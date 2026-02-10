Bolojan le răspunde profesorilor care cer reducerea normei didactice: „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o…”

17:20

Tot mai mulți jucători din Premier League trăiesc cu suspiciunea că, în propriul anturaj, există „sifonari” care le vând informații hoților. Altfel spus, cineva din cercul lor de încredere ar spune când fotbaliștii lipsesc de acasă, iar jafurile ar fi astfel planificate la milimetru. Cel mai recent caz este cel al lui Ruben Dias. În […] The post Vedetele din Premier League, cu ochii în patru după “spionii” hoților first appeared on Ziarul National.