A murit violonistul Bogdan Bișoc, unul dintre fondatorii Cvartetului „Ad Libitum”
Adevarul.ro, 9 februarie 2026 17:45
Violonistul Bogdan Bișoc, membru fondator al Cvartetului „Ad Libitum”, s-a stins din viață duminică, 8 februarie. Filarmonica din Iași transmite condoleanțe familiei muzicianului.
