțil s-au mutat într-un apartament cu chirie, în Capitală.
13:45
Scandal în Bulgaria: autoritățile din Sofia au cumpărat autobuze Citaro la un preț de opt ori peste cel al pieței. Cât de vechi sunt # Adevarul.ro
Trei grupuri politice din Consiliul Municipal Sofia au cerut demiterea lui Stilian Manolov, șeful Stolichni Autotransport EAD, invocând o tranzacție controversată de achiziție de autobuze care, potrivit acestora, prejudiciază locuitorii orașului.
13:45
Prețul unui gram de aur și-a continuat luni ascensiunea, apropiindu-se din nou de 700 de lei, o creștere mai mare de 13 lei față de cotația înregistrată vineri, potrivit datelor BNR.
13:30
Surpriză în cursa pentru șefia Parchetelor: cine vrea să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT. Calendar și data rezultatelor # Adevarul.ro
Surpriză: procurorii Alex Florența și Marius Voineag — actualii conducători ai Parchetului General și DNA — nu și‑au mai depus candidaturile pentru un nou mandat și au optat pentru poziții de adjuncți în alte parchete decât cele pe care le conduc acum.
13:30
Statul vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Cât ar costa și când ar putea ajunge în magazine # Adevarul.ro
Statul reia un proiect mai vechi prin care vrea să producă și să scoată pe piață un brand de apă minerală care se va numi „Dacia”. Proiectul este coordonat de Ministerul Economiei și implică Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM).
13:30
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. Decizia, răsturnată complet în instanță # Adevarul.ro
O instanță de judecată i-a dat câștig de cauză unui bărbat angajat la o companie de reciclare, care a fost concediat pentru că a adormit la serviciu.
Acum 4 ore
13:15
Distrugerea spectaculoasă a unei drone Shahed de către un F‑16 stârnește îngrijorare în rândul ucrainenilor # Adevarul.ro
Un videoclip care surprinde doborârea unei drone rusești de atac de tip Shahed de către un avion de luptă F‑16 al Forțelor Aeriene ucrainene a devenit viral în mediul online, generând reacții împărțite în rândul publicului.
13:15
Daniel Băluță, propunere în consiliul municipal. Apa caldă și căldura să fie plătite doar dacă sunt livrate la temperaturile stabilite în contract # Adevarul.ro
Primarul sectorului 4 vrea să propună în consiliul municipal ca bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă ea este livrată la temperatura este cea stipulată în contract.
13:15
Săptămâna decisivă a diplomației europene: liderii UE în fața celor mai dificile provocări # Adevarul.ro
Europa se pregătește pentru o săptămână intensă de negocieri la cel mai înalt nivel, în care viitorul continentului va fi pus pe masă.
13:00
De ce Europa nu ar putea lupta singură fără SUA. Adevărul din spatele „autonomiei strategice”, explicat de un general NATO # Adevarul.ro
Într-o analiză pentru „Adevărul”, generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pe înțelesul tuturor, de ce UE și România nu pot sta singure pe propriile picioare în plan militar. De la intelligence și logistică strategică, până la comandă, control și tehnologie critică, Europa depinde de SUA.
12:45
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul ţărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025, imediat după Spania, fiind, totodată, pe primul loc în Europa de Sud-Est.
12:45
Ambiția lui Elon Musk de a stabili, într-o zi, o colonie pe Marte pare să fi trecut pe plan secund, în favoarea unui obiectiv mai apropiat și mai realizabil – trimiterea oamenilor să locuiască pe Lună.
12:45
Israelul amenință că poate ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială” # Adevarul.ro
Israelul a transmis Statelor Unite că este pregătit să lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic iranian.
12:15
Prințul și Prințesa de Wales au fost „profund îngrijorați” de dezvăluirile recente legate de scandalul Jeffrey Epstein care îl implică pe Andrew Mountbatten-Windsor, a informat luni Palatul Kensington.
12:15
Perioada de suspendare a permisului auto se poate reduce. Ce reguli trebuie să respecte șoferii # Adevarul.ro
Pentru conducătorii auto care se confruntă cu suspendarea dreptului de a conduce, legislația rutieră oferă posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, însă acest beneficiu este condiționat de o serie de reguli.
12:00
Mircea Lucescu a vorbit de pe patul de spital. Selecționerul și-a anunțat programul pentru zilele următoare # Adevarul.ro
Mircea Lucescu iese astăzi din spital.
12:00
NATO cu două viteze - soluție sau preludiu la dezmembrare Cum pot fi ignorate marile puteri ignorante, de la Articolul 5 necondiționat la securitate condiționată de merit. # Adevarul.ro
NATO cu două viteze este soluția sau preludiul la dezmembrare? Cum pot fi ignorate marile puteri ignorante. De la Articolul 5 necondiționat la securitate condiționată de merite și contribuții. Ce vrea și ce poate să fie Europa de Vest în această nouă configurație a puterii globale?
12:00
Polițiștii și procurorii au făcut luni 11 percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, într-un dosar penal care vizează introducerea ilegală în România a unor arme de foc și muniții.
11:45
Șansă uriașă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Căpitanul echipei, scos din joc pentru patru etape # Adevarul.ro
Radu Drăgușin poate profita de o situație în defensivă.
11:45
Un bărbat de 38 de ani a ameninţat un altul cu un pistol, pe o stradă din Cluj-Napoca, după o şicanare în trafic. Arma era deţinută legal, era neletală, dar supusă autorizării.
