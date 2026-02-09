Mihai Daraban: Arabia Saudită este oportunitatea ratată a diplomației economice românești
PSNews.ro, 9 februarie 2026 19:20
Arabia Saudită traversează una dintre cele mai ample transformări economice din ultimele decenii. Investițiile în infrastructură, turism, energie și industrie pregătesc tranziția către epoca post-petrol. Pentru multe state, aceasta este o oportunitate strategică, punctează Mihai Daraban, invitat în studioul Puterea Știrilor. România are relații comerciale consistente cu Arabia Saudită, dar prezența instituțională este slabă. Lipsa […]
• • •
Acum 30 minute
19:20
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România: Niciodată primarii nu au fost atât de umiliți # PSNews.ro
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a declarat luni, pentru Agerpres, că nemulţumirile primarilor au ajuns la „o cotă de nesuportat", el adăugând că aceştia niciodată nu au fost „atât de umiliţi" cum a făcut-o premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres. Emil Drăghici, primar al comunei dâmboviţene Vulcana-Băi, a precizat că pentru marţi, în intervalul […]
19:20
Climatologii în alertă: El Niño se apropie! Semnele care arată că s-ar putea declanşa o încălzire globală record # PSNews.ro
Cercetătorii climatologi au observat semnale puternice ale apropierii fenomenului El Niño, după ce rafale record de vânt din vestul Pacificului au împins cantităţi uriaşe de apă caldă din ocean spre est, pentru a doua oară în ianuarie. Cresc şansele ca acestea să declanşeze o schimbare semnificativă în modelele meteorologice ale planetei în cursul acestui an, […]
19:20
VIDEO Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre reforma gărzilor – schimbări importante pentru medici # PSNews.ro
Invitat luni în emisiunea Puterea Știrilor, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre presiunea asupra personalului medical și necesitatea reformării sistemului de gărzi, pe care îl consideră depășit în raport cu realitățile actuale din sănătate. „Modul în care sunt realizate gărzile în România funcționează după un model care n-a mai fost schimbat de vreo 25 […]
19:20
19:20
Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) a stabilit, în ședința de luni, stadionul care va găzdui finala Cupei României, ediția 2025-2026. Potrivit comunicatului FRF, finala va avea loc la Sibiu, pentru a treia oară în istorie. Ultimul act al Cupei României se va disputa pe 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu, […]
19:20
Moţiunea pe Educaţie. Premierul respinge acuzațiile și cere reforme orientate spre performanță în universități # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple pe educație, că finanțarea acestui domeniu trebuie să crească, însă doar în strânsă legătură cu îmbunătățirea calității și cu adaptarea la realitatea economică. Șeful Executivului a susținut că banii alocați educației trebuie să reprezinte o investiție reală, nu doar o cheltuială bugetară, […]
19:20
VIDEO Cât ne costă și cât durează construcția unui spital în România. Rogobete: Construcțiile reale au început în 2022 # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că un spital mediu construit de la zero, în România, ajunge la aproximativ 150 de milioane de euro. „Depinde de spital, dar un spital mediu costă cam 150 de milioane de euro. Gândiți-vă că anul 2022 a fost cel în care s-a început construcția […]
19:20
Complicea lui Epstein invocă al Cincilea Amendament şi refuză să răspundă întrebărilor Congresului # PSNews.ro
Complicea infractorului sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a refuzat luni – un gest previzibil – să răspundă întrebărilor unei Comisii din cadrul Camerei Reprezentanţilor SUA, a anunţat președintele comisiei, James Comer, după o scurtă audiere cu ușile închise, relatează AFP și News.ro. „Așa cum era de așteptat, Ghislaine Maxwell a invocat al Cincilea Amendament și […]
19:20
Oficial: ArcelorMittal Hunedoara cumpărată pentru 12,5 milioane de euro de UMB Steel a lui Umbrărescu # PSNews.ro
Uzina ArcelorMittal Hunedoara, cândva cel mai mare combinat siderurgic din România, va fi preluată de UMB Steel, compania controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Decizia a fost confirmată oficial în raportul curent transmis Bursei de Valori București (BVB). Combinatul, un simbol al industrializării socialiste și al industriei siderurgice românești, a fost oprit din septembrie […]
