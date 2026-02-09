Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii de externe Oana Țoiu și Yvette Cooper
Miniștrii de externe ai Marii Britanii și României, Yvette Cooper și Oana Țoiu, au agreat luni, la Londra, înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Șefa diplomației române Oana Țoiu a avut luni o întrevedere cu ministrul pentru afaceri
România a obținut al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, în Comitetul Afaceri Fiscale: Un semnal de încredere pentru investitori și partenerii externi
România a obținut luni adoptarea Avizului Formal în Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), una dintre cele mai exigente etape din procesul de aderare la Organizație, a anunțat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că țara noastră a primit în aceeași zi două validări internaționale majore. Decizia privind adoptarea Avizului
Von der Leyen propune o „preferință europeană" pentru sectoarele strategice, înaintea reuniunii informale a liderilor UE privind competitivitatea
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene" în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre și obținute de Politico, înaintea unei reuniuni informale dedicate competitivității economice a blocului.
Refoma PAC post-2028: Curtea de Conturi Europeană avertizează că modificările propuse implică riscuri legate de lipsa de claritate, incertitudine bugetară și dificultăți în trasabilitatea utilizarii fondurilor europene
Curtea de Conturi Europeană (ECA) a publicat luni un aviz privind propunerile legislative ale Comisiei Europene pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) și organizarea comună a piețelor agricole, care ar urma să guverneze sectorul agricol european în perioada 2028–2034. Auditorii europeni avertizează că modificările propuse implică riscuri legate de lipsa de claritate, incertitudine bugetară și
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a discutat cu secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei despre consolidarea capacității administrative a autorităților locale
Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, s-a întâlnit cu Mathieu Mori, secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Potrivit MDLPA, întâlnirea a avut loc în contextul desfășurării, la București, a celei de-a 29-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (Asociația Comunelor din România). „Discuțiile dintre
Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare
La un an de la lansarea European Business Nuclear Alliance, liderii mediului de afaceri european reuniți la Summitul anual din 2026, de la Varșovia, transmit un mesaj clar: tranziția energetică a Europei are nevoie de livrare concretă, nu doar de obiective ambițioase. Confederația Patronală Concordia, membră a acestei alianțe, susține apelul comun pentru o abordare pragmatică, neutră
SUA cer Europei să preia "apărarea convențională sub umbrela nucleară americană": Ambasadorul SUA la NATO respinge teza unei "ordini în destrămare" a raportului Conferinței de la München
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins luni mai multe dintre concluziile raportului Conferinței de Securitate de la München, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente, ci doar să „echilibreze" modul în care este împărțită povara apărării între aliați. Whitaker s-a numărat printre cei invitați să vorbească la evenimentul
Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Spitalului Clinic Fundeni din București prin donarea unui grup electrogen de mare putere (500 ÷ 550 kVA), pentru a putea asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în cadrul instituției, chiar și în situații neprevăzute. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, grupul electrogen de
Kaja Kallas, după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Publicul nostru are o mândrie europeană". Am auzit multe cuvinte nu tocmai plăcute din partea SUA cu privire la Europa
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană" în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, informează Politico Europe. Vance și
Finanțare de 1,6 mld. de euro din partea Grupului BEI în 2025, pentru consolidarea conectivității, investiţiilor sustenabile și competitivității României
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a acordat în 2025 finanțări noi în valoare de 1,6 miliarde de euro în România, contribuind la mobilizarea unor investiții totale estimate la aproximativ 5 miliarde de euro, echivalentul a circa 1,3% din produsul intern brut al țării. Fondurile au fost direcționate în principal către infrastructură de transport, energie
Valoarea industriei farmaceutice pentru schimburile comerciale ale UE este de "neegalat". EFPIA propune 10 acțiuni-cheie pentru competitivitatea Europei
