Oltenii pleacă din București mușcați doar o dată de „câini”. Craiova n-a putut fi dată jos din fruntea Superligii
Adevarul.ro, 9 februarie 2026 23:00
Dinamo a condus-o pe Universitatea Craiova, în ultimul joc al etapei a 26-a, dar duelul s-a terminat nedecis.
• • •
23:00
Avocatul Poporului avertizează asupra violenței din școli: „Este adesea ignorată, iar părinții o minimalizează” # Adevarul.ro
Avocatul Poporului avertizează că minorii au acces dificil sau inexistent la consiliere psihologică din cauza lipsei consilierilor școlari și a psihologilor.
23:00
Forțele SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian. Acesta ar face parte din Flota Fantomă a Rusiei # Adevarul.ro
Pentagonul a anunțat luni că forțele militare americane au urcat la bordul unui petrolier în Oceanul Indian, după ce l-au urmărit din Marea Caraibilor, relatează AP.
Acum 30 minute
22:45
Consumul zilnic de cafea sau ceai cu cofeină ar putea proteja creierul. Ce arată cel mai recent studiu # Adevarul.ro
Câteva ceşti de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea contribui la menținerea sănătății creierului și la reducerea riscului de demență, sugerează un studiu realizat în Statele Unite și publicat luni, citat de Reuters.
22:45
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro # Adevarul.ro
Fundația Tinmar continuă angajamentul său față de educație și performanță prin extinderea programului „Educație pentru Viitor”, care susține excelența în rândul elevilor din România.
Acum o oră
22:30
Horoscop marți, 10 februarie. Gemenii trebuie să filtreze informațiile, iar Capricornii să profite de instinct pentru a face investiții # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 10 februarie.
22:15
De ce nu va pleca PSD de la guvernare. Theodor Stolojan explică miza „reformelor până la capăt” # Adevarul.ro
Cu protestele liderilor locali și tensiuni în coaliție, situația Cabinetului condus de Ilie Bolojan amintește de guvernarea Boc, dar social-democrații nu vor părăsi guvernarea, este de părere fostul premier Theodor Stolojan.
22:15
„S-a făcut un circ grotesc”. Diana Buzoianu acuză parlamentarii care au cerut să fie scoasă de la dezbaterea moțiunilor de „tendinţe dicratoriale” # Adevarul.ro
Diana Buzoianu a reacționat dur după ce parlamentarii AUR, POT și PACE au cerut scoaterea ei din plenul Senatului, luni, pe motiv că aceasta a primit deja un „blam parlamentar”, când a fost vottată moțiunea simplă împotriva sa.
Acum 2 ore
22:00
O bacterie periculoasă, depistată în apa furnizată prin rețeaua publică din Curtea de Argeș. Au fost transmise mesaje RO-Alert # Adevarul.ro
Prefectul județului Argeș a convocat luni, 9 februarie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ca urmare a depistării, în cursul zilei a bacteriei Clostridium Perfringens în apa furnizată prin rețeaua publică de distribuție din municipiul Curtea de Argeș.
21:45
Dmitri Peskov se plânge că Trump nu a răspuns până acum la oferta lui Putin de a plăti un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Kremlinul afirmă că Washingtonul nu a răspuns încă ofertei Rusiei de a contribui cu un miliard de dolari din activele înghețate în Statele Unite, pentru a obține statutul de membru permanent în Consiliul pentru Pace lansat de Donald Trump.
21:45
Bolojan, despre majorarea impozitelor locale: „Acest an este de tranziție. Nu va însemna o nouă majorare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 9 februarie, că majorările au fost necesare pentru a asigura venituri locale suficiente și pentru a respecta angajamente legale, iar impactul va fi ajustat pe fiecare localitate, cu acest an considerat unul de tranziție.
21:45
Taximetrist bătut de un client după o neînțelegere legată de cursă. Agresorul i-a luat și banii. Cum s-a terminat totul # Adevarul.ro
Polițiștii din Balș au reținut un bărbat de 33 de ani, acuzat de lovire sau alte violențe, amenințare și furt calificat, după ce individul a agresat un taximetrist și a dispărut cu banii acestuia.