11:45
Grupul parlamentar USR l-a chemat pe ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, în plenul Parlamentului, la „Ora Guvernului”, pentru a oferi explicații privind criza apei potabile din județul Argeș, unde mii de locuitori se confruntă de peste trei luni cu lipsa apei de băut.
11:45
Finanțele împrumută din nou bani de la români. Ce dobândă acordă pentru titlurile de stat Tezaur # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor lansează luni, 9 februarie, a doua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferã persoanelor fizice o nouã oportunitate de economisire în condiții avantajoase.
11:30
Bursa japoneză atinge un nivel record după victoria istorică a „doamnei de fier“ Sanae Takaichi # Adevarul.ro
Acțiunile japoneze au crescut puternic luni, atingând un nivel record, după ce Partidul Liberal Democrat (LDP), condus de premierul Sanae Takaichi, a obținut o victorie istorică la alegerile parlamentare.
11:30
Japonia încearcă să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, oprită după catastrofa nucleară de la Fukushima # Adevarul.ro
Un reactor de la cea mai mare centrală nucleară din lume, Kashiwazaki-Kariwa din centrul Japoniei, a fost repornit luni după ce o primă încercare fusese întreruptă în ianuarie, din cauza unei alarme defecte.
Acum 6 ore
11:15
După un debut care a atras peste 80 de invitați din 12 țări și mai bine de 5000 de participanți în cele 4 zile de evenimente, NOD - International Literary Rights Festival se pregătește pentru cea de-a doua ediție care va avea loc și anul acesta în ultimul weekend al lunii septembrie, la Brașov.
11:15
Meteorologii anunţă o răcire accentuată a vremii: cod galben de ger în mai multe județe. În Capitală va fi deosebit de rece # Adevarul.ro
Meteorologii anunţă, luni, o răcire accentuată a vremii, precipitaţii sub formă de ninsoare şi intensificări ale vântului, până miercuri dimineaţă.
11:15
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat la sediul poliției pentru a respecta obligațiile impuse de controlul judiciar.
11:00
Revoltă fără precedent în administrația locală: „Niciodată n-au fost măsurile atât de draconice”. Peste 1.300 de comune intră în grevă # Adevarul.ro
Administrația locală fierbe după anunțarea reformei pregătite de Guvern. Sute de primari se întâlnesc marți cu premierul Ilie Bolojan.
11:00
Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale compromițătoare despre Donald Trump, susține un fost ofițer KGB # Adevarul.ro
Un fost ofițer KGB și fost șef al serviciilor de securitate din Kazahstan susține că atât Kremlinul, cât și autoritățile de la Astana ar deține materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump.
10:45
Pentru mulți dintre noi, achiziționarea unei locuințe reprezintă poate cea mai importantă decizie financiară luată în viață. În majoritatea cazurilor, acest obiectiv nu poate fi însă îndeplinit fără ajutorul unui credit imobiliar
10:45
Protest al actorilor Teatrului Național București faţă de un proiect Ministerului Culturii care-i obligă să scrie rapoarte zilnice # Adevarul.ro
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului, vor organiza marţi, la ora 14.30, în faţa TNB, protest paşnic faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii,.
10:45
Președintele Nicușor Dan a transmis felicitări premierului Japoniei, Sane Takaichi, după victoria zdrobitoare din alegeri # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, felicitări premierului japonez Sanae Takaichi, după ce coaliția sa a reușit să obțină o victorie istorică în alegerile de duminică.
10:30
Un lider al opoziției din Venezuela, capturat de „bărbați puternic înarmați, îmbrăcați în civil”. Machado: „L-au luat cu forța” # Adevarul.ro
Liderul opoziției venezuelene Juan Pablo Guanipa a fost răpit la doar câteva ore după ce fusese eliberat din detenție, într-un incident care reaprinde tensiunile politice din Venezuela.
10:30
Câți bani ar primi Marian Godină să participe la Survivor. Salariul încasat de cel mai popular polițist din România # Adevarul.ro
Polițistul devenit influencer, Marian Godină, a decis să își pună cariera pe pauză pentru a participa la aventura din Republica Dominicană, în cadrul Survivor 2026.
09:45
Tot mai multe state europene își exprimă îngrijorarea față de impactul negativ al rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. În acest context, Cehia ar putea deveni următoarea țară care introduce restricții stricte privind accesul minorilor la platformele online.
09:45
Un cetățean român în vârstă de 25 de ani a amenințat cu moartea, înarmat fiind cu un topor, clienții unui local din capitala Austriei.
09:45
Depunerea dosarelor pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT s-a încheiat. Când vor fi afișate rezultatele # Adevarul.ro
Depunerea dosarelor pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT se încheie luni, 9 februarie. Ministerul Justiției va publica săptămâna viitoare, pe 16 februarie, lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale.
09:45
Anunț surpriză de la Dacia: noul model ar putea să nu fie produs la Mioveni. „Sunt pe masă alternative” # Adevarul.ro
Șeful Dacia România avertizează că viitorul celui mai nou model al mărcii nu este încă decis.
09:45
Moscova acuză serviciile secrete ucrainene de tentativa de asasinare a numărului doi al GRU # Adevarul.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că serviciile de informații ale Ucrainei s-ar afla în spatele unei tentative de asasinare a unui oficial de rang înalt din cadrul serviciului rus de informații militare (GRU). Potrivit autorităților de la Moscova, doi suspecți ar fi recunoscut
