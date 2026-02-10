Anchetă în curs la Mamaia după găsirea unor fragmente de dronă. Se încearcă reconstituirea traseului prin radare
IasiTV Life, 10 februarie 2026 05:50
Autoritățile române au demarat o anchetă amplă după ce fragmente metalice aparținând unui aparat de zbor au fost descoperite luni seară pe plaja din stațiunea Mamaia, în zona hotelului Victoria. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că resturile au fost aduse la mal de curenți și că echipe de experți din cadrul MApN și SRI [...]
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 15 minute
06:10
Situație alarmantă în spitalele din sud-estul României! Pacienții sunt trimiși dintr-un județ în altul pentru că nu are cine să-i trateze # IasiTV Life
În timp ce marile orașe se laudă cu tehnologie de ultimă oră, județe întregi din sud-estul țării rămân în beznă medicală după ora 20:00. O banală gardă de neurologie a devenit un lux la Ploiești, Giurgiu sau Călărași, forțând ambulanțele să transforme transferul pacienților cu AVC într-un veritabil „ping-pong" între județe. La SJU Ploiești, cinci [...]
Acum o oră
05:50
Echipa UAIC a obținut a doua medalie de aur la etapa europeană a prestigiosului concurs de programare ICPC # IasiTV Life
Echipa Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) – TheOnesWhoKnock, formată din Andrei Boacă, Alexandru Gheorghieș și Robert Popa, studenți în anul al II-lea la studii de licență, Facultatea de Informatică a UAIC, a câștigat a doua medalie de aur la etapa europeană a concursului ICPC (International Collegiate Programming Contest), cel mai prestigios concurs de [...]
05:50
Anchetă în curs la Mamaia după găsirea unor fragmente de dronă. Se încearcă reconstituirea traseului prin radare # IasiTV Life
05:30
Un autobuz CTP de pe traseul 27B, proiectat pe contrasens după o coliziune cu un autoturism # IasiTV Life
Un accident de circulație a avut loc în zona Continental, pe sensul de mers către Spitalul „Providența". În eveniment au fost implicate un autobuz al Companiei de Transport Public (CTP), care circula pe traseul 27B, și un autoturism. Potrivit primelor informații, cauza accidentului a fost neacordarea de prioritate. Șoferul autoturismului a pătruns de pe o [...]
Acum 2 ore
05:20
Protest în administrația locală: Peste 1.300 de primării intră de marți în grevă de avertisment # IasiTV Life
O criză administrativă majoră se prefigurează începând de marți, când peste 1.300 de comune din România vor intra în grevă de avertisment. Mișcarea, coordonată de Asociația Comunelor din România (ACoR), reprezintă o reacție directă la reforma propusă de Executivul condus de Ilie Bolojan, reformă ce prevede restructurări masive de personal și reduceri bugetare. Edilii acuză [...]
Acum 24 ore
15:40
INVITAT / Pr.paroh RADU BRÂNZĂ – Parohia "Sf. Haralambie" Iași
15:20
Consiliul Național al Dizabilității din România a trimis o scrisoare deschisă premierului # IasiTV Life
Cinci federații naționale pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, împreună cu 232 de organizații neguvernamentale și 455 de semnatari individuali, au transmis o scrisoare deschisă prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care solicită reintroducerea scutirilor de impozit pentru locuință, teren și mijloc de transport, precum și majorarea indemnizațiilor de handicap. Vedeți și Mortalitatea infantilă în România a [...]
14:10
INVITAT / Prof. NUCU ANTOHI – Coordonator CRSSE Iași
13:40
Grădina Botanică „Anastasie Fătu" a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi organizează, în perioada 13 februarie (ora 11.00) – 15 martie, în compartimentele complexului de sere din Grădina Botanică, cea de-a 51-a ediţie a expoziţiei de plante exotice. Vedeți și „Vals și tango – dialogul inimilor": concert la Palat oferit de Opera Iași Genericul acestei [...]
13:30
INVITAT / ROXANA NECULA – Viceprimar municipiu Iași
13:20
Ești antreprenor din Iași? Dacă nu îți controlezi fiscal firma, statul o va face în locul tău # IasiTV Life
2026 e un an de mari încercări pentru tine, ca patron din Iași. În fiecare săptămână stau față în față cu antreprenori din Iași care au muncit enorm ca să ajungă unde sunt, dar care simt că, din punct de vedere fiscal, lucrurile scapă tot mai mult de sub control. Cum arată realitatea ta acum [...]
09:20
Opera Națională Română din Iași propune publicului o nouă întâlnire în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași la un concert intitulat „Vals și tango – dialogul inimilor". Spectacolul va avea loc loc mâine, începând cu ora 18:30. Vedeți și Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 8-14 februarie 2026 Evenimentul, [...]
