Crin Antonescu, reacţie în scandalul din PNL: Salut declaraţiile domnului Thuma! / Spune adevărul
PSNews.ro, 9 februarie 2026 16:20
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul şef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidenţiale de Ilie Bolojan. Crin Antonescu spune, în exclusivitate pentru Gândul că, în fond, nu mai contează ce s-a întâmplat atunci, însă îi dă dreptate lui Hubert Thuma. Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat […] Articolul Crin Antonescu, reacţie în scandalul din PNL: Salut declaraţiile domnului Thuma! / Spune adevărul apare prima dată în PS News.
Negocierile recente privind bugetul anului 2026 au scos la iveală tensiuni profunde în interiorul coaliției, iar poziționarea PSD a devenit una dintre temele centrale ale dezbaterii publice. Invitat în studioul Puterea Știrilor, Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului, a criticat deschis strategia social-democraților, pe care o descrie ca fiind un joc periculos cu mize mari. Declarațiile publice […] Articolul PSD, bugetul pentru 2026 și jocul la limită al responsabilității politice apare prima dată în PS News.
Simion, după ce Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare” # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a reacționat la acuzațiile lansate de afaceristul român stabilit în SUA, Dragoș Sprînceană, care l-a numit „trădător de țară” și l-a acuzat că ar fi făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. Simion respinge toate afirmațiile și susține că atacurile sunt menite să „obosească partidul și […] Articolul Simion, după ce Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare” apare prima dată în PS News.
Alunecare de teren la mina Rovinari: ploile pun presiune pe una dintre cele mai importante cariere energetice # PSNews.ro
O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Alunecarea de teren a avut loc în sectorul Tismana al Unității Miniere de Cariere (UMC) Rovinari, duminică dimineață, și a fost cauzată de precipitațiile abundente din ultimele zile. Alunecarea a […] Articolul Alunecare de teren la mina Rovinari: ploile pun presiune pe una dintre cele mai importante cariere energetice apare prima dată în PS News.
Doi deputați POT, în vizită la ambasada Iranului, deși România a condamnat represiunile violente de la Teheran # PSNews.ro
Deputații Călin Groza și Dumitrița Albu, membri ai partidului extremist POT, au fost implicați într-un incident controversat pe 30 ianuarie, când au vizitat ambasada Iranului, în plin masacru al protestatarilor ordonat de regimul de la Teheran, în ciuda faptului că România a condamnat oficial aceste acțiuni prin ministrul de Externe. Groza, care se prezintă ca […] Articolul Doi deputați POT, în vizită la ambasada Iranului, deși România a condamnat represiunile violente de la Teheran apare prima dată în PS News.
Constantin Toma, primarul PSD al municipiului Buzău, critică conducerea formațiunii sale pentru atacurile publice la adresa premierului Ilie Bolojan și avertizează că partidul riscă să se apropie de o alianță cu AUR. Întrebat despre posibilitatea unei colaborări PSD-AUR, Toma a spus: „Dacă mergem pe linia asta, nu o să avem de ales. Sper să nu […] Articolul Prima confirmare din PSD cu privire la o alianță cu AUR: „Nu ai altă soluție” apare prima dată în PS News.
Explozie imobiliară! Țara în care un metru pătrat construit a ajuns să coste și 117.000 de euro # PSNews.ro
Piața imobiliară din Moscova a înregistrat un nou prag istoric, după ce prețul maxim pe metru pătrat pentru clădirile noi a urcat la 10,6 milioane de ruble (aproximativ 117.000 de euro) în ianuarie 2026, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanță Metrium și citat de Mediafax. Creșterea accelerată confirmă cererea constantă pentru segmentul premium, […] Articolul Explozie imobiliară! Țara în care un metru pătrat construit a ajuns să coste și 117.000 de euro apare prima dată în PS News.
AUR dezminte: Nu am semnat, nu am plătit şi nu am dat pe nimeni în judecată în Statele Unite # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat luni că partidul nu a semnat, nu a plătit şi nu a dat pe nimeni în judecată în Statele Unite şi nu a plătit firme de lobby. La rândul lui, senatorul Petrişor Peiu a spus că toate abordările partidului AUR în raport cu demnitari străini sunt […] Articolul AUR dezminte: Nu am semnat, nu am plătit şi nu am dat pe nimeni în judecată în Statele Unite apare prima dată în PS News.
