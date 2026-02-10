Experți: Prețul aurului se va dubla în 5 ani. Românii să nu se grăbească să vândă

Volatilitatea prețului aurului din ultimul an a făcut ca mulți oameni să decidă să vândă sau să cumpere masiv cantități din metalul prețios, cu atât mai mult cu cât la nivel internațional valoarea unei uncii a crescut de la 2.000 de dolari în februarie 2025, la 5.000 dolari în prezent.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro