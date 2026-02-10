Gaură neagră în bugetul britanic: 13 miliarde de lire sterline din credite studențești sunt de negăsit: „O escrocherie în special din România”
10 februarie 2026
Autoritățile britanice recunosc că au pierdut urma a peste 370.000 de absolvenți care datorează statului aproape 13 miliarde de lire sterline.
Ajutor de la Papa Leon pentru Ucraina: generatoare, medicamente și un apel reînnoit pentru pace
Papa Leon al XIV-lea a trimis în Ucraina 80 de generatoare electrice și mii de materiale medicale, într-un nou gest de sprijin pentru populația civilă afectată de iarna aspră și de atacurile continue asupra infrastructurii energetice, a anunțat Vaticanul pe 9 februarie.
Momentul în care un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o intersecție aglomerată din Georgia
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o intersecție aglomerată dintr-un oraș mic din statul Georgia, Statele Unite.
Bătălia pentru Pokrovsk intră în faza decisivă. Dacă oraşul cade, Rusia obţine cea mai importantă victorie din 2024
În estul Ucrainei se dau, în aceste zile, unele dintre cele mai grele lupte ale războiului.
SUA vor investi 9 miliarde de dolari în Armenia pentru a reduce dependenţa energetică de Rusia. Miza geopolitică din Caucazul de Sud
Statele Unite şi Armenia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare civile, care ar putea atrage investiţii americane de până la 9 miliarde de dolari, potrivit agenţiei Bloomberg.
Kremlinul pierde miliarde: producția de petrol scade, iar petrolierele cu materii prime nu își găsesc cumpărători
Industria petrolieră a Rusiei traversează o perioadă dificilă, pe fondul sancţiunilor impuse de Statele Unite şi al reducerii accesului la pieţele internaţionale.
Trump ameninţă proiectul unui pod între SUA şi Canada. Vrea jumătate din construcția care va purta numele unei legende a sportului canadian
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni că va bloca un proiect de pod între Canada şi Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să deţină "cel puţin jumătate" din această infrastructură.
De ce a murit Catherine O'Hara, îndrăgita „mamă a lui Kevin". Medicii legiști au făcut public certificatul de deces
Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, care a încetat din viață la sfârșitul lunii ianuarie, la vârsta de 71 de ani.
Meteorologii anunță noi episoade de iarnă în luna februarie. Fenomenele au legătură cu prăbușirea vortexului polar
Noile prognoze au confirmat un eveniment de încălzire stratosferică care se va derula la mijlocul lunii februarie și va destabiliza puternic Vortexul Polar.
România ratează o investiție uriașă: gigantul sud-coreean al tutunului a ales o altă țară pentru giga-fabrică
Cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud a analizat posibilitatea construirii unei giga-fabrici în România, cu impact regional, însă a decis în final să investească într-o unitate mai mică în Kazahstan.
Tragedie în Brașov: Bărbat de 59 de ani a murit după ce a căzut de pe un perete abrupt, pe un traseu montan nemarcat
Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața pe unul dintre traseele montane din Cheile Zărneștiului, în județul Brașov, după ce a alunecat de pe un perete abrupt și a căzut în albia râului din zonă.
Sfântul Haralambie, sărbătorit în ziua de 10 februarie: ocrotitor împotriva bolilor și aducător de lumină
Celebrat anual la data de 10 februarie, zi marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră, Sfântul Haralambie se numără printre cele mai venerate figuri ale creștinătății.
„L-am ucis pe rus și nu am simțit nimic. A fost ca un joc video". Mărturia unui român de 21 de ani care luptă în Ucraina
Un român de 21 de ani, care luptă de partea Ucrainei, face parte dintr-o unitate de piloți de drone din Generația Z, implicată într-o strategie militară ce vizează eliminarea a aproximativ 50.000 de soldați ruși pe lună.
De câteva zile circulă intens ideea că Suedia „se întoarce” de la digitalizare. Că renunță la ecrane, la tehnologie, la entuziasmul digital din ultimii ani.
Mircea Lucescu s-a externat ieri de la Spitalul Universitar.
Român prins în Italia cu 100 de kilograme de cocaină, în valoare de 3 milioane de euro
Un șofer român a fost reținut de polițiștii italieni după ce a fost prins transportând cu TIR-ul cocaină în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.
Prognoză meteo, marți 10 februarie. Vreme rece, cu ninsori, polei și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării
Vremea se va menține rece și astăzi, cu temperaturi sub mediile climatologice și cer variabil, mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru, temporar noros în restul țării.
