Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina
Ziarul Lumina, 9 februarie 2026 20:50
Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie (^202) era din oraşul Magnezia şi a suferit moarte martirică la venerabila vârstă de 113 ani. Părinţii l-au crescut în credinţa în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Acum 30 minute
20:50
Filmul artistic „Enescu - jupuit de viu”, realizat în 2024, în regia lui Toma Enache, va avea o nouă proiecție specială, sâmbătă, 14 februarie, la Cinema Union din București, începând cu ora 18:00.
20:50
La Casa Memorială „Ionel Perlea” din Ograda, județul Ialomița, a avut loc recent un eveniment literar-muzical dedicat poetei Claudia Voiculescu la împlinirea a 75 de ani. În program au evoluat soprana Mihaela St
20:50
La Galeria Simeza din București a fost vernisată expoziția „Desene de sculptori”, în cadrul evenimentului „Luna Brâncuși”. Expun: Alina Aldea, Eugen Bârzu, Mihaela Boeru, Dinu Câmpeanu, Dumitru
20:50
În Aula Academiei Române are loc astăzi, 10 februarie, conferința „Alexandru Vulpe și cercetarea sitului de la Costișa (Neamț)”, organizată cu prilejul împlinirii a zece ani de la trecerea la cele veșnice
20:50
De ziua nașterii lui Constantin Brâncuși, 19 februarie, în cadrul unei ceremonii oficiale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași va oferi titlul de doctor honoris causa cunoscutei
20:50
Schema de plafonare a preţului la gaze naturale, aflată în vigoare până la 1 aprilie 2026, va fi urmată pentru încă un an, până la 1 aprilie 2027, de un mecanism de reglementare a tarifelor pentru consumatorii
20:50
Judeţul Olt riscă să se confrunte cu un deficit major în privința serviciilor de medicină primară în condiţiile în care mai mult de jumătate dintre medicii de familie din judeţ sunt în pragul pensionării,
20:50
Anul trecut, sosirile în structurile turistice (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) au însumat 13,9 milioane de persoane, cu 2,4% mai puțin faţă de 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Di
20:50
20:50
„În vremea aceea, Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să-L vândă pe Iisus. Și, auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să-i dea bani. De aceea el căuta cum să-L dea lor la
20:50
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 324„Numai acela nu va simți iubirea fierbinte pentru deprinderea rugăciunii minții, care este cuprins de
Acum 4 ore
18:20
În inima Iașiului, între zgomotul orașului și pașii grăbiți ai celor care trec zilnic pe lângă zidurile ei groase de piatră, Biserica „Sfântul Haralambie” rămâne un loc al întâlnirii tainice dintre
Acum 8 ore
14:30
Clericii din Protopopiatul Ilfov Sud al Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat joi, 5 februarie, la o conferință administrativă, la Centrul cultural‑misionar „Familia” din orașul Pantelimon, județul
14:20
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi
14:10
În Duminica a 34‑a după Rusalii, 8 februarie, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Pîslari, ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, din
14:10
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Ierarh Haralambie” din localitatea Nalbant, județul Tulcea, care își prăznuiește
14:00
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 8 februarie, Parohia Mehadica, Protopopiatul Băile Herculane, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie
Acum 12 ore
13:00
Credincioșii din municipiul Curtea de Argeș și‑au îndreptat pașii, duminică, 8 februarie, către noua Catedrală Arhiepiscopală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic,
13:00
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a slujit duminică, 8 februarie, în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde a hirotonit un
13:00
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Buna Vestire” din municipiul Slobozia, județul Ialomița, împreună
12:50
Cu recunoștință și mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea a 50 de ani de slujire arhierească, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat duminică, 8 februarie, la
11:40
Vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist a fost pomenit sâmbătă, 7 februarie, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.Slujba de pomenire pentru cel care a păstorit
11:30
Daruri pentru persoane vulnerabile oferite de elevii Liceului „Varlaam Mitropolitul” # Ziarul Lumina
În data de 4 februarie, campania de solidaritate inițiată de elevii clasei a IX‑a de la Liceul „Varlaam Mitropolitul” și susținută de Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și
11:30
Grupul de cateheză al Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Onești s‑a întâlnit vineri, 6 februarie, la Școala Gimnazială „Emil Racoviță”, la prima activitate din cadrul Concursului Național
11:20
Credincioşii au participat în număr mare, a doua duminică din perioada Triodului, la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu de Înaltpreasfințitul Părinte
11:20
În Duminica a 34‑a după Rusalii (a Întoarcerii fiului risipitor), 8 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Acum 24 ore
