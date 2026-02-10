FOTO Ferrari Luce: primul model electric din istoria mărcii italiene. Interior plin de aluminiu și schimbător din Gorilla Glass
Profit.ro, 10 februarie 2026 07:50
Marca de lux Ferrari încearcă să crească interesul publicului pentru viitoarea sa mașină electrică și publică primele imagini cu interiorul acestui model. Pozele dezvăluie un habitaclu cu accente high-tech puternice.
Acum 5 minute
08:20
Cum recunoști un SMS iMessage fals de tip „livrare colet” și ce faci ca să nu-ți fure datele # Profit.ro
Mesajele de tip „livrare colet” sunt printre cele mai eficiente fraude, pentru că mizează pe grabă și pe context.
Acum 30 minute
08:00
În momentele de criză sau de oboseală colectivă, politica are un reflex aproape mecanic: caută soluții în instituții, în proceduri, în pachete de măsuri.
08:00
Pe măsură ce activele digitale devin o parte integrată a sistemului financiar global, înțelegerea noțiunilor de bază este esențială atât pentru investitorii noi, cât și pentru cei cu experiență.
Acum o oră
07:50
07:40
VIDEO Companii care pleacă din România spre regiuni cu costuri mai mici. Dragoș Roșca, BoldMind Capital Partners: Antreprenorii acum s-ar bucura tare să-și ia banii și să se retragă. Nu mai visează proiecte mari! - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Piața de private equity a fost extrem de activă în perioada post-pandemie, atât în România, cât și la nivel internațional, anii 2022 și 2023 fiind caracterizați de un volum ridicat de tranzacții. Contextul s-a schimbat însă treptat, inclusiv pe fondul războiului din Ucraina și al evoluțiilor regionale, iar în România anul 2024 a adus o frână vizibilă a pieței, în special în a doua parte a anului, spune Dragoș Roșca, Managing Partner BoldMind Capital Partners.
07:30
FOTO Viitoarea centrală de la Mintia, cea mai mare din UE: Transelectrica a primit 2 oferte la licitația de achiziție și montare a unui transformator nou în stația de racordare # Profit.ro
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a primit 2 oferte la licitația inițiată pentru achiziția și montajul unui transformator nou de putere în stația 400/220/110 kV Mintia, la care va fi racordată și noua centrală de producție de energie electrică pe gaze naturale Mintia, cu capacitate instalată de peste 1.700 MW, care va fi cea mai mare de profil din UE dezvoltată pe un singur amplasament.
07:30
Acționarul majoritar eMAG, scrisoare către acționari - estimează venituri de peste 7 miliarde de dolari, inclusiv din vânzarea activelor. “Continuăm să vindem!” # Profit.ro
Acționarul majoritar al eMAG, compania olandeză de tehnologie Prosus, se așteaptă la venituri de 7,3 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, cu circa 18% mai mari comparativ cu anul anterior, inclusiv pe fondul vânzărilor de active secundare și neperformante, estimate la peste 2 miliarde de dolari.
Acum 2 ore
07:20
Meta va renunța de astăzi, conform anunțului în acest sens de la finele anului trecut, la plugin-urile sociale pe care site-urile le-au folosit de-a lungul ultimilor ani pentru a-și crește numărul de urmăritori și de reacții la conținutul postat.
07:10
Furnizorul de sistemele de învelitori Raiko Transilvania se retrage de la tranzacționarea pe piața AeRO, acolo unde a fost listat acum aproape 5 ani de acționarul său majoritar polonez. Procedura falimentului a precipitat această ieșire.
07:00
Dispariția interesului pentru automobilele electrice și incertitudinile privind continuarea unui program de tip Rabla au determinat brandul Renault să renunțe la importul celui mai nou și mai accesibil model complet electric.
Acum 4 ore
06:10
Achiziții secretizate, acces restricționat. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
04:40
Orange România, liderul pieței locale de telecomunicații, va mări prețurile abonamentelor începând cu 6 aprilie.
Acum 8 ore
01:20
00:50
FOTO Hotel din Constanța, închis de autorități. Băi murdare, prosoape degradate, oferta de mic dejun nu există în realitate # Profit.ro
Hotelul Dobrogea din Constanța a fost închis temporar de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor.
