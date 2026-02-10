Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin
HotNews.ro, 10 februarie 2026 10:50
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
11:20
Mai multe decese misterioase în munții din vestul Bulgariei îi nedumeresc pe anchetatori # HotNews.ro
Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în cursul săptămânii trecute, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe stranii, care l-au făcut pe un procuror să compare cele două triple…
Acum 15 minute
11:10
Luna Îndrăgostiților nu mai golește portofelele. Dragobetele e despre dragostea infinită, cu limită pe card # HotNews.ro
Există o idee care revine obsesiv în fiecare februarie: că Valentine’s Day și Dragobetele ar fi „momentele de consum” ale iernii, un fel de mini-Black Friday emoțional, în care dragostea se măsoară în facturi. Doar…
11:10
La Medicover, prevenția, screeningul, depistarea timpurie şi tratamentul fac parte dintr-o abordare medicală integrată, susținută de echipe multidisciplinare În fiecare an, aproximativ unul din 200 de români este diagnosticat cu o formă de cancer. Riscul…
Acum o oră
10:50
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin # HotNews.ro
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative…
10:40
Compania biotech care lucrează la spray-ul nazal pentru slăbit a anunțat când vrea să termine studiile clinice # HotNews.ro
Compania chineză de biotehnologie Shanghai Shiling Pharmaceutical a anunțat că își propune să finalizeze până în 2028 studiile clinice globale pentru un spray experimental destinat gestionării greutății, care utilizează același ingredient activ ca medicamentul anti-obezitate…
Acum 2 ore
10:20
VIDEO Momentul când un avion de mici dimensiuni se prăbușește în mijlocul unei intersecții aglomerate, în SUA # HotNews.ro
Un avion de mici dimensiuni a făcut luni o aterizare de urgență pe o șosea aglomerată din Gainesville, statul american Georgia, ciocnindu-se cu mai multe vehicule și blocând o intersecție importantă, a anunțat poliția, transmite…
10:10
Chitaristul Ross Friedman, fondatorul trupei Manowar, anunță că a fost diagnosticat cu SLA: „Este greu de știut ce va urma” # HotNews.ro
Chitaristul Ross „the Boss” Friedman, celebru în lumea muzicii rock pentru că este co-fondator al trupelor The Dictators și Manowar, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută și drept maladia lui Lou Gehrig,…
10:10
145.000 de copii. România tocmai a bifat cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol # HotNews.ro
Anul trecut, numărul copiilor aduși pe lume a stabilit un nou record negativ: cu cei 145.000 de copii suntem la cea mai de jos cotă din ultimii 100 de ani, potrivit unui anunț făcut marți…
09:50
Prima reacție a lui LINDSEY VONN și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți # HotNews.ro
Accidentul lui Lindsey Vonn, pentru care marea campioană nu dă vina pe nimeni, ridică încă o dată o problemă mai largă: zăpada artificială creează o suprafață foarte diferită de cea a zăpezii naturale, schimbând condițiile…
09:50
Cele mai bune aplicații de luat notițe, în newsletter-ul Good Tech de mâine, 11 februarie # HotNews.ro
O aplicație de luat notițe bună te poate ajuta, mai ales la job, să găsești repede ce ai nevoie, să faci legături între idei și să câștigi timp important. În ediția de mâine, 11 februarie,…
09:40
Emmanuel Macron avertizează Europa să nu își mai facă iluzii în privința relațiilor cu SUA și numește strategia care „nu funcționează”: „Am încercat-o luni de zile” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi confruntări cu Statele Unite și să trateze recentul „moment Groenlanda” ca pe un semnal de trezire pentru a impulsiona…
Acum 4 ore
09:00
Statul plătește anual milioane de euro chirie pentru sediile Justiției. Ce instituții sunt cele mai scumpe și unde ajung banii # HotNews.ro
Instanțele, parchetele, autoritățile subordonate Ministerului Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii plătesc anual peste 15 milioane de euro pentru chirii. O parte dintre spații aparțin unor firme sau persoane cu legături politice ori probleme penale,…
09:00
Donald Trump cere „jumătate” dintr-un pod important construit de Canada la granița cu SUA # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat luni că va bloca un proiect de pod între Canada și Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să dețină „cel puțin jumătate” din această infrastructură, notează AFP…
