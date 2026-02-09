Hidroelectrica are două oferte de la consultanți dornici să ajute la selecția directorilor
Jurnalul.ro, 9 februarie 2026
Hidroelectrica a primit două oferte de la consultanți dornici să ajute la selecția viitorului director general și director financiar, după ce procedura a eșuat în noiembrie.
Agricultura României, în pragul unei crize majore: liderii din retail cer schimbări radicale # Jurnalul.ro
Agricultura României se află într-un moment critic. Lideri din retail avertizează asupra riscurilor UE–Mercosur, exploziei costurilor și lipsei de strategie. Ce decizii pot salva sectorul?
Dosarele Epstein: Ancheta FBI spune că nu a existat o „rețea de trafic sexual pentru elite” # Jurnalul.ro
O analiză a documentelor interne ale Departamentului de Justiție relevă că FBI a identificat dovezi solide privind abuzurile comise de Jeffrey Epstein. Cu toate acestea, anchetatorii spun că nu au găsit probe care să ateste existența unei rețele de trafic sexual destinată bărbaților influenți.
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 10 februarie 2026. Marți este Ziua de Îndepărtare a Iepurelui de Lemn, iar cuvântul „îndepărtare” este esențial.
O schimbare energetică puternică are loc în această săptămână și afectează fiecare zodie în mod diferit, în perioada 9-15 februarie 2026.
Alexandru Rogobete despre concediile medicale fictive: Fenomenul a fost scăpat de sub control de ani de zile # Jurnalul.ro
Alexandru Rogobete a declarat că concediile medicale fictive consumă bani care ar trebui să ajungă la pacienții bolnavi și trebuie limitate.
Moțiunea simplă privind Acordul UE-Mercosur a fost respinsă de senatorii români. Procedura a avut loc luni. Tot luni sunt dezbătute alte două moțiuni privind Educația și Apărarea.
Ilie Bolojan, despre moțiunea legată de Mercosur: Lasă impresia că semnatarii au aflat abia acum # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat de la tribuna din plenul Senatului că moțiunea depusă de Opoziție în privința Mercosur se bazează pe presupuneri eronate.
Europa este cel mai scump continent din lume, în majoritatea țărilor cosul vieții fiind ridicat, astfel că mulți locuitori caută zone mai accesibile pe vechiul continent.
Vicepreședintele JD Vance vizitează Armenia și Azerbaidjan pentru consolidarea procesului de pace # Jurnalul.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, începe luni o vizită oficială în Armenia, urmând să meargă marți în Azerbaidjan, în cadrul eforturilor de susținerea procesul de pace dintre cele două state din Caucazul de Sud, mediat de SUA.
Feng Shui: Cum să îngrijești un bonsai pentru a aduce echilibru și abundență în casa ta # Jurnalul.ro
Bonsaiul nu este doar o plantă de apartament decorativă. În tradiția Feng Shui, acesta emană vitalitate și aduce armonie și echilibru.
Alarmă în Cluj. O cisternă care transporta poliol a luat foc, traficul pe DN1 este restricționat # Jurnalul.ro
O cisternă care transporta poliol a luat foc pe DN1 în județul Cluj. Traficul pe șosea este restricționat.
Burleanu, șeful FRF: Starea de sănătate a domnului Lucescu este prioritatea noastră ca federație # Jurnalul.ro
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat luni că situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu este principala preocupare a federației în contextul apropierii meciului cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială 2026.
Crin Antonescu, reacție în scandalul din PNL: Salut declarațiile domnului Thuma! Spune adevărul # Jurnalul.ro
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale de Ilie Bolojan. Crin Antonescu spune, în exclusivitate pentru Gândul că, în fond, nu mai contează ce s-a întâmplat atunci, însă îi dă dreptate lui Hubert Thuma.
Astrologia chineză joacă un rol mult mai important decât pare în deciziile de familie pentru mulți părinți.
PNL – anatomia unei prăbușiri, rolul lui Băsescu în instaurarea vidului ideologic și a banilor care cumpără conștiințe # Jurnalul.ro
Istoria nu este doar o înșiruire de date, ci o competiție de viziuni. În această competiție, Partidul Național Liberal nu a fost conceput ca o simplă organizație electorală, ci drept coloana vertebrală a României Moderne pentru că atunci când Ion C. Brătianu și generația pașoptistă au pus bazele liberalismului românesc, nu au fondat un partid, ci au proiectat un stat.
Procurorii i-au interzis unui bărbat să meargă cu mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca # Jurnalul.ro
Procurorii au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile un bărbat, căruia i-a fost interzis de asemenea să meargă cu mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a lansat un nou atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză că face parte dintr-un „cartel politic” responsabil de prăbușirea democrației și de anularea alegerilor din noiembrie 2024.
Vremea va fi schimbătoare în următoarele cu perioade reci și calde, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni publicate luni de ANM.
Trump despre show-ul lui Bad Bunny de la Super Bowl: „O ofensă la adresa măreției Americii” # Jurnalul.ro
Show-ul de la pauza Super Bowl-ului susținut de Bad Bunny a devenit rapid un subiect de dezbatere intens în Statele Unite. În timp ce pentru mulți a fost o sărbătoare a culturii latine, președintele Donald Trump a criticat dur performanța, numind-o „o ofensă la adresa măreției Americii”.
Momente critice pentru Lindsey Vonn: intervenții chirurgicale de urgență după o căzătură violentă pe pârtie # Jurnalul.ro
Lindsey Vonn a fost operată de urgență după un accident grav suferit în timpul unei curse de coborâre. Sportiva de 41 de ani este în stare stabilă, dar urmează o recuperare dificilă.
