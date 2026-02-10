Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Basilica.ro, 10 februarie 2026 08:50
Ți-am pregătit 5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor…
• • •
Acum 30 minute
09:10
Alice Voinescu, prima femeie doctor în filosofie a Universități Sorbona, s-a născut la 10 februarie 1885, la Drobeta-Turnu Severin. Tatăl său, Sterie Steriadi, era avocat și o personalitate cunoscută a orașului, cu studii doctorale la Paris. În copilărie, Alice Voinescu a învățat să citească de timpuriu, cunoscând la vârsta de șase ani limbile română, franceză…
Acum o oră
08:50
Marți se împlinesc 96 de ani de la nașterea arhimandritului Ioanichie Bălan, cunoscut duhovnic al ortodoxiei românești și un mare călugăr cărturar de la Mănăstirea Sihăstria. Părintele Ioanichie Bălan s-a născut în data de 10 februarie 1930 la Stănița, județul Neamț, fiind al doilea copil din cei nouă ai părinților Constantin și Elena. După terminarea…
08:50
Acum 24 ore
18:50
Pe urmele lui Constantin Brâncuşi: Anul Național dedicat marelui sculptor va debuta prin manifestări culturale în Gorj # Basilica.ro
Anul Național Constantin Brâncuși va fi deschis oficial în data de 19 februarie printr-un program cultural special organizat în mai multe spații reprezentative din județul Gorj. Manifestările culturale vor marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Evenimentele sunt dedicate celebrării operei și moștenirii artistice a celui considerat părintele sculpturii moderne…
18:10
Când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți ca fiul cel pierdut, a explicat PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
„Atunci când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți și așezați pe aceeași poziție ca fiul cel pierdut, ca fiul care a fost iertat de tatăl său de toate fărădelegile sale”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala…
18:00
112 în România, la 22 de ani de la lansare: Apelarea responsabilă atinge cel mai bun nivel din istoria serviciului # Basilica.ro
La 22 de ani de la lansarea numărului unic de urgență 112 în România, Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță că nivelul apelării responsabile a atins, în anul 2025, cel mai bun rezultat din istoria serviciului, pe fondul scăderii semnificative a apelurilor nejustificate și al creșterii gradului de utilizare corectă a acestui serviciu esențial pentru siguranța…
17:30
Comunitate și Comuniune: Proiect pentru prevenirea separării copiilor de familii și combaterea violenței domestice în Basarabia # Basilica.ro
Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei s-a angajat împreună cu Catholic Relief Services să prevină separarea copiilor de familiile lor și să combată violența în familie într-un proiect de 9 luni intitulat sugestiv „Comunitate și Comuniune”. Protejarea copilului și prevenirea violenței domestice Desfășurat în Republica Moldova în perioada ianuarie – septembrie 2026, proiectul „Comunitate și…
17:10
Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu, a subliniat IPS Varsanufie # Basilica.ro
„Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. Arhiepiscopul Râmnicului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arnota, din localitatea Bistrița, județul Vâlcea. Exercițiul libertății omului Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat modul în care pilda fiului risipitor arată libertatea pe care Dumnezeu i-a dăruită omului la…
17:00
Să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem păcatele, îndeamnă Episcopul Ambrozie # Basilica.ro
„Să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem fiecare păcatele, să ne schimbăm și să ne spovedim”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Pîslari din comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu. Exemplul Fiului risipitor Ierarhul a explicat modul în care fiecare om se regăsește…
15:50
La Craiova s-a deschis un nou centru de expertiză pentru boli rare, anunță Ministrul Sănătății # Basilica.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat deschiderea unui centru de expertiză pentru bolile rare (CEBR) la Craiova, precum și recertificarea centrului de la Timișoara. „Continuăm consolidarea rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara”, a scris Alexandru Rogobete pe…
14:40
Liicenii din Caraș-Severin au participat, în număr mare, la conferințele „Tinerețe în Cuvânt” # Basilica.ro
Aproximativ 200 de liceeni au participat, săptămâna trecută, la cele două conferințe desfășurate la Oravița și Bozovici, în cadrul programului „Tinerețe în Cuvânt”, care le-a fost dedicat de către Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului în parteneriat cu ISJ Caraș-Severin și cu mai multe unități de învățământ din județ. Prima conferință a avut loc, joi,…
14:40
Icoana, fereastră spre cer: Biblioteca Județeană Constanța va găzdui o expoziție de artă sacră # Basilica.ro
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța va găzdui marți vernisajul expoziției „Icoana, fereastră spre cer – reproduceri după icoanele pe sticlă din secolele 18-19”. Expoziția va reuni reproduceri de muzeu inspirate din icoane pe sticlă din secolele 18-19, realizate în tehnica tradițională a temperei cu emulsie de ou. Lucrările evocă moștenirea artistică și spirituală…
14:30
O nouă selecție de imagini care surprind frumusețea vieții ortodoxe: peisaje de iarnă, chipuri de clerici și credincioși, precum și momente de la proclamarea canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, desfășurată la Catedrala Patriarhală. Toate acestea pot fi descoperite în articolul nostru dedicat perioadei 2–8 februarie 2026. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe…
14:20
IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor pe Sfântul Ștefan cel Mare. Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a explicat Evanghelia despre Fiul risipitor, subliniind iubirea necondiționată a lui Dumnezeu-Tatăl, Care îl așteaptă pe om cu brațele deschise, indiferent…
13:30
PS Macarie le-a vorbit românilor și danezilor din Viborg despre Sfinții Gheorghe de la Cernica și Iosif de la Văratec # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a vorbit duminică românilor și danezilor din Viborg (Peninsula Iutlanda, Danemarca) despre viețile Sfinților Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec. PS Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia „Întâmpinarea Domnului și Sfinții Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de…
12:30
Patriarhul Teoctist, pomenit la 111 ani de la naștere la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava # Basilica.ro
Patriarhul Teoctist a fost pomenit sâmbătă la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, la 111 ani de la naștere. Slujba de pomenire a fost oficiată de Arhim. Iustin Taban, consilier juridic la Sectorul Juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Arhimandritul a…
11:40
PS Siluan a slujit în Parohia românească din Palermo la împlinirea a 20 de ani de la înființare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Palermo (Italia), participând, astfel, la aniversarea a două decenii de la înființarea comunității. Cu această ocazie, Episcopul Italiei a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra parohiei în cei 20 de ani de existență. La momentul rânduit,…
11:30
Ziua Limbii Elene este serbată anual în data de 9 februarie. În țara noastră, sărbătoarea a fost instituită prin Legea nr. 204/2018. Data a fost aleasă în amintirea poetului naţional al grecilor, Dionysios Solomos, mutat la cele veșnice în 9 februarie 1857. Prima ediție a Zilei Limbii Elene în România a fost serbată în 2019.…
11:10
Se împlinesc 223 de ani de la nașterea lui Emanoil Gojdu, considerat cel mai mare filantrop ortodox român mirean # Basilica.ro
Se împlinesc 223 de ani de la nașterea avocatului Emanoil Godju, omul desemnat în 2020 drept cel mai mare filantrop ortodox român mirean. Emanuil (Manuil) Gojdu s-a născut la 9 februarie 1802, la Oradea. A fost al doilea dintre cei șase fii ai lui Athanasie Popovici-Gojdu, negustor de vite, și ai Anei, fiica lui Dimitrie…
09:20
Artista Mihaela Noroc a anunțat lansarea proiectului „Femeile României”, care își propune să fotografieze și să relateze poveștile de viață ale unor femei românce care trăiesc în țară și diaspora. Mihaela Noroc a adăugat că acest proiect se va concretiza într-o carte și în mai multe expoziții de fotografie. „De 13 ani lucrez la Atlasul…
09:10
Începe săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, întinse să îmbrățișeze omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii: Patriarhul Daniel „Când un păcătos se întoarce spre Dumnezeu și face primii pași ai pocăinței, Dumnezeu, alergând, îi iese în întâmpinare. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, pe care El le întinde…
08:30