În contextul reuniunii de joi a șefilor de stat și de guvern ai statelor UE privind competitivitatea globală și consolidarea pieței unice, Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA) propune un set de 10 acțiuni destinate creșterii, competitivității și prosperității sectorului farmaceutic european, subliniind, totodată, momentul „decisiv" în care se află Europa față de
Ministrul Finanțelor anunță „o nouă veste bună": Dobânzile României scad, atât în lei, cât și în euro, fapt ce „arată că investitorii au mai multă încredere" în țara noastră
Dobânzile României scad, atât în lei, cât și în euro, fapt ce „arată că investitorii au mai multă încredere în țara noastră", a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, în care prezintă și o serie de grafice comparative. „O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în
"În curs de destrămare": (Dez)ordinea post-postbelică, "demolatorul" Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (Conferința de la München)
Corespondență din München În curs de destrămare. Acesta este ideea călăuzitoare cu care demarează săptămâna geopolitică a cărei linie de finish este la celebrul hotel Bayerischer Hof, sub auspiciile prestigioasei Conferințe de Securitate de la München. Când își va deschide cortina pentru cea de 62-a ediție a forumului care a debutat ca o conferință transatlantică
Kaja Kallas acuză Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina: Moscova trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv"
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina, în contextul în care Bruxelles-ul cochetează din ce în ce mai intens cu ideea de a numit un emisar special care să discute direct cu Moscova, printre persoanele vehiculate numărându-se fostul
Concordia susține apelul BusinessEurope adresat instituțiilor UE de a transforma ambițiile privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune
Confederația Patronală Concordia susține apelul urgent adresat din partea BusinessEurope instituțiilor europene pentru transformarea ambițiilor privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. Într-un context economic global din ce în ce mai competitiv, mediul de afaceri european solicită măsuri decisive pentru reducerea sarcinii administrative, stimularea investițiilor private și valorificarea deplină a
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România
Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa. Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de
Ministrul ucrainean de externe face apel la accelerarea negocierilor de pace și consideră că doar Trump poate facilita un acord
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a declarat într-un interviu pentru Reuters că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie să se întâlnească în persoană pentru a discuta cele mai dificile probleme rămase în negocierile de pace și că numai președintele american Donald Trump are puterea de a face posibil un acord. Ucraina dorește să accelereze eforturile
Președintele Nicușor Dan îl felic
Președintele Nicușor Dan a transmis luni felicitări lui António José Martins Seguro pentru alegerea ca nou președinte al Republicii Portugheze, subliniind importanța relațiilor bilaterale dintre cele două state. „Felicitări și cele mai bune urări lui António José Martins Seguro pentru alegerea sa recentă ca noul președinte al Republicii Portugheze! Sunt încrezător că prietenia strânsă dintre […] The post Președintele Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și reafirmă interesul pentru cooperarea bilaterală appeared first on caleaeuropeana.ro.
România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA # CaleaEuropeana
România caută să își definească rolul într-o nouă arhitectură de securitate economică occidentală, centrată pe accesul la materii prime și minerale critice, energie și infrastructuri strategice, într-un moment în care atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană urmăresc reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare și eliminarea riscului ca resursele esențiale să fie folosite ca instrument […] The post România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat” # CaleaEuropeana
Transferul unei părți semnificative din capacitățile de producție de semiconductori ale Taiwanului către Statele Unite nu este realizabil, a declarat vicepremierul și negociatorul-șef Cheng Li-chiun, în contextul discuțiilor privind reorganizarea lanțurilor globale de aprovizionare și presiunile Washingtonului pentru relocarea producției strategice, relatează AFP, preluat de Agerpres. Declarațiile vin la aproximativ o lună după anunțarea unui […] The post Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale # CaleaEuropeana
Țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania. Noul document de orientare difuzat de Berlin și obținut de POLITICO vine în contextul în care președinții și prim-miniștrii din întreaga UE se pregătesc […] The post Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Fostul președinte finlandez Sauli Niinistö este avut în vedere pentru rolul de emisar special al UE în relațiile cu Rusia # CaleaEuropeana