Dosarul lui Georgescu pentru propagandă legionară merge mai departe la judecata pe fond # Jurnalul.ro
Un complet de la Tribunalul Bucureşti a respins, luni, contestaţia depusă de avocaţii fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară.
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat inițierea unui proiect prin care bucureștenii să plătească apa caldă și energia termică doar dacă acestea sunt furnizate la temperatura stabilită contractual. Demersul vizează modificarea regulamentelor și contractelor în vigoare.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de vreme geroasă, intensificări ale vântului și viscol, valabile în general până marți seara în județe din Moldova, Transilvania și Banat.
În lumea datingului modern, termenii „twin flame” (flacără geamănă) și „soulmate” (suflet pereche) sunt folosiți tot mai des. Dar există cu adevărat ideea că jumătatea ta te caută undeva în Univers? Sau este doar o poveste care îi face pe oameni să se simtă incomplet dacă sunt singuri?
Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0934 lei, în urcare cu 0,11 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0923 lei.
Părinții din Marea Britanie sunt avertizați să nu își hrănească bebelușii dintr-un anumit lot de formulă pentru sugari Aptamil First, fabricat de Danone.
Start în lupta pentru șefia marilor parchete: Florența și Voineag renunță la șefiile PG și DNA # Jurnalul.ro
Nume surpriză s-au înscris luni în cursa pentru șefiile marilor parchete din România. Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au renunțat să-și mai depună candidaturile pentru un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le-au condus în ultimii 3 ani.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat săptămâna trecută un pachet de relansare economică pentru 2026, axat pe stimularea investițiilor, sprijinirea companiilor și dezvoltarea unor sectoare strategice.
Identitatea României, pusă sub semnul întrebării: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denaturarea simbolurilor naționale # Jurnalul.ro
Fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, a reacționat public după apariția unui articol în publicația franceză Le Monde, în care ia românească este prezentată într-o cheie politizată. Potrivit acesteia, abordarea riscă să transforme un simbol al identității culturale românești într-un subiect de controversă ideologică, fără a reflecta realitatea din societatea românească.
Primarul Londrei vrea să readucă Marea Britanie în UE: „Scopul meu în viață este să anulez Brexitul” # Jurnalul.ro
Sadiq Khan a declarat că scopul vieții sale este să repare efectele Brexitului și crede că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții sale.
Sunt întrebări pe care e bine să le ai în vedere în discuția cu banca atunci când optezi pentru un credit imobiliar cu dobândă fixă. Câteva sunt extrem de importante. Cum ar fi pe ce perioadă dispui de dobândă fixă și când începe dobânda variabilă. În articolul de astăzi detaliem pe larg tot ce e bine să întrebi banca, astfel încât să iei cea mai bună decizie, informat.
Experții în securitate cibernetică au emis un avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail, după ce hackerii au început să exploateze o funcție nou introdusă de Google.
Asociația pentru Energie Inteligentă trage un semnal de alarmă cu privire la intenția Guvernului de a introduce un preț administrativ la gaze. Astfel, costurile care nu vor fi plătite de consumatorii casnici vor fi transferate spre industrie, ajungând să se reflecte în prețul alimentelor.
Horoscopul dragostei, 9–15 februarie 2026: Ce surprize aduce Valentine’s Day pentru fiecare zodie # Jurnalul.ro
Horoscopul dragostei pentru săptămâna 9–15 februarie 2026 vine cu una dintre cele mai romantice configurații astrologice ale anului.
Marius Voineag, șeful DNA, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General # Jurnalul.ro
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, și-a depus în această dimineață candidatura în fața ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României.
Elevii din trei județe sunt de luni în vacanță. Săptămâna de vacanță din februarie a fost stabilită la nivel local, în perioada 9 februarie-1 martie.
Hotelierii din stațiunile montane au pregătit oferte speciale pentru cupluri de Valentine’s Day. Cei care și-au făcut rezervări din timp au beneficiat de tarife mai avantajoase, în timp ce îndrăgostiții care aleg acum un weekend la munte trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar.
România are nevoie de un pachet de relansare economică centrat pe producție, investiții și capital autohton.
România ocupă locul doi la nivel mondial în ceea ce privește numărul comenzilor de pizza, potrivit datelor unei companii de livrare. Campion absolut în țară este un clujean, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut.
Au loc 11 percheziții, luni, la domiciliile unor persoane din județul Dâmbovița, suspectate că au adus ilegal în România arme din Turcia, apoi le vindeau în județ.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
Elon Musk vrea să construiască un oraș pe Lună. Acesta ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani # Jurnalul.ro
Elon Musk a declarat că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă” pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani.
Trei sportivi români concurează luni în probele de sanie și sărituri cu schiurile din cadrul Jocurilor Olimpice Milano Cortina.
Ziua de marți, 10 februarie 2026, vine cu un tranzit important: Venus intră în Pești, unde va rămâne până pe 6 martie.
Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o misiune... specială: ”nu o să ne omorăm cu munca, puteți ațipi” # Jurnalul.ro
Începe cea de-a șasea săptămână din formatul care aduce în fiecare luni, marți și miercuri, la un singur loc: starea de bine, cu emoția, suspansul și râsetele!
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru București valabilă de luni până miercuri. Aceasta anunță o răcire semnificativă a vremii, ninsori slabe și intensificări temporare ale vântului.
Sloturile digitale au câștigat popularitate prin ritmul rapid și stimularea vizuală constantă, dar în forma lor clasică vin la pachet cu presiune, miză și risc.
Un val de aer polar lovește România: Ninsori abundente și temperaturi de până la -15 grade Celsius # Jurnalul.ro
România se confruntă, în această săptămână, cu o schimbare bruscă a vremii, provocată de pătrunderea unui anticiclon mobil din regiunile polare.
Senatul va dezbate luni după-amiaza cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Acestea vizează Acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea.
