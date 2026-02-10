Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral”
Gândul, 10 februarie 2026 07:50
Președintele Donald Trump amenință că va bloca deschiderea noului pod dintre Statele Unite și Canada, acuzând guvernul de la Ottawa de un „tratament incorect” față de tot ajutorul american. Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui nou pod internațional care leagă Statele Unite de Canada, până când Washingtonul va fi, potrivit afirmațiilor sale, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
08:10
Război în Ucraina, ziua 1.447. Noi atacuri ale Rusiei, sunt morți și răniți în Harkov și Odesa # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 10 februarie 2026, în a 1.447-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Cel puțin patru persoane, între care o mamă și copilul său, au fost ucise și mai multe rănite în atacurile Rusiei asupra regiunilor Harkov (nord-estul Ucrainei) și Odesa (în sud). Rușii bombardează tot […]
Acum 30 minute
08:00
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026 # Gândul
Se întâmplă să ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Acum, în luna februarie 2026, clienții companiei de telecomunicații pot beneficia de o extraopțiune prin intermediul căreia să aibă acces la o selecție de filme. Prima lună este gratuită. Dacă ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România, atunci ai putea beneficia gratuit, în […]
Acum o oră
07:50
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral” # Gândul
Președintele Donald Trump amenință că va bloca deschiderea noului pod dintre Statele Unite și Canada, acuzând guvernul de la Ottawa de un „tratament incorect” față de tot ajutorul american. Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui nou pod internațional care leagă Statele Unite de Canada, până când Washingtonul va fi, potrivit afirmațiilor sale, […]
07:40
Dragoș Sprînceană, în datorii până în gât în SUA. Și-ar fi trecut Rolls Royce-ul pe numele soției ca să scape de creditori # Gândul
Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în Statele Unite ale Americii, care fusese propus ca „emisar special”, a ajuns să aibă o multitudine de datorii peste hotare. Acesta și-a trecut mașina de lux pe numele soției ca să scape de creditori. În peisajul mediatico-politic, Dragoș Sprînceană a apărut odată cu anularea alegerilor din România, în […]
07:40
Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România # Gândul
Meteorologii au emis prognoza pentru această primăvară și, potrivit tabelului care poate fi privit mai jos, în articol, sezonul renașterii naturii vine cu temperaturi de peste 15 grade Celsius în perioade diferite în orașele din România. Până atunci, însă, vor mai fi zile în care se vor înregistra episoade de ninsori și valori termice scăzute. […]
07:30
România, campioana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla # Gândul
Introducerea unui preț administrativ la gaze, prevăzută de Guvern începând din data de 1 aprilie 2026, ar putea genera noi scumpiri la alimente în 2026. Cele mai recente statistici ale Eurostat privind inflația alimentară din Uniunea Europeană plasează România pe primul loc în 2025 la inflație și la creșterea prețurilor la alimente. În timp ce […]
07:30
Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei # Gândul
Uniunea Europeană și opt state musulmane, între care Qatar și Egipt, mediatori în conflictul din Fâșia Gaza, au condamnat măsurile recent anunțate de Israel de a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei ocupate. Israelul a anunțat, duminică seara, că membrii cabinetului său de securitate au aprobat o serie de decizii care „vor schimba fundamental realitatea juridică și […]
07:30
Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA # Gândul
Statele Unite au lansat un nou atac în Oceanul Pacific împotriva unui presupus vas implicat în traficul de droguri, soldat cu doi morți. Lovitura face parte dintr-o campanie anti-drog derulată de armata americană, la ordinul lui Donald Trump de peste șase luni de zile. Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură militară în Oceanul […]
Acum 2 ore
07:20
„Cumpără european”. Franța vrea ca UE să impună taxe mai mari pe importurile de produse ieftine „made in China” # Gândul
