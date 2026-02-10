Anunț public S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ
National.ro, 10 februarie 2026 10:50
Anunț public S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 5 minute
11:20
Curtea de Apel judecă marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR # National.ro
Curtea de Apel Bucureşti are programat marţi primul termen în cazul cererii de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş la CCR. Astfel că se poate spune că instanța are pe rol un proces cu miză semnificativă, în contextul mult-așteptatei decizii a Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților, care s-ar putea lua miercuri, […] The post Curtea de Apel judecă marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
10:50
Bolojan le răspunde profesorilor care cer reducerea normei didactice: „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o…” # National.ro
Chiar dacă profesorii au ieșit în stradă, săptămâna trecută, în speranța că își vor face auzite mai bine nemulțumirile față de măsurile decise de actualul Guvern, premierul Ilie Bolojan pare de neînduplecat. Cel puțin când vine vorba despre solicitarea cadrelor didactice care cer revenirea la norma de 18 ore săptămânal, la clasă. Premierul Ilie Bolojan […] The post Bolojan le răspunde profesorilor care cer reducerea normei didactice: „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o…” first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
10:10
Revoltă în administrația locală: peste 1300 primării intră marți în grevă de avertisment/Bolojan dă ochii cu edilii, la Parlament # National.ro
Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune din țară se vor afla, marți, 10 februarie, timp de două ore, în grevă de avertisment, ca semn de nemulțumire față de măsurile anunțate de actualul Executiv, condus de către Ilie Bolojan. Acest demers presupune că, pe durata celor două ore de grevă, angajații din primării nu vor […] The post Revoltă în administrația locală: peste 1300 primării intră marți în grevă de avertisment/Bolojan dă ochii cu edilii, la Parlament first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
07:20
Acum 8 ore
05:20
Horoscop 10 februarie 2026 – Astăzi vă veți simți mai confortabil în compania celor dragi # National.ro
BERBEC Unele conflicte interne ar putea apărea astăzi, în special cu o rudă de sex feminin. Fii politicos și ascultă cu atenție ce au de spus alții. Vei fi mult mai emoțional decât în mod normal. Vei câștiga dragostea necondiționată a partenerului tău. TAUR Astăzi vei fi centrul atenției și nu vei avea nici o […] The post Horoscop 10 februarie 2026 – Astăzi vă veți simți mai confortabil în compania celor dragi first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:20
21:00
Două aeronave Tarom au fost implicate, luni seară, în incidente pe Aeroportul Otopeni. Compania se confruntă deja cu un grad redus de disponibilitate al flotei. Primul incident s-a petrecut în jurul orei 18:00, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, în timpul manevrelor la sol desfășurate după preluarea unui pacient dintr-o aeronavă TAROM. O ambulanță care intervenea […] The post Incident pe Aeroportul Otopeni: două aeronave TAROM implicate first appeared on Ziarul National.
20:10
Europa trebuie să-și reducă urgent dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard, deoarece puterea lor pe piață ar putea fi folosită ca armă în cazul deteriorării relațiilor transatlantice. ”Depindem în mare măsură de soluțiile internaționale de plată”, a declarat Martina Weimert, director executiv al European Payments Initiative (EPI), un consorțiu format din 16 bănci […] The post De ce sunt necesare alternative europene la Visa și Mastercard first appeared on Ziarul National.
19:30
Mieii au nevoie să consume mai multă hrană și de supraveghere constantă atunci când este foarte frig afară. Acest lucru crește semnificativ costurile de întreținere. Pentru a recupera banii cheltuiți, fermierii se văd nevoiți să ridice prețurile. Drept urmare, prețul cărnii de miel ar putea urca cu cel puțin 10% până de Paște. Fermierii muncesc […] The post Iarna geroasă scumpește carnea de miel de Paște. Cât va crește prețul first appeared on Ziarul National.
19:30
Mult timp, Ilie Bolojan ne-a fost vândut drept omul serios, tehnocratul tăcut, administratorul care nu face politică, „el e pe treabă”. Un fel de funcționar-model, ridicat la rang de salvator național, așa vorbeau televiziunile de casă, în special trustul UM24. Doar că, încet-încet, scheleții din dulapul acestui parvenit cu mănuși albe încep să cadă, iar […] The post Portretul parvenitului cu mănuși albe first appeared on Ziarul National.
