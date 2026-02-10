Sting ar putea urca pe scena UNTOLD 2026 – Indicii clare despre artistul surpriză de la Cluj
ViaCluj, 10 februarie 2026 10:50
Celebrul artist britanic Sting ar putea fi unul dintre headlinerii festivalului UNTOLD 2026, care se va desfășura la Cluj-Napoca între 6 și 7 august 2026. Deși informația nu a fost confirmată oficial de organizatori, indiciile apărute recent sugerează o posibilă apariție spectaculoasă pe scena principală. Într-un clip video publicat recent, Edy Chereji, Head of Communications […] The post Sting ar putea urca pe scena UNTOLD 2026 – Indicii clare despre artistul surpriză de la Cluj appeared first on ViaClujTV.
Tentativă de suicid: tânără de 24 de ani, salvată de pe balcon pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 # ViaCluj
Polițiștii din Cluj-Napoca au intervenit luni, 9 februarie, după ce au fost alertați că o tânără s-ar afla pe balconul unui imobil de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, existând suspiciuni că ar avea intenția de a se arunca de la înălțime. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție, care a constatat că
Sindicaliștii din peste 1.500 de primării din țară au anunțat pentru marți o grevă de avertisment de două ore, nemulțumiți de reforma din administrația publică. Protestul a fost anunțat de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, pe pagina de Facebook a sindicatului Forum din administrația publică. Manifestația are loc marți, între orele 10:00 și
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025, imediat după Spania. Țara noastră este, totodată, pe primul loc în Europa de Sud-Est, relevă o analiză a platformei de comenzi Glovo, cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei. Titlul de "cel mai mare fan
Bărbatul care și-a pierdut viața după ce s-a aruncat, luni, în apele barajului Gilău era angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj, potrivit informațiilor obținute din surse apropiate anchetei. Victima avea 46 de ani, nu era căsătorit și ocupa funcția de jurist-șef în cadrul serviciului de adopții. Surse apropiate anchetei
Sting ar putea urca pe scena UNTOLD 2026 – Indicii clare despre artistul surpriză de la Cluj # ViaCluj
Fenomenul mondial Lord of the Dance revine la Cluj-Napoca – Biletele sunt aproape epuizate # ViaCluj
Lord of the Dance revine în România în 2026, în cadrul turneului aniversar de 30 de ani. Celebrul spectacol de dans irlandez, fondat de Michael Flatley, va avea loc pe 2 aprilie la Cluj-Napoca și pe 3 aprilie la București. Interesul publicului este uriaș, iar biletele pentru ambele show-uri sunt aproape epuizate. Urmărește un reportaj video
Cristiano Bergodi (61 de ani) a avut o ieșire total necaracteristică, la finalul partidei câștigate de CFR Cluj cu U, scor 3-2, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii. Scos din minți de unele înjurături ale lui Cordea, antrenorul italian a sărit să-i aplice o corecție golgheterului din Gruia, iar Karlo Muhar a fost prins la mijloc și a
Sorana Cîrstea, cel mai bine clasată româncă, după ce a câștigat trofeul Transylvania Open # ViaCluj
Sorana Cîrstea a devenit cea mai bună jucătoare română după trofeul de la Transylvania Open WTA 250. Jucătoarea a câștigat detașat finala jucată cu Emma Răducanu, în două seturi, scor 6-0, 6-2. Este pentru prima oară când trofeul din Cluj ajunge la o jucătoarea din România. De luni, 9 februarie, Sorana Cîrstea este și cea
Protest al artiștilor din Cluj față de noile reguli ale Ministerului Culturii: „Munca artistică nu e un formular” # ViaCluj
Actorii și artiștii din instituțiile publice de spectacole și concerte din Cluj-Napoca anunță un protest marți, 10 februarie, în fața Operei și Teatrului Național, nemulțumiți de noile instrucțiuni ale Ministerului Culturii privind organizarea și evidența timpului de muncă. Actorul Dan Chiorean a declarat că acțiunea va avea loc la ora 14:30 și va fi un
Referendum în rândul profesorilor din Cluj pentru greva din învățământ: dascălii cer abrogarea Legii 141/2025 # ViaCluj
Sistemul de educație din România traversează un moment tensionat, iar profesorii din Cluj sunt chemați să decidă dacă vor continua acțiunile de protest. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), alături de Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar Cluj, a lansat un referendum intern privind declanșarea grevei și boicotarea simulărilor examenelor naționale. Cadrele didactice solicită abrogarea Legii
