Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO
Primasport.ro, 9 februarie 2026 22:50
Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
23:00
VIDEO | ”Avem nevoie”. Zeljko Kopic a cerut un transfer de urgenţă
23:00
Ce a spus Filipe Coelho, după egalul cu Dinamo: ”Cred că uneori aveţi ceva cu antrenorii!” # Primasport.ro
Ce a spus Filipe Coelho, după egalul cu Dinamo: ”Cred că uneori aveţi ceva cu antrenorii!”
23:00
Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo. ”Pentru mine presiunea e bună” # Primasport.ro
Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo. ”Pentru mine presiunea e bună”
23:00
Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
22:50
Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo.
22:50
Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO
22:40
Miguel Constantinescu, cedat de Petrolul la alt club din România. Mijlocaşul s-a format la Benfica # Primasport.ro
Miguel Constantinescu, cedat de Petrolul la alt club din România. Mijlocaşul s-a format la Benfica
22:40
Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46 la sărituri cu schiurile pe trambulina normală, în concursul olimpic # Primasport.ro
Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46 la sărituri cu schiurile pe trambulina normală, în concursul olimpic
Acum 2 ore
22:00
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. Scorul din derby le ajută pe rivale
21:40
VIDEO | Atalanta - Cremonese 2-1. Gruparea din Bergamo luptă pentru un loc de cupă europeană # Primasport.ro
VIDEO | Atalanta - Cremonese 2-1. Gruparea din Bergamo luptă pentru un loc de cupă europeană
21:30
Iuliana Demetrescu va arbitra în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin
21:30
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii egalează # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii egalează
21:20
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul
Acum 4 ore
21:00
Comitetului Internaţional Olimpic se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Lindsey Vonn # Primasport.ro
Comitetului Internaţional Olimpic se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Lindsey Vonn
20:40
Mihai Stoica a făcut anunţul despre Ngezana: ”Faptul e consumat!” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” au fost aproape să îşi dea autogol # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” au fost aproape să îşi dea autogol
20:30
Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului # Primasport.ro
Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului
20:20
Steaua dă lovitura şi aduce un jucător în care FCSB şi-a pus mari speranţe
20:00
Portarul marocan Yassine Bounou s-a accidentat la umăr
19:40
Nana Antwi a fost vândut de FCSB! Fundaşul dreaptă pleacă din Superliga
19:30
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
Quadri Taiwo a fost cedat de ”U” Cluj la alt club din România. Atacantul nigerian are şansa să prindă meciuri oficiale # Primasport.ro
Quadri Taiwo a fost cedat de ”U” Cluj la alt club din România. Atacantul nigerian are şansa să prindă meciuri oficiale
19:10
Tehnicianul Habib Beye a fost demis de Rennes
19:10
Bomba zilei! Becali i-a pus contractul pe masă: ”Sută la sută!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 6 ore
18:50
Antrenorul lui Spurs a făcut marele anunţ despre Drăguşin: ”E gata!”
18:40
Nicolae Carnat a revenit în Superliga şi a fost prezentat oficial
18:40
Liverpool a egalat un record negativ istoric
18:30
Adunarea Generală a FRF va avea loc la 18 martie. Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat # Primasport.ro
Adunarea Generală a FRF va avea loc la 18 martie. Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat
18:30
Adrian Sârbu o lasă pe Metaloglobus! Semnează cu un club din Liga 2
18:10
Universitatea Craiova transferă din România în ultima zi de mercato
18:00
S-a stabilit unde se va disputa finala Cupei României
17:40
Răsturnare de situaţie la FCSB! Ce se întâmplă cu transferurile anunţate pentru ultima zi de mercato # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la FCSB! Ce se întâmplă cu transferurile anunţate pentru ultima zi de mercato
17:40
Organizatorii JO anunţă că acordă atenţie maximă motivului pentru care medaliile olimpice se strică # Primasport.ro
Organizatorii JO anunţă că acordă atenţie maximă motivului pentru care medaliile olimpice se strică
17:10
MM Stoica ştie ce se va întâmplă după scandalul lui Bergodi şi Cordea: ”Păi ce facem împărţim oamenii din fotbal între români şi străini?!” # Primasport.ro
MM Stoica ştie ce se va întâmplă după scandalul lui Bergodi şi Cordea: ”Păi ce facem împărţim oamenii din fotbal între români şi străini?!”
