N-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei
Antena Sport, 9 februarie 2026 19:40
• • •
Acum 15 minute
19:50
Când şi-ar putea afla pedeapsa fratele lui Cornel Penescu! Acesta e judecat pentru ucidere din culpă # Antena Sport
Fratele lui Cornel Penescu, Ilie, este judecat pentru ucidere din culpă pentru o faptă din 2022. Atunci un angajat al firmei SC Hera Packing SRL a decedat, după ce a căzut de la circa doi metri și jumătate, în timp ce încărca un utilaj cu baxuri de zahăr. Societatea era controlată din umbră de Ilie
Acum 30 minute
19:40
N-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei # Antena Sport
Acum o oră
19:30
Fotbalul din România este marcată de un nou scandal de dopaj. Fotbalistul Milos Zukanovic, care a fost până de curând legitimat la ASA Târgu Mureș, a fost despistat pozitiv la un test doping efectutat de ANAD după un meci disputat în luna noiembrie a anului 2025. Partida din Liga 2 dintre ASA Târgu Mureș și
Acum 2 ore
18:40
Răzvan Burleanu cere măsuri împotriva blaturilor din România: “Trucarea să fie incriminată în Codul Penal” # Antena Sport
Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca trucarea de meciuri să fie incriminată de Codul Penal din România, după exemplul altor state. Anunțul a fost făcut după o ședință a Comitetului Executiv al FRF. Ce a declarat Burleanu despre trucarea de meciuri "În spatele
18:40
Contractul lui cu CFR expiră în vară, iar Ciprian Deac a luat decizia în privinţa viitorului său! # Antena Sport
Ciprian Deac (39 de ani) nu vrea să devină antrenor, a dezvăluit antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani). Contractul lui Deac cu echipa din Gruia expiră la finalul sezonului şi este neclar dacă el va mai continua activitatea de jucător. Daniel Pancu, despre Ciprian Deac: "Nu vrea să se facă antrenor" „Nu
18:20
Cristiano Ronaldo revine! Superstarul și-a încheiat greva de la Al-Nassr. Primul meci în care va evolua # Antena Sport
Cristiano Ronaldo se va întoarce pe terenul de fotbal, după ce în ultima perioadă nu a jucat pentru Al-Nassr în semn de protest la adresa Fondului Public de Investiții (PIF) din Arabia Saudită. Anunțul a fost făcut de jurnaliștii portughezi de la A Bola, care au dezvăluit și alt motiv al supărării care l-a marcat
18:10
Răzvan Burleanu candidează pentru al patrulea mandat ca preşedinte al FRF! Când vor avea loc alegerile # Antena Sport
Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal se va desfăşura, miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00. Evenimentul se va desfăşura la Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Alegerile pentru şefia FRF, pe 18 martie. Până acum Răzvan Burleanu e singurul candidat Cu ocazia Adunării Generale din 18 martie vor fi organizate şi
Acum 4 ore
17:50
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a transmis că a discutat din nou cu selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), înainte ca acesta să fie externat. Situaţia nu s-a schimbat, o decizie privind continuarea sau nu a lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei urmând să fie luată până pe 20 februarie. Răzvan Burleanu,
17:30
The post Reușită fabuloasă în Liga Campionilor Asiei! Portarul n-a avut nicio șansă appeared first on Antena Sport.