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, îl cinstește ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Nichifor, sărbătorit în data de 9 februarie. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul (din Botez Nicolae Horia) s-a născut în data de 14 noiembrie 1967, la Brăila. A urmat cursurile Colegiului Naţional „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău și a absolvit…
8 februarie 2026
18:10
PS Varlaam Ploieșteanul: Postul este vremea în care suntem chemați să refacem legătura de iubire cu Dumnezeu Tatăl # Basilica.ro
„Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu să avem înțelepciunea care ne întoarce la Hristos și să folosim timpul Postului Mare cu discernământ ca, într-adevăr, sărbătoarea Paștelui să fie pentru fiecare dintre noi o întoarcere la dragostea nesfârșită a Tatălui Ceresc”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Explicând Parabola Întoarcerii Fiului Risipitor, Preasfinția…
18:10
Părintele Ștefan Sfarghie, Consilier Patriarhal Coordonator la Sectorul comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale și slujitor al Parohiei Zlătari din Capitală, a fost instalat duminică în funcția de paroh al acestei comunități. Părintele Ștefan Sfarghie primește astfel ștafeta conducerii parohiei de la Părintele Consilier Patriarhal Onorific Nicolae Dascălu, căruia i-a urmat de curând și…
16:30
Patriarhul Daniel îl felicită pe Arhiepiscopul Timotei al Aradului la împlinirea a 50 de ani de arhierie # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de felicitare duminică, pentru două aniversări importante din viața și slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Duminică, ierarhul a împlinit 50 de ani de slujire arhierească, iar în 6 iunie 2026, Înaltpreasfinția Sa va aniversa 90 de ani de viață. „Cu ajutorul lui Dumnezeu,…
14:20
Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, întinse să îmbrățișeze omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii: Patriarhul Daniel # Basilica.ro
„Când un păcătos se întoarce spre Dumnezeu și face primii pași ai pocăinței, Dumnezeu, alergând, îi iese în întâmpinare. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, pe care El le întinde ca să-l îmbrățișeze pe omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii lui Hristos, și anume primirea pocăinței omului păcătos și dăruirea iertării păcatelor”, a explicat…
12:20
Peste 10.000 de persoane sprijinite de Episcopia Hușilor în 2025. Filantropia în eparhie a totalizat 14 milioane lei # Basilica.ro
Peste 10.000 de persoane din județul Vaslui au beneficiat, în anul 2025, de serviciile sociale ale Episcopiei Hușilor. Pentru ajutorarea persoanelor aflate în situații dificile, eparhia a direcționat către lucrarea filantropică nu mai puțin de 14 milioane de lei. Datele au fost incluse în raportul prezentat la întrunirea anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor,…
12:20
Privirea tatălui se oprește nu asupra păcatului, ci asupra suferinței fiului risipitor, subliniază PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
Tatăl nu-i reproșează nimic fiului risipitor. Nu îl umilește, nu îi cere explicații, a subliniat duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Privirea lui se oprește nu asupra păcatului, ci asupra suferinței care are nevoie de vindecare. Iubirea lui Dumnezeu este cea care vindecă și restaurează”, a explicat Preasfinția Sa. Ierarhul…
10:40
Patriarhul Teoctist și Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei omagiați la ședința clericilor din Protopopiatul Cahul # Basilica.ro
Clericii din cuprinsul Protopopiatului Cahul al Episcopiei Basarabiei de Sud s-au întrunit vineri în ședință ordinară lunară, prilej cu care i-au pomenit pe Patriarhul Teoctist și pe Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei. Ziua a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie” și „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul. În cadrul…
10:00
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împlinește duminică 50 de ani de arhierie. Ierarhul a primit darul arhieriei în 8 februarie 1976, când a fost înscăunat Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de Lugojanul. Tot în acest an, în 4 iunie, Înaltpreasfiția Sa împlini o vârstă rotundă: 90 de ani de viață. Ierarhul s-a…
19:10
Descarcă gratuit broșura „Soborul Sfintelor Femei Românce” realizată de Agenția de știri Basilica # Basilica.ro