Fostul președinte al Finlandei Sauli Niinistö este luat în considerare pentru un nou rol de emisar special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit cotidianului italian La Repubblica, relatează publicația Helsinki Times. Ziarul scrie că această idee a fost discutată joi, la Paris, în cadrul unor convorbiri între președintele […] The post Fostul președinte finlandez Sauli Niinistö este avut în vedere pentru rolul de emisar special al UE în relațiile cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii # CaleaEuropeana
Parlamentul European se reunește în această săptămână în sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 9–15 februarie 2026, cu o agendă dominată de securitate și apărare, competitivitatea economică a Uniunii, politica climatică, migrația și sprijinul pentru sectorul agricol. Apărarea europeană, în contextul unui mediu internațional volatil Eurodeputații vor dezbate marți consolidarea capacităților europene de apărare, în […] The post Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE și SUA o felicită pe Sanae Takaichi pentru „victoria istorică în alegerile” legislative din Japonia. Liderii instituțiilor europene „așteaptă cu interes un nou impuls pentru aprofundarea parteneriatului strategic” # CaleaEuropeana
Liderii instituțiilor UE au felicitat-o pe Sanae Takaichi pentru „victoria sa istorică în alegerile” legislative din Japonia. „Aștept cu interes să colaborăm îndeaproape pentru a aprofunda și mai mult parteneriatul dintre Japonia și Uniunea Europeană”, a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. My best wishes to Prime […] The post UE și SUA o felicită pe Sanae Takaichi pentru „victoria istorică în alegerile” legislative din Japonia. Liderii instituțiilor europene „așteaptă cu interes un nou impuls pentru aprofundarea parteneriatului strategic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan o felicită pe Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile din Japonia: Aștept cu interes să lucrăm la consolidarea Parteneriatului Strategic # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de felicitare prim-ministrului Japoniei, Sanae Takaichi, după victoria acesteia în alegeri, subliniind importanța consolidării relațiilor bilaterale dintre cele două state. „Felicitări, doamnă prim-ministru Sanae Takaichi, pentru victoria în alegeri! Vă doresc un mandat de succes și aștept cu interes să lucrăm împreună și să consolidăm în continuare prietenia […] The post Nicușor Dan o felicită pe Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile din Japonia: Aștept cu interes să lucrăm la consolidarea Parteneriatului Strategic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Liderii instituțiilor UE îl felicită pe Antonio Jose Seguro pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Portugalia: Poporul portughez și-a demonstrat angajamentul față de democrație # CaleaEuropeana
Liderii instituțiilor UE l-au felicitat pe Antonio Jose Seguro pentru victoria în alegerile prezidențiale din Portugalia, câștigate de socialist cu peste 66%. Președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, i-a urat mult succes compatriotului său în exercitarea mandatului. I congratulate António José Seguro on his election as President of the Portuguese Republic and wish him every […] The post Liderii instituțiilor UE îl felicită pe Antonio Jose Seguro pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Portugalia: Poporul portughez și-a demonstrat angajamentul față de democrație appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ucraina impune sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat decrete prin care a impus sancțiuni împotriva a 66 de persoane fizice și 62 de entități juridice, măsurile vizând cetățeni și rezidenți ai Rusiei, Hong Kongului, Kârgâzstanului și Emiratelor Arabe Unite, potrivit unui comunicat al președinției Ucrainei. Primul decret vizează limitarea capacităților industriei de apărare a Rusiei. În total, […] The post Ucraina impune sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut sâmbătă o întrevedere cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, în cadrul căreia cei doi au discutat despre cooperarea energetică. „Astăzi, pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente.În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent […] The post Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment. „Am […] The post Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
SURSE Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii, analizează posibilitatea participării # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan ia în calcul posibilitatea participării la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care va avea loc pe 19 februarie, la Washington, după ce a primit o invitație în acest sens din partea președintelui american Donald Trump, au transmis surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. Șeful statului este tentat să participe la această întâlnire, dar […] The post SURSE Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii, analizează posibilitatea participării appeared first on caleaeuropeana.ro.
