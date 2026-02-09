Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo.

Primasport.ro, 9 februarie 2026 22:50

Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
23:00
VIDEO | ”Avem nevoie”. Zeljko Kopic a cerut un transfer de urgenţă Primasport.ro
VIDEO | ”Avem nevoie”. Zeljko Kopic a cerut un transfer de urgenţă
23:00
Ce a spus Filipe Coelho, după egalul cu Dinamo: ”Cred că uneori aveţi ceva cu antrenorii!” Primasport.ro
Ce a spus Filipe Coelho, după egalul cu Dinamo: ”Cred că uneori aveţi ceva cu antrenorii!”
23:00
Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo. ”Pentru mine presiunea e bună” Primasport.ro
Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo. ”Pentru mine presiunea e bună”
23:00
Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
22:50
Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo. Primasport.ro
Assad Al-Hamlawi a intrat de pe bancă şi a fost decisiv cu Dinamo.
22:50
Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO Primasport.ro
Concluzia serii, după Dinamo-Craiova: ”Diferenţa a făcut-o banca!” | VIDEO
22:40
Miguel Constantinescu, cedat de Petrolul la alt club din România. Mijlocaşul s-a format la Benfica Primasport.ro
Miguel Constantinescu, cedat de Petrolul la alt club din România. Mijlocaşul s-a format la Benfica
22:40
Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46 la sărituri cu schiurile pe trambulina normală, în concursul olimpic Primasport.ro
Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46 la sărituri cu schiurile pe trambulina normală, în concursul olimpic
Acum 2 ore
22:00
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. Scorul din derby le ajută pe rivale Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. Scorul din derby le ajută pe rivale
21:40
VIDEO | Atalanta - Cremonese 2-1. Gruparea din Bergamo luptă pentru un loc de cupă europeană Primasport.ro
VIDEO | Atalanta - Cremonese 2-1. Gruparea din Bergamo luptă pentru un loc de cupă europeană
21:30
Iuliana Demetrescu va arbitra în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin Primasport.ro
Iuliana Demetrescu va arbitra în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin
21:30
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii egalează Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii egalează
21:20
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul
Acum 4 ore
21:00
Comitetului Internaţional Olimpic se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Lindsey Vonn Primasport.ro
Comitetului Internaţional Olimpic se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Lindsey Vonn
20:40
Mihai Stoica a făcut anunţul despre Ngezana: ”Faptul e consumat!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica a făcut anunţul despre Ngezana: ”Faptul e consumat!” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” au fost aproape să îşi dea autogol Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” au fost aproape să îşi dea autogol
20:30
Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului Primasport.ro
Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului
20:20
Steaua dă lovitura şi aduce un jucător în care FCSB şi-a pus mari speranţe Primasport.ro
Steaua dă lovitura şi aduce un jucător în care FCSB şi-a pus mari speranţe
20:00
Portarul marocan Yassine Bounou s-a accidentat la umăr Primasport.ro
Portarul marocan Yassine Bounou s-a accidentat la umăr
19:40
Nana Antwi a fost vândut de FCSB! Fundaşul dreaptă pleacă din Superliga Primasport.ro
Nana Antwi a fost vândut de FCSB! Fundaşul dreaptă pleacă din Superliga
19:30
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
Quadri Taiwo a fost cedat de ”U” Cluj la alt club din România. Atacantul nigerian are şansa să prindă meciuri oficiale Primasport.ro
Quadri Taiwo a fost cedat de ”U” Cluj la alt club din România. Atacantul nigerian are şansa să prindă meciuri oficiale
19:10
Tehnicianul Habib Beye a fost demis de Rennes Primasport.ro
Tehnicianul Habib Beye a fost demis de Rennes
19:10
Bomba zilei! Becali i-a pus contractul pe masă: ”Sută la sută!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Bomba zilei! Becali i-a pus contractul pe masă: ”Sută la sută!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 6 ore
18:50
Antrenorul lui Spurs a făcut marele anunţ despre Drăguşin: ”E gata!” Primasport.ro
Antrenorul lui Spurs a făcut marele anunţ despre Drăguşin: ”E gata!”