Agenția de știri Basilica a publicat vineri online broșura digitală „Soborul Sfintelor Femei Românce”, dedicată sfintelor a căror canonizare a fost proclamată vineri la Catedrala Patriarhală. Publicația digitală este prefațată de extrase din cuvântul rostit de Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în prima zi a anului, când a fost inaugurat Anul omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română,…
18:20
Simpozion despre familie la Iași: PS Antonie va prezenta chipuri de tați și mame de dincolo de Prut # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va prezenta duminică, 8 februarie, la Palatul Braunstein din Iași, chipuri de tați și mame de dincolo de Prut. Prezentarea Preasfinției Sale se va intitula „Sinaxar de peste Prut – chipuri de tați și mame” și va face parte din Simpozionul „Familia – locul devenirii noastre”, organizat de Parohia „Sf.…
18:00
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 34-a după Rusalii, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea…
17:10
Patriarhul Teoctist pomenit la Mănăstirea Putna: A privit monahismul ca pe o forță vitală a Ortodoxiei românești # Basilica.ro
Patriarhul Teoctist „a privit monahismul nu ca pe o relicvă a trecutului, ci ca pe o forță vitală, regeneratoare a Ortodoxiei românești”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, sâmbătă, când părinții din obște au oficiat un Parastas pentru fostul patriarh, cu prilejul împlinirii a 111 ani de la nașterea lui. „A iubit monahismul,…
16:20
Universitatea din Suceava introduce un master de Inteligență Artificială și Robotică Socială cu aplicații în sănătate # Basilica.ro
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va include în programul de studii, începând cu anul universitar 2026-2027, un master dedicat inteligenței artificiale și roboticii sociale cu aplicații în sănătate, a anunțat pentru Agerpres rectorul Mihai Dimian. Cursurile se vor desfășura în limba engleză și vor fi organizate în comun cu două universități partenere: cea…
16:00
Anul 2027 va fi dedicat în Patriarhia Română comemorării Patriarhilor Justinian și Teoctist # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anunțat vineri că anul 2027 este desemnat în Patriarhia Română drept Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) și Teoctist Arăpașu (1986-2007). Decizia a fost aprobată în ajunul împlinirii a 111 ani de la nașterea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist. Cei doi patriarhi au stat în fruntea Bisericii…
14:10
Profesori de religie mureșeni au subliniat responsabilitatea comună a familiei, școlii și Bisericii în formarea tinerilor # Basilica.ro
Cea mai recentă întâlnire a cercului metodic al profesorilor de religie din zona Luduș, desfășurată vineri la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” din Luduș, a avut tema „Povestea care formează: familia și educația religioasă în viața elevilor”. Lucrările au fost coordonate de prof. Alin Marin Pop și prof. Nadia Ghic, care au subliniat valoarea pedagogică a…
13:10
Tineri ieșeni cu autism sever își dezvoltă abilitățile de viață independentă prin ateliere creative și ocupaționale # Basilica.ro
25 de tineri ieșeni diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sever și cu nivel funcțional scăzut au fost incluși într-o serie de ateliere ocupaționale menite să le dezvolte abilitățile de integrare socială și viață independentă. Ei participă la ateliere de grădinărit, de croitorie, și face exerciții de motricitate fină. Activitățile structurate se desfășoară într-un cadru…
12:30
Acad. Leon Dănăilă a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție din Patriarhia Română # Basilica.ro
Un eveniment dedicat vieții și carierei academicianului Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei și a cercetării medicale din România, a reunit joi, la Teatrul Național din București, personalități din domeniul științific, cultural, academic și religios. În cadrul evenimentului, reputatul neurochirurg român a primit mai multe ordine și distincții, între care și Crucea Patriarhală, cea mai…
10:20
Sâmbătă se împlinesc 151 de ani de a nașterea Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei. După Marea Unire, a fost decan al Facultății de Teologie din Cernăuți, primul episcop al eparhiei Cetății Albe – Ismail și senator de drept. Fiu de cântăreț bisericesc, s-a născut la Stulpicani, județul Suceava, și a primit la botez numele de…
01:20