Acum 8 ore
16:40
Elveţianca Mathilde Gremaud, campioană olimpică la schi acrobatic-slopestyle
16:40
NEWS ALERT | Decizia lui Gică Hagi cu privire la preluarea echipei naţionale pentru barajul cu Turcia # Primasport.ro
NEWS ALERT | Decizia lui Gică Hagi cu privire la preluarea echipei naţionale pentru barajul cu Turcia
16:20
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO # Primasport.ro
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO
16:20
Caz de dopaj în fotbalul românesc! Conducerea a reacţionat ferm
16:10
Joan Laporta a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Barcelona, pentru a se putea prezenta din nou la alegeri # Primasport.ro
Joan Laporta a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Barcelona, pentru a se putea prezenta din nou la alegeri
16:10
Un arbitru amator german a fost victima unei agresiuni homofobe după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga # Primasport.ro
Un arbitru amator german a fost victima unei agresiuni homofobe după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga
16:00
„Nu vreau să mai aud de el!” Cristiano Bergodi pune stop prieteniei cu Daniel Pancu: „A pus motorină pe foc! Eu sunt 50% român” # Primasport.ro
„Nu vreau să mai aud de el!” Cristiano Bergodi pune stop prieteniei cu Daniel Pancu: „A pus motorină pe foc! Eu sunt 50% român”
15:20
Mircea Lucescu a fost externat! Selecţionerul României a spus ce va face zilele următoare # Primasport.ro
Mircea Lucescu a fost externat! Selecţionerul României a spus ce va face zilele următoare
15:10
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media # Primasport.ro
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media
Acum 12 ore
14:50
Siyabonga Ngezana va ajunge pe masa de operaţie! Mihai Stoica a dezvăluit cât va lipsi fundaşul FCSB-ului # Primasport.ro
Siyabonga Ngezana va ajunge pe masa de operaţie! Mihai Stoica a dezvăluit cât va lipsi fundaşul FCSB-ului
14:30
OFICIAL | Plecat din La Masia, ajuns în SuperLigă! FC Botoşani a adus un fotbalist ce a îmbrăcat tricoul blaugrana # Primasport.ro
OFICIAL | Plecat din La Masia, ajuns în SuperLigă! FC Botoşani a adus un fotbalist ce a îmbrăcat tricoul blaugrana
13:40
Revenire în SuperLigă! Un deţinător de titlu cu CFR se întoarce în primul eşalon şi va lupta pentru evitarea retrogradării # Primasport.ro
Revenire în SuperLigă! Un deţinător de titlu cu CFR se întoarce în primul eşalon şi va lupta pentru evitarea retrogradării
13:30
Români în Europa. Portar şi atacant nou pentru Mircea Lucescu. Trei români au fost declaraţi “Omul Meciul”, la ultima etapă # Primasport.ro
Români în Europa. Portar şi atacant nou pentru Mircea Lucescu. Trei români au fost declaraţi “Omul Meciul”, la ultima etapă
13:20
„M-a înjurat de morţi!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea şi dezvăluie cuvintele care au provocat scandalul monstru din Gruia # Primasport.ro
„M-a înjurat de morţi!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea şi dezvăluie cuvintele care au provocat scandalul monstru din Gruia
13:10
Veste bună pentru FCSB! Campioana României îşi întăreşte compartimentul defensiv: „În aproximativ o lună va putea să joace titular” # Primasport.ro
Veste bună pentru FCSB! Campioana României îşi întăreşte compartimentul defensiv: „În aproximativ o lună va putea să joace titular”
13:00
Novak Djokovici, impresionat de evoluţia patinatorului Ilia Malinin la JO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.