08:40
Aliata Rusiei care a acuzat-o de trădare a încheiat cu SUA un parteneriat de colaborare în domeniul nuclear # HotNews.ro
Statele Unite au convenit luni să coopereze în sectorul nuclear civil cu Armenia, o țară aliată militar cu Rusia în Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), în contextul în care Washingtonul încearcă să își consolideze…
08:20
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro # HotNews.ro
Fundația Tinmar continuă angajamentul său față de educație și performanță prin extinderea programului „Educație pentru Viitor”, care susține excelența în rândul elevilor din România. În acest an, județul Iași devine epicentrul unei noi etape a…
08:10
Amnezia lui Thuma când vorbește despre Bolojan. Cine este de vină pentru ruperea înțelegerii cu PSD și panourile cu cartea Generalului? # HotNews.ro
Hubert Thuma a ieșit la atac împotriva lui Ilie Bolojan. Direct, fără intermediari. Este de salutat când apele se despart clar, iar taberele se identifică ușor. Este pentru prima dată când Thuma își asumă public…
08:00
Cum au evoluat vânzările de mașini chinezești în România, după ce anul trecut s-a lansat și cea mai cunoscută marcă. În ianuarie 2026 se înregistrează deja un prim salt spectaculos: „Invazie e o metaforă” # HotNews.ro
Vânzările de mașini chinezești aproape că s-au triplat anul trecut în România, s-au lansat multe mărci, printre care și cel mai faimos nume, considerat rival pentru Tesla Motors. Cota de piață a chinezilor este încă…
07:50
Grevă de avertisment, astăzi, în peste 1.300 de primării din ţară. Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament / Ce a spus premierul despre reorganizarea administrativ-teritorială # HotNews.ro
Peste 1.300 de primării din ţară vor fi marţi, timp de două ore, în grevă de avertisment, pe fondul nemulţumirilor legate de reforma Guvernului Bolojan din administrația publică. În același timp, premierul Ilie Bolojan participă…
07:30
România pierde o mare investiție. Cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud a fost la un pas să își facă o giga-fabrică, cu impact regional. A ales, în final, altă țară # HotNews.ro
KT&G (fost Korea Tobacco & Ginseng), cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud și al cincilea la nivel mondial, a tatonat piața românească cu scopul construcției unei fabrici de dispozitive pentru încălzirea…
07:30
Embargoul se mută la pompă: Havana anunță companiile aeriene că nu mai poate alimenta avioane # HotNews.ro
Cuba a anunțat companiile aeriene internaționale că nu le va putea furniza combustibil pentru avioane începând de marți, deoarece deciziile președintelui american Donald Trump u dus la reducerea rezervelor de petrol ale insulei comuniste. Măsura,…
Acum 6 ore
07:10
Decizie așteptată azi la Curtea de Apel București în privința unui judecător CCR contestat de o avocată AUR / Mâine, Curtea Constituțională are din nou pe agendă pensiile magistraților # HotNews.ro
Primul termen de judecată în cel de-al doilea proces prin care avocata AUR Silvia Uscov încearcă să îl suspende pe judecătorul constituțional Dacian Dragoș are loc marți, la Curtea de Apel București. Miercuri, în ziua…
07:00
INVESTIGAȚIE. În timp ce dosarul tatălui se prescrie, fiica a vândut roboți medicali de 10,6 milioane de euro, cumpărați de Spitalul Militar la preț de Da Vinci # HotNews.ro
Licitația medicală a roboților Versius a fost câștigată de Medical Innovation Solutions, o firmă fondată sub numele Celestial Records pentru înregistrări muzicale de către Laura Galea, fiica omului de afaceri Cătălin Aurel Galea, inculpat în…
06:40
Guvernatorul uneia din cele mai mari bănci centrale europene a demisiont brusc, invocând motive personale # HotNews.ro
Vestea a surprins pe toată lumea. Guvernatorul Banque du France, François Villeroy de Galhau, a anunțat pe neașteptate că se va retrage din funcție în iunie, cu un an înainte de sfârșitul celui de-al doilea…
Acum 12 ore
00:30
Ce scrie pe certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmul „Singur Acasă” # HotNews.ro
Actrița în vârstă de 71 de ani a fost transportată de urgență la spital pe data de 30 ianuarie, după ce a avut dificultăți respiratorii la domiciliul ei din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles. Catherine O’Hara a fost declarată moartă la scurt timp după aceea.