00:40
EXCLUSIV VIDEO Dezvăluiri Dacia - Diferențele dintre motorul Hybrid-G 150 4x4 de la Dacia și 4Xe de pe Jeep Avenger: „N-a mai produs nimeni așa ceva, e o premieră mondială!” # Profit.ro
Sunt doar două săptămâni de când Gerald Peters, Project Manager al sistemului de propulsie hibrid 4x4 de la Dacia, a fost la Mioveni pentru a superviza intrarea în producție a noilor modele Duster și Bigster echipate cu această tehnologie inovatoare.
00:40
EXCLUSIV French Bakery discută cu un mare retailer, dar oprește extinderea. Proprietar: Ne e frică, toți sunt foarte temători # Profit.ro
Dinu Cismărescu, proprietarul lanțului de cafenele-patiserii French Bakery, spune că anul 2026 se anunță unul dificil pentru business, anunță că a renunțat la planurile de extindere din cauza temerilor din piață, pariază pe retail și avertizează că o eventuală cotă unică de TVA ar afecta grav sectorul de alimentație publică.
00:30
Acum 12 ore
00:20
ULTIMA ORĂ Proiect al Guvernului: limită de 14 ani în funcțiile de conducere în BNR. Noi cerințe la numire, interdicții de tranzacționare și angajare la bănci comerciale. Perioadă de cooling-off, în premieră # Profit.ro
Guvernul se pregătește să introducă noi cerințe, inclusiv profesionale, interdicții de tranzacționare și incompatibilități la schimbarea locului de muncă, precum și declarații interne pentru personalul și conducerea Băncii Naționale a României. O noutate o reprezintă și limitarea mandatelor de conducere la 14 ani, cu excepția celui de Guvernator.
9 februarie 2026
23:40
Taxa pe locuință la valoarea de piață: Viitorul sistem nu va genera automat noi majorări, asigură Bolojan # Profit.ro
Stabilirea impozitului pe proprietate raportat la valoarea de piață nu va genera în mod automat noi majorări, asigură premierul Ilie Bolojan.
23:30
Operatorul telecom britanic Vodafone își anunță clienții din România că va scumpi abonamentele.
22:30
Orange România, liderul pieței locale de telecomunicații, va mări prețurile abonamentelor începând cu 6 aprilie
22:00
Suedia va înăspri regulile de acordare a cetățeniei și va introduce noi criterii.
21:20
Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite pe plajă, în zona hotelului Victoria din Mamaia.
20:50
ULTIMA ORĂ Chinezii, interziși în SUA: Dealerii americani blochează accesul mărcilor auto din China # Profit.ro
Dacă Europa a încercat să limiteze accesul producătorilor auto chinezi cu ajutorul tarifelor vamale, în America situația este mult mai agresivă. Asociația Națională a Dealerilor Auto a anunțat că interzice participarea chinezilor la saloanele auto.
20:20
Marea „resetare”: Stellantis a abandonat alte două fabrici de baterii în Europa - Sindicatele confirmă # Profit.ro
Compania ACC, creată ca o asociere între Stellantis și Total Energies, căreia i s-a alăturat ulterior și Merceeds-Benz, a abandonat planurile de construire de noi fabrici de baterii, în Italia și Germania, ca efect al „resetării” decise de noul CEO al Stellantis.
20:00
Cu un optimism validat de piața primară și în prefigurarea vârfului raportărilor anuale preliminare, indicele principal de la BVB a câștigat aproape jumătate de procent.
19:40
Autoritățile avertizează că metoda de înșelăciune cunoscută sub numele de „Accidentul” a intrat într-o nouă fază.
Acum 24 ore
19:20
Mărturia unui curier Glovo. Compania intră sub investigație pentru exploatarea livratorilor în Italia # Profit.ro
Filiala italiană a Glovo este investigată pentru exploatarea livratorilor, plătiți cu sume care îi țin sub pragul sărăciei.
