Organizațiile persoanelor cu dizabilități cer Guvernului reintroducerea scutirilor de impozit și majorarea indemnizațiilor

O casă din municipiul Botoșani a fost mistuită de flăcări, duminică la prânz, în urma unui scurtcircuit electric. Un vecin a alertat autoritățile prin 112 după ce a observat incendiul. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă la locuințele din apropiere.