19:10
Ce atâta secretomanie? Miruță a publicat date clasificate privind personalul militar român la Cartierul general NATO # National.ro
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, a reușit, dintr-o mișcare, să dea publicității date clasificate, prin lege, privind structura personalului militar român de la Cartierul General NATO. În același timp, acesta a dezvăluit că, din cauza chiriei alocate personalului, care a rămas înțepenită la nivelul anului 2009, militarii au cam părăsit posturile, existând riscul ca […] The post Ce atâta secretomanie? Miruță a publicat date clasificate privind personalul militar român la Cartierul general NATO first appeared on Ziarul National.
19:00
Liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său a strâns semnăturile necesare pentru a începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Senatorul Petrişor Peiu spune, pe de altă parte, că mai e nevoie de semnături. Peiu, a invitat, luni, PSD să se alăture demersului privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Nicușor Dan, argumentând […] The post AUR cere sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
18:40
Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Comerțul a intrat pe minus din august până în decembrie # National.ro
Creșterea TVA a avut un efect de bumerang, lovind nu numai în puterea de cumpărare a românilor, dar și în întreaga economie. Deficitul a fost redus doar prin manevre contabile, spun economiștii, în timp ce cheltuielile statului au crescut cu 79 miliarde de lei față de 2024. Efectul cel mai vizibil a fost semnalat în […] The post Puterea de cumpărare s-a prăbușit. Comerțul a intrat pe minus din august până în decembrie first appeared on Ziarul National.
18:40
Revoltă printre artiști după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore / Actorii de la TNB și Teatrul din Ploiești ies în stradă la protest # National.ro
Actorii Teatrului Naţional Bucureşti (TNB) ies marţi în stradă să protesteze faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan, acuzat de artiști că vrea să normeze munca acestora precum cea a unui muncitor dintr-o fabrică sau angajat al unei instituţii. Artiştilor li se va alătura şi personalul tehnic, începând cu ora 14.30. Ministerul Culturii le-a […] The post Revoltă printre artiști după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore / Actorii de la TNB și Teatrul din Ploiești ies în stradă la protest first appeared on Ziarul National.
18:20
Când retragerea devine limbaj/De la dispreț aparent la protecție emoțională în relațiile apropiate # National.ro
În multe relații, apare un moment greu de numit: unul dintre parteneri devine mai tăcut, mai distant, mai greu de atins emoțional. Din exterior, acest comportament este adesea interpretat ca dezinteres sau dispreț. Din perspectivă psihologică, lucrurile sunt mai complexe. Retragerea nu este întotdeauna lipsă de implicare; uneori este un limbaj de protecție. Pentru mulți […] The post Când retragerea devine limbaj/De la dispreț aparent la protecție emoțională în relațiile apropiate first appeared on Ziarul National.
18:00
Piedone îl torpilează pe Bolojan: „Prim sinistrule, ai reușit ceva ce puțini pot: să guvernezi împotriva celor care nu se pot apăra” / Mesaj dur și pentru Ciucu # National.ro
Cristian Popescu Piedone lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o postare cu accente tăioase, ironie și metafore apăsate. Liderul PNRR îl acuză pe șeful Guvernului că taie din drepturile pensionarilor și ale persoanelor vulnerabile, în timp ce își protejează apropiații politici, în special pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Piedone în înfruntă online […] The post Piedone îl torpilează pe Bolojan: „Prim sinistrule, ai reușit ceva ce puțini pot: să guvernezi împotriva celor care nu se pot apăra” / Mesaj dur și pentru Ciucu first appeared on Ziarul National.
18:00
În timp ce Elon Musk își îndreaptă atenția către Lună, Uniunea Europeană urmărește un obiectiv mai terestru: reducerea dependenței de miliardarii americani din domeniul tehnologiei. Noi inițiative, precum centrul de date în valoare de un miliard de euro al Deutsche Telekom din München, au devenit și mai urgente după amenințările lui Donald Trump de a […] The post UE încearcă să-și reducă dependența de magnații tehnologici americani first appeared on Ziarul National.