Motivul pentru care Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, nu candidează pentru un nou mandat # PSNews.ro
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a anunțat în exclusivitate pentru TVR că nu va candida pentru un nou mandat la conducerea instituției, alegând în schimb să candideze pentru funcția de adjunct al procurorului general al României. Mandatele lui Voineag și al procurorului general Alex Florența, care nu va candida pentru un nou […] Articolul Motivul pentru care Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, nu candidează pentru un nou mandat apare prima dată în PS News.
Alegerile anticipate: În România, acestea sunt doar un mit politic, nu un scenariu real – Vlad Gheorghe # PSNews.ro
Într-un climat politic marcat de tensiuni și mesaje alarmiste, ideea alegerilor anticipate revine deseori în spațiul public. Invitat în studioul Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe a demontat acest scenariu, explicând de ce, din punct de vedere parlamentar și politic, anticipatele rămân mai degrabă un instrument retoric decât o opțiune reală. „Nu există niciun stimulent real […] Articolul Alegerile anticipate: În România, acestea sunt doar un mit politic, nu un scenariu real – Vlad Gheorghe apare prima dată în PS News.
Directorul de comunicare al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Tim Allan, şi-a anunţat luni demisia, acesta fiind cel mai recent episod din seria de turbulenţe create în guvernul britanic de scandalul Epstein, relatează Reuters. „Am decis să demisionez pentru a permite formarea unei noi echipe la Downing Street 10. Le urez prim-ministrului şi echipei sale mult […] Articolul Dosarele Epstein mai fac o victimă în echipa premierului britanic Keir Starmer apare prima dată în PS News.
Deja scrie peste tot: „România a împlinit cinci luni de scădere a consumului”. Semne de recesiune – ar fi reflexul automat de gândire. Urmat de panică. „Blocaj” și „criză” pe toate gardurile. Opoziția, nici nu mai zic. Dar poate că, pentru prima dată după mult timp, cifrele spun o poveste mai sănătoasă decât titlurile alarmiste. […] Articolul Bogdan Stoica: Dacă tot a încetinit consumul, hai să virăm departe de el apare prima dată în PS News.
Bernadette Szocs, argint la competiția starurilor europene de la Montreux. Mesajul transmis de Federație # PSNews.ro
Sportiva română Bernadette Szocs a obținut medalia de argint la competiția starurilor europene de tenis de masă de la Montreux, după un parcurs impresionant până în finala feminină, disputată împotriva germanei Sabine Winter. „Bernadette Szocs a câștigat medalia de argint la competiția starurilor europene, în Montreux, datorită unui parcurs entuziasmant până în finala feminină disputată […] Articolul Bernadette Szocs, argint la competiția starurilor europene de la Montreux. Mesajul transmis de Federație apare prima dată în PS News.
Mihai Coteț despre taxe, corecții și administrații locale dependente de centru. De ce nota de plată revine statului # PSNews.ro
În contextul corecțiilor bugetare și al creșterii taxelor, Mihai Coteț a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, de ce problema reală nu este doar nivelul impozitelor, ci modul în care funcționează administrațiile locale și dependența lor cronică de București. Potrivit vicepreședintelui Senatului, România se confruntă cu un dezechilibru structural: sute de primării nu reușesc să-și […] Articolul Mihai Coteț despre taxe, corecții și administrații locale dependente de centru. De ce nota de plată revine statului apare prima dată în PS News.
Abrudean: Cele 3 moţiuni trebuie respinse. Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite că luni, în Senatul României, toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie trebuie respinse fără echivoc iar partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, aşa cum este firesc într-o majoritate. Abrudean mai afirmă că orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moţiuni ar […] Articolul Abrudean: Cele 3 moţiuni trebuie respinse. Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul apare prima dată în PS News.
FOTO Ben Oni Ardelean: Leadershipul american și diplomația religioasă, lecții pentru România # PSNews.ro
Ben Oni Ardelean a participat recent la cea de-a 74-a ediție a National Prayer Breakfast (NPB), desfășurată în prezența președintelui Donald J. Trump, a membrilor Cabinetului său, congresmenilor și senatorilor americani, precum și a liderilor din peste 110 state. Evenimentul a oferit participanților o perspectivă directă asupra direcției actuale a leadershipului american. „Pentru mine, aceasta […] Articolul FOTO Ben Oni Ardelean: Leadershipul american și diplomația religioasă, lecții pentru România apare prima dată în PS News.
Kievul mizează pe Trump pentru pace: Cele mai dificile decizii trebuie luate la nivel de lideri # PSNews.ro
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că o eventuală încheiere a războiului cu Rusia depinde de o întâlnire directă între liderii de la Kiev și Moscova, subliniind că doar președintele american Donald Trump are capacitatea de a impulsiona obținerea unui acord de pace. Șeful diplomației ucrainene a precizat că Ucraina dorește să […] Articolul Kievul mizează pe Trump pentru pace: Cele mai dificile decizii trebuie luate la nivel de lideri apare prima dată în PS News.
Revoltă în administrația locală: Peste 1.500 de comune intră în grevă de avertisment din cauza planurilor de reformă # PSNews.ro
Nemulțumirile față de planul premierului Ilie Bolojan privind reforma administrației locale și centrale au provocat o reacție puternică în rândul autorităților locale. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a anunțat că marți, 10 februarie, va fi declanșată o grevă de avertisment în 1.582 de comune, între orele 10.00 și 12.00. În aceeași zi, tot […] Articolul Revoltă în administrația locală: Peste 1.500 de comune intră în grevă de avertisment din cauza planurilor de reformă apare prima dată în PS News.
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General # PSNews.ro
Ministerul Justiției a publicat oficial listele de candidați pentru conducerea principalelor parchete din România: Parchetul General, DNA și DIICOT. La DNA, funcția ocupată în prezent de Marius Voineag are mai mulți candidați: Tatiana Toader, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție; Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și […] Articolul Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General apare prima dată în PS News.
Centrul de mari arși de la Târgu Mureș, aproape de deschidere: investiție majoră în tratamentul cazurilor critice # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că România are nevoie de centre de arși și, în sfârșit, le va avea. El vorbește despre faptul că centrul de arși grav de la Târgu Mureș intră în linie dreaptă, după cel de la Timișoara. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă […] Articolul Centrul de mari arși de la Târgu Mureș, aproape de deschidere: investiție majoră în tratamentul cazurilor critice apare prima dată în PS News.
Critici interne: Thuma acuză o „USR-izare” a PNL și spune că Bolojan îndepărtează partidul de identitatea liberală # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că îi reproşează preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, o anumită încercare de USR-izare a partidului, explicând că la cabinetul acestuia de la Guvern sunt mai mulţi cei de la USR şi REPER decât de la PNL, conform News.ro. „N-am fost liderul puciştilor pentru că nu a existat un […] Articolul Critici interne: Thuma acuză o „USR-izare” a PNL și spune că Bolojan îndepărtează partidul de identitatea liberală apare prima dată în PS News.
Academicienii României, apel disperat la Parlament. Proiectul de lege care dă fiori intelectualilor români # PSNews.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a inițiat un proiect de lege care ar fi eliminat limita de mandate pentru președintele Academiei Române și ar fi modificat regimul patrimoniului instituției, o măsură criticată de membri ai Academiei pentru riscuri de „tunuri imobiliare”. În replică, Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, împreună cu alți 48 de academicieni, au transmis […] Articolul Academicienii României, apel disperat la Parlament. Proiectul de lege care dă fiori intelectualilor români apare prima dată în PS News.
Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul procedurii # PSNews.ro
Ministerul Justiției a anunțat că până pe 16 februarie va verifica dacă procurorii înscriși în concursul pentru șefia marilor parchete îndeplinesc condițiile legale. Pe 2 martie, propunerile ministrului Justiției urmează să ajungă la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și ulterior la președintele României, Nicușor Dan, care are dreptul de a respinge propunerile o singură dată. […] Articolul Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul procedurii apare prima dată în PS News.
Se deblochează sau nu dosarul lui Călin Georgescu? Decizie așteptată astăzi la Tribunalul București # PSNews.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, s-a blocat vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza pe rol. […] Articolul Se deblochează sau nu dosarul lui Călin Georgescu? Decizie așteptată astăzi la Tribunalul București apare prima dată în PS News.
Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește # PSNews.ro
Franța traversează, de câteva luni, o perioadă de penurie de ouă, tot mai multe magazine semnalând dificultăți de aprovizionare. În anumite regiuni, consumatorii sunt nevoiți să caute ouăle în mai multe magazine, iar uneori rafturile rămân complet goale, transmite RFI. Situația este cu atât mai paradoxală cu cât Franța este cel mai mare producător de […] Articolul Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește apare prima dată în PS News.
Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală # PSNews.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat duminică faptul că se așteaptă la un buget pentru sănătate cel puțin egal cu cel executat anul trecut, astfel încât sistemul să poată intra „într-o traiectorie normală”. „Mă aștept la un buget al sănătății cel puțin egal cu cel executat anul trecut. Mă aștept să avem un buget cu […] Articolul Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală apare prima dată în PS News.
DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag # PSNews.ro
Marius Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu va mai continua la conducerea parchetului anticorupție și a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al procurorului general al României. Luni, 9 februarie, ora 12.00, a fost termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerile DNA, DIICOT și Parchetul General. În acest context, […] Articolul DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag apare prima dată în PS News.
Daniel David avertizează: România riscă să devină o „colonie științifică” din cauza analfabetismului funcțional # PSNews.ro
România se confruntă cu un risc major de declin educațional și științific, avertizează fostul ministru al Educației și Cercetării, Daniel David, în urma unor date recente prezentate în rapoarte realizate de UNICEF în colaborare cu BRIO. Potrivit acestora, nivelul competențelor științifice și digitale ale elevilor români este alarmant, iar consecințele pot afecta profund dezvoltarea societății. […] Articolul Daniel David avertizează: România riscă să devină o „colonie științifică” din cauza analfabetismului funcțional apare prima dată în PS News.
Vânzările cu amănuntul au înregistrat o evoluție modestă în 2025, cu un avans de doar 0,2% față de anul precedent, mult sub creșterea de 8,6% consemnată în 2024, potrivit unei analize BCR. Ritmul scăzut al creșterii este pus pe seama inflației persistente și a temperării creșterii salariilor, factori care au afectat semnificativ consumul populației, potrivit […] Articolul Consumul a scăzut brusc și dramatic. La ce renunță românii să mai pună în coș apare prima dată în PS News.
VIDEO „Așa nu se mai poate!”. Băluță, atacuri în rafală la Ciucu: „Să se apuce de treabă și să nu se mai plângă” # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, a lansat luni atacuri în rafală la adresa primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl somează pulică „să se apuce de treabă și să nu se mai plângă”. Revenim cu declarațiile complete Articolul VIDEO „Așa nu se mai poate!”. Băluță, atacuri în rafală la Ciucu: „Să se apuce de treabă și să nu se mai plângă” apare prima dată în PS News.
Planul de relansare al Guvernului Bolojan: PNL primește instrucțiuni clare pentru comunicare # PSNews.ro
După publicarea pachetului de relansare conceput de Guvernul condus de Ilie Bolojan, liberalii au fost informați, printr-un mesaj, asupra punctelor pe care trebuie să se concentreze. Premierul Ilie Bolojan, concomitent președinte al PNL, și-a informat membrii de partid asupra punctelor din planul de relansare a economiei asupra cărora trebuie să se concentreze. Un document consultat […] Articolul Planul de relansare al Guvernului Bolojan: PNL primește instrucțiuni clare pentru comunicare apare prima dată în PS News.
Reforma statului a fost amânată la nesfârșit. Răbdarea publicului se apropie de limită – Mihai Coteț (PNL) # PSNews.ro
Reforma administrației centrale și locale este una dintre cele mai vechi promisiuni politice, dar și una dintre cele mai constant amânate. Invitat în studioul Puterea Știrilor, Mihai Coteț a avertizat că această tergiversare continuă riscă să erodeze definitiv încrederea publicului în guvernare. „Oamenii au așteptări clare. Dacă le spui că vei face reformă și tot […] Articolul Reforma statului a fost amânată la nesfârșit. Răbdarea publicului se apropie de limită – Mihai Coteț (PNL) apare prima dată în PS News.
Scandal uriaș în Franța: fostul ministru al Culturii Jack Lang anchetat pentru legături cu Jeffrey Epstein # PSNews.ro
Parchetul Național Financiar din Franța a deschis sâmbătă o anchetă care îl vizează pe fostul ministru al Culturii Jack Lang și pe fiica sa, Caroline Lang, sub suspiciunea de „spălare de bani proveniți din fraudă fiscală în formă agravată”. Investigația este legată de relațiile celor doi cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale […] Articolul Scandal uriaș în Franța: fostul ministru al Culturii Jack Lang anchetat pentru legături cu Jeffrey Epstein apare prima dată în PS News.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei. Generalul-locotenent Vladimir Alekseyev a supraviețuit și a fost internat în spital după ce a fost împușcat de mai multe ori vineri […] Articolul Suspectul în cazul împușcării unui general rus, reținut în Dubai și extrădat în Rusia apare prima dată în PS News.
