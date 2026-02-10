Sting ar putea urca pe scena UNTOLD 2026 – Indicii clare despre artistul surpriză de la Cluj

14:50

Conceptul de bază este „grija pentru cei rămași". În loc ca familia să fie copleșită de decizii dificile și costuri neprevăzute în momente de doliu, utilizatorul își planifică totul din timp. Aceasta este ideea de la care pornit Eternya, o inițiativă a unor IT-ști clujeni. Află ami multe despre concept de la Bogdan Balomirean, invitat