21:30
Companiile din UE care activează în sectoarele strategice ar putea fi obligate să cumpere doar produse europene. Cum motivează Von der Leyen clauza „preferinței europene” # Adevarul.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, susține introducerea unei clauze de „preferință europeană” în sectoarele strategice, măsură care ar obliga companiile ce beneficiază de fonduri publice să utilizeze componente produse în Uniunea Europeană.
21:15
Tudor Chirilă, revoltat de propunerea potrivit căreia actori să prezinte programul săptămânal de lucru: „Nu poţi să compari muzeografi cu actori” # Adevarul.ro
Artistul Tudor Chirilă a criticat Ministerul Culturii după ce a fost propus ca actorii să prezinte programul săptămânal de lucru, să întocmească rapoarte individuale de activitate și să semneze foaia de prezență, în cadrul unui program pilot inspirat de o directivă a Curții de Conturi.
21:15
Canabisul, de la drog la „aliment nou”. O agenţie europeană a stabilit nivelul „sigur” de consum pentru CBD-ul derivat din canabis # Adevarul.ro
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a stabilit pentru prima dată o doză zilnică considerată „sigură” pentru CBD, compus non-psihoactiv extras din canabis, plantă clasificată ca drog în multe jurisdicții.
Acum 4 ore
20:45
Autoritățile au intervenit luni după-amiază în stațiunea Mamaia, după ce pe plajă ar fi fost găsită o dronă, în zona hotelului Victoria, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Amprenta.
20:45
SUA vor renunţa la două comandamente în cadrul NATO, însă vor recupera unul din Marea Britanie # Adevarul.ro
SUA vor renunţa la două comandamente în cadrul NATO, dar vor recupera comandamentul maritim aliat (Marcom), cu baza la Northwood, în Marea Britanie.
20:30
Lovitură pentru Emmanuel Macron. Proiectul franco-german pentru avionul de generația a șasea este „mort”. Cancelarul Merz caută alţi colaboratori # Adevarul.ro
Programul european pentru avionul de luptă de generația a șasea, dezvoltat de Franța, Germania și Spania, este tot mai aproape de eșec. Proiectul, lansat personal de Emmanuel Macron, riscă să se prăbușească, în timp ce Berlinul analizează deja variante alternative de colaborare.
20:30
Forțele ruse încearcă să ademenească cu sume de bani cetățeni ucraineni să înregistreze terminale Starlink, după ce guvernul ucrainean și compania Spacex a antreprenorului american Elon Musk a luat măsuri pentru a bloca accesul trupelor ruse la internetul prin satelit de mare viteză necesar pe front
20:30
Arhitecții terorii: Rușii, ungurii și evrei, șefii Securității în anii de maximă opresiune # Adevarul.ro
În anii '50, perioada de apogeu a terorii comuniste, arhivele dezvăluie o realitate surprinzătoare: conducerea Securității era dominată de personaje de alte etnii. Brațul înarmat care vâna «dușmanii poporului» era coordonat, în mare parte, de lideri a căror origine nu era română.
20:00
Până la sfârșitul anului 2027, importul în UE al gazelor rusești va fi complet interzis. Ungaria a atacat decizia la Curtea de Justiție a Uniunii. Unii experți în drept cred că ar putea chiar avea o șansă de câștig.
20:00
Orban susține că liberalul Hubert Thuma a susținut desemnarea lui Crin Antonescu la prezidențiale, „fără știrea și acordul președintelui PNL” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a transmis că Hubert Thuma, fără știrea și acordul președintelui actual al partidului, Ilie Bolojan, a strâns semnături de la 25 de președinți de filiale județene și de sector pentru a susține desemnarea lui Crin Antonescu drept candidat la președinția României.
20:00
Ilie Bolojan, despre semnatarii moţiunii simple privind acordul Mercosur: „Sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului”. Moțiunea a picat # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a respins luni, în plenul Senatului, acuzațiile formulate în moțiunea simplă privind acordul UE - Mercosur, susținând că semnatarii documentului „sădesc spaime” și se bazează pe neînțelegeri sau pe manipulare deliberată.
19:45
Ultimele zile ale regimului Assad în Siria: obsesii sexuale, jocuri pe telefon și moartea amantei-spion # Adevarul.ro
O investigație publicată de revista americană The Atlantic oferă o imagine detaliată a ultimelor zile ale lui Bashar al-Assad la conducerea Siriei, descriindu-l ca pe un lider izolat, arogant și rupt de realitate.
