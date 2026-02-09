Ilie Bolojan: România are de ales. Fie primării cu personal mai puţin, fie reorganizare administrativă
Newsweek.ro, 9 februarie 2026 22:50
Acum 10 minute
23:00
SUA a ordonat navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de Golful Persic, ...
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:20
Ilie Bolojan: "Când acest guvern nu va mai avea susținere parlamentară, Coaliția va găsi o altă soluție" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit despre ce se va întâmpla după acest cabinet. "Când acest guvern...
Acum 2 ore
21:30
Ilie Bolojan: "950.000 de persoane cu dizabilităţi nu plăteau impozit pe case. Aveam tot felul de scutiri" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că "950.000 de persoane cu dizabilităţi nu plăteau impozit pe...
Acum 4 ore
21:00
AI nu este mai bună decât alte metode pentru pacienţii care solicită sfaturi medicale
20:40
SUA renunţă la două comandamente NATO, dar obţin altul, în Marea Britanie: Baza Northwood # Newsweek.ro
Statele Unite renunţă la două comandamente NATO, dar obţin un altul, în Marea Britanie. Este vorba d...
20:20
VIDEO Război total pe mări împotriva petrolierelor Rusiei și Iranului. SUA au capturat unul, India, trei # Newsweek.ro
Forțele militare americane au abordat un petrolier sancționat în Oceanul Indian, după ce l-au urmări...
20:10
Motivul pentru care nu trebuie să ai plante ofilite în casă. Ce faci dacă le ții de mult timp? # Newsweek.ro
Plantele din locuință pot spune multe despre energia unui spațiu, chiar și atunci când nu mai sunt î...
19:50
Salariul minim din Bulgaria câștigă teren: puterea de cumpărare se apropie de media UE. Cum stăm în România? # Newsweek.ro
Salariul minim plătit în Bulgaria câștigă teren, iar puterea de cumpărare vecinilor noştri sudici s...
19:40
Escrocherie pe o insulă de vacanță frecventată de români. Un polițișt a înșelat sute de turiști. Ce făcea? # Newsweek.ro
Un polițist care lucra pe o insulă frecventată de români a fost arestat. În urma unor verificări s-a...
19:20
Cum să-ți îmbunătățești sănătatea creierului după ce ajungi la pensie. Te va ajuta și la fizic # Newsweek.ro
Ieșirea la pensie aduce schimbări importante pentru creier, odată cu modificarea rutinei zilnice și ...
19:10
Românii din Germania beneficiari de ajutoare sociale ar putea fi puşi să presteze muncă în folosul comunităţii # Newsweek.ro
Românii din Germania care sunt beneficiari de ajutoare sociale ar putea să fie puşi să presteze munc...
Acum 6 ore
19:00
Opoziția a depus moțiuni simple. În ședința de luni a Senatului au fost contestați ministrul Apărări...
18:50
Peștele se păstrează la congelator între 2 și 12 luni, în funcție de specie și conținutul de grăsime...
18:40
Horoscop februarie: Mercur în Pești aduce greutate emoțională pentru 4 zodii. Gemeni - neliniște # Newsweek.ro
Mercur în Pești aduce o greutate emoțională accentuată în februarie pentru 4 zodii, iar Gemenii resi...
18:20
Putin, disperat că pierde teren în Ucraina. Franța trimite Kievului mai multe avioane Mirage 2000 și bombe # Newsweek.ro
Franța accelerează transferul avioane de vânătoare Mirage 2000 către Ucraina, ca parte a cooperării ...
18:00
Delir în presa rusă care îl îndeamnă pe Putin să atace România cu ogive nucleare. Ce scenariu SF i-a enervat? # Newsweek.ro
Presa rusă de azi spune că Putin ar trebui să atace cu ogive nucleare România în cazul în care NATO ...
17:50
Peste 1.500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment de două ore,...
17:40
Procurorii și polițiștii, în acțiune! Percheziții masive în Dâmbovița pentru nereguli cu arme # Newsweek.ro
Procurorii Parchetului General, împreună cu poliţiştii DCCO şi cei de la Direcţia Arme, Explozivi şi...
17:20
Mircea Lucescu, externat din spital: selecționerul pleacă în străinătate pentru o nouă opinie medicală # Newsweek.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat...
17:10
Scandal major în Transporturi: fostul ministru Răzvan Cuc, trimis în judecată pentru corupție # Newsweek.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și administratorul unei firme au fost trimiși în judec...
Acum 8 ore
17:00
România se apucă să facă „Autostrada albastră”. Are 470 km, costă 170.000.000€ și trebuie să fie gata în 2 ani # Newsweek.ro
România se apucă să facă „Autostrada albastră”. Proiectul „Fast Danube 2”, unul dintre cele mai impo...
16:50
Ciprian Şerban anunță că s-au depus două oferte în cadrul licitaţiei proiectului Fast Danube 2 # Newsweek.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. Anunţă, luni, că s-au depus două oferte în cadrul licitaţ...
16:40
Johann Wadephul va discuta sancțiunile împotriva Rusiei și energia cu omologii din Asia Centrală # Newsweek.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, se va întâlni miercuri la Berlin cu omologii săi din ț...
16:30
VIDEO Centura Comarnic, o bătaie de joc! Promiși din 2024, cei 6 km au ajuns la 62%. Gata în decembrie 2027? # Newsweek.ro
Centura Comarnic, ce va reduce puțin coșmarul din traficul de pe DN1 - Valea Prahovei, a fost promis...
16:20
Conductorii de tren spanioli au început luni o grevă de trei zile pentru a protesta faţă de deterior...