17:30
Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat # Antena Sport
Sevilla și Girona au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 23-a din La Liga, dar meciul a fost marcat de un moment rar întâlnit pe terenurile de fotbal. Thomas Lemar, în minutul 2, a deschis scorul pentru catalani, în timp ce andaluzii au egalat târziu, în 90+2, prin Kike Salas. Stuani a intrat
17:20
Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: “Sunt 50% român” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a acordat recent primele declarații după scandalul imens provocat de el la derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. După cum era de așteptat, antrenorul italian a fost întrebat și ce părere a avut despre declarațiile lui Daniel Pancu, care după meci nu a pus accentul pe ieșirea nervoasă a omologului său, ci
17:20
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Mircea Lucescu a fost externat Veşti bune pentru România! Mircea Lucescu a fost externat. Selecţionerul echipei naţionale va pleca zilele următoare în Belgia pentru a face un control amănunţit înaintea barajului cu Turcia. 2. Reveniri importante la FCSB Mihai Stoica a anunţat
17:00
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist” # Antena Sport
Dele Alli (29 de ani) nu trece deloc prin momente bune. Cotat în trecut la 100 de milioane de euro, fotbalistul englez mai valorează în prezent 1.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Dele Alli e fără echipă de la 1 septembrie 2025, atunci când şi-a reziliat contractul cu Como. Dele Alli s-a apucat de poker,
16:50
Răzvan Burleanu a dezvăluit care este orașul care va găzdui finala Cupei României ce urmează să se dispute pe data de 13 mai 2026. Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că ultimul act se va disputa la Sibiu, oraș care a mai găzduit recent alte două partide de acest fel din competiție. FRF a
16:30
Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: “E o echipă cu multă experienţă” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că nu Universitatea Craiova va fi cel mai puternic adversar al "câinilor" în play-off. Dacă FCSB va fi în play-off, Nicolescu e de părere că echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii va fi cel mai de temut adversar. Andrei Nicolescu: "Dacă o să fie în
Acum 6 ore
15:50
O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026 # Antena Sport
Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters. Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul de la Cortina d'Ampezzo la spitalul Ca'Foncello din
15:40
Centrul echipei Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, va fi căpitanul selecţionatei olimpice masculine de hochei pe gheaţă a Statelor Unite la Jocurile 2026 de la Milano-Cortina, a anunţat duminică USA Hockey, citată de Reuters. Extrema echipei Florida Panthers, Matthew Tkachuk, şi Charlie McAvoy de la Boston Bruins vor fi căpitani alternativi, cei trei reluându-şi rolurile
15:30
Dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin. Verdict crunt pentru Tottenham: „Luptă pentru evitarea retrogradării” # Antena Sport
Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a intrat în lupta pentru evitarea retrogradării din Premier League, după ultimele rezultate, afirmă fostul căpitan al Angliei, Wayne Rooney. Învinsă în weekend pe terenul formaţiei Manchester United (scor 0-2), Spurs a ajuns la şapte meciuri fără victorie în Premier League, plasând echipa antrenată de Thomas Frank pe locul 15 în clasament, la doar şase puncte
15:10
Shabab Al-Ahli – Al Hilal LIVE VIDEO (18:00), în meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă de la 15:45 # Antena Sport
Shabab Al-Ahli – Al Hilal e meciul serii din grupa de Liga Campionilor Asiei. Partida va începe de a ora 18:00 și va fi live video în AntenaPLAY. De la aceeași oră se va disputa și duelul dintre Al-Duhail și Al Sharjah. De la ora 15:45 se vor juca partidele Al Wahda – Al Ahli și Nasah Qarshi – Al Shorta. Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Campionilor
14:50
Snowboarderul austriac Benjamin Karl (40 ani) a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce după ce a reuşit să se impună duminică în proba masculină de slalom uriaş paralel. Karl l-a devansat cu 0,19 secunde pe medaliatul cu argint, sud-coreeanul Sangkyum Kim, pentru a-şi apăra titlul olimpic cucerit în 2022, la Beijing. Recordul impresionant stabilit de Benjamin Karl
14:40
Corupție până la cer, „cumetrii”, mingi furate și un 1-10: incredibila aventură a unei naționale la Mondialul din 1982 # Antena Sport
În 1982, El Salvador se califica pentru a doua oară (și totodată ultima, până azi) la Campionatul Mondial. Prezența la turneul final din Spania a fost o surpriză uriașă, mai ales în contextul în care țara din America Centrală traversa un război civil sângeros, unul care avea să dureze până în 1992. O calificare în
14:30
“Am sărbătorit cu tiramisu” Valentin Creţu, după rezultatul carierei obţinut la Milano Cortina 2026: “Sunt binecuvântat” # Antena Sport
Valentin Creţu a încheiat pe locul 15 finala probei individuale de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Sportivul român, care se află la a cincea participare la Jocurile Olimpice, a obţinut cel mai bun rezultat al carierei sale. La Vancouver, în 2010, Creţu a încheiat pe locul 31, după
14:20
Reveniri importante la FCSB, după victoria cu Oțelul. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vin la Craiova” # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat două reveniri importante la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că atât Juri Cisotti (32 de ani), cât și Daniel Graovac (32 de ani) vor fi apți pentru partida cu Universitatea Craiova.
