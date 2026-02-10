European Cardio Summit – Iași 2026: Eveniment de elită care a pus Iașul pe harta cardiologiei europene
TeleM Iași , 10 februarie 2026 10:20
European Cardio Summit – Iași 2026 a reunit, în capitala Moldovei, elitele cardiologiei europene, transformând evenimentul într-un adevărat regal educațional și confirmând rolul Iașului ca hub de excelență medicală la nivel internațional. Manifestarea științifică s-a desfășurat cu sala arhiplină și a adus la Iași specialiști din 11 țări, alături de lideri de opinie care contribuie
Acum 10 minute
10:50
Organizațiile persoanelor cu dizabilități cer Guvernului reintroducerea scutirilor de impozit și majorarea indemnizațiilor # TeleM Iași
Cinci federații naționale pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, alături de 232 de organizații neguvernamentale și 455 de semnatari individuali, au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, prin care solicită reintroducerea scutirilor de impozit pentru locuință, teren și mijloc de transport, precum și majorarea indemnizațiilor de handicap. Demersul este însoțit de prezentarea Raportului privind
Acum 30 minute
10:40
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara va ajunge oficial în portofoliul celui mai mare constructor de drumuri din România, după ce Adunarea Generală a Acționarilor a decis vânzarea, scrie Economica.net. Citește și Dorinel Umbrărescu a cumpărat Arcelor Mittal Hunedoara UMB Steel, compania lui Umbrărescu, va prelua uzina siderugică cu 12,5 milioane de euro, tranzacția fiind anunțată la finalul anului
10:30
Copiii și tinerii din comuna Lețcani beneficiază, începând de acum, de un teren de sport modern, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Iași, prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială (PJDES). Investiție de peste 650.000 de lei, prin parteneriat județean–local Valoarea totală a investiției a depășit 650.000 de lei, proiectul fiind implementat în cadrul unui parteneriat între
Acum o oră
10:20
Canalul Siret–Bărăgan revine în actualitate: investiție de un miliard de lei pe tronsonul din Vrancea # TeleM Iași
Un proiect început în comunism prinde din nou contur în județul Vrancea. Lucrările la primul tronson ar putea începe în mai 2026. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură hidrotehnică începute înainte de 1989, Canalul Magistral Siret–Bărăgan, revine în prim-plan, iar județul Vrancea se află din nou în centrul investiției. Potrivit unui articol publicat luni,
10:20
10:20
USV Iași aduce comunitatea mai aproape de educație, știință și tradiție prin calendarul anual de evenimente dedicate publicului # TeleM Iași
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV) își reafirmă rolul de centru educațional, științific, cultural și societal deschis comunității, printr-un calendar amplu de evenimente desfășurate pe parcursul întregului an universitar. Activitățile reunesc studenți, elevi, specialiști, producători, parteneri instituționali și publicul larg, promovând educația, inovația, tradițiile și stilul de viață sănătos.
10:10
Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie # TeleM Iași
Guvernul urmează să finalizeze săptămâna care tocmai începe discuțiile pe bugetul pe 2026 pentru a-l trimite în jurul datei de 20 februarie la Parlament. Ținta de deficit este de 6,2% și inflația de 4 procente la finalul anului. Pe masa de lucru a Guvernului se află și pachetul de relansare economică ce le-a fost prezentat
10:00
Accident rutier grav pe DN 24, în comuna Ciortești: o persoană încarcerată, fără semne vitale # TeleM Iași
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață pe drumul național DN 24, pe raza comunei Ciortești, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, ambulanțe și elicopterul SMURD. Intervenție amplă a echipajelor de urgență Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate două autospeciale
10:00
Un apel la 112 poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Uneori, în spate se află o urgenţă reală. Alteori însă, doar o glumă. Anul trecut, un sfert dintre apelurile la 112 au fost false. În judeţe precum Argeş, Gorj şi Vrancea, aproape jumătate dintre apeluri nu au avut nicio urgenţă reală. Specialiştii pun fenomenul pe
Acum 2 ore
09:50
Controverse în cultură: Artiștii și UNITER critică normarea muncii în teatrele naționale # TeleM Iași
Angajații din mai multe instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii au reacționat, în aceste zile, față de proiectul pilot lansat de Ministerul Culturii, care propune un set de reguli privind normarea activității artiștilor și a personalului din teatrele naționale. Măsurile au stârnit nemulțumiri puternice în rândul breslei artistice, Senatul UNITER criticând dur noile instrucțiuni referitoare
09:50
Modernizarea DN 29B Botoșani–Dorohoi, suspendată temporar. Instanța a dispus reevaluarea ofertelor # TeleM Iași
Lucrările de modernizare a drumului național DN 29B, pe sectorul Cătămărăști Deal, care asigură legătura dintre municipiile Botoșani și Dorohoi, sunt suspendate temporar, în așteptarea reevaluării ofertelor, ca urmare a unei decizii definitive a instanței. Investiția fusese atribuită de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași societății Vulturi SRL, după ce Consiliul Național pentru
09:50
În concursul de patinaj viteză, la 1.000 m feminin, Jutta Leerdam a cucerit aurul, stabilind totodată și un nou record olimpic. JO Milano-Cortina: record olimpic doborât la patinaj viteză La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în concursul de patinaj viteză, sportiva olandeză Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur în proba de 1.000
09:50
Ilie Bolojan: Majorarea impozitelor locale a fost inevitabilă. „România nu mai putea funcționa cu vechiul sistem” # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan admite că majorarea taxelor și impozitelor locale reprezintă o presiune pentru mulți români, însă susține că măsura a fost inevitabilă, întrucât România nu mai putea funcționa cu nivelul anterior al impozitelor și cu transferuri masive de la bugetul de stat către administrațiile locale. Declarațiile au fost făcute în contextul criticilor formulate de
09:40
Șeful executivului, Ilie Bolojan, a spus că urmează săptămâni importante care vor arăta cât de stabilă este această colaborare. Premierul Ilie Bolojan a declarat că își dorește ca actuala coaliție de guvernare să funcționeze în continuare, pentru că ar fi un lucru benefic pentru România. Premierul își dorește ca actuala coaliție de guvernare să funcționeze
09:40
Grevă de avertisment în primării: Angajații din peste 1.300 de localități opresc activitatea pe 10 februarie # TeleM Iași
Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune și orașe din România vor intra, mâine, 10 februarie, într-o grevă de avertisment, programată între orele 10.00 și 12.00. Protestul este organizat de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, care acuză Guvernul de politici discriminatorii la adresa administrației publice locale. Greva de avertisment are loc într-un
09:40
Avarie la conducta Valea Uzului – Bacău: Furnizarea apei potabile, reluată temporar în această dimineață # TeleM Iași
Echipele SC CRAB SA au finalizat, aseară, lucrările de remediere a avariei apărute pe conducta de transport apă brută Valea Uzului – Bacău, iar în prezent au fost demarate procedurile de umplere treptată a conductei, anunță reprezentanții companiei regionale de apă. Potrivit acestora, furnizarea apei potabile către municipiul Bacău se va realiza astăzi din Stația
09:40
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, va fi judecat pentru propagandă legionară # TeleM Iași
Procesul se află în cameră preliminară, faza nepublică a dosarului. Un complet de divergență de la Tribunalul București a respins luni, 9 februarie, definitiv contestația depusă de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară. Fostul candidat la
Acum 24 ore
16:10