Franța intenționează să propună Uniunii Europene să impună taxe mai mari pentru produsele „made in China” pentru a contracara valul de importuri ieftine, susține un raport strategic al guvernului francez publicat luni. Raportul a fost elaborat de Haut-Commisariat t à la Stratégie et au Plan, iar potrivit analizei, sectoarele centrale și fundamentale economiei Uniunii Europene, […]
07:20
10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 10 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Robert Wagner este un actor american legendar, apreciat pentru stilul său rafinat și pentru longevitatea unei cariere impresionante în film și televiziune. Născut pe 10 februarie 1930, în Detroit, Michigan, el a […]
07:20
Ursula von der Leyen și Macron au reiterat necesitatea lansării unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin # Gândul
În timp ce Kaja Kallas, șefa diplomației a Uniunii Europene, a făcut apel ca Europa să negocieze cu Rusia, nu să „pretindă” că negociază, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Emmanuel Macron, președintele Franței, au reiterat necesitatea relansării dialogului cu Vladimir Putin, scrie Republica. Macron a fost primul lider din tabăra „Coaliția de Voință” […]
07:10
Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează critic declarațiile ministrei de externe, Oana Țoiu, referitoare la recentul raport al Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul de implementarea unor mecanisme de cenzură asupra platformelor digitale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan analizează […]
Acum 4 ore
06:10
Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum un jurnalist acuză că congresmenii din SUA au fost cumpărați să facă acel raport. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Un derbedeu securistoid, ce poate să […]
06:10
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare” # Gândul
După ce Gândul a dezvăluit recent AICI incidentul incredibil în urma căruia un mecanic Metrorex a rămas în mână cu maneta pentru frâna de urgență, reprezentanții Alstom au oferit explicații halucinante. Potrivit producătorului de trenuri, astfel de „incidente sunt normale în etapa de testare”. „Astfel de constatări sunt inerente procesului de testare și reprezintă tocmai […]
06:00
Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un carusel cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 12 răniți # Gândul
Un festival festiv în India s-a transformat într-un adevărat coșmar – un carusel s-a prăbușit chiar la câteva ore după efectuarea unei inspecții. Un om a murit și alte 12 persoane aflate în carusel au fost rănite. Poliția locală, care a început investigația, a confirmat arestarea a doi suspecți. Autoritățile promit că operatorul caruselului va […]
06:00
România, recordmana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla # Gândul
Introducerea unui preț administrativ la gaze, prevăzută de Guvern începând din data de 1 aprilie 2026, ar putea genera noi scumpiri la alimente în 2026. Cele mai recente statistici ale Eurostat privind inflația alimentară din Uniunea Europeană plasează România pe primul loc în 2025 la inflație și la creșterea prețurilor la alimente. În timp ce […]
05:50
The Telegraph: Prințul William ar trebui să aibă o relație mai mult decât “simbolică” cu prințul Bin Salman # Gândul
Prințul William al Marii Britanii s-a deplasat în Arabia Saudită pentru a îndeplini cea mai presantă „misiune internațională” de-a sa. Potrivit agendei sale oficiale, prințul de Wales a vizitat situl At-Turaif aflat sub patrimoniul UNESCO și a luat cina cu prințul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud. The Telegraph publicat un articol cu […]
05:30
După ce a ajuns să fie cel mai nepopular președinte din istoria Franței, Emmanuel Macron a devenit foarte viral pe internet după ce a purtat faimoșii ochelari de tip aviator la summitul de la Davos. Desigur, nu a ales acest accesoriu pentru a lansa o nouă modă, ci pentru a-și masca ochiul înroșit de la […]
05:10
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!” # Gândul
Mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost jefuiți de temutul Cezar Petcu, zis Joe, Dani Balint, unul dintre fiii faimosului Sile Cămătaru și de un interlop din Sectorul 2, cunoscut după numele de Dragoș Cocalaru. Printre victimele acestora s-ar număra nume celebre, printre care și Costel Biju. Eliberat din penitenciar după ce, în […]
Acum 12 ore
00:20