16:10
Andriy Sybiha a cerut Uniunii Europene să impună o interdicție permanentă de intrare asupra invadatorilor # Newsweek.ro
Andriy Sybiha a cerut Uniunii Europene să impună o interdicție permanentă de intrare asupra invadato...
16:00
Vortexul polar se rupe în două: urmează săptămâni de iarnă grea sau temperaturi de primăvară? # Newsweek.ro
Iarna se află într-un moment de cotitură: fie vom avea parte de o vreme extrem de rece, fie temperat...
15:50
Unul din 3 români care și-au luat mașini second hand, păcăliți de samsari. Kilometraj dat peste cap # Newsweek.ro
Cumpărarea unei mașini second-hand rămâne un risc real pentru mulți români. Mai bine de o treime din...
15:30
BREAKING Tribunalul București:Judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial. Riscă 5 ani de închisoare # Newsweek.ro
Tribunalul București a decis că procesul lui Călin Georgescu în care este acuzat de propagandă extre...
15:10
Au crescut taxele și impozitele, dar bugetul a rămas același. Situație incredibilă într-un oraș # Newsweek.ro
La ultima sa ieșire publică, primarul Mihai Chirica a arătat că încasările administrației locale pe ...
15:10
Fantastica poveste a unui cunoscut medic care a „reparat” mii de pacienți. Are armata SUA „la picioare” # Newsweek.ro
Probabil nu există sportiv ieșean care să nu fi auzit de Petre Crivoi. Specializat (și) în medicină ...
Acum 12 ore
15:00
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor # Newsweek.ro
La început de an apar semnale încurajatoare pentru pensionari. Se discută tot mai clar despre moment...
15:00
România, pe locul doi în lume la comenzile de pizza în 2025. Într-o zi au fost date peste 18.000 de comenzi # Newsweek.ro
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de p...
15:00
Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție TEZAUR cu dobânzi de 7%. Cum pot fi cumpărate titlurile de stat # Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor lansează a doua ediție a Programului TEZAUR din acest an, oferind românilor ti...
14:40
Băluță vrea schimbări la contractul Termoenergetica: Apa caldă, plătită doar dacă are temperatura corectă # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat inițierea unui proiect prin care bucureștenii să plă...
14:20
Senatul UNITER critică proiectul de normare a muncii artiştilor: „Nostalgie a anilor ’80” # Newsweek.ro
Uniunea Teatrală din România pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministeru...
14:10
Un oraș din România a interzis, în premieră, vehiculele sub Euro 5. Din 2028, norma minimă va fi Euro 6 # Newsweek.ro
Un oraș din România a interzis, în premieră, accesul vehiculelor de transport pasageri, adică a auto...
14:00
Medici audiați în Gorj. Un adolescent nu a fost operat pe motiv că medicul chirurg de gardă nu era şi pediatru # Newsweek.ro
Mai mulţi medici din judeţul Gorj sunt audiaţi, luni, de către poliţişti în dosarul deschis după moa...
13:40
Traficant de droguri, prins cu cocaină lângă un liceu din Constanța. Când a văzut poliția a sărit gardul # Newsweek.ro
Un bărbat a fost prins cu droguri asupra lui lângă un liceu din Constanța. Când polițiștii i-au ceru...
13:40
Candidat la șefia Parchetului General are 1.000.000€ în cont, 13 terenuri, 4 case. Soțul este judecător # Newsweek.ro
Cristina Chiriac și-a depus candidatura la șefia Parchetului General. Ea este șefa DNA Iași. Ea decl...
13:30
Călin Georgescu, atac grosolan la adresa UE și a României: „Nicușor Dan este președintele statului paralel” # Newsweek.ro
Tribunalul București este așteptat să se pronunțe luni asupra dosarului în care Călin Georgescu, fos...
13:30
Ce durată are concediul paternal? Cum pot beneficia tații de cinci zile libere în plus după nașterea copilului # Newsweek.ro
Concediul paternal se acordă la cererea tatălui, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, ...
13:20
O veste bună și unea rea: Statul a lansat o nouă ediție de titluri Tezaur, dar dobânzile sunt mai mici # Newsweek.ro
O veste bună și unea rea, pentru românii care vor să economisească în condiții avantajoase. Statul a...
13:00
Alex Florența și Marius Voineag renunță la șefiile Parchetului General și DNA. Cine le poate lua locul # Newsweek.ro
Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au renunțat să-și mai depună ca...
12:50
DIICOT nu a deschis nicio anchetă în legătură cu Epstein. România, menționată de 800 în dosarul acestuia # Newsweek.ro
România nu a deschis încă nici un fel de anchetă, care să investigheze posibilele conexiuni alle dos...
12:30
Antonio Seguro l-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia”. Președinte, cu 66%. Nicușor Dan l-a felicitat # Newsweek.ro
Antonio Jose Seguro este noul președinte al Portugaliei. L-a zdrobit pe „George Simion de Portugalia...
12:30
FSB acuză, fără dovezi, că suspectul atentatului din Moscova urma să fugă la Kiev prin România # Newsweek.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză că principalul suspect în atentatul asupra generalul...
12:20
Schiorul olimpic american Hunter Hess, catalogat de Trump drept „un adevărat ratat”. Cu ce l-a supărat? # Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump l-a catalogat drept „un adevărat ratat” pe schiorul olimpic american H...
12:10
Bolojan, atacat cu aceeași „placă” din USR și din interiorul PNL: „USR-izează guvernul”. Cine sunt inamicii? # Newsweek.ro
Prmierul Bolojan și-a găsit contestatari și în PNL dar și în USR, partid care îi este aliat la guver...