Proiectul Trenului Metropolitan Iași a fost transmis recent pentru avizare la CFR Infrastructură și consultantul european Jaspers, următorul pas important în procesul de finanțare și implementare a investiției. Proiectul trenului metropolitan Iasi, în avizare Valoarea totală a proiectului se ridică la aproape 300 de milioane de euro, reprezentând un pas major pentru modernizarea transportului public
16:00
Administrația publică locală din România se află într-un punct de tensiune major după anunțul noilor măsuri de reformă pregătite de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Primăriile de comune intră în grevă de avertisment Sute de primari din întreaga țară se mobilizeaza în semn de protest, iar peste 1.300 de comune vor intra de maine
13:30
Procurorul șef DNA Iași și-a depus candidatura pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție # TeleM Iași
Ministerul de Justitie a publicat lista candidatilor pentru conducerilor PICCJ, DNA si DIICOT. Procurorul șef DNA Iași și-a depus candidatura pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție La selecția procurorilor, în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului
13:10
Rompetrol își extinde prezența, în acest an, cu 13 noi stații de distribuție carburanți în România, amplasate în zone de interes din toată țara și pe drumuri de mare viteză. Primele șase stații sunt în diverse faze de construcție, finalizarea acestora fiind estimată pentru luna aprilie, iar deschiderea lor, pentru perioada iunie – iulie. Rompetrol
Ieri
10:20
Neamt | Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon intr-o locuinta din comuna Gheraiesti # TeleM Iași
Aseara, in jurul orei 19:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că într-o locuință din comuna Gherăești sunt persoane care prezintă stare de rău. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SAJ. Neamt | Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon intr-o locuinta din comuna Gheraiesti
09:30
Elevii din București și din alte 21 de județe vor avea această vacanță în perioada 16 – 22 februarie. Elevii și preșcolarii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor intra de astăzi în vacanța de schi, stabilită de inspectoratele școlare județene, într-un interval flexibil de o săptămână, în perioada 9 februarie – 1 martie. Elevii
09:30
Jandarmii de la Tribunalul Iași au stins un incendiu izbucnit la un autobuz de călători # TeleM Iași
In aceasta dimineata, jandarmii care asigurau paza Tribunalului Iași au intervenit prompt, pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit la un autobuz aflat în trafic, în apropierea instituției. Jandarmii de la Tribunalul Iași au stins un incendiu izbucnit la un autobuz de călători Observând degajări de fum provenite de la mijlocul de transport în comun, jandarmii
09:20
De la doua destinatii in anul 2023, Aeroportul International George Enescu Bacau va ajunge la 16 destinatii in aceasta vara. Record de destinații de la Aeroportul Internațional Bacău Începând cu data de 29 martie 2026 intră in vigoare noul program de zboruri pentru sezonul de vara IATA2026, operat de pe Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău.
09:10
In Romania s-au inregistrat precipitatii sub forma de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte. Ninsoare, polei și răcire accentuată
08:40
România își consolidează independența energetică și tehnologică prin reluarea exploatării minereurilor rare # TeleM Iași
România face pași importanți în direcția independenței energetice și tehnologice prin reluarea exploatării a trei zăcăminte strategice de minereuri rare în Bihor, Hunedoara și Gorj, zone aflate în centrul unei competiții globale pentru resurse critice. Proiectul este susținut prin fonduri dedicate relansării economice și se încadrează în Strategia Națională pentru Resurse Minerale, recent aprobată, care
08:30
Casă distrusă de un incendiu la Botoșani. Proprietarul a ajuns la spital după un atac de panică # TeleM Iași
O casă din municipiul Botoșani a fost mistuită de flăcări, duminică la prânz, în urma unui scurtcircuit electric. Un vecin a alertat autoritățile prin 112 după ce a observat incendiul. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă la locuințele din apropiere.
08:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Bugetul pentru 2026 trebuie să fie cel puțin egal cu cel al anului trecut # TeleM Iași

08:00
Trei moțiuni simple, votate luni în Senat. Miniștrii vizați: Ilie Bolojan, Oana Țoiu și Radu Miruță # TeleM Iași
Luni, plenul Senatului votează trei moțiuni simple depuse de partide din opoziție, care îi vizează pe ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și pe ministrul Apărării, Radu Miruță. Chiar dacă ar putea fi adoptate, moțiunile nu au efecte directe asupra componenței Guvernului, fiind utilizate ca instrument de presiune politică. […] Articolul Trei moțiuni simple, votate luni în Senat. Miniștrii vizați: Ilie Bolojan, Oana Țoiu și Radu Miruță apare prima dată în TeleM Regional.