Profesorul Cristian Potora, președintele Asociației Județene de Handbal din Cluj, și-a anunțat candidatura la șefia Federației Române de Handbal. Anunțul a fost făcut, în exclusivitate, în emisiunea România Via Cluj. Cristian Potora a anunțat și un plan ambițios, în 10 puncte, pentru revitalizarea handbalului românesc, mai ales a handbalului juvenil. Profesorul clujean este, în prezent,
Bărbat găsit mort în barajul Gilău – Scafandrii ISU și Salvamont au recuperat trupul după patru ore # ViaCluj
Bărbatul care s-a aruncat, luni, 09 februarie 2025, în barajul Gilău a fost găsit mort de scafandri după aproximativ patru ore de căutări, fiind ulterior adus la mal. La operațiunile de căutare și salvare au intervenit echipe specializate de scafandri din cadrul ISU Cluj, alături de salvatorii de la Salvamont Cluj. După recuperare, trupul neînsuflețit
Vákár István: Tot mai multe publicații internaționale le recomandă cititorilor să viziteze Transilvania # ViaCluj
Anul 2026 ar putea aduce un nou record în privința numărului de turiști străini în județul Cluj, în condițiile în care tot mai multe publicații internaționale le recomandă cititorilor să își petreacă vacanțele în Transilvania. Printre aceste publicații se numără cel mai vechi ziar din Marea Britanie, The Times, în ediția sa de duminică, cel
Salvați Copiii cere interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani – Date șocante despre dependență și abuz online # ViaCluj
Organizația Salvați Copiii România solicită adoptarea urgentă a unor măsuri legislative ferme care să ducă la interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și la introducerea unui acces strict controlat pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților. Totodată, organizația cere sancțiuni reale pentru
Nu doare, nu se vede și, de cele mai multe ori, își croiește drum în liniște, pe parcursul multor ani. Cancerul colorectal a încetat de mult să fie doar o statistică rece în manualele de medicină, devenind a doua cauză de deces prin cancer la nivel global. Însă, dincolo de cifrele alarmante, există o realitate
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară și a dispus retragerea de urgență de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a suspiciunii de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă asociată bacteriei Bacillus cereus. Potrivit autorităților, contaminarea poate apărea în condițiile nerespectării Bunelor
Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de joi, 5 februarie 2025, în parcarea centrului comercial Vivo din comuna Florești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un restaurant de tip drive-thru, provocând pagube semnificative. Intervenție de urgență a pompierilor Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la
Derby exploziv la Cluj-Napoca: CFR Cluj – U Cluj, meci cu risc ridicat și măsuri speciale de securitate # ViaCluj
Cluj-Napoca intră în stare de alertă înaintea unuia dintre cele mai așteptate și tensionate meciuri ale sezonului din SuperLigă. Derby-ul CFR Cluj – U Cluj, programat sâmbătă, 7 februarie 2026, de la ora 20:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu", a fost încadrat oficial ca eveniment sportiv cu grad ridicat de risc. Oraș sub supraveghere: mobilizare
Peste 430.000 de pacienți au beneficiat în 2025 de serviciile Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj. Membrii echipei acestui spital au depășit pragul de 1.000.000 de analize efectuate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat împreună cu conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca o analiză a activității derulate în cadrul instituției medicale
Alertă alimentară: Produs retras de urgență din Kaufland din cauza unei bacterii periculoase # ViaCluj
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă a fost retras de urgență din magazinele Kaufland din România, după ce analizele au confirmat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, un agent patogen periculos pentru sănătate. Potrivit unui anunț oficial transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), compania SC Negro 2000 SRL
Denisa Dan, managerul Jazz in the Park Festival, a "dat din casă" informații despre unul dintre cele mai iubite evenimente ale Clujului. Deși pare un festival de nișă, jazz-ul adună, anual, din ce în ce mai mulți fani. Evenimentul are loc în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic „Romulus Vuia" din Cluj-Napoca. Primul mare nume
De Ziua Internațională a Femeii, Cluj-Napoca devine scena unui eveniment dedicat artei, feminității și echilibrului interior. „Inimi în Mișcare – ediția a II-a", un spectacol comunitar de dans oriental și educație feminină, va avea loc duminică, 8 martie, de la ora 19:00, la Cinema Dacia – Sala Mare. Evenimentul este gândit ca un dar simbolic
Accident grav între Florești și Gilău – Un tânăr de 30 de ani, transportat de urgență la spital # ViaCluj
Un accident rutier a avut loc joi dimineață, 5 februarie 2026, pe DN1 E60, pe sectorul de drum dintre Florești și Gilău, incident în urma căruia un tânăr în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost transportat de urgență la spital. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în accident au fost implicate două autoturisme. Din
Scandal uriaș la Centura Metropolitană: partener „fantomă” în licitația de 4,7 miliarde lei. Contractul, suspendat temporar # ViaCluj
Licitația pentru Centura Metropolitană Cluj, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din România, cu o valoare de aproximativ 4,72 miliarde de lei fără TVA, este în centrul unui scandal major, după ce una dintre firmele declarate partenere susține că nu a participat niciodată la procedura de atribuire. Contractul a fost câștigat în 2025
Mircea Abrudean, întâlnire la cel mai înalt nivel în SUA: România își consolidează sprijinul american și rolul strategic în regiune # ViaCluj
Mircea Abrudean, președintele Senatului României, se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, menită să consolideze relațiile strategice dintre România și principalul său aliat transatlantic. Șeful Senatului a avut o întrevedere la cel mai înalt nivel cu Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA. La finalul discuțiilor, Mircea Abrudean a subliniat că
Lewis Capaldi vine în premieră în România – Headliner UNTOLD ONE 2026, alături de giganții muzicii globale # ViaCluj
Lewis Capaldi, unul dintre cele mai influente și emoționante nume ale pop-ului internațional din ultimul deceniu, ajunge pentru prima dată în România, în postura de headliner al UNTOLD ONE 2026. Artistul britanic va urca pe scena principală a festivalului UNTOLD ONE, eveniment clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din
Business de familie: Cum și-a reinventat Claudia Badiu afacerea în fața provocărilor neașteptate # ViaCluj
Ce se întâmplă cu o afacere de familie atunci când viața aduce o schimbare radicală, iar responsabilitatea continuității cade pe umerii unui singur lider? Într-o nouă ediție a podcastului Business de familie, antreprenoarea Claudia Badiu vorbește deschis despre pierdere, asumare și deciziile care au dus la reinventarea unei afaceri într-un context extrem de dificil. Antreprenor
Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT), în parteneriat cu Muzeul Farmaciei din Cluj-Napoca, aduce pentru al doilea an consecutiv evenimentul cultural „Leacuri pentru suflet", o inițiativă care propune literatura drept formă de alinare, reflecție și reconectare
UTCN se alătură Google Developer Groups on Campus: acces direct la tehnologii Google pentru studenți # ViaCluj
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), prin Facultatea de Automatică și Calculatoare, anunță oficial integrarea în programul Google Developer Groups on Campus (GDGoC), un demers strategic care consolidează poziția instituției în ecosistemul academic și tehnologic din România. Odată cu această afiliere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca devine a treia universitate din țară acceptată în programul GDGoC, oferind […] The post UTCN se alătură Google Developer Groups on Campus: acces direct la tehnologii Google pentru studenți appeared first on ViaClujTV.
Peste 4000 de cadre didactice din toată țara protestează în fața Guvernului României. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” lansează un semnal de alarmă și acuză Guvernul României că măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 au generat o criză profundă în învățământul preuniversitar, cu efecte directe […] The post Protest în Educație: Legea 141/2025 riscă să distrugă învățământul preuniversitar appeared first on ViaClujTV.
Ce înseamnă, concret, anestezia la animalele de companie și în ce situații este absolut necesară? Care sunt cele mai mari temeri ale proprietarilor de animale atunci când aud cuvântul „anestezie” și cât sunt ele justificate? Există diferențe majore între anestezia la câini, pisici și alte animale de companie? Acestea sunt o parte din întrebările la […] The post Anestezia la animalele de companie: ce trebuie să știe stăpânii de animale appeared first on ViaClujTV.