9 februarie 2026
23:50
Regele Charles III se declară „pregătit să ajute poliția” în ce privește acuzațiile aduse în scandalul Epstein fratelui său, Andrew # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea este „profund îngrijorat” de acuzaţiile împotriva fratelui său Andrew care au ieşit la iveală în urma afacerii Epstein şi este „pregătit să ajute poliţia” în cazul în care aceasta îl contactează,…
23:40
Un luptător profesionist de MMA, ajuns comandantul batalionului paramilitar Arbat desfășurat în Donețk, a murit în „misiune de luptă” # HotNews.ro
Hayk Gasparyan, care comanda Batalionul Arbat din 2023, a murit luni dimineață în timp ce îndeplinea o „misiune de luptă”.
23:10
Administrația Trump pune la cale un plan prin care angajații federali dați afară să nu mai poată contesta concedierea # HotNews.ro
Administrația Trump încearcă să îngreuneze contestarea concedierii de către angajații federali disponibilizați, conform unui plan guvernamental publicat luni, prin limitarea dreptului acestora de a ataca decizia la un consiliu independent, informează Reuters. Biroul de Management…
23:10
Ilie Bolojan răspunde Liei Savonea, la acuzațiile de ingerință în activitatea Curții Constituționale: „Se vor căuta responsabili” # HotNews.ro
După ce șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, l-a acuzat de presiuni și ingerințe în activitatea Curții Constituționale prin scrisoarea trimisă judecătorilor privind riscul amânării deciziei pentru pensiile speciale, premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24,…
22:50
Bolojan pune în premieră problema reorganizării administrativ-teritoriale: „Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seară, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.…
Acum 24 ore
22:20
RO-ALERT la Curtea de Argeș, după identificarea bacteriei Clostridium perfringens în apă # HotNews.ro
Un mesaj RO-ALERT privind prezența bacteriei Clostridium perfringens a fost transmis, luni seară, populației din zona municipiului Curtea de Argeș, informează Agerpres. Potrivit alertei, utilizarea apei din rețeaua de distribuție este interzisă pentru consum uman…
22:10
Ilie Bolojan, explicații despre creșterea taxelor și impozitelor. „Nu mai avem bani pentru scutiri și vouchere. De unde să le plăltim?” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut luni seară că există români pentru care „orice fel de creştere” în ceea ce privește scumpirea traiului, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă „o presiune”. Șeful guvernului spune că…
21:40
Resturi de dronă, descoperite pe plaja din Mamaia. SRI și Ministerul Apărării încearcă să recupereze date despre traseu, anunță Radu Miruță # HotNews.ro
Resturi metalice care par să aparţină unei drone au fost găsite pe plaja din staţiunea Mamaia, fiind aduse de apă, a anunţat luni seară ministrul Apărării, Radu Miruţă, potrivit News.ro. Acesta a precizat că specialiştii…
21:30
Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul # HotNews.ro
Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au…
21:20
Misiunea NATO „Arctic Sentry” este iminentă. Alianța, cu ochii pe „interesul tot mai mare al Chinei pentru Nordul Îndepărtat” și activitatea militară a Rusiei # HotNews.ro
Alianța Nord-Atlantică este așteptată să lanseze misiunea Arctic Sentry („Santinela Arctică”) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea și resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru agenția de presă Reuters, evoluția venind…
20:50
SUA se pregătesc să deschidă un nou front în lupta pentru controlarea mineralelor critice: „Pun bani în spatele retoricii lor” # HotNews.ro
Statele Unite folosesc contracte de preluare garantată a producției („offtake”) și finanțare susținută de guvernul federal pentru a concura pe termen scurt cu China în securizarea aprovizionării cu cupru, cobalt și alte minerale critice din…
20:40
Premierul Ilie Bolojan va acorda în această seară, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Este prima ieșire publică a președintelui PNL după ce colegul său de partid Hubert Thuma l-a acuzat de…
20:30
Cel puţin patru persoane, între care o mamă şi copilul său, au fost ucise şi mai multe rănite în atacurile Rusiei în noaptea de duminică spre luni în regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei) şi la Odesa…
20:10
Tudor Chirilă, schimb de replici cu ministrul Culturii: „Ar trebui să știi, dacă tot ai ajuns ministru, că există artiști a căror muncă nu se poate măsura cu șublerul” / „Hai să facem o mică recapitulare” # HotNews.ro
Cântărețul și actorul Tudor Chirilă a intervenit public în controversa legată de propunerea Ministerului Culturii de a norma timpul de muncă pentru artiști, într-o postare pe Facebook care a generat un schimb de replici cu…
19:50
Ludovic Orban îl acuză pe Thuma de „minciună gogonată”. Fostul premier relatează cum a fost desemnat Crin Antonescu candidat la președinție # HotNews.ro
Fostul premier Ludovic Orban a afirmat, într-o postare pe Facebook, că liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, propagă „o minciună gogonată” privind o sabotare a canditudaturii lui Crin Antonescu din partea unor liberali, în frunte cu…
19:50
VIDEO Petrolier „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian. Soldații americani descind, ca-n filme, din elicopter la bordul vasului # HotNews.ro
Departamentul american al Apărării (Ministerul Războiului) a anunțat luni că a sechestrat în Oceanul Indian un petrolier care, potrivit Washingtonului, încălca restricțiile impuse de administrația președintelui Donald Trump pentru transferurile de țiței în Caraibe, restricții…
19:30
Controale ANAF 2026: „Așteptați-vă ca inspectorii să fie mult mai bine informați decât în trecut”. La ce să mai fie atente firme # HotNews.ro
Firmele ar trebui să se aștepte în 2026 la controale ANAF mult mai bine pregătite și mai eficiente, a avertizat un specialist în taxe la un eveniment de legislație și fiscalitate la care a participat…
19:30
Serialul „Cavalerul celor șapte Regate” a obținut o notă aproape perfectă cu unul din cele mai bune episoade din istoria „Game of Thrones” # HotNews.ro
Spectatorii sunt mai mult decât încântați după cel de-al patrulea episod al serialului „Cavalerul celor șapte Regate” (The Knight of the Seven Kingdoms), considerat cel mai bun de la premiera seriei și unul dintre cele…
19:10
Cine va beneficia de prima zi de concediu medical plătită, în afară de pacienții cronici # HotNews.ro
Ministerul Sănătății plănuiește să excepteze bolnavii cu afecțiuni cronice de la reglementarea privind neplata primei zile de concediu medical, intrată în vigoare la 1 februarie. Însă pacienții cu afecțiuni acute vor avea plătită prima zi…
19:00
Bolojan, la moțiunea pe Educaţie: „Da, banii educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității și adaptarea la realitatea economică” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple pe educaţie, că banii acordați Învățământului ar trebui să fie mai mulți, dar a punctat că un asemenea efort bugetar trebuie corelat…
19:00
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni” # HotNews.ro
O delegaţie de senatori americani s-a aflat luni în vizită în Groenlanda, pentru „a reconstrui încrederea”, zdruncinată de dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, de a ocupa acest teritoriu arctic, relatează AFP, preluată de Agerpres. „În…
18:30
Declarațiile de avere, un nou subiect de dispută. USR acuză partidele din coaliție că blochează restabilirea caracterului lor public # HotNews.ro
USR acuză „vechile partide” că nu vor ca declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor statului să fie publice, invocând opoziția parlamentarilor din Comisia de administrație publică a Camerei Deputaților, provenind din celelalte formațiuni ale…
18:30
Opt procurori candidează pentru șefia celor mai importante parchete din România: Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism. Cele două structuri sunt conduse în prezent de Marius Voineag…
18:20
4 din 10 cazuri de cancer la nivel mondial pot fi prevenite. Cele 14 recomandări din Codul European prin care „fiecare cetățean poate contribui la prevenirea cancerului” # HotNews.ro
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a lansat o versiune actualizată a Codului European împotriva Cancerului, ce conține 14 recomandări „bazate pe cele mai recente dovezi științifice care arată cum poate fiecare cetățean să contribuie la…
18:20
Lider PSD, atac virulent la Ilie Bolojan, pe care îl acuză că „a luat Guvernul pe persoană fizică” / „Dacă nu vă place această coaliţie, căutaţi-vă altă coaliţie cu USR” # HotNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut, luni, în plen, la dezbaterea moțiunii simple privind poziția României referitoare la Acordul UE – Mercosur, că premierul Ilie Bolojan „ia decizii unilateral”, transmiţându-i acestuia că, dacă nu-şi…
18:00
„O eră a politicii de demolare”. Raportul Conferinței de Securitate de la Munchen pregătește terenul pentru o confruntare ideologică cu America lui Trump # HotNews.ro
Raportul, care servește drept bază pentru discuțiile din cadrul celei mai mari conferințe mondiale pe tema securității, nu ezită să îl numească pe cel care se află în spatele acestei politici: Donald Trump, scriu Deutsche…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.