Înalta Curte decide dacă poate începe judecata în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu. Ce acuzații i se aduc
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este aşteptată să se pronunţe marţi, după mai multe amânări, în dosarul în care fostul deputat PNL Dan Vîlceanu, fost ministru al Investiţiilor, este trimis în judecată pentru ultraj, purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice
Statele Unite datorează aproape 4 miliarde de dolari ONU. Organizaţia avertizează asupra unui blocaj financiar
Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat că aşteaptă confirmări din partea administraţiei Trump privind suma pe care Statele Unite intenţionează să o achite din restanţele de aproape 4 miliarde de dolari şi momentul în care fondurile vor fi transferate.
Primul termen la Curtea de Apel în dosarul privind anularea numirii lui Dacian Dragoş la CCR
Curtea de Apel Bucureşti judecă marţi, 10 februarie, primul termen în dosarul privind cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale. Acţiunea a fost depusă în 12 ianuarie de avocata Silvia Uscov.
O grevă de avertisment de două ore este programată pentru marţi, în peste 1.500 de primării de comune din ţară, între orele 10.00 şi 12.00, în contextul nemulţumirilor faţă de proiectul de reformă a administraţiei locale şi centrale.
China rămâne în urma ambițiilor verzi: de ce energia solară nu poate înlocui cărbunele
În ciuda unei expansiuni spectaculoase a energiei regenerabile, China nu reușește să reducă dependența de cărbune, pe fondul unei creșteri rapide a consumului de electricitate, arată o analiză Bloomberg.
Noua ramură specializată în războiul cu drone înființată de Rusia depășește numeric întreaga armată a Marii Britanii, O evoluție ce stârnește îngrijorări privind ritmul de adaptare al armatelor occidentale la noile realități ale războiului, pe fondul conflictului din Ucraina.
Cercetările recente din neuroștiințe indică faptul că rugăciunea (o practică veche, prezentă constant în viața majorității credincioșilor) este corelată cu reducerea stresului și a anxietății, îmbunătățirea funcțiilor cognitive și o stare generală de sănătate mai bună.
Deși alcoolul este prezent în majoritatea contextelor sociale, cercetările arată că reducerea consumului acestuia are beneficii reale pentru sănătate.
Secretele castelului Pogany din Țara Hațegului. Fosta moșie a grofilor din secolul al XIX-lea, readusă la viață
Castelul Pogány din județul Hunedoara va fi redat circuitului turistic. Construit în urmă cu aproape două secole, edificiul a fost naționalizat de regimul comunist, care l-a folosit ca spital. După 1990, acesta a fost retrocedat moștenitorilor familiei Pogány.
Volatilitatea prețului aurului din ultimul an a făcut ca mulți oameni să decidă să vândă sau să cumpere masiv cantități din metalul prețios, cu atât mai mult cu cât la nivel internațional valoarea unei uncii a crescut de la 2.000 de dolari în februarie 2025, la 5.000 dolari în prezent.
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Dealurile străpunse pentru construcția noilor tuneluri de autostradă din vestul României au scos la iveală informații uimitoare despre geologia zonei Holdea–Margina, dar și despre riscurile asociate solurilor excavate de constructori.
Soluția pentru România când americanii insistă să fim în Consiliul de Pace, iar europenii ar vrea să refuzăm. „Să fim și noi o dată inteligenți"
România e invitată să se alăture Consiliului de Pace promovat de administrația americană, însă partenerii europeni ezită. Doi cunoscuți experți explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, modul în care ar trebui să cântărească Bucureștiul între securitate, interese economice și echilibrul alianțelor
Pedo, șoferul de microbuz școlar care agresa eleve, condamnat după 7 ani — iar sentința încă nu e definitivă
Un șofer de microbuz școlar care agresa sexual eleve de gimnaziu a fost condamnat, după șapte ani, la închisoare cu executare. Procesul nu este nici acum la final.
Degeaba spargem monopolul CNAS dacă sacul e gol. Expert: „Banii nu ajung pentru că nici nu au cum să ajungă"
Declarațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind necesitatea reformării modului de finanțare a sistemului medical prin eliminarea monopolului CNAS redeschide o dezbatere veche de decenii în România.
Perioada mult așteptată de elevi a sosit. În trei județe a început deja vacanța de schi, dar cele mai multe inspectorate au programat-o pentru perioada 16-22 februarie.
Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru al Japoniei, s-a bazat pe un val de popularitate și o înclinare spre dreapta în rândul alegătorilor pentru a obține o victorie istorică în alegerile parlamentare, relatează NYT.
Mai scump decât o aterizare pe Lună. Cheltuielile giganților tehnologici pentru inteligența artificială vor doborî recorduri istorice în SUA
Dezvoltarea inteligenței artificiale a intrat într-o fază care nu mai poate fi descrisă doar în termeni tehnologici.