De ce apar tot mai multe cazuri de abuzuri sexuale, inclusiv cu victime minori, în România?Fenomenul nu este neapărat „nou”, dar a devenit mult mai vizibil și mai agresiv în spațiul digital. Statul a început să răspundă prin pedepse mai dure, însă numărul dosarelor care ajung la condamnare finală rămâne încă mic raportat la numărul […] The post Capcana de miere: de la pedofilie, la politică appeared first on ViaClujTV.
Primăria Comunei Jucu informează cetățenii că, în această perioadă, se desfășoară campania de vaccinare antirabică a câinilor, organizată prin cabinetul veterinar de circumscripție al comunei. Medicul veterinar s-a deplasat pe raza localității pentru a administra vaccinurile necesare animalelor de companie. Vaccinarea antirabică este obligatorie, conform prevederilor O.G. nr. 155/2001 și Legii nr. 258/2013, completate de […] The post Primăria Jucu anunță campanie obligatorie de vaccinare antirabică a câinilor appeared first on ViaClujTV.
Avertisment dur al sindicatelor: Legea 141/2025 riscă să distrugă învățământul preuniversitar # ViaCluj
Wizz Air, principalul transportator aerian din România, împreună cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, anunță lansarea a două noi destinații atractive pentru sezonul estival 2026: Malta și Dubrovnik, ideale pentru vacanțe la soare. Tarifele pornesc de la 129 RON, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și în aplicația mobilă WIZZ. Începând cu 22 mai […] The post Wizz Air lansează zboruri directe din Cluj-Napoca către Malta și Dubrovnik din vara 2026 appeared first on ViaClujTV.
România are o economie diversificată și un potențial uriaș, însă pentru a deveni cu adevărat competitivă are nevoie de direcție susținută, colaborare între ecosisteme și lideri dispuși să construiască pe termen lung. Conferința regională RBL Cluj 2026, ajunsă la a VIII-a ediție, are loc pe 25-26 februarie 2026 și este construită împreună cu susținătorii RBL Cluj, într-un spirit de […] The post Conferința liderilor în business din România abordează tema economiei competitive appeared first on ViaClujTV.
Unul dintre cele mai importante evenimente de business din Transilvania va avea loc în Cluj-Napoca, în data de 12 martie. Este vorba de conferința regională a Patronatului Societăților din Construcții, Filiala Transilvania. Evenimentul va avea loc la Grand Hotel Italia. Acest eveniment va aduce în același loc autoritățile publice centrale și locale, antreprenori, specialiști în […] The post Cel mai important eveniment dedicat construcțiilor, organizat la Cluj în martie appeared first on ViaClujTV.
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV Cluj-Napoca organizează un Atelier de focaccia, dedicat pasionaților de gastronomie și panificație, care va avea loc miercuri, 12 februarie, de la ora 17:00, la Stația pilot a facultății. Evenimentul oferă participanților oportunitatea de a învăța direct de la specialiștii facultății tehnicile esențiale pentru prepararea focacciei, atât […] The post Vrei să faci focaccia perfectă? USAMV Cluj-Napoca te invită la un atelier practic appeared first on ViaClujTV.
100 de minute de joc, 14 ași, și o victorie categorică pentru Sorana Cîrstea în meciul care a încheiat ziua de luni la Transylvania Open WTA 250! Jucătoarea româncă a trecut în turul doi al turneului de tenis din Cluj cu scorul 6-4, 6-4, în fața Kamillei Rakhimova. La finalul meciului, a vorbit despre cât […] The post Transylvania Open: Sorana Cîrstea și Emma Răducanu avansează în turul doi appeared first on ViaClujTV.
Clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, UNTOLD anunță oficial primul val de artiști pentru ediția din 2026, care va avea loc sub noul concept UNTOLD ONE. Festivalul marchează astfel începutul unei noi decade, definită de ambiție, producții spectaculoase și experiențe premium pentru publicul internațional. Printre primele nume […] The post UNTOLD 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo și The Chainsmokers au fost confirmați appeared first on ViaClujTV.