17:40
Dele Alli traversează una dintre cele mai complicate perioade din viața sa. Mijlocașul englez, liber de contract la 29 de ani, ar fi pierdut aproape 170.000 de euro în doar câteva zile, după mai multe sesiuni de poker desfășurate noaptea, într-un cazinou exclusivist din centrul Londrei. Potrivit presei britanice, Alli a devenit o prezență constantă […] The post Fostul star din Premier League a pierdut o avere la jocurile de noroc! first appeared on Ziarul National.
17:40
Joan Laporta a făcut pasul anunțat de mai mult timp. Luni, 9 februarie, președintele Barcelonei și-a prezentat oficial demisia din funcție, pentru a putea candida la alegerile programate în luna martie pentru un nou mandat în fruntea clubului catalan. Decizia este una pur procedurală. Conform articolului 42.f din statutul clubului, președintele în exercițiu este obligat […] The post Laporta a demisionat și și-a depus deja candidatura, exact cum a promis first appeared on Ziarul National.
17:30
Primarul Aradului vrea transport public gratuit în oraş: „O măsură concretă și realistă de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale” # National.ro
Primarul Aradului Călin Bibarț (PNL) cere parlamentarilor din județ să sprijine modificarea legislației pentru a putea introduce transportul public gratuit în municipiul Arad. Primarul Călin Bibarț vrea să introducă transport public local gratuit pentru toți cetățenii Aradului, „o măsură concretă și realistă de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale”, conform unui […] The post Primarul Aradului vrea transport public gratuit în oraş: „O măsură concretă și realistă de compensare a efectelor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale” first appeared on Ziarul National.
17:30
Uniunea Europeană nu reușește să pună în aplicare măsuri economice în contextul declinului pieței unice. În septembrie 2024, fostul președinte al Băncii Centrale Europene și fostul premier italian Mario Draghi a publicat un raport cu 383 de recomandări menite să salveze economia UE de „agonia lentă” a scăderii competitivității pe scena mondială. Raportul respectiv ar […] The post Ursula, piața unică se ofilește! first appeared on Ziarul National.
17:10
Activele rusești înghețate reprezintă un atu pentru Uniunea Europeană, însă nu a reușit până acum să îl folosească cu îndrăzneală. Cea mai mare parte din fondurile suverane în valoare de 210 miliarde de euro sunt blocate la Euroclear, custodele cu sediul la Bruxelles. Transferul fondurilor va deschide numeroase opțiuni strategice. Belgia a fost atât de […] The post Uniunea Europeană ar putea câștiga prin mutarea activelor înghețate ale Rusiei first appeared on Ziarul National.
17:10
S-a trezit și Rogobete. Tăierea primei zi de concediu medical afectează masiv bolnavii cronici și gravidele # National.ro
Alexandru Rogobete a decis să-și ”pună cenușă în cap” și să recunoască faptul că tăierea primei zi de concediu medical, pe care tot el i-a propus-o lui Ilie Bolojan, a afectat masiv categorii importante de asigurați, printre acestea numărându-se și bolnavii cronici și femeile însărcinate. Recunoscând, implicit, că actele normative se fac ”pe genunchi”, ministrul […] The post S-a trezit și Rogobete. Tăierea primei zi de concediu medical afectează masiv bolnavii cronici și gravidele first appeared on Ziarul National.
17:00
Mircea Lucescu a fost externat. Cum se simte selecționerul României și motivul pentru care părăsește țara # National.ro
Mircea Lucescu s-a externat din Spitalul Universitar, acolo unde a ajuns în urmă cu o săptămână. Antrenorul a trecut recent prin mai multe probleme medicale, precum afecţiuni cardiace, o gripă puternică cu urmări neplăcute şi un furuncul care a necesitat o intervenţie realizată în urmă cu câteva zile. Deşi a fost externat, selecţionerul în vârstă […] The post Mircea Lucescu a fost externat. Cum se simte selecționerul României și motivul pentru care părăsește țara first appeared on Ziarul National.
16:30
Val de demisii pe Downing Street, din cauza scandalului Epstein! Premierul britanic Keir Starmer, și el sub presiune să renunțe la mandat # National.ro
Ziua și demisia pe Downing Street! Tim Allan, directorul de comunicare al premierului britanic Keir Starmer, a demisionat după doar cinci luni în funcție. Demisia a venit la o zi după ce șefa de cabinet a prim-ministrului, Morgan McSweeney, a demisionat și ea, scrie The Guardian. Legăturile lui Allan și Mandelson cu Epstein Allan a […] The post Val de demisii pe Downing Street, din cauza scandalului Epstein! Premierul britanic Keir Starmer, și el sub presiune să renunțe la mandat first appeared on Ziarul National.