Schimb dur de replici între Tudor Chirilă și ministrul Culturii despre pontajul actorilor: „Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză” # Gândul
Un schimb dur de replici a luat amploare între Tudor Chirilă și Demeter András István, ministrul Culturii, despre pontajul actorilor. Tot mai mulți artiști se revoltă față de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan. Se dorește să se implementeze obligativitatea prestării unui program de 8 ore în baza căruia aceştia îşi vor primi şi salariile. […]
00:00
Coincidențe în serie. Doi procurori care candidează la șefia marilor parchete ar fi din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru # Gândul
Șefia marilor parchete este cea mai disputată miză a momentului și se pare că doi procurori înscriși pe lista candidaților ar fi din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, relatează jurnalistul Tiberiu Iacob într-o postare. Este important de menționat că Liderul de la Cotroceni are ultimul cuvânt în numirea celor care vor […]
9 februarie 2026
23:40
Dragoș Sprînceană, în datorii până în gât în SUA. Și-a trecut mașina de lux pe numele soției ca să scape de creditori # Gândul
Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în Statele Unite ale Americii, care fusese propus ca „emisar special”, a ajuns să aibă o multitudine de datorii peste hotare. Acesta și-a trecut mașina de lux pe numele soției ca să scape de creditori. În peisajul mediatico-politic, Dragoș Sprînceană a apărut odată cu anularea alegerilor din România, în […]
23:40
Coincidențe în serie. Doi procurori care candidează la șefia marilor parchete sunt originari din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru # Gândul
Șefia marilor parchete este cea mai disputată miză a momentului și se pare că cel puțin două nume de procurori înscrise pe lista candidaților sunt originare din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, relatează jurnalistul Tiberiu Iacob într-o postare. Este important de menționat că președintele Nicușor Dan este cel care poate aproba […]
23:00
Pentru a putea beneficia de pensie în Germania, la bătrânețe, trebuie să lucrezi minimum 5 ani. Suma pe care pensionarul o va încasa, în schimb, depinde de veniturile realizate și de punctele de pensie acumulate. De reținut faptul că legea nu oferă o pensie minimă garantată. Contribuțiile care sunt plătite la asigurarea de pensii sunt […]
22:40
Cum alegi cea mai sănătoasă pizza, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. La ce să fii atent # Gândul
Cum alegi cea mai sănătoasă pizza, chiar dacă se află pe lista preparatelor de tip fast-food. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat la ce să fii atent, atunci când vrei să consumi acest preparat. Vezi mai jos. Te-ai întrebat vreodată la ce să fii atent, atunci când îți alegi un preparat sănătos? De data aceasta, […]
22:30
Bolojan își plânge de milă. Mărturisește că și-a pulverizat cariera: „Vă rog să vă gândiți la mine, în ce situație sunt” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi 24 că este conștient de modul în care prestația sa în funcția de premier i-a afectat cariera politică. Intrebat dacă mulți fug de funcția de ministru al Educației, Bolojan a răspuns că dincolo de reacțiile publice, există și riscuri personale pe care le implică ocuparea unei astfel de […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann # Gândul
Invitatul zilei este H. D. Hartmann, profiler și analist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi 24 că este conștient de modul în care prestația sa în funcția de premier i-a afectat cariera politică. Intrebat dacă mulți fug de funcția de ministru al Educației, Bolojan a răspuns: „A fost dificil pentru domnul David, care în perioada mandatului său a trebuit să gestioneze și această […]
22:00
Imagini de la parada anuală a pinguinilor din China. Cum arată expoziția palatelor de gheață # Gândul
În China a avut loc parada anuală a pinguinilor. Pinguinii, însoțiți de angajații parcului, parcurg un traseu pentru spectatori – unii sunt îmbrăcați cu cravate, fluturi și chiar cu rucsacuri. Numărul a făcut parte din marele Festival Internațional de Gheață și Zăpadă de la Harbin, cu palate de gheață și spectacole de foci, delfini și […]
22:00
Un festival din India s-a transformat într-un coșmar. Un leagăn cu oameni înăuntru s-a rupt: 1 mort și 10 răniți # Gândul