10 februarie: Ziua în care s-a născut Victor Rebengiuc, o legendă a teatrului și filmului românesc
La 10 februarie 1933 s-a născut marele actor Victor Rebengiuc. În aceeași, în 1837, a murit scriitorul Aleksandr Pușkin, cel mai mare poet rus, iar în 1866 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost silit să abdice.
Charles al III-lea, pregătit să colaboreze cu poliția în scandalul care-l vizează pe Andrew din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein
Regele Charles al III-lea a declarat luni, 9 februarie, că este pregătit să colaboreze cu poliția în legătură cu informații privind fratele său, Andrew, și legăturile acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Felul în care ne raportăm la propria sănătate și la trecerea timpului pare să conteze mai mult decât credem. Un studiu recent arată că femeile care trăiesc cu anxietate intensă legată de deteriorarea stării lor de sănătate prezintă semne de îmbătrânire accelerată la nivel molecular.
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți până și oameni de știință
La Muzeul de Istorie Naturală din Londra se află o bijuterie extrem de valoroasă, cu o reputație înspăimântătoare: un ametist indian dedicat zeului războiului și al fulgerelor, despre care se spune că este blestemat și că a adus nenorociri tuturor proprietarilor săi.
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
În contextul noilor dezvăluiri explozive din dosarul Jeffrey Epstein din Statele Unite, reapare în atenție un scandal mai vechi din Europa Centrală, cunoscut sub numele de Afacerea Podkarpaska – un caz de trafic sexual care, potrivit mai multor mărturii și documente judiciare, ar fi implicat oameni
Ilie Bolojan, după atacurile lansate de Hubert Thuma: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze"
Întrebat dacă s-a gândit să demisioneze din funcție, premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 9 februarie, că a avut în vedere să facă „un pas în lateral”, adăugând că activitatea de prim-ministru este „foarte solicitantă și foarte dificilă”.
Oltenii pleacă din București mușcați doar o dată de „câini". Craiova n-a putut fi dată jos din fruntea Superligii
Dinamo a condus-o pe Universitatea Craiova, în ultimul joc al etapei a 26-a, dar duelul s-a terminat nedecis.
Avocatul Poporului avertizează asupra violenței din școli: „Este adesea ignorată, iar părinții o minimalizează"
Avocatul Poporului avertizează că minorii au acces dificil sau inexistent la consiliere psihologică din cauza lipsei consilierilor școlari și a psihologilor.
Forțele SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian. Acesta ar face parte din Flota Fantomă a Rusiei
Pentagonul a anunțat luni că forțele militare americane au urcat la bordul unui petrolier în Oceanul Indian, după ce l-au urmărit din Marea Caraibilor, relatează AP.
Consumul zilnic de cafea sau ceai cu cofeină ar putea proteja creierul. Ce arată cel mai recent studiu
Câteva ceşti de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea contribui la menținerea sănătății creierului și la reducerea riscului de demență, sugerează un studiu realizat în Statele Unite și publicat luni, citat de Reuters.
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor": 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro
Fundația Tinmar continuă angajamentul său față de educație și performanță prin extinderea programului „Educație pentru Viitor”, care susține excelența în rândul elevilor din România.
Horoscop marți, 10 februarie. Gemenii trebuie să filtreze informațiile, iar Capricornii să profite de instinct pentru a face investiții
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 10 februarie.
De ce nu va pleca PSD de la guvernare. Theodor Stolojan explică miza „reformelor până la capăt"
Cu protestele liderilor locali și tensiuni în coaliție, situația Cabinetului condus de Ilie Bolojan amintește de guvernarea Boc, dar social-democrații nu vor părăsi guvernarea, este de părere fostul premier Theodor Stolojan.
„S-a făcut un circ grotesc". Diana Buzoianu acuză parlamentarii care au cerut să fie scoasă de la dezbaterea moțiunilor de „tendinţe dicratoriale"
Diana Buzoianu a reacționat dur după ce parlamentarii AUR, POT și PACE au cerut scoaterea ei din plenul Senatului, luni, pe motiv că aceasta a primit deja un „blam parlamentar”, când a fost vottată moțiunea simplă împotriva sa.
O bacterie periculoasă, depistată în apa furnizată prin rețeaua publică din Curtea de Argeș. Au fost transmise mesaje RO-Alert
Prefectul județului Argeș a convocat luni, 9 februarie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ca urmare a depistării, în cursul zilei a bacteriei Clostridium Perfringens în apa furnizată prin rețeaua publică de distribuție din municipiul Curtea de Argeș.
Dmitri Peskov se plânge că Trump nu a răspuns până acum la oferta lui Putin de a plăti un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Kremlinul afirmă că Washingtonul nu a răspuns încă ofertei Rusiei de a contribui cu un miliard de dolari din activele înghețate în Statele Unite, pentru a obține statutul de membru permanent în Consiliul pentru Pace lansat de Donald Trump.