07:30
Municipalitatea ieșeană continuă programul anual de ocrotire a persoanelor vulnerabile pe durata iernii. În parteneriat cu Asociația Emaus, a fost amenajat un spațiu de odihnă în cadrul Băii Publice, destinat celor fără adăpost. Poliția Locală Iași monitorizează constant zonele publice și intervine atât din oficiu, cât și la sesizarea cetățenilor, pentru a îndruma persoanele aflate [...]
07:30
Atenție, șoferi! Se anunță 15 cm de zăpadă și polei. Gerul pune stăpânire pe România de luni # IasiTV Life
ANM a emis o nouă informare meteo, valabilă de luni, 9 februarie, până marți, 10 februarie. Iată la ce trebuie să se aștepte locuitorii din principalele regiuni: Citiți și Lupta cu gerul în Iași: Refuzul dramatic al unei femei de a fi salvată din stradă Recomandări: Verificați sistemele de încălzire, asigurați-vă că aveți anvelope de [...]
07:20
Mașina ta are nevoie de reparații, dar tu n-ai timp de pierdut prin mai multe service-uri?La Radman Vianor, rezolvi totul într-un singur loc! În punctul nostru de lucru de pe Șoseaua Iași–Tomești, găsești toate serviciile pentru mașina ta:– mecanică auto – de la intervenții simple la lucrări complexe,– diagnoză computerizată,– electrică auto,– vopsitorie și tinichigerie,– [...]
07:20
Autoturism cuprins de flăcări la Vlăsinești: Intervenție rapidă a pompierilor pentru stingerea incendiului # IasiTV Life
Un incendiu auto a mobilizat duminică după amaiză forțele de intervenție în localitatea Vlăsinești. Alerta a fost dată de o localnică, aceasta observând fum ieșind de sub capota unui vehicul parcat. La fața locului au acționat pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere, sprijiniți de voluntarii SVSU Vlăsinești. Echipajele au constatat că [...]
07:10
EU SĂNĂTOS / Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași – Clinica de UrologiePresiune, urgențe, responsabilitate # IasiTV Life
INVITAT / Profesor universitar doctor CĂTĂLIN PRICOP – Medic primar Urologie
Mai mult de 2 zile în urmă
05:40
INVITAT / Pr. paroh SEBASTIAN TEACU – Parohia "Sf. Nicolae" Ciurchi
6 februarie 2026
16:40
Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 8-14 februarie 2026 # IasiTV Life
Duminică, 8 februarie – Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor) Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Pângărați. Vedeți și Burse de 500.000 de euro pentru 1.110 elevi din județul Iași Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va săvârși Sfânta Liturghie la Parohia [...]
16:30
16:20
INVITAT / Lect. Univ. Dr. Marin Gherman – politolog și jurnalist (Cernăuți, Suceava)
16:00
O veste importantă pentru locuitorii regiunii Moldovei: lanțul apreciat de drogherii dm a deschis joi, 5 februarie, ușile celui mai mare magazin din această zonă, situat în Palas Mall Iași! Noul magazin are o suprafață de aproximativ 713 metri pătrați, dintre care peste 580 de metri pătrați sunt dedicați spațiului de vânzare. Această extindere promite [...]
12:00
Fundația Tinmar continuă angajamentul său față de educație și performanță prin extinderea programului „Educație pentru Viitor", care susține excelența în rândul elevilor din România. În acest an, județul Iași devine epicentrul unei noi etape a proiectului, prin acordarea a 1.110 burse de merit elevilor cu rezultate remarcabile la învățătură, provenind din toate localitățile județului. Vedeți [...]
09:30
Viceprimarul Roxana Necula a lansat o acțiune în premieră pentru Iași, dedicată studenților: "viceprimar pentru o săptămână". "Iașul mai fain mâine începe azi, cu oameni tineri puși pe treabă. De aceea, cu dorința de a face echipă cu tinerii ieșeni, lansez , un mini-program de training, de tip , dedicat studenților. Programul se adresează îndeosebi [...]
06:00
Un primar din Suceava acuzat de sechestrare și agresiune, sub supraveghere strictă. Va purta brățară de monitorizare # IasiTV Life
Radu Reziuc, primarul comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, este protagonistul unui dosar penal cutremurător, fiind acuzat de violență domestică, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor. Instanța a dispus montarea unei brățări electronice de supraveghere și interdicția de a se apropia de victime — iubita sa și fiica acesteia. Conform avocatului victimelor, Ionel Andrișan, femeile ar [...]
05:50
O mașină de 25.000 de euro, furată din Belgia, a fost oprită în trafic de polițiștii ieșeni # IasiTV Life
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Belgia. În data de 04 februarie a.c., polițiști de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați în exercitarea unei misiuni specifice în municipiul Iași, au [...]
