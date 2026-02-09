Resturi de dronă, descoperite pe o plajă din Mamaia în apropierea unui hotel

13:40

Sunt întrebări pe care e bine să le ai în vedere în discuția cu banca atunci când optezi pentru un credit imobiliar cu dobândă fixă. Câteva sunt extrem de importante. Cum ar fi pe ce perioadă dispui de dobândă fixă și când începe dobânda variabilă. În articolul de astăzi detaliem pe larg tot ce e bine să întrebi banca, astfel încât să iei cea mai bună decizie, informat.