Acum 2 ore
18:20
Fifor acuză Guvernul Bolojan de presiuni asupra CCR: „O ingerință cu bocancii în justiție” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a depășit o „linie roșie" prin scrisoarea transmisă săptămâna trecută președintei Curții Constituționale, pe care o consideră o ingerință politică în actul de justiție constituțională și o încălcare a principiului separației puterilor în stat. Într-o postare pe Facebook, Fifor afirmă că modul de formulare […]
18:20
Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat, luni, că intră în grevă japoneză și nu vor vota ordonanțele de urgență, în contextul în care Senatul dezbate trei moţiuni simple. Una îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruţă, cea de-a doua pe ministrul interimar al Educaţiei, premierul Ilie Bolojan, iar cea de-a treia se referă la […]
18:20
VIDEO Ministrul Sănătății anunță noi schimbări la regulile pentru concediul medical. Ce trebuie să știe românii # PSNews.ro
Invitat luni în emisiunea Puterea Știrilor, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că regulile privind neplata primei zile de concediu medical se modifică din nou, în urma criticilor din spațiul public. Categorii importante vor fi exceptate, iar în cazul lor va fi plătită și prima zi a concediului medical. „S-a ajuns la o astfel de […]
18:20
Bolojan, la moţiunea simplă privind acordul Mercosur: Semnatarii sădesc spaime în rândul celor ce nu ştiu detalii # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, în plenul Senatului, la moţiunea simplă privind acordul Mercosur, că semnatarii fac prin această moţiune ceea ce fac de ani de zile, şi anume sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile, el precizând că ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă. "Moţiunea pe tema […]
18:20
Daniel Zamfir (PSD), către Bolojan: Ce vă îndrituieşte să acţionaţi ca ”Vodă prin lobodă”, după bunul plac? # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD) i-a transmis, luni, premierului Ilie Bolojan, în plenul Senatului, a dezbaterea moţiunii simple pe tema Acordului Mercosur, că dacă nu îi place această coaliţie, dacă nu respectă Parlamentul care l-a investit, dacă nu îşi respectă partenerii din coaliţie, atunci să îşi caute altă coaliţie împreună cu cei de la USR, el […]
18:20
După ce Tribunalul Sibiu a ridicat sechestrul asupra bunurilor fostului președinte Klaus Iohannis, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își schimbă strategia și cere mutarea procesului în care încearcă să recupereze sumele pretinse de la soții Carmen și Klaus Iohannis. Statul român face astfel un pas neașteptat în dosarul privind recuperarea banilor obținuți din chirii […]
18:20
Proiectul de modificare a legii de organizare și funcționare a Academiei Române – retras din procesul legislativ # PSNews.ro
Senatul a aprobat, luni, retragerea din procesul legislativ a proiectului de modificare a legii de organizare și funcționare a Academiei Române. S-au înregistrat 117 voturi pentru retragere. Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că el a luat poziție împotriva acestui proiect, nu față de inițiatori, și a 'lovit cu sete în ideea de a trece […]
Acum 4 ore
17:20
Conductorii de tren din Spania sunt în grevă după accidentele mortale din ianuarie. Ce nemulțumiri au # PSNews.ro
Conductorii de tren din Spania au declanșat luni o grevă de trei zile, ca răspuns la deteriorarea infrastructurii și lipsa de finanțare a căilor ferate, aspecte pe care le consideră responsabile pentru cele două accidente feroviare care au provocat moartea a 47 de persoane în ianuarie, relatează AFP. Servicii minime și aglomerație la gări Autoritățile […]
17:20
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul ţărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025, imediat după Spania, fiind, totodată, pe primul loc în Europa de Sud-Est, relevă o analiză a unei platforme de livrări, cu ocazia Zilei Internaţionale a Pizzei. Datele arată că 14 februarie 2025 (Ziua Îndrăgostiţilor) […]
17:20
Șefa politicii externe a UE reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice # PSNews.ro
Publicul de la Jocurile Olimpice a arătat „mândria europeană" huiduindu-l pe vicepreședintele american JD Vance, afirmă Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a afirmat că persoanele care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA, JD Vance, la Jocurile Olimpice de iarnă, au dat dovadă de „mândrie europeană" în urma unei serii […]
