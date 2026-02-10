Envirotech invită publicul la vizita amplasamentului proiectului de depozitare a deșeurilor industriale nepericuloase planificat în apropierea Lumina, în 20 februarie

07:30

Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a primit 2 oferte la licitația inițiată pentru achiziția și montajul unui transformator nou de putere în stația 400/220/110 kV Mintia, la care va fi racordată și noua centrală de producție de energie electrică pe gaze naturale Mintia, cu capacitate instalată de peste 1.700 MW, care va fi cea mai mare de profil din UE dezvoltată pe un singur amplasament.