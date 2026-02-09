Mita de la RAR. Răzvan Cuc și un om de afaceri, trimiși în judecată de DNA
Cotidianul de Hunedoara, 9 februarie 2026 17:40
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 17 decembrie 2025, de Tribunalul Bucureşti.
• • •
Acum 30 minute
17:40
Mita de la RAR. Răzvan Cuc și un om de afaceri, trimiși în judecată de DNA
Acum o oră
17:20
A avut o ofertă beton și a fost acceptată. Dorinel Umbrărescu cumpără, prin firma controlată de el, Combinatul Arcellor Mittal Hunedoara. Suma pentru care se incheie tranzația e de ordinul milioanelor.
17:10
Franck Ribery a mai avut probleme și în trecut, când a fost acuzat, împreună cu colegul de națională, Karim Benzema că a întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani.
Acum 2 ore
17:00
„Ca ministru, nu mă interesează doar câți bani absorbim, ci și cum îi folosim. De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF", a argumentat Dragoș Pîslaru.
16:30
Circ și banane cu fundiță roz în Parlament. Gest homofob al senatorilor PACE
Senatorii Pace - Întâi România au adus la votul din Parlament pentru moțiunile simple banane cu fundițe roz și un catalog.
16:20
VIDEO Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța
Discuțiile despre banii partidelor vin și în contextul în care deputata neafiliată Raisa Enachi a depus în octombrie 2025 un proiect de lege pentru suspendarea subvențiilor pentru partide în 2026 și 2027.
16:20
Strămutarea procesului ar putea garanta un proces echitabil, în care să nu intervină posibile presiuni locale sau conflicte de interese, scrie Fanatik.
Acum 4 ore
16:00
Cât de dispuși sunt parlamentarii să se sacrifice pentru popor. La câți bani din subvenția partidelor ar renunța
Discuțiile despre banii partidelor vin și în contextul în care deputata neafiliată Raisa Enachi a depus în octombrie 2025 un proiect de lege pentru suspendarea subvențiilor pentru partide în 2026 și 2027.
16:00
Cifrele vorbesc. Județele în care oamenii lui Thuma l-au îngropat pe Crin Antonescu. În Bihor, liberalul a fost pe primul loc ANALIZĂ
În plină ofensivă contra lui Ilie Bolojan, șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, iese în față cu date care sunt departe de realitate și uită de propria prestație dezastruoasă la ultimele prezidențiale.
16:00
Documentația prevede posibilitatea încheierii unor contracte speciale pentru focare distincte de rabie (între 1 și 10 intervenții anual).
15:40
Clever Group a ocupat locul III în topul audiențelor naționale pe grupuri media, clasare care reprezintă și o validare a investițiilor continue și o dovadă clară a încrederii publicului în brandurile din portofoliu.
15:30
Georgescu le cere suveraniștilor să renunțe la critici și să pună osul la treabă
„Înseamnă că această capitală a Belgiei e marcată de Uniunea oligarhică-soroșistă-globalistă împotriva cărora poporul român luptă, luptă împotriva acestor acte sataniste", spune Georgescu despre capitala UE.
15:20
Prima News propune, în această seară, o ediție specială a emisiunii „Proiect de Țară, România!". Invitatul serii este cunoscutul jurnalist și editorialist al Cotidianul.ro Cornel Nistorescu. Emisiunea difuzată de la ora 20:00 îl are ca realizator pe Andrei Gheorghe.
15:10
Banii pleacă din țară: Cum a ajuns România o piață de desfacere cu aproape zero producție
Afla de aici ce se întâmplă cu exporturile României, importurile și comerțul cu țările din UE și extra-UE.
15:00
Descoperă aici detaliile din spatele Marii Crize din 1929 și află cum a început prăbușirea economică în SUA, cum au fost afectate milioane de vieți și ce măsuri au ajutat la redresare.
14:50
V. Gheorghe: Observ că domnii Ghinea și Thuma sunt perfect coordonați, au aceleași atacuri publice față de aceiași oameni. Se potrivesc.