22:00
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 596„Dacă toată viaţa sfinţiei tale nu te vei hotărî ca pe toţi şi pe toate să-i crezi sfinţi şi sfinte, nu te
22:00
„În vremea aceea S-a apropiat Iisus de Ierusalim și a venit în Betfaghe și în Betania, lângă Muntele Măslinilor, și a trimis pe doi dintre ucenicii Săi și le-a zis: Mergeți în satul care este înaintea
21:50
Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de START III sau New START, a expirat la 5 februarie, marcând un moment de cotitură în istoria descurajării nucleare de du
21:50
SUA, UE şi Japonia au anunţat inițierea unui parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu minerale critice (aluminiul, litiul, zincul etc.), esenţiale în numeroase sectoare strategice. Acordul
21:50
În acest an, Conferinţa de Securitate de la München, reuniune anuală ce dezbate teme geopolitice, va avea loc între 13 şi 15 februarie şi se va concentra pe modalităţile prin care Europa şi-ar putea dezvolta au
21:50
Sfântul Mucenic Nichifor (†260) era din Antiohia Siriei. În acest oraş important al lumii antice era un preot ce se numea Saprichie şi care era prietenul Sfântului Nichifor. Mineiul ne spune că Saprichie, „din
21:40
În decembrie anul trecut, Australia devenea prima ţară din lume care oprea copiii şi adolescenţii mai mici de 16 ani să aibă conturi pe reţelele sociale TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook. De atunci, în mai
21:20
În sezonul gripei și al răcelilor, organismul are nevoie de ajutor pentru a ne putea proteja mai eficient, dar și pentru a putea trece mai ușor prin boală. Pe lângă măsurile de igienă deja cunoscute,
21:10
A trecut perioada Sfintelor Sărbători, ne-am încărcat sufletește cu fiecare popas duhovnicesc la Sfânta Liturghie. Am reflectat, mai mult sau mai puțin, în goana pregătirilor de tot felul, la daruri pe care să
Ieri
21:00
Dintre cuvintele de foc şi lumină ale Sfintei Scripturi, marii exegeţi ai Bisericii se opresc cu predilecţie asupra Pildei Întoarcerii fiului risipitor - sau, cum au propus unii teologi, pilda Părintelui Celui
21:00
După faptă și răsplată”, iată un proverb vechi de când lumea românească, inspirat din logica Judecății de Apoi: ceea ce ai făcut bun sau rău în viața pământească ți se răsplătește în viața
21:00
Care sunt perspectivele teologice şi sociale pentru consolidarea păcii şi a dragostei în familie şi societate raportându-ne la familie ca fiind „Biserica de acasă”? # Ziarul Lumina
Familia, în realitatea ei cea mai interiorizată, dar și în aspectul dinamicii lumii moderne, a suferit modificări fundamentale în ultima sută de ani. Experimentul comunist a adus multă tăcere și nerostire
20:50
În persoana Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ioanichie Bălan (1930-2007), sufletul creștin își găsește un model deplin de viață închinată lui Dumnezeu, ca răspuns la chemarea și alegerea din partea
20:50
În contextul proclamării, în Patriarhia Română, a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar, ne îndreptăm privirea asupra celor care au urcat
20:50
„Digitalizarea şcolii înseamnă introducerea unei uriașe mașinării antiatenție în procesul învățării” # Ziarul Lumina
Cunoscutul istoric, scriitor şi profesor Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, având un doctorat în istorie la The Ohio State University at Columbus, SUA, şi autorul mai multor cărţi,
20:50
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) Matei 25, 31-46Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și
20:50
O veche prejudecată ne face să asociem spontan eroismul cu masculinitatea. Fenomenul rezistenței anticomuniste a contrazis din plin această tristă, nedreaptă prejudecată. Mame, iubite, soții au luat calea
20:50
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, despre lepădarea de lume și de sine # Ziarul Lumina
În cartea sa „Practica vieții monahale”, Sfântul Arsenie Mărturisitorul de la Prislop tratează în două rânduri tema lepădării de lume și a lepădării de sine. Această scriere este concepută în
20:50
Un vechi aforism, atribuit filozofului Pitagora, ne spune că „în viață, unii apar cu o natură slugarnică, vânători de glorie și câștig, pe când filozofii caută numai adevărul” (apud Diogenes Laertios, D
16:10
În lumina binecuvântată a popasurilor aniversare ale anului 2026, când Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, aniversează împlinirea a 90 de ani de viață (4 iunie) și 50 de ani de
15:40
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a slujit în Duminica a 34‑a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, 8 februarie, la Biserica Zlătari din București, înconjurat de
15:30
Numeroși credincioși din București au participat în Duminica a 2‑a a Triodului, 8 februarie, la Sfânta Liturghie din Catedrala Patriarhală, ce a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul,
14:40
În Duminica a 34‑a după Rusalii, a pildei Întoarcerii fiului risipitor (Luca 15, 11‑32), 8 februarie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în piețe și scaunele cele dintâi în sinagogi și locurile cele dintâi la