17:20
Protest în Senat la sosirea lui Ilie Bolojan: grevă japoneză, banane și „nota 3” în catalogul opoziției # PSNews.ro
Opoziția a reluat ofensiva politică în Parlament, depunând mai multe moțiuni simple împotriva Guvernului. Ziua de luni a fost marcată de un protest simbolic chiar în momentul în care premierul Ilie Bolojan a ajuns în plenul Senatului, unde este vizat de o moțiune în calitate de ministru interimar al Educației. Grevă japoneză și gesturi simbolice […]
17:20
Marea piesă de rezistență care lipsește din puzzle-ul economic. De ce nu există relansare fără un buget aprobat # PSNews.ro
Planurile de relansare economică și reformele fiscale rămân, deocamdată, suspendate în aer dintr-un motiv simplu: România nu are încă un buget de stat adoptat. În emisiunea Puterea Știrilor, Mihai Coteț a explicat de ce această întârziere blochează nu doar guvernarea, ci și capacitatea statului de a transmite un semnal de stabilitate economică. Potrivit vicepreședintelui Senatului, […]
17:20
AUR invită PSD să se alăture demersului de suspendare din funcţie a preşedintelui: „Nu are rost fără PSD” # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat, luni, despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, că semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare, dar nu cred că are rost să declanşeze acest demers până când PSD nu se va alătura. "Demersul continuă în sensul în care semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare pentru a declanşa demersul, […]
17:20
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat şi va pleca în străinătate pentru o nouă opinie în ceea ce priveşte starea sa de sănătate. „Am avut o npuă discuţie cu domnul Lucescu înainte de a fi externat. Situaţia nu s-a schimbat. El se va deplasa în afara ţării […]
16:20
Crin Antonescu, reacţie în scandalul din PNL: Salut declaraţiile domnului Thuma! / Spune adevărul # PSNews.ro
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul şef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat" în campania pentru prezidenţiale de Ilie Bolojan. Crin Antonescu spune, în exclusivitate pentru Gândul că, în fond, nu mai contează ce s-a întâmplat atunci, însă îi dă dreptate lui Hubert Thuma. Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat […]
16:20
Negocierile recente privind bugetul anului 2026 au scos la iveală tensiuni profunde în interiorul coaliției, iar poziționarea PSD a devenit una dintre temele centrale ale dezbaterii publice. Invitat în studioul Puterea Știrilor, Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului, a criticat deschis strategia social-democraților, pe care o descrie ca fiind un joc periculos cu mize mari. Declarațiile publice […]
16:20
Simion, după ce Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare” # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a reacționat la acuzațiile lansate de afaceristul român stabilit în SUA, Dragoș Sprînceană, care l-a numit „trădător de țară" și l-a acuzat că ar fi făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. Simion respinge toate afirmațiile și susține că atacurile sunt menite să „obosească partidul și […]
16:20
Alunecare de teren la mina Rovinari: ploile pun presiune pe una dintre cele mai importante cariere energetice # PSNews.ro
O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Alunecarea de teren a avut loc în sectorul Tismana al Unității Miniere de Cariere (UMC) Rovinari, duminică dimineața, și a fost cauzată de precipitațiile abundente din ultimele zile. Alunecarea a […]
16:20
Doi deputați POT, în vizită la ambasada Iranului, deși România a condamnat represiunile violente de la Teheran # PSNews.ro
Deputații Călin Groza și Dumitrița Albu, membri ai partidului extremist POT, au fost implicați într-un incident controversat pe 30 ianuarie, când au vizitat ambasada Iranului, în plin masacru al protestatarilor ordonat de regimul de
16:20
Constantin Toma, primarul PSD al municipiului Buzău, critică conducerea formațiunii sale pentru atacurile publice la adresa premierului Ilie Bolojan și avertizează că partidul riscă să se apropie de o alianță cu AUR. Întrebat despre posibilitatea unei colaborări PSD-AUR, Toma a spus: „Dacă mergem pe linia asta, nu o să avem de ales. Sper să nu […] Articolul Prima confirmare din PSD cu privire la o alianță cu AUR: „Nu ai altă soluție” apare prima dată în PS News.