19:45
Procuratura de la Chișinău anunță cât a costat extrădarea oligarhului Plahotniuc din Grecia și cine suportă cheltuielile # Adevarul.ro
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat aproape 100.000 de lei moldovenești, adică echivalentul a 5.000 de euro, bani pe care urmează să-i achite inculpatul, conform procurorului care gestionează cazul furtul miliardului în care acesta figurează.
19:30
Ambasadorul SUA la NATO răspunde raportului Conferinţei de Securitate de la Munchen: „Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem” # Adevarul.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns luni concluziilor raportului premergător al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri.
19:30
Kim Kardashian și Lewis Hamilton alimentează iar zvonurile privind o posibilă idilă. Cum au fost surprinși la Super Bowl. Imaginile s-au viralizat # Adevarul.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună într-o lojă VIP la Super Bowl LX, alimentând speculațiile privind o posibilă relație. Fondatoarea SKIMS ani și pilotul de Formula 1 au urmărit evenimentul de pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, duminică, 8 februarie.
19:15
JD Vancea vizitează Armenia în drum spre Azerbaidjan, o premieră diplomatică pentru relațiile Washington - Erevan # Adevarul.ro
Vicepreședintele american JD Vance s-a oprit luni, în Armenia, într-o vizită istorică, prima a unui oficial american de rang înalt în această ţară.
19:15
Top 7 prăjitoare de pâine 2026 – Ghid complet pentru dimineți perfecte și alegeri fără regrete # Adevarul.ro
Descoperă top 7 prăjitoare de pâine 2026 – ghid complet cu recomandări reale, performanță, prețuri și sfaturi practice pentru dimineți perfecte și alegeri fără regrete.
19:15
Conspirații pe rețelele de socializare după ce s-a aflat că Epstein a comandat 1.250 de litri de acid sulfuric # Adevarul.ro
Printre fișierele publicate de Departamentul de Justiție al SUA din dosarul Epstein, se afla un transfer bancar din 2018 pentru șase butoaie de 55 de aproximativ 200 de litri de acid sulfuric.
Acum 6 ore
19:00
Răzvan Burleanu se pregătește pentru un nou mandat la conducerea FRF. De ce nu-l atinge regula celor trei mandate consecutive # Adevarul.ro
Răzvan Burleanu conduce FRF cu mână de fier din 2014.
18:45
Criză politică în Marea Britanie. Liderul laburiștilor din Scoția cere demisia lui Starmer. Încă o demisie în cabinetul premierului britanic # Adevarul.ro
Directorul de comunicare al cabinetului premierului britanic Keir Starmer, Tim Allan, a demisionat luni, în contextul scandalului iscat de legăturile dintre fostul ambasador britanic la Washington Peter Mandelson şi infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează Reuters.
18:45
O delegație de senatori americani, în vizită în Groenlanda. „Încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat” # Adevarul.ro
O delegaţie de senatori americani au vizitat Groenlanda luni, 9 februarie, pentru „a reconstrui încrederea”.
18:30
Un deputat PNL propune înființarea unei comisii parlamentare dedicate inteligenței artificiale. „Este deja aici, în viața fiecăruia dintre noi” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat luni, 9 februarie, că a propus înființarea primei comisii parlamentare comune dedicate inteligenței artificiale, motivând că „schimbările deja se întâmplă cu o viteză amețitoare”.
18:15
România a „trecut” cu succes evaluarea în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor anunță adoptarea Avizului Formal de către Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării României în acest format de lucru în cadrul procesului de aderare la Organizație.
18:15
Un fotbalist lansat de Hagi apare în dosarul fostului pedofil Epstein. Francezul este căsătorit și are cinci copii # Adevarul.ro
Departamentul american al Justiţiei a publicat circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilul miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv aproximativ 180.000 de noi imagini necenzurate.
18:15
Un băiat de 17 ani, la un pas de moarte, după ce a fost înjunghiat de vecinul lui în urma unor discuții aprinse la telefon # Adevarul.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani din Carei, județul Satu Mare, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat de un tânăr de 21 de ani. Incidentul a avut loc după o serie de discuții tensionate purtate la telefon între cei doi, potrivit Știrilor ProTV.
