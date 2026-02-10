De ce să mergi la medic când lumea pare că se învârte

07:10

Spre deosebire de Rusia, care folosește din ce în ce mai eficient dronele pentru a lovi ținte din spatele liniei frontului, susținând înaintarea lentă a trupelor sale și slăbind poziția ucrainenilor la masa negocierilor, forțele Kievului se concentrează în continuare pe omorârea a cât mai mulți soldați ruși. Mulți ofițeri și soldați din armata Ucrainei spun că este nevoie de o schimbare de strategie și că ar face față mai bine asalturilor rusești dacă atacurile ucrainene ar fi îndreptate mai mult împotriva posturilor de comandă rusești și a operatorilor de drone aflați la mulți kilometri în spatele liniei de contact.