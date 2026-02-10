O meserie uitată încă de pe vremea lui Ceaușescu, este la mare căutare acum, în 2026

21:30

Te-ai întrebat vreodată unde se află „cel mai primitor oraș” din lume? Un top surprinzător aduce în atenție faptul că această așezare umană se află chiar în Europa și are o populație de doar 14.000 de locuitori. Mai mult, ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București. „Cel mai primitor oraș” este Montepulciano, […]