Un festival festiv în India s-a transformat într-un adevărat coșmar – un atracție s-a prăbușit, cu oameni înăuntru. Fixarea unor leagăne uriașe s-a rupt, iar acestea s-au prăbușit la viteză maximă. Un om a murit și mai mult de zece au fost răniți. A fost lansată o anchetă. Operatorul atracției va fi traș la răspundere. Autorul recomandă: Glume […]
22:00
Chinezii au inventat smartphone-ul perfect în cazul unei apocalipse și, în același timp, au întrecut iPhone 17 Pro # Gândul
Chinezii au inventat smartphone-ul perfect în cazul unui apocalipsă – și, în același timp, au întrecut iPhone 17 Pro În interiorul Tank X există o lanternă-stroboscop, o cameră cu mod de vizionare nocturnă și chiar un proiector laser. Bateria va dura o săptămână. Autorul recomandă: iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce […]
22:00
Replica lui Ilie Bolojan către Thuma, liderul puciștilor din partid: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze” # Gândul
Ilie Bolojan nu a rămas fără replică, după ce Hubert Thuma, liderul puciștilor din PNL, l-a acuzat că a sabotat candidatura lui Crin Antonescu din 2025. Aflat în platoul Digi24, premierul României a a susținut că „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”. Ilie Bolojan a reacționat, în platoul Digi24, după […]
21:50
Odată cu încălzirea vremii, modul în care folosești centrala termică poate să facă diferența dintre confort și risipă. Specialiștii au explicat ce setări cresc inutil consumul de gaze. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală pentru a evita costurile mari Potrivit CSID, cea mai frecventă greșeală este creșterea bruscă a temperaturii atunci când în […]
21:40
Bolojan dă vina pe Viktor Orban pentru protestele din Covasna și Harghita legate de creșterea taxelor locale: „Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre protestele din Ținutul Secuiesc față de majorarea taxelor și a sugerat că cetățenii ar fi fost influențați de agenți politici din Ungaria. „Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice. Când sunt anumite poziționări și campanii, lucrurile se pot prezenta într-o formă sau alta. […]
21:30
Unde se află „cel mai primitor oraș” din lume. Are o populație de doar 14.000 de locuitori și ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București # Gândul
Te-ai întrebat vreodată unde se află „cel mai primitor oraș” din lume? Un top surprinzător aduce în atenție faptul că această așezare umană se află chiar în Europa și are o populație de doar 14.000 de locuitori. Mai mult, ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București. „Cel mai primitor oraș” este Montepulciano, […]
21:10
Bolojan recunoaște că măsurile de austeritate duc la criză: „Măsurile au un cost și înseamnă contracție economică” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi 24 că măsurile de austeritate pe care le-a impus au un efect negativ asupra economiei. „Sunt măsuri care au un cost și care înseamnă o contracție economică. Cu cât măsurile corective se lungesc, cu atât nemulțumirea crește. Cu cât măsurile de compensare întârzie, reducerea costurilor bugetare și ajustarea […]
21:00
O dronă a fost găsită pe plajă în Mamaia, în apropiere de un hotel. Radu Miruță, ministrul Apărării, a precizat că, cel mai probabil, dispozitivul a fost adus de apă pe litoralul românesc din zona Ucrainei. „Am trimis o echipă. Până când nu se face o expertizare rapidă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, […]
21:00
Răzvan Burleanu ANUNȚĂ ce se întâmplă în cazul trucării meciurilor. „Astea sunt rețelele din spate” # Gândul
Răzvan Burleanu a spus că trucarea meciurilor de fotbal din țara noastră ar trebui cercetată potrivit Codului Penal. Conducătorul FRF a comentat despre suspendarea impresarului Cătălin Sărmășan, care ar fi fost implicat în pariurile sportive, ceea ce e interzis de regulament. FRF audiază mai mulți jucători, arbitri și persoane din staff-urile tehnice care ar fi […]
20:50
Cât costă un apartament cu 3 camere lângă Arcul de Triumf. Bucureștenii se revoltă: „Mai pun 200k și îmi iau castel” # Gândul
Un anunț publicat pe Facebook a ajuns subiect de discuție online, în rândul bucureștenilor. Prețul unui apartament cu trei camere situat în zona Arcul de Triumf a generat reacții ironice, critice și chiar revoltătoare. Postarea a devenit imediat virală. În anunț este descris un apartament de tip duplex, cu o suprafață utilă de 126 de […]
20:50
