Marcu 14, 10-42 (Iisus mănâncă Paștile cu ucenicii Săi)

„În vremea aceea, Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să-L vândă pe Iisus. Și, auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să-i dea bani. De aceea el căuta cum să-L dea lor la