16:00
Un șofer beat a comis un accident cu victimă în Piatra-Neamţ, a fugit şi a pus-o pe iubită să spună că era la volan VIDEO # National.ro
Un şofer beat a încercat să scape basma curată după ce a produs un accident rutier în Piatra Neamț. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a fugit de la faţa locului, deși incidentul din trafic s-a soldat cu o victimă. Apoi a pus-o pe prietena lui să spună că era la volan. Asta cu […] The post Un șofer beat a comis un accident cu victimă în Piatra-Neamţ, a fugit şi a pus-o pe iubită să spună că era la volan VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:50
Potrivit agențiilor de informații occidentale, Al-Qaeda are în prezent 25 000 de membri la nivel global. O mare parte din articolele apărute în presă au subliniat contrastul: la 11 septembrie 2001 se estima că organizația avea doar 500 de membri. Evaluarea dimensiunii grupurilor militante, chiar și a celor care nu sunt clandestine, este dificilă. Comisia […] The post Cea mai mare amenințare teroristă la adresa Occidentului first appeared on Ziarul National.
15:20
Administrația Trump a precizat că Statele Unite nu mai sunt interesate să acționeze drept garant al securității Europei, a amenințat că va confisca teritoriul unui membru NATO, a redus finanțarea Ucrainei, a impus în mod agresiv tarife vamale aliaților europeni și a solicitat „cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei”. Statele europene se află […] The post Europa are nevoie de o armată first appeared on Ziarul National.
15:20
VIDEO. Război politic la Primăria Capitalei, între PSD și edilul general Ciucu. Băluță: A mințit/Singura preocupare pe care o are este aceea de a-şi regla conturile # National.ro
Edilul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, continuă războiul declarativ cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL). Băluță a făcut acuzații grave la adresa primarului general, despre care a spus că are „comportament de baron”, că „a mințit” și că singura lui preocupare este aceea „de a-și regla conturile”. Edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, […] The post VIDEO. Război politic la Primăria Capitalei, între PSD și edilul general Ciucu. Băluță: A mințit/Singura preocupare pe care o are este aceea de a-şi regla conturile first appeared on Ziarul National.
14:30
1. Foarte bun interviu penelistului Hubert Thuma. Îl rezum. Bolojan știa că Nicolae Ciucă nu putea sări de 8% la prezidențiale. N-a făcut niciun efort să schimbe candidatul. Probabil i-a convenit acel 8%. Același Bolojan a sugerat o susținere pentru Geoană sau Lasconi. ”Pe oamenii din PNL care sunt apropiați acum de Bolojan nu i-am […] The post Maia, nominalizată la Premiul Nobel. S-a jenat și ea first appeared on Ziarul National.
13:30
DNA va avea un nou procuror-șef: Marius Voineag și-a depus candidatura pentru o altă funcție. Ce a decis Alex Florența, șeful Parchetului General/LISTA CANDIDAȚILOR # National.ro
Se dă startul în cursa pentru șefia marilor pachete: Parchetul General și Direcția Națională Anticorupție (DNA). Informații de ultimă oră indică faptul că Alex Florența și Marius Voineag renunță la șefiile Parchetului General și DNA. Aflați în cele ce urmează ce nume și-au depus candidaturile în „lupta” pentru șefia marilor structuri de parchet! Nume surpriză […] The post DNA va avea un nou procuror-șef: Marius Voineag și-a depus candidatura pentru o altă funcție. Ce a decis Alex Florența, șeful Parchetului General/LISTA CANDIDAȚILOR first appeared on Ziarul National.
12:40
Revin ninsorile și gerul în unele zone din țară – HARTA. Vremea se răcește semnificativ și în București # National.ro
Vremea se schimbă iar, la începutul acestei săptămâni, astfel că în peisaj își vor face simțite din nou prezența ninsorile, în unele zone din țară. De asemenea, temperaturile vor scădea simțitor, iar unele județe se vor confrunta cu un nou val de ger. Vremea se răcește simțitor și în București, față de recentul weekend. Cele […] The post Revin ninsorile și gerul în unele zone din țară – HARTA. Vremea se răcește semnificativ și în București first appeared on Ziarul National.