14:40
Băncile se zgârcesc la dobânzile pentru depozite în februarie 2026. Unde găsești cele mai bune oferte pentru banii tăi
În februarie 2026, cele mai bune dobânzi la depozitele pe 12 luni sunt oferite de ProCredit Bank: 6,75% la lei și 2,70% la euro. La lei, mai multe bănci depășesc 6%, în timp ce la euro dobânzile maxime se situează între 2,00% și 2,65%, semnificativ mai mici decât cele în lei.
14:40
Moştenirea pictorului, sculptorului, poetului şi arhitectului (Michelangelo a lucrat la construcţia Bazilicii Sfântul Petru) va fi subiectul unei viitoare expoziţii, la Beaux-Arts din Paris, în perioada 24 martie-24 mai,
14:10
Audieri în cazul adolescentului mort la Târgu Jiu: Chirurgul a refuzat operația
Comisia de cercetare disciplinară care a analizat conduita medicilor incriminați a aplicat sancţiuni, mai degrabă, simbolice, deși aceștia ar fi trebuit să acorde îngrijiri corespunzătoare adolescentului Andrei Drăgan.
14:10
Daniel Băluță a făcut sesizări la ANRE și ANPC. Primarul Sectorului 4 își dorește ca bucureștenii să nu mai plătească apa caldă atunci când aceasta este oprită sau vine la temperaturi neconforme.
Acum 6 ore
14:00
Fratele mai mic al regelui Charles a comis scurgere de informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, pedofilul decedat în închisoare în 2019.
13:50
„Un Twin Peaks" local. Bulgaria urmăreşte un caz desprins parcă din filmele de groază
De mai bine de o săptămână, atenţia publicului din Bulgaria este concentrată asupra unui caz misterios şi tulburător, cu crime în serie, marcat de o lipsă aproape totală de informaţii oficiale şi de o avalanşă de ipoteze, versiuni neoficiale şi teorii conspiraţioniste care circulă în mass-media şi pe reţelele sociale
13:50
Simion neagă tot legat de Visa Waiver și banii dați pentru o întâlnire cu Trump
„În momentul în care vom ajunge la putere, tot adevărul din ultimii 10-20 de ani va fi cunoscut fiecărui român. Asta vă promit eu", a transmis George Simion.
13:40
Cotidianul a discutat cu liderii ACoR, AOR, AMR și UNCJR, principalele structuri asociative din administrația locală.
13:40
Rogobete a apărat măsurile adoptate pentru limitarea abuzurilor, susținând că acestea au dus la economii importante la bugetul de Sănătate.
13:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său chinez Xi Jinping la Casa Albă spre „sfârşitul anului", pentru a discuta în special probleme comerciale.
13:30
Prințul William şi soția sa oferă publicității prima lor luare de poziție după dezvăluirile despre implicarea unchiului lor în cazul Epstein.
13:10
Turneul european al interpretului piesei "Heart of Gold" urma să înceapă la 19 iunie la Manchester, în Anglia.
13:00
Rusia se află în criza demografică, iar situaţia continuă să se înrăutăţească. Putin a făcut apel către familiile tinere de a da naştere a 8-10 copii, ca în vechea Rusie.
12:40
Percheziții în Dâmbovița într-un dosar de contrabandă cu arme aduse din Turcia și comercializate ilegal în România.
12:40
Magnatul media pro-democrație din Hong Kong „va muri ca un martir în închisoare"
„Astăzi, cortina cade peste libertatea presei în Hong Kong… Această decizie a instanței subliniază prăbușirea completă a libertății presei în Hong Kong și disprețul profund al autorităților față de jurnalismul independent", au declarat cei de la Reporteri fără Frontiere.
12:30
EXCLUSIV Se știu deja câștigătorii? Ce spune ministrul Justiției la finalul înscrierilor pentru șefia DNA și DIICOT – INTERVIU
„Sunt o voce care a spus public că această procedură trebuie să fie una apolitică."
12:10
Dosar penal după descoperirea a 144 de tone de azot depozitate ilegal în Arad
Descoperire șocantă la Șicula, Arad: 144 de tone de azot au fost găsite depozitate ilegal în apropierea Crișului Alb, iar poliția a deschis dosar penal pentru poluare și depozitare neconformă de substanțe periculoase.