18:15
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB, dezvăluie jurnalistul de investigatie Grozev # Adevarul.ro
Serviciile secrete rusești au anunțat arestarea a doi cetățeni ai Federației Ruse, bănuiți că ar fi pus la cale tentativa de asasinat asupra generalului GRU Vladimir Aleksiev. Surpriza a venit când s-a aflat că unul dintre suspecți lucra chiar în cadrul FSB.
18:15
Primul primar care ameninţă cu demisia. Comuna a rămas fără iluminat public şi riscă să rămână fără apă, după tăierile lui Bolojan # Adevarul.ro
Primarul din Vinderei amenință cu demisia după ce conturile primăriei au fost blocate de ANAF, furnizorul de energie a întrerupt alimentarea instalațiilor de apă și canalizare şi a fost nevoit să renunţe la iluminatul stradal.
18:00
Fotbalist de la ASA Târgu Mureș prins dopat. ANAD l-a depistat cu metaboliți ai metiltestosteronului # Adevarul.ro
Milos Zukanovic, ajuns în România acum patru ani, are contractul suspendat.
17:45
Aeroporturile din Cuba au rămas fără kerosen. Rusia a trimis un avion gol pentru a lua turiști de pe insulă # Adevarul.ro
Cuba riscă să piardă servicii aeriene vitale, în contextul în care rămâne fără combustibil pentru aviație, în timp ce o națiune aliată a tăiat o importantă supapă de ieșire pentru migranți, pe fondul presiunii crescânde din partea SUA de a accelera prăbușirea regimulului de la Havana.
17:45
Violonistul Bogdan Bișoc, membru fondator al Cvartetului „Ad Libitum”, s-a stins din viață duminică, 8 februarie. Filarmonica din Iași transmite condoleanțe familiei muzicianului.
17:45
De la Cristina Chiriac la Bogdan Pîrlog, Toader și Cerbu. Cine sunt procurorii care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT # Adevarul.ro
Ministerul Justiției a finalizat luni procedurile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul marilor Parchete. „Adevărul” a analizat biografiile profesionale ale candidaților înscriși și vă prezintă principalele repere din parcursul acestora.
17:30
Fostul ministru Răzvan Cuc și afaceristul Cătălin Buşe, trimiși în judecată de DNA în dosarul mitei la RAR # Adevarul.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și administratorul unei firme, Cătălin Daniel Buşe, au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv într-un dosar de corupție legat de un contract al Registrului Auto Român, în valoare de 23 de milioane de lei.
17:30
Hotelul Dobrogea din Constanța a fost închis în urma unor controale efectuate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor din județ, care au descoperit o serie de nereguli care ar fi adus mari prejudicii consumatorilor.
17:15
Elon Musk, dispus să acopere cheltuielile de judecată ale victimelor lui Epstein care vor să spună „adevărul” # Adevarul.ro
Miliardarul Elon Musk a anunțat luni, 9 februarie, că este dispus să acopere cheltuielile de judecată ale oricărei victime a infractorului sexual Jeffrey Epstein care va spune public adevărul despre acest caz.
Acum 8 ore
17:00
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să trăiesc în SUA toată viața” # Adevarul.ro
Martel Metellus, un influencer american cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare, a povestit despre mutarea în Oradea, după ce soția sa a fost deportată din SUA.
17:00
Europa a ajuns la „concluzia dureroasă” că trebuie să se despartă de SUA. De ce „privește cu groază declinul Statelor Unite” # Adevarul.ro
Europa se vede obligată să își regândească rolul strategic și să își consolideze autonomia militară în fața unei administrații americane percepute ca fiind tot mai autoritare și tot mai puțin atașate valorilor democratice liberale, potrivit unui raport al MSC, analizat de The Guardian.
16:45
Combinatul siderurgic Hunedoara, vândut către UMB Steel. Tranzacția de 12,5 milioane de euro a fost aprobată # Adevarul.ro
Combinatul siderurgic Hunedoara va fi vândut de Arcelor Mittal cu 12,5 milioane de euro, către grupul UMB Steel. Tranzacția a fost aprobată de acționarii companiei. Combinatul cu o istorie de aproape un secol și jumătate a fost închis din toamna anului 2025.
16:45
România, singura țară din UE unde Donald Trump se bucură încă de popularitate. Cine îl apreciază pe Vladimir Putin în Europa # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj global realizat de Gallup International, România se remarcă în Uniunea Europeană ca singura țară unde președintele american Donald Trump înregistrează un rating pozitiv.