11:50
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Așteaptă hotărârea Tribunalului București – complet de divergență # National.ro
Călin Georgescu a ajuns luni, 9 februarie, la instanță. Fostul candidat la prezidențiale așteaptă în această primă zi a săptămânii o decizie privind dosarul în care a fost trimis în judecată, fiind acuzat de propagandă legionară. Magistrații de la Tribunalul București vor judeca în complet de divergență. Tribunalul Bucureşti (TB) este aşteptat, luni, să se […] The post Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Așteaptă hotărârea Tribunalului București – complet de divergență first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:20
Caz tulburător învăluit în mister în Bulgaria: trei suspecți ai unei triple crime, găsiți morți într-o rulotă # National.ro
Crime suspecte în Bulgaria. Autoritățile locale sunt în alertă și fac investigații într-un caz care a șocat opinia publică. Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împușcate într-o rulotă. Din câte se pare, în vizorul anchetatorilor ar fi intrat un ONG acuzat de existența unor „structuri paramilitare”, potrivit […] The post Caz tulburător învăluit în mister în Bulgaria: trei suspecți ai unei triple crime, găsiți morți într-o rulotă first appeared on Ziarul National.
10:40
Test pentru Guvernul Bolojan, luni, în Parlament: trei moțiuni simple într-o singură zi, la Senat. Ce miniștri sunt contestați de Opoziție # National.ro
Opoziția a reluat seria moțiunilor simple. Luni, 9 februarie, sunt trei astfel de inițiative pe ordinea de zi a Senatului. Sunt contestați miniștrii Apărării și de Externe, ambii de la USR, alături de Ilie Bolojan (PNL), în calitate de ministru interimar al Educației. Senatorii vor dezbate și supune votului, luni după-amiază, nu mai puțin de […] The post Test pentru Guvernul Bolojan, luni, în Parlament: trei moțiuni simple într-o singură zi, la Senat. Ce miniștri sunt contestați de Opoziție first appeared on Ziarul National.
10:10
Lider din PNL, atac frontal la Bolojan: „Crin Antonescu a fost trădat. Este evident” – VIDEO # National.ro
Președinte PNL Ilfov, Hubert Thuma, considerat a fi principalul adversar și un contestatar vocal al premierului Ilie Bolojan în interiorul Partidului Național Liberal, iese cu dezvăluiri despre campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, atunci când, spune el, l-a propus pe Ilie Bolojan drept prezidențiabil. În replică, liderul PNL Ilfov afirmă că Bolojan i-a propus atunci […] The post Lider din PNL, atac frontal la Bolojan: „Crin Antonescu a fost trădat. Este evident” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
07:20
05:00
BERBEC Azi veți avea sentimente împartășite și clipe de bucurie petrecute cu cei dragi. Marele câștig al acestei zile sunt relațiile bune, lucru care vă va oferi o stare de euforie. Deși doriți să obțineți un profit, nu trebuie să vă riscați banii. TAUR Astăzi te interesează doar aventura! Fii precaut cu banii, renunță […] The post Horoscop 9 februarie 2026 – Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații first appeared on Ziarul National.
8 februarie 2026
23:30
20:10
Băncile accelerează perioada de comercializare a ofertelor publice inițiale în Europa pentru a proteja noile listări de turbulențele care au zguduit piețele globale de capital în primul an al mandatului lui Donald Trump la Casa Albă. Numărul mediu de zile de bookbuilding – perioada în care băncile solicită oferte de la investitori după ce o […] The post Bookbuilding: ofertelele publice inițiale prind viteză în Europa first appeared on Ziarul National.
19:30
Deși a câștigat Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu pare mai preocupat să fie prezent în studiouri TV și pe Facebook decât în biroul de la PMB. Fostul edil de la 6 ne arată că nu-i câtuși de puțin interesat să administreze orașul și asta fiindcă urmărește altceva, să construiască un personaj. Pentru el, Bucureștiul a devenit […] The post Ciprian Ciucu, în campanie permanentă pentru Cotroceni first appeared on Ziarul National.