Asociația GAL Napoca Porolissum a lansat proiectul EMPOWER – Empowering Rural Youth: Establishing and Strengthening the Rural Youth Parliament in Sub-Saharan Africa, un proiect finanțat prin programul Erasmus+ – Capacity Building in the field of Youth for Sub-Saharan African countries, dedicat susținerii implicării tinerilor din mediul rural în viața civică și în procesele democratice, potrivit ClujToday.ro. Proiectul se […] The post Asociația GAL Napoca Porolissum a lansat proiectul EMPOWER appeared first on ViaClujTV.
Unul dintre cele mai importante patronate din regiune organizează o mare conferință regională. Concret, este vorba de Patronatul Societăților din Construcții, Filiala Transilvania. Membrii acestui patronat, împreună cu colegii lor din alte regiuni ale țării, se vor întâlni cu decidenți politici, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cu cei ai societății civile, pentru a […] The post Conferință regională a Patronatului Societăților din Construcții appeared first on ViaClujTV.
Un accident rutier a avut loc în Piața Cipariu din Cluj-Napoca luni, 2 februarie, în jurul orei 14:30. În incident au fost implicate un autoturism și un autobuz CTP. Vom reveni cu mai multe informații. VEZI ȘI: Accident grav în Gherla, noaptea trecută: tânăr de 19 ani blocat în autoturism The post Accident rutier între un autoturism și un autobuz în Piața Cipariu – Trafic îngreunat appeared first on ViaClujTV.
Consiliul Județean Cluj a finalizat, pe parcursul anului 2025, lucrări de extindere și modernizare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare care însumează 44 de kilometri, în 19 localități din județ. Investițiile sunt realizate prin Compania de Apă „Someș” și finanțate din fonduri proprii ale forului județean. Valoarea totală a investițiilor realizate în 2025 […] The post 44 de kilometri de noi rețele de apă și canalizare, finalizați la Cluj în 2025 appeared first on ViaClujTV.
Conceptul de bază este „grija pentru cei rămași”. În loc ca familia să fie copleșită de decizii dificile și costuri neprevăzute în momente de doliu, utilizatorul își planifică totul din timp. Aceasta este ideea de la care pornit Eternya, o inițiativă a unor IT-ști clujeni. Află ami multe despre concept de la Bogdan Balomirean, invitat […] The post Planificare funerară, de la un subiect tabu, la un gest de iubire și responsabilitate appeared first on ViaClujTV.
Extinderea parcului Farmec, decisă de clujeni – Cetățenii sunt chemați să aleagă conceptul de amenajare # ViaCluj
Concept în premieră la Cluj-Napoca: un mecanism pilot de participare publică pentru un proiect de amenajare urbană. Clujenii sunt invitați să aleagă varianta de amenajare pentru extinderea parcului Farmec. Astfel, Primăria Cluj-Napoca organizează marți, 17 februarie 2026, de la ora 17:00, o dezbatere publică cu tema „Reabilitarea bazei sportive Farmec”. Dezbaterea va avea loc la Pavilionul Tinerilor, […] The post Extinderea parcului Farmec, decisă de clujeni – Cetățenii sunt chemați să aleagă conceptul de amenajare appeared first on ViaClujTV.
Zborurile Cluj–Istanbul se dublează din 2026 – Turkish Airlines va opera 14 curse săptămânale # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, alături de Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Turkish Airlines, anunță o premieră importantă pentru traficul aerian din Transilvania: dublarea frecvențelor zborurilor directe Cluj–Istanbul, începând cu sezonul de vară S2026. Turkish Airlines operează zboruri directe între Cluj-Napoca și Istanbul încă din anul 2016, iar în prezent acestea sunt efectuate zilnic. […] The post Zborurile Cluj–Istanbul se dublează din 2026 – Turkish Airlines va opera 14 curse săptămânale appeared first on ViaClujTV.
O premieră în România: lansarea Centrului pentru Cultură, Sănătate și Bunăstare Socială la Cluj-Napoca # ViaCluj
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB și Centrul Cultural Clujean (CCC) a lansat oficial Centrul pentru Cultură, Sănătate și Bunăstare Socială România (Centre for Culture, Health and Social Well-Being Romania). Evenimentul de lansare a reunit voci din mediile academic, cultural, de afaceri și ale administrației publice. Noul centru de […] The post O premieră în România: lansarea Centrului pentru Cultură, Sănătate și Bunăstare Socială la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