05:40
Mortalitatea infantilă în România a atins un record negru. Județele unde se înregistrează cele mai multe decese # IasiTV Life
În 2024, România a înregistrat 952 de decese în rândul copiilor sub un an, o cifră care pune sub semnul întrebării capacitatea sistemului medical de a proteja prematurii și cazurile complexe. Raportul „Salvați Copiii" arată că viața unui nou-născut cu patologii depinde direct de accesul la aparatură medicală de ultimă generație și de asistența medicală [...]
05:30
Focuri de armă lângă București: Fiul unui fost ofițer MAI și alți doi bărbați, opriți cu gloanțe într-un dosar de trafic de droguri # IasiTV Life
O captură record de droguri s-a lăsat cu focuri de armă și polițiști răniți la periferia Capitalei. Principalul suspect, fiul unui fost cadru MAI, a fost imobilizat după ce a încercat să spulbere un blocaj rutier în localitatea Gruiu. Deși se afla sub influența substanțelor interzise, bărbatul a pornit la drum cu un „arsenal" de [...]
05:20
Tânăr arestat preventiv după ce a sfidat un ordin de protecție: Victima, o tânără de 21 de ani, a fost amenințată prin mesaje # IasiTV Life
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost trimis în spatele gratiilor pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod flagrant măsurile de protecție impuse de Judecătoria Iași. Deși avea interdicție de a comunica sau de a se apropia de o tânără de 21 de ani, acesta a contactat-o în cursul [...]
05:10
Accident pe E85: Adolescentă de 15 ani, găsită pe câmp după un impact violent la Săbăoani # IasiTV Life
Un grav accident rutier s-a produs joi după amiază pe drumul european E85, pe raza localității Traian din județul Neamț. În eveniment au fost implicate două autoturisme în care se aflau, în total, patru persoane. Impactul a fost de o violență extremă: o adolescentă de 15 ani a fost aruncată din habitaclu, fiind găsită de [...]
5 februarie 2026
15:00
INVITAT / CLAUDIA RUSU – Promoter evenimente
14:50
INVITAT / Prof.univ.dr. CARMEN DOROBĂȚ – Medic primar Boli Infecțioase
12:00
dm, unul dintre cele mai iubite lanțuri de drogherii din România, redeschide la Palas Mall Iași cel mai mare magazin din regiunea Moldovei, situat pe Strada Palas, Nr. 5C1, începând cu ziua de joi, 05.02.2026. Magazinul oferă o experiență extinsă de shopping și numeroase servicii atractive pentru clienți. Cu o suprafață totală de aproximativ 713 [...]
09:20
Opera Națională Română din Iași programează trei spectacole la sfârșitul acestei săptămâni.Vineri și sâmb
06:40
În satul Ruseni din județul Neamț, o familie cu zece copii trăiește bucuria unui vis împlinit: după o perioadă de lucru de doi ani, casa în care locuiesc a devenit un cămin călduros, complet funcțional, iar recent familia a primit și un autoturism adaptat nevoilor sale, marcând astfel încheierea proiectului derulat în sprijinul lor. Vedeți [...] The post Au primit o casă nouă și o mașină pentru cei 10 copii first appeared on IasiTV Life.
06:30
Mobilizare de forțe în Baia Mare după un atac asupra unui polițist. Suspectul este un minor de 16 ani, aflat în libertate # IasiTV Life
Mobilizare masivă a forțelor de ordine în Baia Mare, după un atac sângeros petrecut miercuri seară, pe strada Luminișului. Un polițist în vârstă de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost înjunghiat în spate în urma unui conflict spontan. Agresorul, un adolescent de doar 16 ani, a reușit să fugă de la locul [...] The post Mobilizare de forțe în Baia Mare după un atac asupra unui polițist. Suspectul este un minor de 16 ani, aflat în libertate first appeared on IasiTV Life.
06:20
Doi pensionari, la un pas de moarte din cauza unei defecțiuni la sistemul de încălzire # IasiTV Life
O tragedie a fost evitată în ultima clipă miercuri după-amiază, în comuna Dulcești, județul Neamț. Un bărbat de 79 de ani și o femeie de 71 de ani au ajuns de urgență la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la un sistem de încălzire defect. Alerta a fost dată în [...] The post Doi pensionari, la un pas de moarte din cauza unei defecțiuni la sistemul de încălzire first appeared on IasiTV Life.
06:20
Noi locuri de parcare în cartierele Canta, Păcurari și Primăverii. Vezi dacă blocul tău este pe listă! # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Exploatare Patrimoniu, a anunțat calendarul licitațiilor pentru închirierea locurilor de parcare de reședință programate pentru data de 17 februarie 2026. Ieșenii care locuiesc în zonele vizate au la dispoziție doar câteva zile pentru a-și pregăti dosarele, termenul limită fiind 12 februarie, ora 13:00. Prima licitație – ora 10.00 Va fi [...] The post Noi locuri de parcare în cartierele Canta, Păcurari și Primăverii. Vezi dacă blocul tău este pe listă! first appeared on IasiTV Life.
