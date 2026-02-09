Simion, după ce Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

15:20

Deja scrie peste tot: „România a împlinit cinci luni de scădere a consumului”. Semne de recesiune – ar fi reflexul automat de gândire. Urmat de panică. „Blocaj” și „criză” pe toate gardurile. Opoziția, nici nu mai zic. Dar poate că, pentru prima dată după mult timp, cifrele spun o poveste mai sănătoasă decât titlurile alarmiste. […] Articolul Bogdan Stoica: Dacă tot a încetinit consumul, hai să virăm departe de el apare prima dată în PS News.