Sondaj INSCOP: Încrederea în Președinție, în scădere accentuată. Doar 27,9% dintre români mai trag speranță # PSNews.ro
Încrederea românilor în instituțiile politice continuă să se erodeze, iar Președinția nu face excepție, arată cea mai recentă ediție a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. Potrivit sondajului realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026, doar 27,9% dintre respondenți declară că au „destul de multă” sau „foarte multă” încredere în instituția prezidențială, în scădere semnificativă față […] Articolul Sondaj INSCOP: Încrederea în Președinție, în scădere accentuată. Doar 27,9% dintre români mai trag speranță apare prima dată în PS News.
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, acuză PNL că nu a făcut campanie reală pentru Crin Antonescu la prezidențiale # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, susţine că la alegerile prezidenţiale din 2025, candidatul PSD-PNL Crin Antonescu a fost trădat de către conducerea PNL, explicând că în spaţiul public a fost întreţinută ideea că Ilie Bolojan va fi candidatul partidului, nu Antonescu, iar Bolojan nu a ieşit public să dezmintă acest lucru. Thuma a mai […] Articolul Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, acuză PNL că nu a făcut campanie reală pentru Crin Antonescu la prezidențiale apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană a deschis pe 4 februarie o investigaţie aprofundată privind proiectul ANCOM de a reintroduce reglementarea pe piaţa de acces local cu ridicata la puncte fixe din România, o piaţă nereglementată din 2015. ANCOM propusese desemnarea Digi Romania – cu o cotă de 70% pe piaţa de internet fix – ca furnizor cu putere […] Articolul Comisia Europeană respinge planul ANCOM pentru Digi: „Dovezi insuficiente” apare prima dată în PS News.
Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de artilerie al SUA în Europa, are loc în România # PSNews.ro
Lansatoare de rachete HIMARS ale Armatei Române și ale forțelor poloneze au executat trageri cu muniție reală alături de obuziere autopropulsate CAESAR, în poligonul Cincu, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa, precizează Mediafax. Zeci de focuri au fost executate […] Articolul Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de artilerie al SUA în Europa, are loc în România apare prima dată în PS News.
Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție – ce anunț a făcut în fața jurnaliștilor # PSNews.ro
Robert Negoiță a mers astăzi în fața polițiștilor pentru a dovedi ofițerilor că respectă regulile impuse de controlul judiciar. Negoiță trebuie să plătească o cauțiune de 800.000 lei și nu are voie să-și exercite funcția de primar al Sectorului 3, după ce a fost pus sub urmărire penală de DNA. Procurorii care îl acuză, între […] Articolul Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție – ce anunț a făcut în fața jurnaliștilor apare prima dată în PS News.
Vlad Gheorghe: Bolojan – lider reformist care joacă rolul de paratrăsnet în interiorul coaliției # PSNews.ro
Profilul premierului Ilie Bolojan este tot mai des conturat în termeni radicali: lider dur, inflexibil, autoritar. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe a oferit însă o perspectivă diferită, bazată pe experiența directă din cancelaria guvernului. Potrivit acestuia, Bolojan este un lider cu voință clară și cu o agendă de reformă coerentă, dar care operează […] Articolul Vlad Gheorghe: Bolojan – lider reformist care joacă rolul de paratrăsnet în interiorul coaliției apare prima dată în PS News.
Scandal la vârful PNL. Thuma, acuzații dure la adresa lui Bolojan: Vom intra în recesiune tehnică # PSNews.ro
Un greu din PNL anunță un dezastru de proporții al guvernării Bolojan. ”Pe 13 februarie vom afla oficial”, spune Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. „Să vă dau o veste proastă: România va avea și al treilea trimestru de scădere Citesc datele economice și mă consult cu specialiștii. Și e posibil să avem și al […] Articolul Scandal la vârful PNL. Thuma, acuzații dure la adresa lui Bolojan: Vom intra în recesiune tehnică apare prima dată în PS News.
Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE – Mercosur, pe agendă # PSNews.ro
Senatul va dezbate luni după-amiaza cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Acestea vizează Acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea. Potrivit ordinii de zi a Senatului, moțiunile depuse săptămâna trecută de Opoziție vor fi dezbătute și votate începând cu 16.00. Cele trei moțiuni simple au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România. […] Articolul Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE – Mercosur, pe agendă apare prima dată în PS News.
Vlad Gheorghe, despre tensiunile din coaliție: Partenerii se distanțează de deciziile nepopulare # PSNews.ro
Declarațiile recente ale liderului Kelemen Hunor au introdus un termen-limită explicit pentru actuala guvernare: mai–iunie. Potrivit lui Vlad Gheorghe, acest mesaj nu este o simplă declarație politică, ci un avertisment strategic cu miză internă și externă. „Când dai un termen, nu mai este opinie, este preaviz”, a explicat invitatul. UDMR semnalează astfel că suportul pentru […] Articolul Vlad Gheorghe, despre tensiunile din coaliție: Partenerii se distanțează de deciziile nepopulare apare prima dată în PS News.
Planul de relansare economică anunțat de Ministerul Finanțelor. De ce mizează guvernul pe investiții, nu pe consum # PSNews.ro
Guvernul schimbă direcția discursului economic și promite o mutare strategică de la consum la investiții. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a prezentat un pachet amplu de măsuri de relansare economică, cu accent pe credit fiscal, stimularea producției și sprijinirea investițiilor strategice. În centrul planului se află introducerea unor instrumente noi […] Articolul Planul de relansare economică anunțat de Ministerul Finanțelor. De ce mizează guvernul pe investiții, nu pe consum apare prima dată în PS News.
Diplomația economică a României: subfinanțată, dispersată, ineficientă – președintele CCIR # PSNews.ro
Rețeaua diplomatică a României funcționează mai degrabă administrativ decât strategic, rezultatul fiind o prezență economică slabă pe piețele-cheie, a afirmat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României în direct, la Puterea Știrilor. România este prezentă diplomatic în numeroase state, dar acest lucru nu este corelat cu interesele economice reale. Resursele sunt […] Articolul Diplomația economică a României: subfinanțată, dispersată, ineficientă – președintele CCIR apare prima dată în PS News.
Cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Clarificări oficiale de la ANAF: reguli, termene și obligații # PSNews.ro
Clarificări ANAF apar în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul A.N.A.F. Cele mai multe întrebări pe care le-a primit chatbotul Ana sunt legate modul de depunere a Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. De la lansarea chatbot-ului ANA, asistentul virtual creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) în Spațiul Privat Virtual […] Articolul Cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Clarificări oficiale de la ANAF: reguli, termene și obligații apare prima dată în PS News.
Inundații și ninsori în Peninsula Iberică: fermierii raportează pierderi de milioane de euro după furtuna Marta # PSNews.ro
Agricultorii din Spania au avertizat, sâmbătă, că ploile torențiale au inundat câmpurile și au provocat pagube în valoare de milioane de euro culturilor, în timp ce Spania și Portugalia se pregăteau pentru condiții meteorologice și mai extreme. Potrivit Reuters, Peninsula Iberică a fost deja afectată de o serie de furtuni în ultimele săptămâni, care au adus […] Articolul Inundații și ninsori în Peninsula Iberică: fermierii raportează pierderi de milioane de euro după furtuna Marta apare prima dată în PS News.
Între populism economic și guvernare responsabilă. „Linia dintre ajutor și iluzie este extrem de subțire” – Mihai Coteț # PSNews.ro
Disputa dintre cele două direcții – măsuri populiste și reforme structurale traversează întreaga dezbatere politică actuală. În emisiunea Puterea Știrilor, Mihai Coteț a criticat deschis tendința de a răspunde problemelor economice prin ajutoare pe termen scurt, fără o viziune de dezvoltare. „Să dai bani este ușor. Problema este de unde îi iei și ce faci […] Articolul Între populism economic și guvernare responsabilă. „Linia dintre ajutor și iluzie este extrem de subțire” – Mihai Coteț apare prima dată în PS News.
Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Număr record de companii care au închis # PSNews.ro
Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Un număr record de firme au dispărut din mediul de afaceri românesc în 2025: peste 144.000 de companii au pus lacătul pe ușă în anul în care Guvernul a majorat taxele. Și anul acesta curg dosarele de insolvență. În 2025, numărul firmelor radiate, dizolvate sau […] Articolul Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Număr record de companii care au închis apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
