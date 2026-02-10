Rusia, care atacă neîncetat de 4 ani Ucraina, cere „garanții de securitate”, în cazul unui acord de pace

10 februarie 2026 09:20

Un posibil acord de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina trebuie să includă gar...

Acum 15 minute
09:40
Ce se întâmplă cu avionul european proiectat de Germania și Franța? Macron aduce ultimele vești
Proiectul viitorului avion de luptă european (SCAF) este unul bun şi lucrurile trebuie să avanseze, ...
09:40
„Bătălia" cerului deasupra Taiwanului. Manevre agresive ale Chinei, cu rachete lansate spre avioanele F-16
China a desfășurat manevre aeriene riscante în apropierea Taiwanului, în timpul unor exerciții milit...
Acum o oră
09:10
VIDEO Momentul în care un vas suspectat de trafic de droguri este distrus în mers de armata SUA. Doi morți
Armata Statelor Unite a publicat imagini cu distrugerea unui vas suspectat de trafic de droguri în O...
09:00
Care e diferența dintre concediul de maternitate și cel de creștere copil? Pentru care se plătește CASS?
Multe persoane confundă concediul de maternitate cu cel de creștere a copilului. Acestea au durate d...
Acum 2 ore
08:50
Foștii magistrați primesc 1.000.000.000 lei la pensie de la stat pentru care nu au contribuit. 3.000€ în medie
Statul a crescut de 6 ori bugetul alocat pensiilor speciale ale magistraților în ultimii 10 ani. Din...
08:40
Zi decisivă pentru Dan Vîlceanu: ÎCCJ se pronunță în dosarul de ultraj și tulburarea ordinii publice
Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță marți, după mai multe amânări, asupra dosarului în c...
08:30
Semnal de alarmă de la Palatul Parlamentului. Grevă în primării și scenariul reorganizării României
O grevă de avertisment de două ore este programată să se desfăşoare, marţi, în peste 1.500 de primăr...
08:20
Descoperire misterioasă pe plaja din Mamaia. Resturi de dronă aduse de apă
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că resturi ale unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia...
08:00
Cel mai recent virus se răspândește în tăcere: simptomele sale pot fi confundate cu o boală înfricoșătoare
Un agent patogen necunoscut anterior, legat de lilieci, a fost identificat de medicii din Bangladesh...
Acum 4 ore
07:50
Ilie Bolojan avertizează: Oboseala socială și percepția nedreptății alimentează votul anti-sistem
Premierul Ilie Bolojan este de acord că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare "au un cost" c...
07:40
VIDEO Bătălia de la Smârdan. Tancurile Bizonul românesc și Abrams și-au unit forțele pentru a stopa o invazie
Tancurile americane M1A2 SEPv2 Abrams au operat alături de tancul TR-85M1 Bizonul românesc într-un s...
07:30
Experții trag un semnal de alarmă: cele mai comune remedii pentru migrene sunt periculos de inutile
Fie că este vorba de agrafe pentru sprâncene, băi de picioare cu apă clocotită sau cure cu apă sărat...
07:20
Și termopanele îmbătrânesc! Cum le faci ca noi cheltuind doar 50 de lei. Frigul nu mai intră pe la geam
Ca orice lucru, și termopanele îmbătrânesc. Evident, nu sticla, ci garniturile și feroneria. Dar, da...
07:10
Horoscop 11 februarie. Luna în Săgetător strică planurile Peștilor și Gemenilor. Taurii, discuție importantă
Horoscop 11 februarie. Luna în Săgetător strică planurile Peștilor și Gemenilor. Taurii, discuție im...
07:10
RO-ALERT în Curtea de Argeș: Bacteria Clostridium perfringens depistată în apa din rețeaua de distribuție
Un mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţ...
06:40
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Pensionarii care primesc banii pe card vor să știe în ce ordine intră pensiile joi, în funcție de ba...
Acum 12 ore
23:00
SUA ordonă navelor comerciale să evite forțele Iranului în Strâmtoarea Ormuz
SUA a ordonat navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de Golful Persic, ...
22:50
Ilie Bolojan: România are de ales. Fie primării cu personal mai puţin, fie reorganizare administrativă
Ilie Bolojan: România are de ales. Fie primăriile funcționează cu personal mai mic, fie se va ajunge...
22:20
Ilie Bolojan: "Când acest guvern nu va mai avea susținere parlamentară, Coaliția va găsi o altă soluție"
Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit despre ce se va întâmpla după acest cabinet. "Când acest guvern...
21:30
Ilie Bolojan: "950.000 de persoane cu dizabilităţi nu plăteau impozit pe case. Aveam tot felul de scutiri"
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că "950.000 de persoane cu dizabilităţi nu plăteau impozit pe...
21:00
AI nu este mai bună decât alte metode pentru pacienţii care solicită sfaturi medicale
AI nu este mai bună decât alte metode pentru pacienţii care solicită sfaturi medicale
Acum 24 ore
20:40
SUA renunţă la două comandamente NATO, dar obţin altul, în Marea Britanie: Baza Northwood
Statele Unite renunţă la două comandamente NATO, dar obţin un altul, în Marea Britanie. Este vorba d...
20:20
VIDEO Război total pe mări împotriva petrolierelor Rusiei și Iranului. SUA au capturat unul, India, trei
Forțele militare americane au abordat un petrolier sancționat în Oceanul Indian, după ce l-au urmări...
20:10
Motivul pentru care nu trebuie să ai plante ofilite în casă. Ce faci dacă le ții de mult timp?
