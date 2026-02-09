Shabab Al-Ahli – Al Hilal LIVE VIDEO (18:00), în meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă de la 15:45

09:30

Gigi Becali a criticat un jucător de la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Baba Alhassan (26 de ani), mijlocaș care a început partida de la Galați ca titular. Alhassan a fost înlocuit la pauza meciului cu Oțelul, în locul său fiind trimis pe teren Joao Paulo (27 de ani). Gigi Becali l-a taxat pe Baba Alhassan, după Oțelul – FCSB 1-4 După meci, Gigi Becali a subliniat că Baba Alhassan nu poate fi lăsat singur în fața apărării, având nevoie alături de el de Florin Tănase, pentru […] The post Ce jucător a criticat Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4: „Face tâmpenii, îmi dă emoții” appeared first on Antena Sport.