12:10
FBI n-a putut dovedi că Epstein a condus o rețea de trafic sexual pentru bărbaţi influenţi
O analiză a Associated Press a înregistrărilor interne ale Departamentului de Justiţie trage concluzia că FBI nu a putut demonstra faptul că Epstein ar fi condus o rețea de trafic sexual pentru bărbați influenți.
12:10
Ghinea demontează imaginea de USR-ist a lui Bolojan: I-a luat la Guvern pe ăia care erau dronele sistemului – VIDEO
„I-a luat pe la Guvern pe toți ăia care erau anti-USR, erau proiectele Sistemului, erau puși să demoleze USR-ul".
Acum 8 ore
12:00
Sportivul american şi-a exprimat „sentimentele contradictorii" faţă de ideea de a reprezenta Statele Unite la Jocurile Olimpice de iarnă.
11:50
„După tentativa de asasinat, mi s-a spus să merg la aeroport și să mă îmbarc într-un zbor spre Dubai, de unde aveam un alt bilet spre România".
11:40
O ceartă din trafic s-a încheiat când unul dintre șoferi și-a scos pistolul
„Este strict interzisă folosirea sau afişarea armelor neletale în locuri publice, în contexte care pot genera panică, temere sau pot fi interpretate ca o ameninţare, chiar dacă arma este deţinută legal", transmite IPJ Cluj.
11:40
Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.
11:20
Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale finalei Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.
11:10
Urmașul lui Bolojan îi face scut în fața taberei Thuma. Cum îl lăuda Crin Antonescu pe premier
Primarul Oradei
11:10
La nivel internaţional, organizaţii profesionale din 24 de ţări recomandă această strategie pentru prevenţia cancerului ovarian. The post Inovaţie chirurgicală. Risc de cancer ovarian, redus cu 80% appeared first on Cotidianul RO.
11:00
SURSE Cine s-a înscris până acum în cursa pentru șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a aflat pe surse cine ar putea fi candidații pentru șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General. La 12 se încheie procedura de înscriere. The post SURSE Cine s-a înscris până acum în cursa pentru șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Cei trei sportivi români care evoluează azi la Jocurile Olimpice, vor evolua în probele de sanie, respectiv sărituri cu schiurile. The post Trei români evoluează azi la Jocurile Olimpice appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Negru dă piept cu digitalizarea: Râdeam de bunici, dar mi-au trebuit zile să plătesc impozitele # Cotidianul de Hunedoara
Dan Negru critică digitalizarea și spune că munca funcționarului a fost preluată de cetățean. E reducere de personal, nu progres!”, se revoltă prezentatorul. The post Negru dă piept cu digitalizarea: Râdeam de bunici, dar mi-au trebuit zile să plătesc impozitele appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cât timp producția va fi stopată, angajații vor primi 85% din drepturile salariale, dar și tichetul aferent pentru ziua respectivă. The post Pauză forțată a producției de la uzina Dacia appeared first on Cotidianul RO.
10:40
ANM anunță cod galben de ninsori și vânt puternic în mai multe județe din România # Cotidianul de Hunedoara
ANM a emis cod galben pentru ninsori și vânt puternic în mai multe județe, cu strat nou de zăpadă de până la 50 cm în zonele montane și intensificări ale vântului vizate până sâmbătă seara. The post ANM anunță cod galben de ninsori și vânt puternic în mai multe județe din România appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Breezy Johnson după ce și-a „stricat” medalia de aur: E un nou stil – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Câștigătoarea probei de coborâre la Jocurile Olimpice, Breezy Johnson a apărut la interviul de după festivitatea de premiere purtând medalia de aur în buzunar. The post Breezy Johnson după ce și-a „stricat” medalia de aur: E un nou stil – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Coaliţia prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a obţinut duminică o victorie electorală istorică la alegerile parlamentare. Prima femeie premier din Japonia spune că este inspirată de „doamna de fier” britanică Margaret Thatcher. The post Nicușor Dan o felicită pe „doamna de fier” a Japoniei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:00
Exporturile României au crescut cu 4,2% în 2025, iar importurile cu 2,6%, în timp ce deficitul balanței comerciale s-a redus cu 2% comparativ cu anul anterior, conform INS. The post INS: Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