Se împlinesc 21 de ani de la prima ediție a Ziarului Lumina, unicul cotidian creștin ortodox din lume # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinesc 21 de ani de apariție zilnică neîntreruptă a cotidianului ortodox Ziarul Lumina. Apărut inițial la Iași și devenit apoi ziarul oficial al Patriarhiei Române, acesta este unicul cotidian ortodox din lume. Proiectul a reprezentat o inițiativă a laicatului din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, catalizată de mitropolitul de atunci, actualul Părinte Patriarh Daniel.…
01:10
Sâmbătă se împlinesc 111 ani de la nașterea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care a păstorit Biserica Ortodoxă Română între 1986 și 2007. S-a născut în 7 februarie 1915 la Tocileni, județul Botoșani, și a primit la botez numele de Teodor. Era al zecelea copil al familiei Dumitru și Marghioala Arăpașu. Astfel, era originar din…
01:00
Calendar Ortodox, 7 februarie Sfântul Partenie, Episcopul Lampsacului A fost fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole din Misia (Asia Mică). Se ocupa încă de când era tânăr cu pescuitul, iar pentru viața sa curată, Dumnezeu l-a învrednicit chiar de la vârsta de 18 ani cu darul săvârșirii minunilor. Fericitul Partenie a fost hirotonit preot…
6 februarie 2026
21:30
În ziua de vineri, 6 februarie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod a adoptat o serie de hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară dintre care enumerăm următoarele: A declarat anul 2027…
17:50
Catedrala Națională a fost reconstituită în mediul virtual pe un server din jocul Minecraft dedicat Ortodoxiei # Basilica.ro
Catedrala Națională a fost reconstituită în mediul virtual, în cadrul unui proiect realizat pe serverul Orthocraft din jocul Minecraft. „Această reconstrucție surprinde amploarea impresionantă a catedralei reale, de la interiorul vast și cupola impunătoare până la iconografie, candelabre și detalii arhitecturale, toate recreate cu acuratețe și cu respect pentru tradiția ortodoxă”, a transmis creatorul serverului…
16:40
Salvați Copiii propune educație digitală obligatorie în școli și măsuri ferme împotriva dependenței online # Basilica.ro
Organizația Salvați Copiii România solicită introducerea obligatorie a educației digitale și a siguranței online în curriculumul școlar, alături de măsuri legislative și administrative ferme pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Organizația atrage atenția, printr-un comunicat de presă, că accesul necontrolat al minorilor la rețelele sociale reprezintă un risc major pentru sănătatea mintală, siguranța și…
16:30
PS Paisie Sinaitul: Adevărata putere a femeii creștine stă în capacitatea de a transforma lumea prin blândețe și statornicie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat, la reașezarea în Catedrala Patriarhală a sfintelor moaște, că „adevărata putere a femeii creștine nu stă în dominație, ci în iubire, în credință și în capacitatea de a transforma lumea prin lumină, blândețe și statornicie”. Sfintele moaște din Catedrala Patriarhală au fost duse prin procesiune de la Baldachinul Sfinților…
15:50
Palatul Parlamentului va găzdui o expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
La Palatul Parlamentului va avea loc luni, 9 februarie 2026, de la ora 14:00, vernisajul unei expoziții de fotografie dedicate operei și gândirii artistice a sculptorului Constantin Brâncuși. Evenimentul se va desfășura în Sala „Constantin Brâncuși”, intrarea S2A3, și propune publicului interpretări fotografice contemporane care valorifică formele esențiale și principiile fundamentale ale universului brâncușian. Expoziția…
15:50
Elevii Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costachi au adus bucuria lecturii într-o întâlnire specială cu preșcolarii # Basilica.ro
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au sărbătorit miercuri Ziua Internațională a Cititului Împreună alături de copiii de la grădinița Liceului Tehnologic din Vânători-Neamț. Evenimentul a fost desfășurat sub genericul „Citim, Visăm, Descoperim”. Activitatea a fost organizată de profesori și elevi, în parteneriat cu biblioteca instituției de învățământ și a avut…
15:30
Elevii unui liceu din Iași au oferit persoanelor vulnerabile 150 de meniuri și pachete umanitare # Basilica.ro
Elevii Liceului „Varlaam Mitropolitul” din Iași au oferit 150 de meniuri și pachete umanitare persoanelor vulnerabile cu sprijinul Platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Fiideajutor.ro. Activitatea s-a desfășurat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, în cadrul opționalului „Cultivarea sufletului”, coordonat de părintele Cosmin Brînză. Alexandra Haliț, elevă implicată în proiect, a mărturisit: „Acest…