Plantele din locuință pot spune multe despre energia unui spațiu, chiar și atunci când nu mai sunt î...
19:50
Salariul minim din Bulgaria câștigă teren: puterea de cumpărare se apropie de media UE. Cum stăm în România?
Salariul minim plătit în Bulgaria câștigă teren, iar puterea de cumpărare vecinilor noştri sudici s...
19:40
Escrocherie pe o insulă de vacanță frecventată de români. Un polițișt a înșelat sute de turiști. Ce făcea?
Un polițist care lucra pe o insulă frecventată de români a fost arestat. În urma unor verificări s-a...
19:20
Cum să-ți îmbunătățești sănătatea creierului după ce ajungi la pensie. Te va ajuta și la fizic
Ieșirea la pensie aduce schimbări importante pentru creier, odată cu modificarea rutinei zilnice și ...
19:10
Românii din Germania beneficiari de ajutoare sociale ar putea fi puşi să presteze muncă în folosul comunităţii
Românii din Germania care sunt beneficiari de ajutoare sociale ar putea să fie puşi să presteze munc...
19:00
Moțiunile împotriva membrilor guvernului Bolojan respinse una după alta.
Opoziția a depus moțiuni simple. În ședința de luni a Senatului au fost contestați ministrul Apărări...
18:50
Cât timp se păstrează peștele la congelator? Trebuie ambalat în pungi etanșe
Peștele se păstrează la congelator între 2 și 12 luni, în funcție de specie și conținutul de grăsime...
18:40
Horoscop februarie: Mercur în Pești aduce greutate emoțională pentru 4 zodii. Gemeni - neliniște
Mercur în Pești aduce o greutate emoțională accentuată în februarie pentru 4 zodii, iar Gemenii resi...
18:20
Putin, disperat că pierde teren în Ucraina. Franța trimite Kievului mai multe avioane Mirage 2000 și bombe
Franța accelerează transferul avioane de vânătoare Mirage 2000 către Ucraina, ca parte a cooperării ...
18:00
Delir în presa rusă care îl îndeamnă pe Putin să atace România cu ogive nucleare. Ce scenariu SF i-a enervat?
Presa rusă de azi spune că Putin ar trebui să atace cu ogive nucleare România în cazul în care NATO ...
17:50
Revolta primarilor: peste 1.500 de comune protestează împotriva reformei Guvernului
Peste 1.500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment de două ore,...
17:40
Procurorii și polițiștii, în acțiune! Percheziții masive în Dâmbovița pentru nereguli cu arme
Procurorii Parchetului General, împreună cu poliţiştii DCCO şi cei de la Direcţia Arme, Explozivi şi...
17:20
Mircea Lucescu, externat din spital: selecționerul pleacă în străinătate pentru o nouă opinie medicală
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat...
17:10
Scandal major în Transporturi: fostul ministru Răzvan Cuc, trimis în judecată pentru corupție
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și administratorul unei firme au fost trimiși în judec...
17:00
România se apucă să facă „Autostrada albastră". Are 470 km, costă 170.000.000€ și trebuie să fie gata în 2 ani
România se apucă să facă „Autostrada albastră". Proiectul „Fast Danube 2", unul dintre cele mai impo...
16:50
Ciprian Şerban anunță că s-au depus două oferte în cadrul licitaţiei proiectului Fast Danube 2
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Anunţă, luni, că s-au depus două oferte în cadrul licitaţ...
16:40
Johann Wadephul va discuta sancțiunile împotriva Rusiei și energia cu omologii din Asia Centrală
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, se va întâlni miercuri la Berlin cu omologii săi din ț...
16:30
VIDEO Centura Comarnic, o bătaie de joc! Promiși din 2024, cei 6 km au ajuns la 62%. Gata în decembrie 2027?
Centura Comarnic, ce va reduce puțin coșmarul din traficul de pe DN1
16:20
Conductorii de tren spanioli sunt în grevă după accidentele mortale din ianuarie Newsweek.ro
Conductorii de tren spanioli au început luni o grevă de trei zile pentru a protesta faţă de deterior...
16:10
Andriy Sybiha a cerut Uniunii Europene să impună o interdicție permanentă de intrare asupra invadatorilor Newsweek.ro
Andriy Sybiha a cerut Uniunii Europene să impună o interdicție permanentă de intrare asupra invadato...
16:00
Vortexul polar se rupe în două: urmează săptămâni de iarnă grea sau temperaturi de primăvară? Newsweek.ro
Iarna se află într-un moment de cotitură: fie vom avea parte de o vreme extrem de rece, fie temperat...
15:50
Unul din 3 români care și-au luat mașini second hand, păcăliți de samsari. Kilometraj dat peste cap Newsweek.ro
Cumpărarea unei mașini second-hand rămâne un risc real pentru mulți români. Mai bine de o treime din...
15:30
BREAKING Tribunalul București:Judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial. Riscă 5 ani de închisoare Newsweek.ro
Tribunalul București a decis că procesul lui Călin Georgescu în care este acuzat de propagandă extre...
15:10
Au crescut taxele și impozitele, dar bugetul a rămas același. Situație incredibilă într-un oraș Newsweek.ro
La ultima sa ieșire publică, primarul Mihai Chirica a arătat că încasările administrației locale pe ...
15:10
Fantastica poveste a unui cunoscut medic care a „reparat” mii de pacienți. Are armata SUA „la picioare” Newsweek.ro
Probabil nu există sportiv ieșean care să nu fi auzit de Petre Crivoi. Specializat (și) în medicină ...
15:00
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor Newsweek.ro
La început de an apar semnale încurajatoare pentru pensionari. Se discută tot mai clar despre moment...