19:10
Guvernul a pus ochii pe bugetele locale. Primăriile, obligate să contribuie la susținerea Republicii Moldova și a Ucrainei # National.ro
Proiectul de politică publică în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare, elaborat de Guvern, prin Ministerul Afacerilor Externe, impune, practic, primăriilor să suporte din propriile bugete ajutoare financiare pentru statele mai puțin dezvoltate. Pe primele locuri în prioritățile României se află Republica Moldova și Ucraina. În fapt, MAE explică faptul că este necesar un efort colectiv […] The post Guvernul a pus ochii pe bugetele locale. Primăriile, obligate să contribuie la susținerea Republicii Moldova și a Ucrainei first appeared on Ziarul National.
18:40
La trei ani după ce a fost nevoită să renunțe la scaunele încălzite cu plată, compania BMW nu abandonează ideea unei mașini parțial deblocate prin abonament. Producătorul bavarez readuce în discuție un model controversat: echipamente prezente la bord, însă accesibile numai prin intermediul unei plăți recurente, notează Automobile Magazine. Camera 360° și pachetul Driving Assistant […] The post După zarva scaunelor încălzite, BMW continuă să susțină modelul de abonament first appeared on Ziarul National.
18:10
Cele mai scumpe hoteluri din lume au practicat prețuri record anul trecut, deoarece turiștii înstăriți au cheltuit sume considerabile pentru sănătate și stil de viață. Veniturile pe cameră disponibilă au crescut cu 10,6%, de peste trei ori mai mult decât rata anuală de creștere pentru sectorul hotelier, potrivit cifrelor furnizate de compania de analiză CoStar […] The post Cele mai scumpe hoteluri din lume sfidează încetinirea pieței luxului first appeared on Ziarul National.
17:40
Administrația lui Donald Trump se angajează într-o ipocrizie contraproductivă, finanțând grupurile de reflecție din Europa care vor promova viziunea MAGA. Financial Times a raportat că Departamentul de Stat vrea să acorde subvenții financiare și alte forme de sprijin inițiativelor europene ce contestă politicile guvernelor europene privind libertatea de exprimare. Dar această strategie va risipi banii […] The post Trump va alimenta antiamericanismul în Europa first appeared on Ziarul National.
17:30
Pentru mulți oameni, este surprinzător de ușor să vorbească deschis cu un necunoscut. Cu un terapeut. Cu cineva întâlnit întâmplător. Uneori chiar cu un chatbot. În schimb, aceleași lucruri devin greu de spus celor mai apropiați: partenerului, familiei, prietenilor vechi. Din perspectivă psihologică, acest paradox nu este o contradicție, ci o consecință firească a modului […] The post De ce e mai greu să fim vulnerabili cu cei apropiați decât cu străinii first appeared on Ziarul National.
17:20
Tot mai mulți jucători din Premier League trăiesc cu suspiciunea că, în propriul anturaj, există „sifonari” care le vând informații hoților. Altfel spus, cineva din cercul lor de încredere ar spune când fotbaliștii lipsesc de acasă, iar jafurile ar fi astfel planificate la milimetru. Cel mai recent caz este cel al lui Ruben Dias. În […] The post Vedetele din Premier League, cu ochii în patru după “spionii” hoților first appeared on Ziarul National.
17:10
Două scandaluri au dominat războaiele culturale americane din ultimii ani: Russiagate – ideea că Donald Trump era un agent străin și că Statele Unite erau atacate din exterior de agenți ruși – și dosarele Epstein Unii politicieni democrați s-au concentrat asupra lui Jeffrey Epstein, drept dovadă că o cabală pedofilă conducea lumea, iar elitele globale […] The post Epstein și Russiagate, două manifestări ale aceluiași fenomen first appeared on Ziarul National.
17:10
Dedesubturile Acordului Mercosur. Agricultura UE, sacrificată de dragul eolienelor și fotovoltaicelor # National.ro
Răspunsul Comisiei Europene la raportul privind criza de materii prime critice al Curții de Conturi a UE dezvăluie, în mod stupefiant, dedesubturile Acordului Mercosur. În realitate, adevărata țintă a acestui acord este ca Uniunea Europeană să poată avea acces la materiile prime critice vitale pentru eoliene și fotovoltaice, sacrificând, astfel, hrana europenilor de dragul Green […] The post Dedesubturile Acordului Mercosur. Agricultura UE, sacrificată de dragul eolienelor și fotovoltaicelor first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.