România este printre puținele țări membre ale Uniunii Europene în care președintele american Donald Trump are un rating favorabil, susține un sondaj global realizat de Gallup International. Țara noastră este pe locul doi în clasamentul țărilor care îl apreciază pe liderul de la Casa Albă. Cei mai mulți fani sunt în Kosovo. Kosovo: 27 România: […]
20:50
Carnea de miel se scumpește înainte de Paște. Cu cât se majorează prețul și care sunt motivele # Gândul
Carnea de miel ar urma să se scumpească înainte de Paște. Această preconizare a creșterii prețului are la bază mai mulți factori, iar clienții ar urma să plătească mai mult pentru alimente, cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Carnea de miel ar urma să se scumpească în 2026, potrivit ultimelor predicții. Prețurile ar putea să se majoreze […]
20:10
Singurul oraș din Spania considerat a fi „cel mai fericit”. Plouă doar 29 de zile pe an, aici # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este singurul oraș din Spania considerat a fi „cel mai fericit”? Un raport arată că o anumită regiune este îndrăgită atât de localnici, cât și de turiști și, potrivit datelor, abia dacă plouă aici. Sunt precipitații 29 de zile pe an, iar clima este blândă. Almeria din Andaluzia, Spania, este considerat […]
20:00
Incident pe aeroportul Otopeni. Un avion aflat la sol a fost acroșat de un autovehicul special. Zborurile au fost întârziate # Gândul
Un incident a avut loc, luni seară, pe aeroportul Otopeni, după ce un Ambulift (autoturism cu echipaj medical pentru preluarea de la avion a persoanelor), a lovit ușa de acces a unui avion ATR 72-600 al TAROM, au anunțat reprezentanții aeroporului. Incidentul a provocat întârzierea altor zboruri. Un autovehicul de tip Ambulift a acroșat una […]
19:50
Petele de detergent pe hainele spălate reprezintă o problemă cu care mulți dintre noi ne-am confruntat. De cele mai multe ori există și o explicație pentru acest fenomen, însă există câteva lucruri simple pe care putem să le facem pentru a evita acest lucru. Mulți am pățit ca după spălare să observăm că hainele au […]
19:50
Contre între americani și Zelenski. Cele două părți se contrazic pe data încheierii războiului în Ucraina # Gândul
Statele Unite au reacționat la declarația lui Volodimir Zelenski privind „termenul limită” pentru încheierea războiului din Ucraina. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Witaker, a negat afirmațiile președintelui ucrainean potrivit cărora SUA au stabilit un nou termen limită pentru încheierea războiului cu Rusia. Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Statele Unite doresc o soluționare a războiului […]
19:50
Talibanii au început să acorde străinilor permise de ședere în Afganistan — chiar și pentru 10 ani. Există o condiție: pentru a te muta în Afganistan și a obține permisul de ședere, va trebui să faci investiții. Permisele de ședere pot fi acordate pe o perioadă de la unu până la zece ani. Detalii au fost […]
19:30
Cristiano Bergodi a spus ce s-a întâmplat în scandalul cu Cordea, nu l-a menajat nici pe Pancu pentru declarațiile la adresa sa și a povestit emoționat că nu a putut fi lângă tatăl său, în ultimele zile de viață ale părintelui său. CFR Cluj a câștigat meciul cu U, 3-2, iar la final a fost […]
19:30
Un bărbat din Italia a ajuns să fie concediat pentru că ar fi adormit la job. Incidentul a avut loc în urmă cu circa 3 ani, la o companie de reciclare. El a fost fotografiat în timp ce își ținea ochii închiși și capul ușor plecat într-o parte. Pentru că s-a considerat că ar fi […]
19:30
Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro. # Gândul
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara va ajunge oficial în proprietatea UMB Steel, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, după ce Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal a aprobat vânzarea activelor pentru suma de 12,5 milioane de euro plus TVA, transmite MEDIAFAX. Tranzacția urmează să fie aprobată de acționari în luna februarie, iar finalizarea și […]
Acum 24 ore
19:20
O familie a cumpărat un iaht de lux abandonat și l-a transformat în casă: „Viața pe apă ne-a salvat” # Gândul
Un iaht abandonat, lipit de fundul mării, acoperit de mucegai negru, fără lumină și fără motoare funcționale a fost găsit de o familie care l-a transformat în casă. Epava din anii 60 a devenit o viață nouă pentru familia din Canada. Janis și Blanie Carmena s-au cunoscut pe un iaht de lux în urmă cu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.