18:40
Nicolae Carnat a revenit în Superliga şi a fost prezentat oficial Primasport.ro
Nicolae Carnat a revenit în Superliga şi a fost prezentat oficial
18:40
Liverpool a egalat un record negativ istoric Primasport.ro
Liverpool a egalat un record negativ istoric
18:30
Adunarea Generală a FRF va avea loc la 18 martie. Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat Primasport.ro
Adunarea Generală a FRF va avea loc la 18 martie. Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat
18:30
Adrian Sârbu o lasă pe Metaloglobus! Semnează cu un club din Liga 2 Primasport.ro
Adrian Sârbu o lasă pe Metaloglobus! Semnează cu un club din Liga 2
18:10
Universitatea Craiova transferă din România în ultima zi de mercato Primasport.ro
Universitatea Craiova transferă din România în ultima zi de mercato
18:00
S-a stabilit unde se va disputa finala Cupei României Primasport.ro
S-a stabilit unde se va disputa finala Cupei României
17:40
Răsturnare de situaţie la FCSB! Ce se întâmplă cu transferurile anunţate pentru ultima zi de mercato Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la FCSB! Ce se întâmplă cu transferurile anunţate pentru ultima zi de mercato
17:40
Organizatorii JO anunţă că acordă atenţie maximă motivului pentru care medaliile olimpice se strică Primasport.ro
Organizatorii JO anunţă că acordă atenţie maximă motivului pentru care medaliile olimpice se strică
17:10
MM Stoica ştie ce se va întâmplă după scandalul lui Bergodi şi Cordea: ”Păi ce facem împărţim oamenii din fotbal între români şi străini?!” Primasport.ro
MM Stoica ştie ce se va întâmplă după scandalul lui Bergodi şi Cordea: ”Păi ce facem împărţim oamenii din fotbal între români şi străini?!”
Acum 8 ore
16:40
Elveţianca Mathilde Gremaud, campioană olimpică la schi acrobatic-slopestyle Primasport.ro
Elveţianca Mathilde Gremaud, campioană olimpică la schi acrobatic-slopestyle
16:40
NEWS ALERT | Decizia lui Gică Hagi cu privire la preluarea echipei naţionale pentru barajul cu Turcia Primasport.ro
NEWS ALERT | Decizia lui Gică Hagi cu privire la preluarea echipei naţionale pentru barajul cu Turcia
16:20
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO Primasport.ro
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO
16:20
Caz de dopaj în fotbalul românesc! Conducerea a reacţionat ferm Primasport.ro
Caz de dopaj în fotbalul românesc! Conducerea a reacţionat ferm
16:10
Joan Laporta a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Barcelona, pentru a se putea prezenta din nou la alegeri Primasport.ro
Joan Laporta a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Barcelona, pentru a se putea prezenta din nou la alegeri
16:10
Un arbitru amator german a fost victima unei agresiuni homofobe după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga Primasport.ro
Un arbitru amator german a fost victima unei agresiuni homofobe după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga
16:00
„Nu vreau să mai aud de el!” Cristiano Bergodi pune stop prieteniei cu Daniel Pancu: „A pus motorină pe foc! Eu sunt 50% român” Primasport.ro
„Nu vreau să mai aud de el!” Cristiano Bergodi pune stop prieteniei cu Daniel Pancu: „A pus motorină pe foc! Eu sunt 50% român”
15:20
Mircea Lucescu a fost externat! Selecţionerul României a spus ce va face zilele următoare Primasport.ro
Mircea Lucescu a fost externat! Selecţionerul României a spus ce va face zilele următoare
15:10
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media Primasport.ro
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media
Acum 12 ore
14:50
Siyabonga Ngezana va ajunge pe masa de operaţie! Mihai Stoica a dezvăluit cât va lipsi fundaşul FCSB-ului Primasport.ro
Siyabonga Ngezana va ajunge pe masa de operaţie! Mihai Stoica a dezvăluit cât va lipsi fundaşul FCSB-ului
14:30
OFICIAL | Plecat din La Masia, ajuns în SuperLigă! FC Botoşani a adus un fotbalist ce a îmbrăcat tricoul blaugrana Primasport.ro
OFICIAL | Plecat din La Masia, ajuns în SuperLigă! FC Botoşani a adus un fotbalist ce a îmbrăcat tricoul blaugrana
13:40
Revenire în SuperLigă! Un deţinător de titlu cu CFR se întoarce în primul eşalon şi va lupta pentru evitarea retrogradării Primasport.ro
Revenire în SuperLigă! Un deţinător de titlu cu CFR se întoarce în primul eşalon şi va lupta pentru evitarea retrogradării
13:30
Români în Europa. Portar şi atacant nou pentru Mircea Lucescu. Trei români au fost declaraţi “Omul Meciul”, la ultima etapă Primasport.ro
Români în Europa. Portar şi atacant nou pentru Mircea Lucescu. Trei români au fost declaraţi “Omul Meciul”, la ultima etapă
13:20
„M-a înjurat de morţi!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea şi dezvăluie cuvintele care au provocat scandalul monstru din Gruia Primasport.ro
„M-a înjurat de morţi!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea şi dezvăluie cuvintele care au provocat scandalul monstru din Gruia
13:10
Veste bună pentru FCSB! Campioana României îşi întăreşte compartimentul defensiv: „În aproximativ o lună va putea să joace titular” Primasport.ro
Veste bună pentru FCSB! Campioana României îşi întăreşte compartimentul defensiv: „În aproximativ o lună va putea să joace titular”
13:00
Novak Djokovici, impresionat de evoluţia patinatorului Ilia Malinin la JO Primasport.ro
Novak Djokovici, impresionat de evoluţia patinatorului Ilia Malinin la JO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.