Acum 8 ore
14:00
S-a aflat cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Alessia, în vârstă de 22 de ani, a luat decizia de a duce mai departe numele tatălui ei. Concret, Alessia este pasionată de modă și vrea să scoată o colecție de haină inspirată din cariera lui Ilie Năstase, cel care a fost primul lider ATP
13:30
Impresarul lui Radu Drăgușin a dat cărțile pe față: ce oferte au existat, de fapt: „Ne-am dorit să rămânem la Tottenham” # Antena Sport
Impresarul lui Radu Drăgușin (23 de ani) a dat cărțile pe față, după zvonurile privind plecarea fundașului român de la Tottenham. Florin Manea a dezvăluit ce oferte a primit, de fapt, stopperul naționalei. Florin Manea a transmis că au existat multe speculații, în perioada de mercato din această iarnă, privind viitorul lui Radu Drăgușin. Acesta
13:00
Veste excelentă pentru România! Mircea Lucescu s-a externat din spital. Ce urmează pentru selecţioner # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost externat din spital în cursul zilei de luni. În ultima perioadă, "Il Luce" a avut mai multe probleme de sănătate, dar a anunţat încă din urmă cu câteva zile că totul este bine şi că s-a exagerat în legătură cu starea sa de sănătate. Selecţionerul României a fost internat
13:00
Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață” # Antena Sport
Sârbul Novak Djokovic, locul 3 mondial, şi-a exprimat admiraţia faţă de performanţa patinatorului artistic american Ilia Malinin (21 de ani), care a executat un backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Djokovic, finalist la ultimul Open al Australiei şi venit ca spectator la Olimpiada italiană, a
12:50
Breezy Johnson și-a distrus medalia de aur, la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Americanca Breezy Johnson, campioana olimpică la schi alpin în proba de coborâre, a declarat reporterilor că și-a spart medalia de aur în timpul festivității de premiere, duminică, în cadrul JO de iarnă de la Milano-Cortina. "Nu săriți cu ele la gât. Săream de entuziasm și s-a ciobit. Sunt sigură că cineva o va repara", a spus Johnson
12:20
„Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți” # Antena Sport
Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani). Antrenorul lui U Cluj a sărit să-l bată pe mijlocașul rivalei CFR Cluj, la finalul confruntării directe, încheiate cu scorul de 3-2 în favoarea echipei lui Daniel Pancu. Atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au fost eliminați.
12:10
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase # Antena Sport
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 de Formula 1, primul din istoria echipei. Americanii au ales să dezvăluie primele imagini cu monopostul în timpul Super Bowl LX, într-o pauză comercială. Cadillac va fi a 11-a echipă din Formula 1. Sezonul 2026 se va vedea live exclusiv în Universul Antena, prima cursă urmând să aibă loc în Australia, la începutul lunii
12:10
“O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav” # Antena Sport
Mihao Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa lui Daniel Pancu, după răbufnirea antrenorului de la CFR Cluj, la finalul derby-ului cu U Cluj. Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, pentru că ar fi fost înjurat de jucătorul de la CFR, după
Acum 12 ore
11:40
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off # Antena Sport
A avut loc un schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. Cătălin Căbuz (29 de ani) a plecat de la Hermannstadt și a semnat cu FC Argeș, piteștenii cedându-l la formația lui Dorinel Munteanu pe David Lazar (34 de ani). Cătălin Căbuz se va lupta astfel pentru calificarea în play-off alături […] The post Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off appeared first on Antena Sport.
11:20
Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots # Antena Sport
Drake, cunoscutul rapper canadian, este cunoscut pentru pariurile sale la cele mai importante evenimente sportive. Cu toate acestea, artistul de 39 de ani are o serie incredibilă de pariuri pierdute, devenind de câţiva ani subiect de glume pe internet. Drake pariază sume uriaşe pe diferite evenimente sportive. Numai pe finalul anului 2022, canadianul a avut […] The post Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots appeared first on Antena Sport.
11:10
Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul anunțat de Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4. Patronul campioanei dezvăluia că la echipa sa urmează să ajungă un atacant, în ultima zi de mercato. Cu toate acestea, la o zi după meciul de la Galați, Mihai Stoica a anunțat că transferul a picat, dat fiind faptul […] The post Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat” appeared first on Antena Sport.
