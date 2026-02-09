Revolta primarilor: peste 1.500 de comune protestează împotriva reformei Guvernului

Newsweek.ro, 9 februarie 2026 17:50

Peste 1.500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment de două ore,...

• • •

Acum 10 minute
18:20
Putin, disperat că pierde teren în Ucraina. Franța trimite Kievului mai multe avioane Mirage 2000 și bombe Newsweek.ro
Franța accelerează transferul avioane de vânătoare Mirage 2000 către Ucraina, ca parte a cooperării ...
Acum 30 minute
18:00
Delir în presa rusă care îl îndeamnă pe Putin să atace România cu ogive nucleare. Ce scenariu SF i-a enervat? Newsweek.ro
Presa rusă de azi spune că Putin ar trebui să atace cu ogive nucleare România în cazul în care NATO ...
Acum o oră
17:50
17:40
Procurorii și polițiștii, în acțiune! Percheziții masive în Dâmbovița pentru nereguli cu arme Newsweek.ro
Procurorii Parchetului General, împreună cu poliţiştii DCCO şi cei de la Direcţia Arme, Explozivi şi...
Acum 2 ore
17:20
Mircea Lucescu, externat din spital: selecționerul pleacă în străinătate pentru o nouă opinie medicală Newsweek.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat...
17:10
Scandal major în Transporturi: fostul ministru Răzvan Cuc, trimis în judecată pentru corupție Newsweek.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și administratorul unei firme au fost trimiși în judec...
17:00
România se apucă să facă „Autostrada albastră”. Are 470 km, costă 170.000.000€ și trebuie să fie gata în 2 ani Newsweek.ro
România se apucă să facă „Autostrada albastră”. Proiectul „Fast Danube 2”, unul dintre cele mai impo...
16:50
Ciprian Şerban anunță că s-au depus două oferte în cadrul licitaţiei proiectului Fast Danube 2 Newsweek.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Anunţă, luni, că s-au depus două oferte în cadrul licitaţ...
16:40
Johann Wadephul va discuta sancțiunile împotriva Rusiei și energia cu omologii din Asia Centrală Newsweek.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, se va întâlni miercuri la Berlin cu omologii săi din ț...
Acum 4 ore
16:30
VIDEO Centura Comarnic, o bătaie de joc! Promiși din 2024, cei 6 km au ajuns la 62%. Gata în decembrie 2027? Newsweek.ro
Centura Comarnic, ce va reduce puțin coșmarul din traficul de pe DN1 - Valea Prahovei, a fost promis...
16:20
Conductorii de tren spanioli sunt în grevă după accidentele mortale din ianuarie Newsweek.ro
Conductorii de tren spanioli au început luni o grevă de trei zile pentru a protesta faţă de deterior...
16:10
Andriy Sybiha a cerut Uniunii Europene să impună o interdicție permanentă de intrare asupra invadatorilor Newsweek.ro
Andriy Sybiha a cerut Uniunii Europene să impună o interdicție permanentă de intrare asupra invadato...
16:00
Vortexul polar se rupe în două: urmează săptămâni de iarnă grea sau temperaturi de primăvară? Newsweek.ro
Iarna se află într-un moment de cotitură: fie vom avea parte de o vreme extrem de rece, fie temperat...
15:50
Unul din 3 români care și-au luat mașini second hand, păcăliți de samsari. Kilometraj dat peste cap Newsweek.ro
Cumpărarea unei mașini second-hand rămâne un risc real pentru mulți români. Mai bine de o treime din...
15:30
BREAKING Tribunalul București:Judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial. Riscă 5 ani de închisoare Newsweek.ro
Tribunalul București a decis că procesul lui Călin Georgescu în care este acuzat de propagandă extre...
15:10
Au crescut taxele și impozitele, dar bugetul a rămas același. Situație incredibilă într-un oraș Newsweek.ro
La ultima sa ieșire publică, primarul Mihai Chirica a arătat că încasările administrației locale pe ...
