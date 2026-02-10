96 de ani de la nașterea arhimandritului Ioanichie Bălan

09:10

Începe săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, întinse să îmbrățișeze omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii: Patriarhul Daniel „Când un păcătos se întoarce spre Dumnezeu și face primii pași ai pocăinței, Dumnezeu, alergând, îi iese în întâmpinare. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, pe care El le întinde…