În multe relații, apare un moment greu de numit: unul dintre parteneri devine mai tăcut, mai distant, mai greu de atins emoțional. Din exterior, acest comportament este adesea interpretat ca dezinteres sau dispreț. Din perspectivă psihologică, lucrurile sunt mai complexe. Retragerea nu este întotdeauna lipsă de implicare; uneori este un limbaj de protecție. Pentru mulți […]