11:00
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu # Antena Sport
“Experienţa mea limitată în Premier League îmi spune că treisprezece meciuri reprezintă o perioadă lungă”, a reacţionat Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, când a fost întrebat despre şansele ”cetăţenilor” la titlu după victoria de duminică în faţa lui Liverpool (2-1). Manchester City au învins campioana en titre a Angliei, marcând două goluri în ultimele minute pe Anfield, menţinând astfel legătura cu liderul Arsenal, […] The post Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu appeared first on Antena Sport.
10:40
Donald Trump a răbufnit, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Super Bowl: „Absolut groaznic” # Antena Sport
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică într-o postare în social media că spectacolul din pauza Super Bowl, susţinut de artistul portorican Bad Bunny, a fost „absolut groaznic”. Bad Bunny, al cărui album „Debí Tirar Más Fotos” a câştigat premiul Albumul Anului la Grammy Awards din acest an, a criticat deschis politicile de deportare ale lui Trump şi a susţinut-o în mod […] The post Donald Trump a răbufnit, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Super Bowl: „Absolut groaznic” appeared first on Antena Sport.
10:30
Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl # Antena Sport
Lewis Hamilton (41 de ani) și Kim Kardashian (45 de ani) formează un cuplu și nu se mai ascund. Cei doi au mers împreună la Super Bowl, fiind surprinși în lojele arenei din San Francisco. Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian a fost anunțată în presa britanică săptămâna trecută, după ce aceștia au petrecut un week-end romantic în Anglia. Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: au fost surprinși împreună la Super Bowl Lewis Hamilton a profitat de faptul […] The post Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund: cum au fost surprinși la Super Bowl appeared first on Antena Sport.
10:10
OFICIAL | FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League. Ce ediţie poate găzdui Arena Naţională # Antena Sport
FRF a anunţat luni dimineaţă că a depus dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Stadionul cu care România intră în această cursă este Arena Naţională, stadion care a mai găzduit ultimul act din Europa League în 2012, atunci când Atletico Madrid a câştigat cu 3-0 finala cu Athletic Bilbao. […] The post OFICIAL | FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League. Ce ediţie poate găzdui Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
10:10
Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoica l-a propus pe Matei Popa în primul 11 al FCSB-ului. Tânărul portar de 18 ani îndeplinește regula U21 la formația campioană, astfel că roș-albaștrii nu mai sunt nevoiți să apeleze la Mihai Toma sau Alexandru Stoian. Gigi Becali a declarat că ideea de a-l înlocui pe Ștefan Târnovanu cu Matei Popa a plecat de la Mihai Stoica, iar ulterior […] The post Mihai Stoica, propunere inspirată pentru Gigi Becali la FCSB: „Băi, el e mai bun” appeared first on Antena Sport.
10:00
OFICIAL | FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League. Ce ediţie poate organiza Arena Naţională # Antena Sport
FRF a anunţat luni dimineaţă că a depus dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Stadionul cu care România intră în această cursă este Arena Naţională, stadion care a mai găzduit ultimul act din Europa League în 2012, atunci când Atletico Madrid a câştigat cu 3-0 finala cu Athletic Bilbao. […] The post OFICIAL | FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League. Ce ediţie poate organiza Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
09:30
Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4: „Face tâmpenii, îmi dă emoții” # Antena Sport
Gigi Becali a criticat un jucător de la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Baba Alhassan (26 de ani), mijlocaș care a început partida de la Galați ca titular. Alhassan a fost înlocuit la pauza meciului cu Oțelul, în locul său fiind trimis pe teren Joao Paulo (27 de ani). Gigi Becali l-a taxat pe Baba Alhassan, după Oțelul – FCSB 1-4 După meci, Gigi Becali a subliniat că Baba Alhassan nu poate fi lăsat singur în fața apărării, având nevoie alături de el de Florin Tănase, pentru […] The post Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4: „Face tâmpenii, îmi dă emoții” appeared first on Antena Sport.
09:20
Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după Transylvania Open 2026! Ce locuri ocupă româncele după Tranylvania Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni. Cîrstea, care a câştigat sâmbătă turneul Transylvania Open, are 1.499 puncte. Ea a obţinut la Cluj al patrulea titlu al carierei. Sorana Cîrstea, […] The post Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după Transylvania Open 2026! Ce locuri ocupă româncele după Tranylvania Open appeared first on Antena Sport.
09:10
Alpren Şengun, în locul lui Shai Gilgeous-Alexander la NBA All Star Game 2026. Starul lui Thunder e accidentat # Antena Sport
Turcul Alperen Şengun, pivotul echipei Houston Rockets, a fost selectat să-l înlocuiască pe canadianul Shai Gilgeous-Alexander, accidentat, pentru All-Star Game, tradiţionalul meci al vedetelor din NBA, ce va avea loc pe 15 februarie, la Los Angeles, a anunţat, duminică, liga profesionistă nord-americană de baschet, citată de AFP. Meciul NBA All Star Game 2026 va avea […] The post Alpren Şengun, în locul lui Shai Gilgeous-Alexander la NBA All Star Game 2026. Starul lui Thunder e accidentat appeared first on Antena Sport.
08:50
Există pericolul ca piloții să fie nevoiți să frâneze pentru a fi mai rapizi? Analiza lui Adrian Georgescu # Antena Sport
La sfârșitul sezonului trecut, când au testat pentru prima oară mașini cu configurația apropiată de cea din 2026, Verstappen și Leclerc au avertizat asupra unui pericol. Pasiv unde ar trebui să fie agresiv Cu noile schimbări de regulament, puterea electrică ajunge la o pondere de 47% din cea totală. Astfel, pe circuite cu linii drepte […] The post Există pericolul ca piloții să fie nevoiți să frâneze pentru a fi mai rapizi? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
08:50
Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză # Antena Sport
Seattle Seahawks s-a bazat pe o apărare implacabilă pentru a învinge New England cu 29-13 în Super Bowl LX, duminică, împiedicând Patriots să câştige al şaptelea titlu NFL şi răzbunând înfrângerea suferită în faţa aceluiaşi adversar în finala de acum 11 ani. Este al doilea titlu Super Bowl pentru Seattle. Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată care a dus la o recuperare a mingii şi un touchdown târziu, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers, în timp ce […] The post Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză appeared first on Antena Sport.
08:40
“Bravo lui!” Gigi Becali, aplaudat de Ilie Dumitrescu după Oţelul – FCSB 1-4: “Contează enorm” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a aplaudat decizia lui Gigi Becali de a conta pe portarul Matei Popa în meciurile pe care FCSB le joacă în Liga 1. Tânărul de 18 ani a ajuns la trei meciuri şi a impresionat, în ciuda faptului că nu avea deloc experienţă la acest nivel. Decizia de a se baza pe Popa […] The post “Bravo lui!” Gigi Becali, aplaudat de Ilie Dumitrescu după Oţelul – FCSB 1-4: “Contează enorm” appeared first on Antena Sport.
08:40
Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul – FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?” # Antena Sport
Diego Zivulic a avut un discurs dur, după ce l-a faultat pe Daniel Bîrligea și a fost eliminat în duelul dintre Oțelul și FCSB, încheiat cu scorul de 1-4. Jucătorul gălățenilor s-a plâns de arbitraj. Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Bîrligea în minutul 54, însă arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat fault în primă fază. Acesta a fost chemat să revadă faza […] The post Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul – FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?” appeared first on Antena Sport.
08:20
Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că noul jucător va fi prezentat oficial azi, în ultima zi de mercato de România. Gigi Becali a dezvăluit că își mai dorește și un fundaș central, ținând cont de problemele […] The post Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina # Antena Sport
Sportivul norvegian Sander Eitrem a câştigat medalia de aur în proba masculină de 5.000 de metri a concursul de patinaj viteză, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu un nou record olimpic, transmit agenţiile internaţionale de presă. Eitrem a fost înregistrat cu timpul de 6 min 03 sec 95/100, nereuşind să doboare […] The post Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina appeared first on Antena Sport.
00:00
4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că 4 jucători nu vor apărea în primul 11 al FCSB-ului la meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova. Patronul campioanei vrea să îi menajeze pe aceştia pentru partida din campionat cu Universitatea Craiova. Craiova – FCSB se dispută joi, de la ora 20:30, în Cupa României. Cele […] The post 4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