15:10
Fantastica poveste a unui cunoscut medic care a „reparat” mii de pacienți. Are armata SUA „la picioare” Newsweek.ro
Probabil nu există sportiv ieșean care să nu fi auzit de Petre Crivoi. Specializat (și) în medicină ...
15:00
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor Newsweek.ro
La început de an apar semnale încurajatoare pentru pensionari. Se discută tot mai clar despre moment...
15:00
România, pe locul doi în lume la comenzile de pizza în 2025. Într-o zi au fost date peste 18.000 de comenzi Newsweek.ro
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de p...
15:00
Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție TEZAUR cu dobânzi de 7%. Cum pot fi cumpărate titlurile de stat Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție a Programului TEZAUR din acest an, oferind românilor ti...
14:40
Băluță vrea schimbări la contractul Termoenergetica: Apa caldă, plătită doar dacă are temperatura corectă Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat inițierea unui proiect prin care bucureștenii să plă...
Acum 6 ore
14:20
Senatul UNITER critică proiectul de normare a muncii artiştilor: „Nostalgie a anilor ’80” Newsweek.ro
Uniunea Teatrală din România pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministeru...
14:10
Un oraș din România a interzis, în premieră, vehiculele sub Euro 5. Din 2028, norma minimă va fi Euro 6 Newsweek.ro
Un oraș din România a interzis, în premieră, accesul vehiculelor de transport pasageri, adică a auto...
14:00
Medici audiați în Gorj. Un adolescent nu a fost operat pe motiv că medicul chirurg de gardă nu era şi pediatru Newsweek.ro
Mai mulţi medici din judeţul Gorj sunt audiaţi, luni, de către poliţişti în dosarul deschis după moa...
13:40
Traficant de droguri, prins cu cocaină lângă un liceu din Constanța. Când a văzut poliția a sărit gardul Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins cu droguri asupra lui lângă un liceu din Constanța. Când polițiștii i-au ceru...
13:40
Candidat la șefia Parchetului General are 1.000.000€ în cont, 13 terenuri, 4 case. Soțul este judecător Newsweek.ro
Cristina Chiriac și-a depus candidatura la șefia Parchetului General. Ea este șefa DNA Iași. Ea decl...
13:30
Călin Georgescu, atac grosolan la adresa UE și a României: „Nicușor Dan este președintele statului paralel” Newsweek.ro
Tribunalul București este așteptat să se pronunțe luni asupra dosarului în care Călin Georgescu, fos...
13:30
Ce durată are concediul paternal? Cum pot beneficia tații de cinci zile libere în plus după nașterea copilului Newsweek.ro
Concediul paternal se acordă la cererea tatălui, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, ...
13:20
O veste bună și unea rea: Statul a lansat o nouă ediție de titluri Tezaur, dar dobânzile sunt mai mici Newsweek.ro
O veste bună și unea rea, pentru românii care vor să economisească în condiții avantajoase. Statul a...
13:00
Alex Florența și Marius Voineag renunță la șefiile Parchetului General și DNA. Cine le poate lua locul Newsweek.ro
Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au renunțat să-și mai depună ca...
12:50
DIICOT nu a deschis nicio anchetă în legătură cu Epstein. România, menționată de 800 în dosarul acestuia Newsweek.ro
România nu a deschis încă nici un fel de anchetă, care să investigheze posibilele conexiuni alle dos...
Acum 8 ore
12:30
Antonio Seguro l-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia”. Președinte, cu 66%. Nicușor Dan l-a felicitat Newsweek.ro
Antonio Jose Seguro este noul președinte al Portugaliei. L-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia...
12:30
FSB acuză, fără dovezi, că suspectul atentatului din Moscova urma să fugă la Kiev prin România Newsweek.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză că principalul suspect în atentatul asupra generalul...
12:20
Schiorul olimpic american Hunter Hess, catalogat de Trump drept „un adevărat ratat”. Cu ce l-a supărat? Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump l-a catalogat drept „un adevărat ratat” pe schiorul olimpic american H...