16:20
Explozie imobiliară! Țara în care un metru pătrat construit a ajuns să coste și 117.000 de euro # PSNews.ro
Piața imobiliară din Moscova a înregistrat un nou prag istoric, după ce prețul maxim pe metru pătrat pentru clădirile noi a urcat la 10,6 milioane de ruble (aproximativ 117.000 de euro) în ianuarie 2026, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanță Metrium și citat de Mediafax. Creșterea accelerată confirmă cererea constantă pentru segmentul premium, […] Articolul Explozie imobiliară! Țara în care un metru pătrat construit a ajuns să coste și 117.000 de euro apare prima dată în PS News.
16:20
AUR dezminte: Nu am semnat, nu am plătit şi nu am dat pe nimeni în judecată în Statele Unite # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat luni că partidul nu a semnat, nu a plătit şi nu a dat pe nimeni în judecată în Statele Unite şi nu a plătit firme de lobby. La rândul lui, senatorul Petrişor Peiu a spus că toate abordările partidului AUR în raport cu demnitari străini sunt […] Articolul AUR dezminte: Nu am semnat, nu am plătit şi nu am dat pe nimeni în judecată în Statele Unite apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:20
Motivul pentru care Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, nu candidează pentru un nou mandat # PSNews.ro
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a anunțat în exclusivitate pentru TVR că nu va candida pentru un nou mandat la conducerea instituției, alegând în schimb să candideze pentru funcția de adjunct al procurorului general al României. Mandatele lui Voineag și al procurorului general Alex Florența, care nu va candida pentru un nou […] Articolul Motivul pentru care Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, nu candidează pentru un nou mandat apare prima dată în PS News.
15:20
Alegerile anticipate: În România, acestea sunt doar un mit politic, nu un scenariu real – Vlad Gheorghe # PSNews.ro
Într-un climat politic marcat de tensiuni și mesaje alarmiste, ideea alegerilor anticipate revine deseori în spațiul public. Invitat în studioul Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe a demontat acest scenariu, explicând de ce, din punct de vedere parlamentar și politic, anticipatele rămân mai degrabă un instrument retoric decât o opțiune reală. „Nu există niciun stimulent real […] Articolul Alegerile anticipate: În România, acestea sunt doar un mit politic, nu un scenariu real – Vlad Gheorghe apare prima dată în PS News.
15:20
Directorul de comunicare al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Tim Allan, şi-a anunţat luni demisia, acesta fiind cel mai recent episod din seria de turbulenţe create în guvernul britanic de scandalul Epstein, relatează Reuters. „Am decis să demisionez pentru a permite formarea unei noi echipe la Downing Street 10. Le urez prim-ministrului şi echipei sale mult […] Articolul Dosarele Epstein mai fac o victimă în echipa premierului britanic Keir Starmer apare prima dată în PS News.