08:00
Dosarul lui Călin Georgescu, pe masa Tribunalului București. Astăzi se decide dacă începe procesul # TeleM Iași
Tribunalul București este așteptat astăzi să se pronunțe, în complet de divergență, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul se află în faza de cameră preliminară, etapă în care judecătorii decid dacă procesul poate începe pe fond. Judecata are loc după ce, […] Articolul Dosarul lui Călin Georgescu, pe masa Tribunalului București. Astăzi se decide dacă începe procesul apare prima dată în TeleM Regional.
8 februarie 2026
19:20
România lansează apa minerală „Dacia”: Preț accesibil și locuri de muncă în zonele rurale # TeleM Iași
Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) pregătește lansarea brandului de apă minerală „Dacia”, un proiect strategic menit să ofere atât produse competitive la raft, cât și impact social prin crearea de locuri de muncă în localități rurale. Surse de apă și fabrică de distribuție Directorul economic al SNAM, Laurențiu Zainea, a precizat că izvoarele vor […] Articolul România lansează apa minerală „Dacia”: Preț accesibil și locuri de muncă în zonele rurale apare prima dată în TeleM Regional.
19:10
Autostrada A7: Circulație deschisă până la Adjud, lucrările continuă spre Pașcani în 2026 # TeleM Iași
Noi imagini cu Autostrada Moldovei A7 au fost publicate recent pe YouTube de pasionați de infrastructură, oferind o privire actualizată asupra progresului lucrărilor. Pe contul Ovidiu Imbrea a apărut un clip de cinci minute cu filmări realizate luni, pe tronsonul Orbeni – Sascut, unde se lucrează intens la asfaltare. Circulație deschisă până la Adjud De […] Articolul Autostrada A7: Circulație deschisă până la Adjud, lucrările continuă spre Pașcani în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
19:10
Duminică, 8 februarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi, 5 februarie, au fost acordate peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Numerele câștigătoare de duminică, 8 februarie 2026: Reporturi și […] Articolul Rezultate Loto 8 februarie 2026: Reporturi uriașe la Joker și 6/49 apare prima dată în TeleM Regional.
19:10
Alertă meteo: Vreme geroasă și zăpadă de până la 15 cm în România la începutul săptămânii # TeleM Iași
Meteorologii trag un semnal de alarmă pentru toată țara: la finalul acestei săptămâni, un anticiclon mobil format în zonele polare va traversa Europa de Est, afectând și România. Acesta va aduce ger, vânt puternic și ninsori, cu temperaturi minime care vor ajunge până la -15 grade. Anticiclon mobil: ce este și ce efect va avea […] Articolul Alertă meteo: Vreme geroasă și zăpadă de până la 15 cm în România la începutul săptămânii apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Februarie dedicat teatrului la Ateneul Național din Iași: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Marius Manole și Claudiu Bleonț, pe scenă # TeleM Iași
Luna februarie 2026 aduce la Ateneul Național din Iași un program teatral de excepție, cu spectacole de mare forță artistică și actori emblematici ai scenei românești. Publicul este invitat la un adevărat periplu emoțional, de la dramă intensă și introspecție profundă, până la o premieră mult așteptată. Maia Morgenstern deschide luna teatrală cu „Bungalow 21” […] Articolul Februarie dedicat teatrului la Ateneul Național din Iași: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Marius Manole și Claudiu Bleonț, pe scenă apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Diana Buzoianu acuză blocajul de la CCR pe pensiile speciale: România riscă sute de milioane de euro și sancțiuni de la Comisia Europeană # TeleM Iași
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, critică dur blocajul de la Curtea Constituțională privind reforma pensiilor speciale, avertizând că această situație costă România sute de milioane de euro și poate atrage sancțiuni din partea Comisiei Europene. Declarațiile vin în contextul scrisorii transmise de Ilie Bolojan Curții Constituționale. Buzoianu: Nu există dorință reală de reformă a pensiilor speciale […] Articolul Diana Buzoianu acuză blocajul de la CCR pe pensiile speciale: România riscă sute de milioane de euro și sancțiuni de la Comisia Europeană apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Valentine’s Day cade sâmbătă în 2026. Cele mai romantice city break-uri din Europa și prețurile pentru un weekend în doi # TeleM Iași