Premierul israelian se va întâlni miercuri, la Washington, cu Donald Trump pentru a discuta despre negocierile purtate de SUA cu Iranul # CaleaEuropeana
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, se va întâlni miercuri, la Washington, cu președintele american, Donald Trump, pentru a discuta despre negocierile purtate de Statele Unite cu Iranul, a anunțat sâmbătă seară biroul lui Netanyahu, potrivit Politico Europe. „Prim-ministrul consideră că toate negocierile trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat […] The post Premierul israelian se va întâlni miercuri, la Washington, cu Donald Trump pentru a discuta despre negocierile purtate de SUA cu Iranul appeared first on caleaeuropeana.ro.
De la Washington la Londra: Ministrul Oana Țoiu, vizită în Regatul Unit; Întrevedere cu omologul britanic și un discurs la think tank-ul Chatham House # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va realiza o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie 2026, vizita se înscriindu-se în demersurile constante ale României de consolidare a dialogului politic și cooperării bilaterale extinse cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai țării noastre, […] The post De la Washington la Londra: Ministrul Oana Țoiu, vizită în Regatul Unit; Întrevedere cu omologul britanic și un discurs la think tank-ul Chatham House appeared first on caleaeuropeana.ro.
Șefa diplomației române, la Hudson Institute: România este pregătită să ducă parteneriatul cu SUA la următorul nivel – cooperare în minerale critice și înalte tehnologii # CaleaEuropeana
România este pregătită să ducă parteneriatul cu Statele Unite la următorul nivel, prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie și minerale critice, a declarat la finalul acestei săptămâni șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Washington. Ministrul afacerilor externe a fost invitat la evenimentul public „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de […] The post Șefa diplomației române, la Hudson Institute: România este pregătită să ducă parteneriatul cu SUA la următorul nivel – cooperare în minerale critice și înalte tehnologii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei spun că dialogul cu SUA este benefic, dar rezultatele rămân incerte: „Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție” # CaleaEuropeana
Miniștrii de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, și groenlandez, Vivian Motzfeldt, au declarat sâmbătă că dialogul cu Statele Unite privind Groenlanda este benefic, însă rezultatele acestor discuții rămân incerte, relatează Reuters și AFP. „Mă întorc acasă după un scurt sejur de 18 ore în Groenlanda, cu ocazia deschiderii noului consulat canadian din Nuuk. Am mai fost […] The post Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei spun că dialogul cu SUA este benefic, dar rezultatele rămân incerte: „Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Tratatul Noul Start prelungit la ultima suflare. Controlul nuclear în era reașezărilor strategice # CaleaEuropeana
Federația Rusă și Statele Unite au ajuns, potrivit unor surse occidentale, la un acord de principiu pentru prelungirea Start 3 sau Noul Start, cum se numește ultimul tratat de control al armelor nucleare în vigoare, chiar în ultimele secunde ale funcționării sale, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial, joi, 4 februarie. […] The post Iulian Chifu: Tratatul Noul Start prelungit la ultima suflare. Controlul nuclear în era reașezărilor strategice appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE analizează opțiuni pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE (Bloomberg) # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană analizează opțiuni pentru o nouă finanțare a sectorului apărării, după ce programul inițial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor, potrivit Agerpres. Discuțiile se află într-un stadiu incipient, în condițiile în care Executivul european distribuie în continuare fondurile din programul […] The post UE analizează opțiuni pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE (Bloomberg) appeared first on caleaeuropeana.ro.
Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor, afirmând că libertatea de exprimare trebuie protejată pentru oameni, nu pentru conturi false și rețele de manipulare. Declarațiile vin în contextul publicării unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, […] The post Maia Sandu, despre raportul din SUA privind alegerile din Europa, inclusiv din România: Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru conturi false appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord până în iunie, spune Zelenski: „Alegerile sunt mai importante pentru ei. Să nu fim naivi” # CaleaEuropeana
Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului până în luna iunie, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează Politico Europe. Cele două echipe de negociere plănuiesc să se întâlnească în Statele Unite, cel mai probabil peste o săptămână, […] The post SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord până în iunie, spune Zelenski: „Alegerile sunt mai importante pentru ei. Să nu fim naivi” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa # CaleaEuropeana
Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think-tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA (Make America Great Again) din Europa, pentru a răspândi pozițiile Washingtonului și a contracara ceea ce sunt percepute ca amenințări la libertatea de exprimare, relatează Financial Times. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, Sarah Rogers, a […] The post Financial Times: Departamentul de Stat al SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri aliniate mișcării MAGA în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, despre inițiativa sa de a dezvolta mai multe proiecte comune finanțate la nivel european și de a susține și a extinde predarea limbii române peste tot în Republica Moldova. „Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert […] The post Victor Negrescu a discutat cu șeful diplomației de la Chișinău despre dezvoltarea proiectelor comune finanțate la nivel european și extinderea predării limbii române peste tot în R. Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
Maia Sandu, despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: “Ucrainenii care își sacrifică viața pentru pace merită acest premiu” # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că este recunoscătoare pentru faptul că a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, subliniind însă că ucrainenii care au revenit acasă după ce au fost prizonieri de război în Rusia sunt cei care merită acest premiu. „Apreciez, bineînțeles, acest lucru. Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara […] The post Maia Sandu, despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: “Ucrainenii care își sacrifică viața pentru pace merită acest premiu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Sănătății anunță continuarea consolidării rețelei de centre de expertiză pentru bolile rare, cu un nou centru la Craiova și recertificarea celui de la Timișoara # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri continuarea consolidării rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR), prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara. Potrivit ministrului, cele două structuri menite să ofere pacienților trasee medicale clare, expertiză concentrată și îngrijire coordonată funcționează în cadrul: Spitalului Clinic […] The post Ministrul Sănătății anunță continuarea consolidării rețelei de centre de expertiză pentru bolile rare, cu un nou centru la Craiova și recertificarea celui de la Timișoara appeared first on caleaeuropeana.ro.
Donald Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care anulează taxele vamale punitive impuse Indiei, menite să determine această țară să renunțe la importurile de petrol din Rusia, informează dpa. Liderul de la Casa Albă a anunțat totodată reducerea așa-numitelor „taxe vamale reciproce” de la 25% la 18%. „Vești excelente pentru India […] The post Donald Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești. „În contextul importantelor negocieri de pace care se desfășoară la Abu Dhabi, trebuie să fim realiști: Rusia va veni la masa negocierilor cu intenții sincere doar dacă va fi presată să […] The post Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale (Raport UNICEF). Consilierul prezidențial pentru educație subliniază necesitatea unor politici educaționale dedicate # CaleaEuropeana
Consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Sorin Costreie, a participat recent la lansarea a două rapoarte despre literația digitală și literația științifică a elevilor, realizate de BRIO pentru UNICEF România, cu sprijinul Ministerul Educației și Cercetării și al Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit acestuia, rezultatele ilustrează cât de bine pot aplica elevii competențele […] The post Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale (Raport UNICEF). Consilierul prezidențial pentru educație subliniază necesitatea unor politici educaționale dedicate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor” # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE) a fost desemnat raportor din umbră din partea Grupului PPE pentru elaborarea Avizului Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European privind Fondul pentru competitivitate, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. „Este o responsabilitate care îmi permite să contribui direct la conturarea unei abordări […] The post Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat pentru cotidianul finlandez Helsingin Sanomat (HS) că Europa ar trebui să înceapă discuții despre propria descurajare nucleară, în contextul deteriorării mediului de securitate european, relatează EFE, preluat de Agerpres. Oficialul european a efectuat joi o vizită în Finlanda pentru a […] The post Kallas consideră că Europa ar trebui să înceapă discuții privind capacități proprii de descurajare nucleară appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avertizat vineri că amânarea unei decizii a Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-o scrisoare transmisă vineri Curții Constituționale, șeful Guvernului arată că ministrul investițiilor și proiectelor europene, […] The post Bolojan, scrisoare către CCR: Amânarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților poate duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
