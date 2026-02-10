Problema demografică a României: decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile, în decembrie 2025

11:20

Președintele PSD, șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a declarat, marți, la reuniunea Asociației Comunelor din România, că „în ultima perioadă s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România”. „Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget, să zicem la întâmplare, una din Vestul țării, atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure”, susține Grindeanu. El a dat asigurări că prin pachetul de măsuri al guvernului pentru diminuarea cheltuielor „nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor”.