19:10
EXCLUSIV Revenire surpriză în BNR: Fostul viceguvernator Cristian Popa se va întoarce pe poziția de economist-șef după pensionarea lui Valentin Lazea # Profit.ro
Poziția de economist-șef a Băncii Naționale a României se va vacanta odată cu pensionarea lui Valentin Lazea, anul acesta. Potrivit surselor Profit.ro, noul economist-șef al băncii centrale va fi Cristian Popa, care a mai ocupat în trecut această funcție, înainte de a deveni viceguvernator, cu trei mandate consecutive până în 2014.
19:00
Atac asupra unui vehicul blindat pe o autostradă care face legătura între orașele Lecce de Brindisi din Italia.
18:50
ULTIMA ORĂ Oferta Electroalfa se închide la prețul maxim de 8,85 lei/acțiune. Vine la bursă ca o companie de aproape 1,7 miliarde lei # Profit.ro
Într-un exercițiu primar închis anticipat, producătorul de echipamente pentru industria energetică Electroalfa se listează la o evaluare de 16-17 ori câștigurile.
18:30
VIDEO Colos energetic al Chinei investește în România. Nou parc solar pus în funcțiune. Dezvoltat de o companie în care a fost implicat și un ex-mare fotbalist român CONFIRMARE # Profit.ro
Parcul fotovoltaic finalizat de dezvoltatorul Grup Blauer București la sfârșitul anului trecut, de peste 130 MW, a fost pus în funcțiune.
18:20
Circa 250 de restaurante Pizza Hut vor fi închise în Statele Unite în prima jumătate a acestui an.
17:50
Unul din cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România are două oferte # Profit.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a primit două oferte pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România.
17:30
Buget de aproape 650 milioane lei pentru modernizarea depourilor de tramvai Colentina și Titan din Capitală # Profit.ro
Primăria Municipiului București (PMB) a inițiat o licitație pentru modernizarea depourilor de tramvai Colentina și Titan, contractul fiind estimat la 648,56 milioane de lei, fără TVA.
17:10
Apa furnizată la Curtea de Argeș rămâne nepotabilă.
17:10
Francois Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, a anunțat că va demisiona din funcție la mijlocul acestui an.
17:00
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air extinde WIZZ Class la nivelul întregii rețele, după o perioadă de testare încheiată cu succes la șase baze operaționale și o cerere puternică din partea pasagerilor.
17:00
FOTO - UE amenință cu măsuri temporare pentru a împiedica Meta să blocheze chatboți rivali pe WhatsApp # Profit.ro
Comisia Europeană consideră că Meta Platforms a încălcat normele antitrust ale UE prin excluderea asistenților terți de inteligență artificială de pe platforma WhatsApp și intenționează să oblige compania să le permită accesul pe durata desfășurării anchetei antitrust.
16:50
Scandal în Ungaria - a permis unei uzine Samsung să funcționeze deși cu riscuri pentru sănătatea angajaților # Profit.ro
Ungaria nu a închis o uzină de baterii Samsung, în pofida faptului că aceasta a provocat intoxicații grave în rândul angajaților, potrivit unei anchete a serviciilor secrete.
16:30
România selectată - UE lansează cel mai mare proiect european pentru semiconductori, cu România printre parteneri # Profit.ro
Uniunea Europeană a lansat cel mai mare proiect al său pentru dezvoltarea și producția europeană de semiconductori, în valoare de 2,5 miliarde de euro, la care participă și România, prin intermediul Universității Politehnice din București.
16:20
Accesul grupurilor de peste 40 de persoane va fi interzis pe insula italiană Capri, începând de vara aceasta, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori.
16:10
Comisia Europeană a adoptat noi măsuri pentru a preveni distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor de îmbrăcăminte și a încălțămintei nevândute.
15:50
15:50
15:50
Mobilizare intensă pentru lucrările pe șantierul metroului din Florești, care avansează vizibil.
15:40
15:40
Umbrărescu salvează ArcelorMittal Hunedoara, acordul de cumpărare a uzinei fiind avizat acum de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor .
15:40
15:30
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație împotriva Digi pentru un posibil abuz de poziție dominantă pe piața TV, internet fix și telefonie fixă.