06:10
Un incendiu a izbucnit miercuri seară într-o locuință de aproximativ 100 mp din satul Dancu, comuna Holboca. Alerta a fost dată prin numărul de urgență 112, mobilizând rapid 15 pompieri militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Iași. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere și două echipaje SMURD (Terapie Intensivă Mobilă și [...] The post Incendiu în Dancu: Doi bătrâni la spital, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări first appeared on IasiTV Life.
4 februarie 2026
14:40
13:40
INVITAT / ALIN AIVĂNOAEI – Director general SC Termo Service Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Avarii remediate în timp record first appeared on IasiTV Life.
12:40
INVITAT / Prof.univ.dr. LIVIU GEORGE MAHA – Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Despre taxele de școlarizare la UAIC first appeared on IasiTV Life.
10:40
Corina Tarniță a făcut primele declarații, pentru presa din SUA, despre legătura pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein. Numele profesoarei de ecologie și biologie evoluționistă de la Universitatea Princeton a apărut în documentele declasificate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Vedeți și Percheziții într-un dosar complex de încălcare a drepturilor de autor și [...] The post Bani de la Epstein pentru două tinere din Iași first appeared on IasiTV Life.
08:50
INVITAT / Raluca Manea – Fondatoare AI-ului cu Identitate Umană The post BUSINESS ROMÂNESC / Asistent AI cu Identitate Umană first appeared on IasiTV Life.
08:00
Percheziții într-un dosar complex de încălcare a drepturilor de autor și distribuție neautorizată de semnal TV # IasiTV Life
Autoritățile române au ridicat probe dintr-un dosar de piraterie online ce vizează accesul neautorizat la sisteme informatice și distribuția ilegală de programe TV. Gruparea suspectată ar fi creat instrumente software dedicate piratării conținutului media restricționat, reușind să genereze profituri masive tranzacționate prin circuite financiare complexe. Perchezițiile, care au vizat atât domicilii private, cât și sedii [...] The post Percheziții într-un dosar complex de încălcare a drepturilor de autor și distribuție neautorizată de semnal TV first appeared on IasiTV Life.
06:50
Escrocherie sentimentală pe Facebook: Cum a reușit un tânăr din Neamț să facă o avere din „povești lacrimogene” # IasiTV Life
Zeci de persoane au căzut în plasa unui individ de 30 de ani din Piatra Neamț, care a transformat minciuna într-o sursă constantă de venit. George se folosea de farmecul personal și de scenarii lacrimogene pentru a induce în eroare femei din mediul online, de la care cerea bani sub formă de ajutor. Însă ambițiile [...] The post Escrocherie sentimentală pe Facebook: Cum a reușit un tânăr din Neamț să facă o avere din „povești lacrimogene” first appeared on IasiTV Life.
06:30
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de lux în valoare de 2 milioane de lire, într-un cartier exclusivist din Londra # IasiTV Life
Designerul Cătălin Botezatu a trăit momente de groază în inima Londrei, după ce a căzut victimă unei bande specializate în furturi de lux. Incidentul a avut loc joi seară, 29 ianuarie, în celebra Berkeley Square din cartierul Mayfair. Hoții au pus ochii pe o piesă rară din colecția designerului: un ceas Richard Mille din cristal [...] The post Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de lux în valoare de 2 milioane de lire, într-un cartier exclusivist din Londra first appeared on IasiTV Life.
06:20
Cercetătorii UAIC au dezvoltat o metodă inovatoare pentru studiul ADN-ului, cu potențial de aplicare în medicina genică # IasiTV Life
O echipă de cercetători de la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a dezvoltat o metodă inovatoare pentru a studia, la nivel de moleculă individuală, dinamica unei structuri speciale de ADN implicată în reglarea activității genelor. Descoperirea oferă perspective noi asupra mecanismelor moleculare care ar putea sta la baza viitoarelor [...] The post Cercetătorii UAIC au dezvoltat o metodă inovatoare pentru studiul ADN-ului, cu potențial de aplicare în medicina genică first appeared on IasiTV Life.
06:10
Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași are un nou director medical interimar, în persoana doctorului Constantin Condac. Numirea vine ca urmare a demisiei medicului Bogdan Doroftei, funcția fiind preluată temporar, prin decizie a Consiliului Județean Iași, până la organizarea unui concurs public. Dr. Condac (43 de ani), care coordonează secția ATI a spitalului încă din 2022, [...] The post Un nou director medical interimar pentru Maternitatea „Cuza Vodă” Iași first appeared on IasiTV Life.