15:20
Deja scrie peste tot: „România a împlinit cinci luni de scădere a consumului”. Semne de recesiune – ar fi reflexul automat de gândire. Urmat de panică. „Blocaj” și „criză” pe toate gardurile. Opoziția, nici nu mai zic. Dar poate că, pentru prima dată după mult timp, cifrele spun o poveste mai sănătoasă decât titlurile alarmiste. […] Articolul Bogdan Stoica: Dacă tot a încetinit consumul, hai să virăm departe de el apare prima dată în PS News.
15:20
Bernadette Szocs, argint la competiția starurilor europene de la Montreux. Mesajul transmis de Federație # PSNews.ro
Sportiva română Bernadette Szocs a obținut medalia de argint la competiția starurilor europene de tenis de masă de la Montreux, după un parcurs impresionant până în finala feminină, disputată împotriva germanei Sabine Winter. „Bernadette Szocs a câștigat medalia de argint la competiția starurilor europene, în Montreux, datorită unui parcurs entuziasmant până în finala feminină disputată […] Articolul Bernadette Szocs, argint la competiția starurilor europene de la Montreux. Mesajul transmis de Federație apare prima dată în PS News.
15:20
Mihai Coteț despre taxe, corecții și administrații locale dependente de centru. De ce nota de plată revine statului # PSNews.ro
În contextul corecțiilor bugetare și al creșterii taxelor, Mihai Coteț a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, de ce problema reală nu este doar nivelul impozitelor, ci modul în care funcționează administrațiile locale și dependența lor cronică de București. Potrivit vicepreședintelui Senatului, România se confruntă cu un dezechilibru structural: sute de primării nu reușesc să-și […] Articolul Mihai Coteț despre taxe, corecții și administrații locale dependente de centru. De ce nota de plată revine statului apare prima dată în PS News.
14:20
Abrudean: Cele 3 moţiuni trebuie respinse. Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite că luni, în Senatul României, toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie trebuie respinse fără echivoc iar partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, aşa cum este firesc într-o majoritate. Abrudean mai afirmă că orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moţiuni ar […] Articolul Abrudean: Cele 3 moţiuni trebuie respinse. Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul apare prima dată în PS News.
14:20
FOTO Ben Oni Ardelean: Leadershipul american și diplomația religioasă, lecții pentru România # PSNews.ro
Ben Oni Ardelean a participat recent la cea de-a 74-a ediție a National Prayer Breakfast (NPB), desfășurată în prezența președintelui Donald J. Trump, a membrilor Cabinetului său, congresmenilor și senatorilor americani, precum și a liderilor din peste 110 state. Evenimentul a oferit participanților o perspectivă directă asupra direcției actuale a leadershipului american. „Pentru mine, aceasta […] Articolul FOTO Ben Oni Ardelean: Leadershipul american și diplomația religioasă, lecții pentru România apare prima dată în PS News.
14:20
Kievul mizează pe Trump pentru pace: Cele mai dificile decizii trebuie luate la nivel de lideri # PSNews.ro
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că o eventuală încheiere a războiului cu Rusia depinde de o întâlnire directă între liderii de la Kiev și Moscova, subliniind că doar președintele american Donald Trump are capacitatea de a impulsiona obținerea unui acord de pace. Șeful diplomației ucrainene a precizat că Ucraina dorește să […] Articolul Kievul mizează pe Trump pentru pace: Cele mai dificile decizii trebuie luate la nivel de lideri apare prima dată în PS News.
14:20
Revoltă în administrația locală: Peste 1.500 de comune intră în grevă de avertisment din cauza planurilor de reformă # PSNews.ro
Nemulțumirile față de planul premierului Ilie Bolojan privind reforma administrației locale și centrale au provocat o reacție puternică în rândul autorităților locale. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a anunțat că marți, 10 februarie, va fi declanșată o grevă de avertisment în 1.582 de comune, între orele 10.00 și 12.00. În aceeași zi, tot […] Articolul Revoltă în administrația locală: Peste 1.500 de comune intră în grevă de avertisment din cauza planurilor de reformă apare prima dată în PS News.