Anul acesta, Valentine’s Day, sărbătorit pe 14 februarie, cade într-o zi de sâmbătă, oferind contextul perfect pentru o escapadă romantică de weekend. Turiștii au la dispoziție numeroase opțiuni de city break în Europa, cu oferte variate, potrivite pentru toate gusturile și bugetele, potrivit Newsweek. Istanbul, romantism oriental la preț accesibil Istanbul rămâne una dintre cele […] Articolul Valentine’s Day cade sâmbătă în 2026. Cele mai romantice city break-uri din Europa și prețurile pentru un weekend în doi apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Vremea în Moldova, duminică: ninsori, lapoviță și ger noaptea. Temperaturile scad până la -10 grade # TeleM Iași
Duminică, vremea se răcește în Moldova, unde cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare și lapoviță. Temperaturile maxime vor fi scăzute, iar noaptea va aduce ger, în special în nordul regiunii, potrivit prognozei prezentate de Știrile ProTV. Ninsori în nordul Moldovei și în Bucovina În jumătatea nordică a […] Articolul Vremea în Moldova, duminică: ninsori, lapoviță și ger noaptea. Temperaturile scad până la -10 grade apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Criză de personal în Poliția Română: aproape 15.000 de agenți lipsesc de pe străzi. Polițiștii, nevoiți să aleagă la ce urgențe intervin # TeleM Iași
Polițiștii trag un semnal de alarmă privind siguranța publică, avertizând că deficitul grav de personal afectează capacitatea de intervenție la apelurile de urgență. Aproape 15.000 de agenți lipsesc din sistem, iar presiunea tot mai mare îi face pe mulți tineri polițiști să renunțe rapid la uniformă, potrivit unui reportaj Observator. Polițiștii spun că nu mai […] Articolul Criză de personal în Poliția Română: aproape 15.000 de agenți lipsesc de pe străzi. Polițiștii, nevoiți să aleagă la ce urgențe intervin apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Avertisment dur al liderilor militari occidentali: Sfârșitul războiului din Ucraina nu va aduce pace. Rusia se pregătește pentru un nou conflict # TeleM Iași
Încheierea războiului din Ucraina nu va garanta stabilitatea în regiune, avertizează liderii militari occidentali reuniți la Conferința Navală de la Paris. Oficialii spun că Rusia continuă investițiile masive în tehnologie militară și ar putea declanșa un nou război, cu amenințări care se extind „de la fundul mării până în spațiu”, potrivit Observator. Liderii militari: Un […] Articolul Avertisment dur al liderilor militari occidentali: Sfârșitul războiului din Ucraina nu va aduce pace. Rusia se pregătește pentru un nou conflict apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Investiții record în transportul public din Iași: aproape 78 de milioane de euro pentru linii de tramvai modernizate, „inel” rutier la Palatul Culturii și 10 tramvaie noi # TeleM Iași
Municipiul Iași intră într-o etapă majoră de modernizare a transportului public. Aproape 78 de milioane de euro vor fi investiți prin fonduri europene în reabilitarea liniilor de tramvai din Copou, reorganizarea circulației în zona Palatului Culturii și achiziția a 10 tramvaie noi, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Contract semnat pentru modernizarea liniei de tramvai din […] Articolul Investiții record în transportul public din Iași: aproape 78 de milioane de euro pentru linii de tramvai modernizate, „inel” rutier la Palatul Culturii și 10 tramvaie noi apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România analizează participarea și aderarea # TeleM Iași
Președintele României, Nicușor Dan, a fost invitat oficial de președintele SUA, Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată pe 19 februarie, la Washington. Autoritățile de la București nu au luat încă o decizie privind participarea sau aderarea României la această inițiativă internațională. România nu a decis dacă va merge la reuniune sau […] Articolul Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România analizează participarea și aderarea apare prima dată în TeleM Regional.