12:10
Bolojan, atacat cu aceeași „placă” din USR și din interiorul PNL: „USR-izează guvernul”. Cine sunt inamicii? Newsweek.ro
Prmierul Bolojan și-a găsit contestatari și în PNL dar și în USR, partid care îi este aliat la guver...
12:10
VIDEO Atac brutal rusesc cu 11 rachete balistice Iskander și 150 de drone asupra blocurilor din Odesa și Kiev Newsweek.ro
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind rachete balistice Iskander și aproxima...
12:10
Concelex, selectată de KHNP cu un contract de 49,8 mil. € pentru retehnologizarea a Unității 1 de la Cernavodă Newsweek.ro
Concelex a fost desemnată câștigătoarea unui contract în valoare de 49,8 milioane de euro de către K...
12:00
Meteo. Când scăpăm de vremea rea? Vom avea nopți cu temperaturi negative până în martie. Prognoza AccuWeather Newsweek.ro
Meteo. Când scăpăm de vremea rea? Conform prognozei AccuWeather, vom avea nopți cu temperaturi negat...
11:40
Nu se mai produce nimic în România? În 2025, am exportat maşini şi echipamente de transport de 44.000.000.000€ Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025, la 96,6 miliarde euro, în 2025. Iar principalul ve...
11:20
Noi scumpiri în lanț? Prețurile transporturilor de mărfuri, cu camionul ori duba, cresc cu circa 8% în 2026 Newsweek.ro
Motorină mai scumpă, taxe de drum mai mari pe kilometru, în funcție de masa vehiculului și clasa de ...
11:10
Care români vor avea, totuși, plătită prima zi de concediu medical? Guvernul a introdus o serie de excepții Newsweek.ro
Care români vor avea, totuși, plătită prima zi de concediu medical? Guvernul a introdus o serie de e...
11:00
Alerte de ultimă oră de la meteorologi. Așteaptă ger, vânt puternic și viscol în 12 județe, până marți seara Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de vreme gero...
10:40
Deficitul comercial a scăzut cu 673.000.000 € în anul 2025. Ce înseamnă acest lucru? Newsweek.ro
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a fost de 32,743 miliarde de euro în anul 2025, mai mic cu 6...
10:40
E ultima zi pentru primirea candidaturilor la șefia Parchetului General, DNA, și DIICOT. Cum se face selecția? Newsweek.ro
Luni, la ora 12:00, expiră termenul limită până la care procurorii își pot depune, la Ministerul Jus...
Acum 12 ore
10:30
Actorii de la Teatrul Național protestează din cauza unui proiect: Vom fi „scriitori de rapoarte zilnice” Newsweek.ro
Actorii TNB au anunțat că vor protesta marţi faţă de un proiect pilot al Ministerului Culturii privi...
10:20
Avertisment dur de la un expert în energie: „România, campioană la scumpiri. În 2026 va fi mai rău ca în 2025” Newsweek.ro
Dumitru Chisăliță, expert în energie, explică ce se întâmplă după decizia stabilirii prețului admini...
10:00
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă Newsweek.ro
Decizia guvernului care nu mai plătește prima zi de concediu medical va avea un impact și la pensie....
10:00
Serghei Lavrov amenință Europa cu un război nuclear: Orice atac asupra Rusiei va primi un răspuns militar dur Newsweek.ro
Rusia nu intenționează să atace Europa, însă este pregătită să răspundă militar în cazul unui confli...
10:00
Probleme în domeniul turismului maritim? O companie a anulat toate croazierele planificate. Ce fac clienții? Newsweek.ro
O cunoscută linie de croaziere din SUA și-a încetat în mod neașteptat operațiunile. Toate croazierel...
09:40
Avioane de vânătoare ridicate pentru a proteja un zbor Wizz Air. Ce mesaj au primit pasagerii pe telefon? Newsweek.ro
Pe zborul Wizz Air W95310 cu destinația Israel, un cuplu a raportat că cuvântul „terorist” a apărut ...