14:20
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General # PSNews.ro
Ministerul Justiției a publicat oficial listele de candidați pentru conducerea principalelor parchete din România: Parchetul General, DNA și DIICOT. La DNA, funcția ocupată în prezent de Marius Voineag are mai mulți candidați: Tatiana Toader, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție; Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și […] Articolul Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General apare prima dată în PS News.
14:20
Centrul de mari arși de la Târgu Mureș, aproape de deschidere: investiție majoră în tratamentul cazurilor critice # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că România are nevoie de centre de arși și, în sfârșit, le va avea. El vorbește despre faptul că centrul de arși grav de la Târgu Mureș intră în linie dreaptă, după cel de la Timișoara. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă […] Articolul Centrul de mari arși de la Târgu Mureș, aproape de deschidere: investiție majoră în tratamentul cazurilor critice apare prima dată în PS News.
14:20
Critici interne: Thuma acuză o „USR-izare” a PNL și spune că Bolojan îndepărtează partidul de identitatea liberală # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că îi reproşează preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, o anumită încercare de USR-izare a partidului, explicând că la cabinetul acestuia de la Guvern sunt mai mulţi cei de la USR şi REPER decât de la PNL, conform News.ro. „N-am fost liderul puciştilor pentru că nu a existat un […] Articolul Critici interne: Thuma acuză o „USR-izare” a PNL și spune că Bolojan îndepărtează partidul de identitatea liberală apare prima dată în PS News.
14:20
Academicienii României, apel disperat la Parlament. Proiectul de lege care dă fiori intelectualilor români # PSNews.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a inițiat un proiect de lege care ar fi eliminat limita de mandate pentru președintele Academiei Române și ar fi modificat regimul patrimoniului instituției, o măsură criticată de membri ai Academiei pentru riscuri de „tunuri imobiliare”. În replică, Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, împreună cu alți 48 de academicieni, au transmis […] Articolul Academicienii României, apel disperat la Parlament. Proiectul de lege care dă fiori intelectualilor români apare prima dată în PS News.
14:20
Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul procedurii # PSNews.ro
Ministerul Justiției a anunțat că până pe 16 februarie va verifica dacă procurorii înscriși în concursul pentru șefia marilor parchete îndeplinesc condițiile legale. Pe 2 martie, propunerile ministrului Justiției urmează să ajungă la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și ulterior la președintele României, Nicușor Dan, care are dreptul de a respinge propunerile o singură dată. […] Articolul Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul procedurii apare prima dată în PS News.
14:20
Se deblochează sau nu dosarul lui Călin Georgescu? Decizie așteptată astăzi la Tribunalul București # PSNews.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, s-a blocat vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza pe rol. […] Articolul Se deblochează sau nu dosarul lui Călin Georgescu? Decizie așteptată astăzi la Tribunalul București apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:20
Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește # PSNews.ro
Franța traversează, de câteva luni, o perioadă de penurie de ouă, tot mai multe magazine semnalând dificultăți de aprovizionare. În anumite regiuni, consumatorii sunt nevoiți să caute ouăle în mai multe magazine, iar uneori rafturile rămân complet goale, transmite RFI. Situația este cu atât mai paradoxală cu cât Franța este cel mai mare producător de […] Articolul Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește apare prima dată în PS News.
13:20
Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală # PSNews.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat duminică faptul că se așteaptă la un buget pentru sănătate cel puțin egal cu cel executat anul trecut, astfel încât sistemul să poată intra „într-o traiectorie normală”. „Mă aștept la un buget al sănătății cel puțin egal cu cel executat anul trecut. Mă aștept să avem un buget cu […] Articolul Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală apare prima dată în PS News.
13:20
DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag # PSNews.ro
Marius Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu va mai continua la conducerea parchetului anticorupție și a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al procurorului general al României. Luni, 9 februarie, ora 12.00, a fost termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerile DNA, DIICOT și Parchetul General. În acest context, […] Articolul DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag apare prima dată în PS News.