7 februarie 2026
15:20
112, de 22 de ani în România: apelarea responsabilă a ajuns la cel mai bun nivel din istoria serviciului # TeleM Iași
Serviciul de urgență 112 marchează 22 de ani de funcționare în România, fiind unul dintre cele mai importante mecanisme de protecție a vieții cetățenilor. Administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), numărul unic de urgență asigură legătura directă dintre persoanele aflate în situații critice și structurile de intervenție: Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie și Salvamont. 2025 […] Articolul 112, de 22 de ani în România: apelarea responsabilă a ajuns la cel mai bun nivel din istoria serviciului apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
FC Barcelona a anunțat sâmbătă că se retrage oficial din proiectul Superligii europene, competiția controversată menită să revoluționeze fotbalul continental și susținută public de Real Madrid și de președintele său, Florentino Pérez. Decizia clubului catalan marchează o nouă întorsătură majoră într-o saga care durează din 2021 și care a generat tensiuni profunde între marile cluburi […] Articolul FC Barcelona se retrage oficial din Superliga europeană de fotbal apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași extinde programele de studiu în limba engleză și franceză din anul universitar viitor # TeleM Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va pune un accent sporit, începând cu viitorul an academic, pe dezvoltarea programelor de studiu cu predare în limbile engleză și franceză, ca parte a strategiei de internaționalizare și creștere a atractivității pentru studenții străini. Anunțul a fost făcut de rectorul Liviu-George Maha, care a subliniat că, deși […] Articolul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași extinde programele de studiu în limba engleză și franceză din anul universitar viitor apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
AstraZeneca recunoaşte pentru prima dată în documente că vaccinul său anti-Covid poate provoca un efect secundar rar # TeleM Iași
AstraZeneca a recunoscut pentru prima dată în documentele din instanţă că vaccinul său anti-Covid poate provoca un efect secundar rar, într-o aparentă răsturnare de situaţie care ar putea deschide calea pentru o despăgubire legală de mai multe milioane de euro, relatează The Telegraph. Gigantul farmaceutic a fost dat în judecată în cadrul unei acţiuni colective în […] Articolul AstraZeneca recunoaşte pentru prima dată în documente că vaccinul său anti-Covid poate provoca un efect secundar rar apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Neamt | Un barbat din Horia a fost retinut dupa ce a furat o masina si a condus-o beat si fara permis # TeleM Iași
Ieri dupa amiaza, in jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au depistat în flagrant delict un autoturism, condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Horia, care se deplasa pe o stradă din aceeași localitate. Neamt | Un barbat din Horia a fost retinut dupa ce a […] Articolul Neamt | Un barbat din Horia a fost retinut dupa ce a furat o masina si a condus-o beat si fara permis apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
După ani de zile în care a considerat Turcia o problemă, Uniunea Europeană o vede acum ca parte a soluției. UE dorește să reia legăturile cu Turcia ca partener esențial în Ucraina Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca factor de […] Articolul UE dorește să reia legăturile cu Turcia ca partener esențial în Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Un cuplu de cersetori din Neamt, care imita probleme locomotorii, depistat din nou in Iasi # TeleM Iași
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au depistat în zona Podu Roș un cuplu care apela la mila trecătorilor mimând dizabilități locomotorii. Un cuplu de cersetori din Neamt, care imita probleme locomotorii, depistat din nou in Iasi Persoanele – din județul Neamț – au mai fost depistate și în alte zone, practicând cerșetoria, iar banii […] Articolul Un cuplu de cersetori din Neamt, care imita probleme locomotorii, depistat din nou in Iasi apare prima dată în TeleM Regional.
